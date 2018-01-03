Евразийская интеграция для России: источник неприятностей или прибыли?

Марат Шибутов, , 11:00 — REGNUM

Евразийская интеграция становится темой новостных публикаций, как правило, в случае возникновения конфликтов или проблем между странами-участницами. Значительно реже упоминается тот факт, что она привела к бурному росту количества российских компаний в Казахстане или увеличению сумм беспошлинных закупок в интернет-магазинах.

Как же именно отразилась евразийская интеграция на основных экономических показателях России? Для оценки возьмем Белоруссию и Казахстан как страны, которые были в Таможенном союзе, Евразийском экономическом пространстве и Евразийском экономическом союзе с самого начала, а значит, взаимное влияние между этими государствами наиболее выражено.

Торговля товарами

Самой упоминаемой сферой экономического сотрудничества является торговля товарами. Однако она зависит от девальвации, мировых цен и востребованности того или иного товара, поэтому значения могут колебаться довольно сильно.

Российский экспорт в Казахстан с 2010 года рос до 2013 года, а затем стал снижаться. Доля в экспорте России весьма небольшая — 2,7−3,3% — однако относительный рост присутствует. При этом на Россию приходится треть казахстанского импорта, что очень много.

Российский экспорт в Казахстан, тысяч долларов США

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Российский экспорт в Казахстан 10 690 358 14 173 690 14 892 490 17 218 175 13 862 274 10 301 606 9 426 891 Казахстанский импорт в целом 24 023 627 38 010 237 44 538 071 48 804 580 41 295 456 30 567 159 25 174 779 Российский экспорт в целом 397 067 521 516 992 618 524 766 421 527 265 919 497 833 529 343 907 652 285 491 052 Доля Казахстана в российском экспорте 2,69 2,74 2,84 3,27 2,78 3,00 3,30 Доля России в казахстанском импорте 44,50 37,29 33,44 35,28 33,57 33,70 37,45

По данным Международного торгового центра

Отдельно стоит рассмотреть таблицу с несырьевым экспортом, исключив из него продукцию нефтегазовой и горнорудной отраслей. При таком подсчете доля Казахстана возрастает в два раза.

Российский экспорт в Казахстан (несырьевые товары), тысяч долларов США

2012 2013 2014 2015 2016 Российский экспорт в Казахстан 10 172 882 12 202 690 11 680 889 8 597 664 8 160 369 Казахстанский импорт в целом 39 089 621 42 958 753 38 443 529 28 360 601 22 963 380 Российский экспорт в целом 152 024 819 151 614 136 148 413 627 125 847 042 148 772 895 Доля Казахстана в российском экспорте 6,69 8,05 7,87 6,83 5,49 Доля России в казахстанском импорте 26,02 28,41 30,38 30,32 35,54

По данным Международного торгового центра

Российский экспорт в Белоруссию в среднем в 1,5 раза больше, чем в Казахстан, по абсолютным и относительным цифрам. И доля в белорусском импорте тоже больше — от 40 до 55%, — что говорит о доминировании.

Российский экспорт в Белоруссию, тысяч долларов США

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Российский экспорт в Белоруссию 18 080 615 24 930 203 21 380 405 16 870 228 16 539 841 12 428 310 14 050 697 Белорусский импорт в целом 34 884 451 45 759 077 46 404 389 43 022 675 40 502 360 30 291 493 27 609 884 Российский экспорт в целом 397 067 521 516 992 618 524 766 421 527 265 919 497 833 529 343 907 652 285 491 052 Доля Белоруссии в российском экспорте 4,55 4,82 4,07 3,20 3,32 3,61 4,92 Доля России в белорусском импорте 51,83 54,48 46,07 39,21 40,84 41,03 50,89

По данным Международного торгового центра

Однако, если взять несырьевые товары, то тут доля Белоруссии в 1,5 раза ниже казахстанской. Всё дело в поставках в Белоруссию российских нефти, газа и другого сырья, которые составляют от половины до двух третей экспорта.

Российский экспорт в Белоруссию (несырьевые товары), тысяч долларов США

2012 2013 2014 2015 2016 Российский экспорт в Белоруссию 7 074 076 8 323 246 8 174 164 6 187 384 9 290 079 Белорусский импорт в целом 28 508 592 30 438 634 28 637 941 21 070 813 20 224 242 Российский экспорт в целом 152 024 819 151 614 136 148 413 627 125 847 042 148 772 895 Доля Белоруссии в российском экспорте 4,65 5,49 5,51 4,92 6,24 Доля России в белорусском импорте 24,81 27,34 28,54 29,36 45,94

По данным Международного торгового центра

Отдельно выделим группы товаров российского экспорта, где доля в экспорте Казахстана и Белоруссии больше 20%. Таких групп 63 — почти две трети номенклатуры. Если взять диапазоны, то получается:

от 20 до 39% — 34 группы;

от 40 до 59% — 22 группы;

от 60% и выше — 7 групп.

Тут важно, что для производителей этих товаров евразийская интеграция является крайне важным фактором поддержания экспорта — не будет ее, и экспорт упадет. А довольно часто такая продукция производится в моногородах, и от нее зависит благосостояние целых регионов.

Группы товаров российского экспорта, где доля Казахстана и Белоруссии является значимой

Группа товаров Доля Казахстана и Белоруссии в российском экспорте, % Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие и репродукторы, телевизоры … 23,45 Пластмассы и изделия из них 45,38 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 21,90 Органические химические вещества 39,91 Алюминий и изделия из него 22,58 Природный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, плакированные металлы … 22,01 Неорганические химикаты; органические или неорганические соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, … 26,59 Разные съедобные препараты 56,67 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные 40,03 Препараты из злаков, муки, крахмала или молока; продукты для кондитерских изделий 25,49 Мыло, органические поверхностно-активные вещества, моющие средства, смазочные препараты 41,80 Прочие промышленные изделия 69,06 Фармацевтические продукты 45,69 Различные химические продукты 35,08 Какао и какао-продукты 35,27 Обувь, гетры и тому подобное; части таких изделий 49,16 Остатки и отходы пищевой промышленности; подготовленный корм для животных 41,25 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 34,49 Мебель; постельные принадлежности, матрасы, подставки для матрасов, подушки 40,70 Изделия из одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные или вязаные 57,09 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные 25,25 Продукты из овощей, фруктов, орехов или других частей растений 58,58 Экстракты для загара или крашения; танины и их производные; красители, пигменты и другие красители 64,67 Кофе, чай, матовая и специи 42,74 Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные или вязаные 72,06 Табак и изготовленные заменители табака 36,51 Молочная продукция; яйца птиц; натуральный мед; пищевые продукты животного происхождения 40,37 Прочие изделия из недрагоценных металлов 23,34 Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные или трамвайные рельсы 55,69 Сахара и сахарные кондитерские изделия 47,28 Инструменты, инвентарь, столовые приборы, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 30,42 Мясо и пищевые мясные субпродукты 36,96 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых или дыни 46,63 Сырые шкуры и шкуры (кроме меховых изделий) и кожи 20,95 Печатные книги, газеты, фотографии и другие продукты полиграфической промышленности; рукописи 25,80 Игрушки, игры и спортивные реквизиты; их части и принадлежности 24,12 Искусственные штапельные волокна 67,51 Хлопок 35,76 Цинк и изделия из него 35,24 Вата, войлок и нетканые материалы; специальные пряжи; шпагат, веревка, канаты и кабели и изделия из них 22,64 Продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных 46,54 Альбуминозные вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 51,89 Другие готовые текстильные изделия; наборы; изношенная одежда и изношенные текстильные изделия; тряпье 30,38 Целлюлоза из древесины или другого волокнистого целлюлозного материала 20,03 Искусственные нити; полоса и тому подобное из искусственных текстильных материалов 67,18 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия; товары для путешествий, сумочки и аналогичные контейнеры 41,35 Шерсть, мелкие или грубые животные волосы; пряжа конского волоса и тканая ткань 27,28 Специальные тканые ткани; текстильные ткани с тафтингом; кружева; гобелены; обрезь; вышивка 83,23 Трикотажные или вязаные ткани 54,14 Никель и изделия из него 32,97 Фотографические или кинематографические товары 41,13 Головные уборы и их части 23,21 Лак; смолы, смолы и другие растительные соки и экстракты 74,49 Меха и искусственный мех 36,40 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; пирофорные сплавы; некоторые горючие препараты 20,70 Другие неблагородные металлы; металлокерамика; изделия из них 26,59 Олово и изделия из него 23,66 Ковры и другие текстильные напольные покрытия 20,05 Часы и наручные часы и их части 23,42 Подготовленные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы 53,96 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, сидения, кнуты, верховая езда и их части 39,97 Пробка и изделия из пробки 33,91 Производство соломы, эспарто или других материалов для плетения; плетеные изделия 27,75 Шелк 58,57

По данным Международного торгового центра

Если сравнить сальдо торгового баланса, то для России он будет положительным даже в 2016 году — в случае с Казахстаном это 6 миллиардов долларов, а с Белоруссией — 4 миллиарда долларов США, то есть в целом 10 миллиардов.

Белорусский экспорт в Россию, тысяч долларов США

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Белорусский экспорт в Россию 9 953 648 14 397 672 16 161 365 16 733 677 15 071 585 10 301 110 10 901 669 Российский импорт в целом 228 911 658 306 091 490 316 192 918 314 945 095 286 648 777 182 781 965 182 261 656 Белорусский экспорт в целом 25 283 462 41 418 672 46 059 935 37 203 035 36 080 537 26 660 395 23 537 355 Доля России в белорусском экспорте 39,37 34,76 35,09 44,98 41,77 38,64 46,32 Доля Белоруссии в российском импорте 4,35 4,70 5,11 5,31 5,26 5,64 5,98

По данным Международного торгового центра

Казахстанский экспорт в Россию, тысяч долларов США

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Казахстанский экспорт в Россию 3 006 543 7 514 522 6 747 212 5 875 274 6 388 500 4 547 502 3 509 162 Российским импорт в целом 228 911 658 306 091 490 316 192 918 314 945 095 286 648 777 182 781 965 182 261 656 Казахстанский экспорт в целом 57 244 064 88 107 934 92 281 521 84 698 536 79 458 749 45 954 426 36 775 323 Доля России в казахстанском экспорте, % 5,25 8,53 7,31 6,94 8,04 9,90 9,54 Доля Казахстана в российском импорте, % 1,31 2,45 2,13 1,87 2,23 2,49 1,93

По данным Международного торгового центра

Торговля услугами

Помимо торговли товарами есть такая экономическая сфера, как торговля услугами. Несмотря на то, что там объемы составляют не более 20% от торговли товарами, услуги не менее важны по следующим причинам:

намного больше использование рабочей силы, это трудоемкие отрасли;

это наукоемкие отрасли, особенно если учитывать консалтинг как прикладную науку;

тут высока доля малого и среднего бизнеса;

это поддержка, кроме науки, еще и культуры;

услуги менее зависимы от временных колебаний, чем товары, — тот же ремонт техники просто так не отменишь.

Торговля услугами не менее важна, чем торговля товарами. Конечно, в экспорте услуг страны ЕАЭС занимают небольшую долю — от 8,5 до 10,5%, но это от 4,7 до 6 миллиардов долларов в год. Динамика положительная, особенно учитывая девальвацию того же рубля. Ключевые услуги — это транспортные услуги и поездки.

Экспорт услуг России в ЕАЭС, млн долларов США

2012 2013 2014 2015 2016 Услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам 179 208,9 172,2 100,1 125,5 Техническое обслуживание и текущий ремонт 169,2 192,5 170,3 170,9 153,8 Транспортные услуги 744,5 845,1 734,7 643,1 622,8 Поездки 1 153,30 1 320,50 1 380,80 1 774,20 1 338,00 Строительные услуги 92,2 391,6 431,8 374,8 326,7 Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов 30,5 27,4 19 24,5 26,2 Финансовые услуги 1 317,30 1 702,00 1 596,60 1 207,20 1 170,40 Плата за пользование интеллектуальной собственностью 80,1 107 124,9 159,1 70,3 Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги 243,1 278 277,1 287,9 242,1 Прочие деловые услуги 674,7 849,1 670 673,4 572,8 Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 46,8 77,2 60,4 38 45,5 Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям 3,6 6,8 5,5 3,1 1,7 Всего экспортировано услуг в ЕАЭС 4 734,3 6 006,1 5 643,3 5 456,3 4 695,8 Всего экспортировано услуг 70 122,5 65 744,5 51 697,2 50 554,4 Доля ЕАЭС в экспорте, % 8,57 8,58 10,55 9,29

По данным Евразийской экономической комиссии

В импорте доля ЕАЭС ниже в 3−4 раза — всего 2,8−3,8%. Да и в денежных средствах это почти в два раза меньше — от 2,9 до 3,7 миллиарда долларов в год. Это связано с тем, что странам ЕАЭС тяжело конкурировать на рынке услуг для России — их экономики для этого пока слабоваты.

Импорт услуг России в ЕАЭС, млн долларов США

2012 2013 2014 2015 2016 Услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам 140,1 162,5 144,5 94,20 95,5 Техническое обслуживание и текущий ремонт 90,8 73,1 135,8 142,6 122,6 Транспортные услуги 880,2 932,1 855,6 667,1 703,60 Поездки 987,9 1 033,70 1 066,90 888,2 829,9 Строительные услуги 337,9 480,9 542,6 376,8 348,8 Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов 13,3 16,7 14,3 10,2 11,8 Финансовые услуги 7,3 10,5 21,2 21,7 24,4 Плата за пользование интеллектуальной собственностью 11,7 11,8 11,9 13,8 9,1 Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги 303,6 378,8 407,5 418,5 337,2 Прочие деловые услуги 443,1 505,9 473,2 414,3 387,8 Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 12,1 13,1 17,5 12,8 13,4 Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям 2 2,3 1,7 1,5 1,6 Всего импортировано услуг из ЕАЭС 3 230,0 3 621,4 3 692,7 3 061,7 2 885,7 Всего импортировано услуг 128 381,9 121 022,2 88 617,4 74 381,4 Доля ЕАЭС в импорте, % 2,82 3,05 3,45 3,88

По данным Евразийской экономической комиссии

Если подвести итоги, то получится, что Россия имеет по торговле услугами устойчивое положительное сальдо от 1,5 до 2,4 миллиарда долларов в год, причем с довольно устойчивым ростом.

Экспорт и импорт услуг России в ЕАЭС, млн долларов США

2012 2013 2014 2015 2016 Всего экспортировано услуг в ЕАЭС 4 734,3 6 006,1 5 643,3 5 456,3 4 695,8 Всего импортировано услуг из ЕАЭС 3 230,0 3 621,4 3 692,7 3 061,7 2 885,7 Сальдо услуг для России 1 504,3 2 384,7 1 950,6 2 394,6 1 810,1

По данным Евразийской экономической комиссии

Прямые инвестиции

Также важной сферой являются прямые инвестиции. Они долгосрочны и создают основу для более глубокого сотрудничества.

Если рассмотреть инвестиции в Россию, то Белоруссия и Казахстан увеличили их с 2010 года по 2016 год с 80 миллионов долларов до 398 миллионов долларов, то есть почти в пять раз. Они — основные инвесторы из СНГ, это 75−85% объема. Правда, в общем потоке это не очень большие цифры.

Инвестиции в Россию, млн долларов США

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего инвестиций 43 168 55 084 50 588 69 219 22 031 6 853 32 539 Всего инвестиций из СНГ 154 449 776 882 476 602 522 Инвестиции из Белоруссии 34 121 110 219 59 42 48 Инвестиции из Казахстана 46 56 277 208 357 433 350 Доля инвестиций из Казахстана и Белоруссии в общем объеме 0,19 0,32 0,77 0,62 1,89 6,93 1,22 Доля инвестиций из Казахстана и Белоруссии в объеме из СНГ 52,07 39,37 49,96 48,42 87,34 78,89 76,22

По данным Банка России

Что же касается инвестиций из России, то тут цифры в несколько раз больше. В 2010 году российские бизнесмены инвестировали примерно 700 миллионов долларов в Белоруссию и Казахстан, а в 2015 году эта сумма достигла 1 379 миллионов долларов.

Инвестиции из России, млн долларов США

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего инвестиций 52 616 66 851 48 822 86 507 57 082 22 085 22 314 Всего инвестиций в СНГ 1 338 4 430 2 217 2 229 882 2 415 1 815 Инвестиции в Белоруссию 934 2 819 470 863 609 736 629 Инвестиции в Казахстан -225 674 845 671 657 643 476 Доля инвестиций в Казахстан и Белоруссию в общем объеме 1,35 5,23 2,69 1,77 2,22 6,24 4,95 Доля инвестиций в Казахстан и Белоруссию в объеме в СНГ 52,98 78,86 59,29 68,81 - 57,10 60,92

По данным Банка России

Но это цифры инвестиций по данным Банка России, следует учитывать довольно сложную методику расчета, куда включены и долги.

Если мы возьмем статистику ЕЭК, где в качестве прямых инвестиций рассматривается только покупка активов, то цифры будут немного отличаться, правда, совсем незначительно. Плюс ЕЭК ведет свою статистику только с 2013 года. Но тем не менее приведем и эти данные — для сравнения.

Прямые инвестиции из России (чистое приобретение финансовых активов), млн долларов США

2013 2014 2015 2016 Всего 86 506,5 57 082,2 22 085,1 22 314,3 В страны ЕАЭС 1 638,1 1 580,5 1 694,3 1 158,2 В Белоруссию 863,2 608,7 736,2 629,2 В Казахстан 670,8 657,1 642,8 464,3 Объем инвестиций в Казахстан и Белоруссию из России 1 534,0 1 265,8 1 379,0 1 093,5 Доля Казахстана и Белоруссии в инвестициях из России 1,77 2,22 6,24 4,90

По данным Евразийской экономической комиссии

Прямые инвестиции в Россию (чистое приобретение финансовых активов), млн долларов США

2013 2014 2015 2016 Всего 69 218,9 22 031,3 6 853,0 32 538,9 Из стран ЕАЭС 506,7 459,5 513,1 414,3

По данным Евразийской экономической комиссии

Совместные предприятия

В статистике Белоруссии нет открытых данных по совместным предприятиям, поэтому берем статистику по Казахстану.

Количество действующих компаний с российским участием показывает следующую динамику:

на 1 января 2013 года в Казахстане было 5029 действующих компаний с российским участием, из которых 61 крупные, 265 средние, 4703 мелкие;

на 1 мая 2015 года в Казахстане было 5793 действующие компании с российским участием, из которых 66 крупные, 136 средние и 5591 мелкие компании;

на 1 октября 2017 года в Казахстане было всего 7898 компаний с российским участием, малых 7669, средних 157, крупных 72 (всего совместных 23 094).

За почти пять лет количество компаний с российским участием в Казахстане выросло в 1,57 раза: крупных незначительно, количество средних сократилось, а основной прирост пошел за счет мелких компаний. Это, скорее всего, инфраструктура для продвижения российского экспорта и контроля инвестиций. Тем не менее это дает и рабочие места, и налоги, и даже привнесенные технологии, что тоже хорошо — для Казахстана.

Для России это означает расширение ее рынка сбыта товаров и услуг, увеличение экономического влияния и получение прибыли с инвестиций.

Трансграничные операции физических лиц

Важной составляющей экономики являются переводы физических лиц — они отражают объемы помощи родственникам, совершения сделок и других операций. Несмотря на то, что обычно их не рассматривают как значимый показатель, о переводах стоит упомянуть — они отражают реальную включенность людей в экономику. Не секрет, что тот же ВВП имеет весьма опосредованное влияние на личные доходы граждан, можно даже сказать, что никакого — там сложная связь. А вот такие показатели, как трансграничные операции, показывают реальные потоки денег рядовых граждан.

По переводам из России — они в целом растут до 2014 года, а затем показатели снижаются в два раза. То же самое касается и переводов в страны СНГ. Однако переводы в Белоруссию и Казахстан имеют другую динамику: там так же максимум переводов был достигнут в 2014 году — 955 миллионов долларов, однако дальше наблюдается падение — не в два раза, а всего до 744 миллионов, — а затем увеличение до 822 миллионов. Это говорит о большей стабильности заработков (видимо, за счет единого трудового рынка) и о том, что обмен переводами идет среди более обеспеченных граждан.

Сумма переводов физических лиц из России, млн долларов США

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего по странам 31 718,3 43 818,8 48 588,2 58 991,0 68 878,0 35 116,0 35 928,0 Страны СНГ 11 822,8 16 002,5 19 204,7 21 726,0 19 054,0 11 057,0 10 129,2 Белоруссия 212,5 260,8 309,8 399,0 378,0 230,0 262,8 Казахстан 308,2 443,1 460,7 561,0 577,0 514,0 559,3 Доля переводов в Казахстан и Белоруссию в общем объеме 1,64 1,61 1,59 1,63 1,39 2,12 2,29 Доля переводов в Казахстан и Белоруссию в объеме в СНГ 4,40 4,40 4,01 4,42 5,01 6,73 8,12

По данным Банка России

Что касается переводов в Россию в целом, то тут другая ситуация — с 2013 года они находятся примерно на одном и том же уровне. Для стран СНГ пик был достигнут в 2014 году, затем идет падение.

А вот переводы из Белоруссии и Казахстана только растут — в 2010 году они составляли 757 миллионов долларов, затем постоянно росли до 2015 года, составив 1 718 миллионов долларов. Да и падение в 2016 году было незначительным — всего до 1 296 миллионов долларов. В общем, евразийская интеграция привела к тому, что поток переводов в Россию стал устойчивым и продолжает постепенно расти.

Сумма переводов физических лиц в Россию, млн долларов США

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего по странам 9 799,1 12 433,7 14 055,7 19 798,0 19 200,0 18 574,0 18 362,7 Страны СНГ 1 878,1 2 614,1 3 321,2 4 255,0 4 667,0 3 872,0 2 847,3 Белоруссия 72,4 69,5 94,2 132,0 170,0 122,0 120,7 Казахстан 684,8 905,7 1 107,4 1 241,0 1 387,0 1 596,0 1 175,5 Доля переводов из Казахстана и Белоруссии в общем объеме 7,73 7,84 8,55 6,94 8,11 9,25 7,06 Доля переводов из Казахстана и Белоруссии в объеме в СНГ 40,32 37,31 36,18 32,27 33,36 44,37 45,52

По данным Банка России

Если говорить о сальдо переводов для России, то оно всегда положительное. Если в 2010 году сальдо переводов с Белоруссией и Казахстаном было 236,5 миллиона долларов, то в 2015 году оно составило уже 974 миллиона. Для России это хороший экономический эффект, особенно на фоне того, что в целом сальдо трансграничных операций для страны отрицательное — переводится из России в два раза больше денег, чем в обратном направлении.

Валюта

Несмотря на то, что общего валютного рынка между странами нет и не предвидится, евразийская интеграция влияет и на валюты. Так как экономика России в несколько раз больше экономик других стран ЕАЭС, вместе взятых, то значит, и влияние рубля в ЕАЭС будет расти.

К сожалению, нет постоянных и достоверных данных по использованию валют в расчетах, но можно на примере Казахстана посмотреть, как обстоят дела с наличным российским рублем. Приблизительный общий оборот наличных рублей в 2017 году составит около 200 миллиардов — 48 миллиардов покупка, 152 миллиарда продажа.

Фактически за семь лет произошел прирост использования казахстанцами наличных рублей в пять раз. Это говорит о возросшей привлекательности российской валюты, а также о том, что казахстанцы активно занимаются торговлей с россиянами, ездят в Россию и тратят там деньги.

Продажа и покупка обменными пунктами Казахстана российского рубля в наличной форме

Продажа рублей, миллионов Покупка рублей, миллионов Возможный остаток средств в России, миллионов рублей Приблизительный общий оборот для торговли и поездок физических лиц, миллионов рублей 2010 год 24 481 13 847 10 634 38 328 2011 год 33 476 19 448 14 028 52 924 2012 год 42 694 24 314 18 380 67 008 2013 год 58 442 28 343 30 099 86 785 2014 год 110 320 34 260 76 060 144 580 2015 год 220 653 44 137 176 516 264 790 2016 год 132 789 44 715 88 074 177 504 январь-октябрь 2016 года 128 872 40 513 88 359 169 385

Образование

В этой сфере также можно оценить динамику по Казахстану. Итак, сколько казахстанских студентов учится в России:

в 2010/2011 учебном году их было 30 699 человек, или 16,4% от общего количества иностранных студентов в России;

в 2015/2016 году их было уже 74 тысячи, это больше 25% от общего числа иностранных студентов, обучающихся в России.

Также в России учится около 30 тысяч белорусских студентов.

За пять лет произошел рост численности казахстанских студентов в России в 2,5 раза. И существует тенденция к увеличению показателя. Это также имеет большой положительный эффект для России: помимо «мягкой силы», воспитывающей лояльных к стране образования людей, притока денег за обучение и проживание студентов, существует и эффект миграции молодежи из сопредельных стран. Россия экономит на школьном обучении и получает готового молодого образованного гражданина, скорее всего, довольно активного и мотивированного, как большинство эмигрантов. Приток иностранных студентов позволяет работать вузам в регионах, сохраняя их кадровый и научный потенциал, несмотря на дефицит собственно российских абитуриентов из-за демографической «ямы».

Российская элита и евразийская интеграция

Надо отметить, что в целом российская элита к евразийской интеграции относится равнодушно из-за малого объема рынка стран ЕАЭС, сырьевой направленности и инерционности мышления. Основной двигатель интеграции, помимо президента России, — малый и средний бизнес, который кровно заинтересован в расширении рынка сбыта для своих несырьевых товаров и услуг.

Крупный же российский бизнес пока ЕАЭС как источник возможностей не рассматривает.

Выводы

Учитывая все вышеупомянутое, можно отметить, что для России евразийская интеграция принесла следующие результаты:

положительное сальдо баланса со странами ЕАЭС, причем с постоянным ростом; устойчивый экспорт и высокую долю экспорта несырьевых товаров в страны ЕАЭС; положительное сальдо по торговле услугами; возможность для роста прямых инвестиций, причем в реальный сектор; бурный рост числа совместных предприятий; в целом большие перспективы по инвестициям, торговле товарами и услугами, созданию совместных предприятий для малого и среднего бизнеса; положительное сальдо денежных переводов физических лиц с Белоруссией и Казахстаном; рост в пять раз использования населением Казахстана российского рубля в наличной форме; рост образовательной миграции, которая создает рост переводов физических лиц; в целом сохранение научного, культурного и образовательного потенциала России, который оказывается более востребованным за счет сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Надо отметить, что положительный экономический эффект от евразийской интеграции — это большой внешнеполитический успех России.

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Впервые статья была опубликована 28 декабря 2017 года.

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