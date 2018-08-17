Для сохранения лидерства США в рамках либерального миропорядка необходима политическая поддержка внутри страны, которая в настоящий момент становится всё слабее. Что должно сделать американское руководство для пересмотра внутреннего консенсуса, необходимого для поддержания существующего глобального порядка? Политической элите США всегда было непросто убедить американских граждан в необходимости защиты либерального миропорядка, пишет Хал Брэндс в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Американские политики столкнулись со сложностями не только потому, что «либеральный международный порядок» — это термин, который не нашел отклика среди большинства избирателей, но и потому, что защита либерального порядка требует чрезвычайных усилий. США приходится защищать далекие страны, патрулировать отдаленные границы, побуждать союзников к коллективным действиям по целому ряду дипломатических и экономических задач. Суть заключается в том, что мировые проблемы становятся проблемами США.

Армия США в Европе

Исторически сложилось так, что внутренний консенсус в поддержку внешнеполитической деятельности, направленной на защиту либерального порядка, опирался на три ключевых элемента: страх, надежду и стремление политического руководства к глобальному лидерству. На протяжении большей части послевоенной эпохи страх перед угрозами, исходящими от СССР, и память о военных ужасах, с которыми столкнулись США в период Второй мировой войны, убедили граждан США в том, что издержки глобального лидерства в конечном счете были меньше издержек, связанных с уходом с геополитической арены.

Страх всегда дополняла надежда на то, что США исполняли великую миссию по защите демократических ценностей и развитию человечества. Это означало, что США не могут просто жить в мире, они должны принципиально преобразовать его. Позднее эти надежды вдохновили создание союзов с другими демократическими странами, продвижение прав человека и либеральных политических ценностей и других ключевых проектов Вашингтона, направленных на создание либерального международного порядка.

В первые дни послевоенной эпохи в американском организме всё еще давали о себе знать сильные изоляционистские тенденции, и официальные лица США той эпохи хорошо это понимали. По этой причине они проводили на протяжении десятилетий многочисленные общественные кампании, чтобы донести до граждан США мысль о необходимости глобального участия США. Практически каждый американский президент, даже те, кто занял свой пост, обещая сокращение глобального участия США, пришел к выводу, что его обязанность заключается в сплочении и вдохновлении американцев на дело строительства и сохранения либерального порядка.

Однако после окончания «холодной войны» и исчезновения СССР американским политикам стало сложнее использовать страх. Теракты 11 сентября 2001 года на короткое время стали напоминанием о том, что в мире по-прежнему существуют опасности, однако мобилизация общества продолжала иссякать на фоне затяжных и безуспешных войн в Ираке и Афганистане. Эти войны также подорвали уверенность в том, что США реально продвигают демократические ценности.

Robert J. Fisch Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001

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Энергичное вмешательство США в глобальные дела внесло хаос в мир, а не сделало его лучше. В итоге граждане США пришли к выводу, что Вашингтон должен сконцентрировать свои усилия на решении внутренних проблем, а не внешнеполитических. После прихода администрации президента США Дональда Трампа рухнул третий элемент, поддерживающий ориентацию США на защиту либерального порядка. Трамп заявил, что либеральный порядок послужил причиной многих проблем США. Президент Соединенных Штатов превратился из главного защитника либерального международного порядка в его главного критика.

Опросы общественного мнения показали, что взгляды американцев на военные альянсы, торговые и другие международные инициативы существенно не изменились в период пребывания администрации Трампа. Однако в руках нынешнего главы Белого дома находится самый мощный мегафон в мире, и чем дольше он будет выступать против либерального миропорядка, тем слабее американские избиратели будут откликаться на призывы о необходимости защиты этого порядка.

Итак, как посттрамповская команда американских лидеров могла бы вновь заручиться поддержкой избирателей в деле защиты либерального порядка? Для этого потребуется укрепление всех трех элементов: страха, надежды и политического руководства. Во-первых, необходимо провести информационную кампанию о растущих опасностях для США и мира, который Соединенные Штаты помогли создать. На самом деле речь идет не о Северной Корее, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Иране. Скорее всего, Вашингтон должен сосредоточить внимание общественности на угрозах, исходящих от крупных авторитарных держав, таких как Россия и особенно Китай.

Китай является тоталитарным режимом, который в конечном итоге может оказаться столь же могущественным и угрожающим, как Советский Союз во время «холодной войны». Он уже объявил о своем намерении конкурировать с США за мировое лидерство. Американцам необходимо понять, что если Россия и Китай преуспеют в изменении глобального порядка вещей, мир станет менее стабильным, менее демократическим и менее благоприятным для безопасности и благополучия США.

Kremlin.ru НОАК на Парад в честь 70-летия Великой Победы в Москве. 2015

Также необходимо воскресить веру в демократические ценности. Это не означает, что нужно забыть о всех внешнеполитических ошибках, допущенных США. После самокритики важно будет напомнить и о достигнутых успехах: бесчисленное количество людей было вырвано из нищеты, удалось обеспечить самый продолжительный мирный период в современной истории и так далее. Воскресение веры в демократические ценности будет иметь решающее значение в плане защиты существующего международного порядка.

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Наконец, должностные лица США должны объяснять на доступном языке, почему либеральный порядок стоит американской жертвы. Они должны объяснить, каковы будут последствия его краха. Это выполнимая задача. Вопрос о том, сохранится ли либеральный порядок, в конечном счете, является вопросом о том, будут ли процветать США.