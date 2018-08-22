Одним из интересных аспектов финансовой политики является продажа наличной валюты в обменных пунктах.

Динамика: доллар

Национальный банк Казахстана предоставляет статистику по продажам валюты пяти стран в обменных пунктах и по средневзвешенному официальному курсу за пять лет или 60 месяцев — с 2013 по 2017 год. Данных за 2018 год нет.

Итак, за последние пять лет граждане Казахстана купили в обменных пунктах почти 80 миллиардов долларов США, 6,5 миллиарда евро, 680 миллиардов рублей, 300 миллионов фунтов стерлингов и 984 миллиона китайских юаней.

Общий объем проданной валюты за пять лет

Год

Продажа иностранной валюты физическим лицам в тысячах единиц валюты

Доллар США

Евро

Российский рубль

Фунт стерлингов

Китайский юань

2013

20 107 000

1 522 000

58 442 000

81 000

196 000

2014

23 083 600

1 902 218

110 319 043

81 470

210 576

2015

16 997 073

1 178 940

220 563 510

55 380

197 578

2016

8 821 203

827 836

132 789 795

41 608

171 801

2017

10 572 970

1 069 187

157 949 103

41 151

208 192

Всего

79 581 846

6 500 180

680 063 451

300 609

984 147

По данным Национального банка РК

Если перевести по курсу в тенге (курс за каждый месяц), то в итоге получается следующая картина: казахстанцы купили долларов на 14,4 триллиона тенге, евро на 1,4 триллиона тенге, рублей на 2,8 триллиона тенге, фунтов — на 79 миллиардов, юаней — на 32 миллиарда.

На первом месте доллар, а вот на втором месте — российских рубль, который в два раза обогнал евро. Удивительно, что наличные юани не востребованы. По всей видимости, количество туристов, едущих в Китай, невелико, а торговать можно и на Хоргосе, где можно расплачиваться и тенге, и долларами.

Общий объем проданной валюты за пять лет по курсу в тенге

Год

Всего за год

Продажа иностранной валюты физическим лицам в миллиардах тенге

Доллар США

Евро

Российский рубль

Фунт стерлингов

Китайский юань

2013

3 673

3 062,84

307,93

278,16

19,30

4,86

2014

5 111

4 144,65

451,41

485,12

24,14

6,14

2015

4 826

3 755,44

287,05

758,33

18,47

6,94

2016

4 044

3 024,12

312,08

679,84

19,26

8,80

2017

4 766

3 462,08

392,38

884,53

17,32

10,09

Всего

14 386,30

1 442,92

2 807,82

79,19

31,97

По данным Национального банка РК

Внутри блока из пяти валют распределение следующее: фунт стерлингов и китайский юань занимают десятые доли процента, российский рубль нарастил долю с 7,5% до 18,5%, евро остается на уровне 8−8,5%, ну, а доллар с 83% упал в доле до 73%. Фактически получается, что российский рубль постепенно стал вытеснять доллар и сокращать его долю в продажах.

Распределение продаж валют по долям

Год

Продажа иностранной валюты физическим лицам, в % к пакету из 5 валют

Доллар США

Евро

Российский рубль

Фунт стерлингов

Китайский юань

2013

83,39

8,38

7,57

0,53

0,13

2014

81,09

8,83

9,49

0,47

0,12

2015

77,81

5,95

15,71

0,38

0,14

2016

74,78

7,72

16,81

0,48

0,22

2017

72,64

8,23

18,56

0,36

0,21

По данным Национального банка РК

Еще лучше это видно, если взять за 100% уровень 2013 года и посмотреть на ситуацию в динамике: продажи доллара США и фунта стерлингов упали за пять лет в два раза, евро сократил позиции на 30%, юань остался стабильным, а вот российский рубль вырос в 2,7 раза.

Относительная динамика продаж валюты

Год

Продажа иностранной валюты физическим лицам, в % к уровню 2013 года

Доллар США

Евро

Российский рубль

Фунт стерлингов

Китайский юань

2013

100

100

100

100

100

2014

115

125

189

101

107

2015

85

77

377

68

101

2016

44

54

227

51

88

2017

53

70

270

51

106

По данным Национального банка РК

Можно взять еще график ежемесячных продаж по доллару и по рублю. Там есть пики, вызванные скачками курса: у доллара — в конце 2015 года, у рубля — с осени 2014 года по осень 2015 года, но в целом динамика видна.

Доллар США продавался примерно по 2 миллиарда в месяц, однако с 2016 года его продажи упали и стали держаться в районе 0,7−1,2 миллиарда долларов в месяц.

Российский рубль же раньше продавался по 5 миллиардов в месяц, затем был резкий взлет до 30 миллиардов рублей, когда соотношение к тенге изменилось с 1 к 5 до 1 к 2,5, а потом он стал продаваться в диапазоне 10−15 миллиардов рублей в месяц.

Динамика: доллар

По данным Национального банка РК

Динамика: рубль

По данным Национального банка РК

В общем, казахстанцы стали меньше покупать иностранной валюты, за исключением российского рубля. Почему? Произошла обещанная дедолларизация экономики или по другой причине?

Если сравнить объемы проданных долларов, то динамика почти полностью повторяет динамику ВВП Казахстана: беднеет страна — меньше долларов покупают люди. Так что пока дедолларизация произошла в основном в объявлениях по продаже квартир и машин.

Продажа наличных долларов и ВВП Казахстана

Год

Продажа обменными пунктами долларов США, млрд.

ВВП, млрд. долларов США

2013

20,107

236,6

2014

23,084

221,4

2015

16,997

184,39

2016

8,821

137,3

2017

10,573

159,4

По данным Национального банка РК

Однако есть и положительные стороны — раз такими темпами растет покупка российского рубля, значит, связи Казахстана с Россией усиливаются, а это хорошо для обеих стран.

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