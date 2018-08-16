Неудивительно, что выход администрации президента США Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (JCPOA) привел к значительному недовольству со стороны других пяти сторон, также подписавших ядерное соглашение, а также тех государств, которые выиграли от заключения JCPOA. Недовольство действиями Трампа усилилось, когда он заявил о пересмотре санкций против Ирана, которые администрация экс-президента США Барака Обамы отменила в рамках ядерной сделки, пишет Лоуренс Дж. Корб в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Первый пакет антииранских санкций вступил в действие 7 августа 2018 года. Теперь Ирану запрещено покупать доллары. Санкции также нанесут удар по иранской торговле золотом и автомобилями. Второй, еще более жесткий пакет санкций, вступит в силу 4 ноября 2018 года — 39-ю годовщину со дня захвата американского посольства в Тегеране. Под санкции подпадет весь экспорт иранской нефти. Существует по крайней мере пять причин, по которым следует отказаться от этих санкций.

Во-первых, ядерная сделка с Ираном работает намного лучше, чем любое предыдущее многонациональное соглашение в сфере вооружений. Согласно одиннадцати докладам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое проводило самые тщательные инспекции, Иран соблюдал как дух, так и букву ядерного соглашения, его ядерная программа приобрела исключительно мирный характер. С момента заключения JCPOA в 2015 году Тегеран модифицировал свои установки, чтобы они не могли производить плутоний, пригодный для создания бомбы, а также сократил запас обогащенного урана на 98% и количество центрифуг по обогащению урана.

Nicolas Raymond Радиационная опасность

Во-вторых, после заключения ядерного соглашения, Иран увеличил ежедневный экспорт нефти с примерно 1 миллиона баррелей в день до почти 3 миллионов. Это увеличение поставок нефти позволило снизить глобальную цену на нефть значительно ниже уровня 2011 и 2012 годов, когда цена превысила $100 за баррель. Повторное введение санкций приведет не только к повышению цен на нефть, но и еще к одной глобальной рецессии, подобной той, которая произошла 10 лет назад.

В-третьих, ядерное соглашение позволило сравнительно умеренному иранскому правительству президента Хасана Рухани переизбраться, поскольку сделка позволила иранской экономике добиться большего роста по сравнению с периодом действия санкций. До того, как Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения, рост иранской экономике в 2018 году должен был составить 4,3%. Теперь ожидается, что рост экономики составит всего 1,8%.

Противостояние. Трамп. Иран

В-четвертых, ядерное соглашение позволило предотвратить гонку ядерных вооружений или даже войну на Ближнем Востоке. Если бы Иран продолжил идти по пути разработки ядерного оружия, маловероятно, что такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ не запустили бы собственные программы по разработке ядерного оружия. Более того, существует вероятность того, что Израиль может нанести упреждающий удар, если Иран продолжит движение к приобретению ядерного оружия.

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В-пятых, снятие санкций, а затем их повторное введение, похоже, указывают на отсутствие четкой стратегии или реалистичных целей. Некоторые из союзников и конкурентов США задаются вопросом, действительно ли реальная цель Вашингтона заключается в смене режима? По крайней мере, два европейских дипломата, принимавших участие в переговорах с США об антииранских санкциях, указывают на то, что США стремятся сместить иранский режим.

Другие считают, что администрация надеется, как отметил государственный секретарь США Майк Помпео, что санкции могут заставить Иран вернуться к переговорам, навсегда отказаться от обогащения урана и разработки баллистических ракет, вывести свои силы из Сирии и отказаться от поддержки «Хезболлы», движения ХАМАС и йеменских хуситов.

Действия США в отношении Ирана подверглись критике как со стороны союзников США и потенциальных партнеров, так и со стороны стратегических конкурентов. Остальные пять сторон, подписавших JCPOA, заявили, что заинтересованы в сохранении экспорта иранской нефти. В Китае, который импортирует 650 тыс. баррелей иранской нефти в день, заявили, что не намерены сокращать поставки. Турецкое руководство заявило, что сохранит свою сделку с Ираном о закупке 9,5 млрд кубометров газа в течение следующего десятилетия. Индия — крупнейший импортер иранской нефти после Китая — продолжит поставки, поскольку санкции против иранской нефти были введены США, а не ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Кроме того, повторное введение санкций откроет новые возможности для американских конкурентов. Россия, экономика которой чрезвычайно зависит от экспорта нефти, получит дополнительную прибыль от повышения цен на нефть. Китай, который не зависит от банковской системы США, увеличит свое влияние на Иран. Более того, выход США из ядерного соглашения затруднит установление крепкого военного партнерства с Индией, которая не только сильно зависит от поставок иранской нефти, но и инвестировала около $500 млн в развитие иранского порта Чехбехар в качестве транзитного узла. И, наконец, Соединенные Штаты усложнят прогресс в деле сдерживания Северной Кореи. Министр иностранных дел Северной Кореи прибыл в Иран фактически в момент, когда США ввели санкции против Ирана. Президент Ирана заявил главе МИД КНДР, что на США нельзя рассчитывать, поскольку они не выполняют свои обязательства.

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Бывший министр финансов США Джейкоб Лью предупредил Вашингтон в 2016 году, что чрезмерное использование санкций может привести к тому, что Америка не сможет их эффективно использовать, поскольку эти санкции могут ослабить связь США с глобальными финансовыми операциями и бизнесом.