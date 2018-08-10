Беда, как известно, не приходит одна. Большой удар приняли на себя сельчане: Поволжье вместе с почвенной засухой накрыла волна гриппа птиц, и очаги заболеваемости продолжают расти. По последним данным, в округе к числу неблагополучных отнесены девять регионов, всего в стране таких субъектов 13. Проблема даже не столько в том, что уничтожению подлежит вся птица, попавшая в угрожаемую зону, — хотя именно на птицу стали делать ставку многие крестьяне при удорожании кормов и едва оправившись после чумы свиней. Проблема в том, что это заболевание может быть опасно для людей (хотя в России не зарегистрированы случаи заражения), а власти проваливают (где-то — с треском) профилактическую, информационную и надзорную работу. Тихая межрегиональная «экспансия» гриппа птиц может принять угрожающие масштабы.

Fsvps.ru Данные Россельхознадзора на 6 августа. Карта ПФО

Fsvps.ru Данные Россельхознадзора на 6 августа

На этом фоне в Поволжье выделяется Чувашия, на которую уже указали ряд «соседей» как предполагаемый источник заражения — Татария, Удмуртия, Ульяновская и Нижегородская области. В самой Чувашии ссылаются на то, что грипп птиц «завезён», предположительно, «из Ростовской, Оренбургской областей через Татарстан». Однако в Оренбургской области, по данным Россельхознадзора, нет очагов заболеваемости, что вызывает новые вопросы к Чувашии. После натиска регионов, поражённых гриппом птиц, Чувашия вынуждена сдать назад и публично признать, что «допустили сами из-за бесконтрольности».

Зоны поражения

Для понимания масштабов заболеваемости приведём данные Россельхознадзора, опубликованные 9 августа со ссылкой на СМИ и представленную из регионов информацию. В России на 6 августа выявлено 78 очагов инфекции, из них 65 — в Поволжье. К числу неблагополучных по гриппу птиц отнесены 13 регионов, из них девять — в Поволжье (всего в ПФО, напомним, 14 регионов).

Антилидерами в России по числу очагов заболеваемости являются Татария, где выявлено 24 очага, Самарская область с 15 неблагополучными участками и Чувашия, где обнаружено 12 населённых пунктов с павшей от гриппа птицей.

Что касается других регионов Поволжья, то в Пензенской области сообщают о пяти очагах заболевания, в Удмуртии — четырёх, в Нижегородской области — двух, по одному — в Марий Эл, Саратовской и Ульяновской областях. Благополучными по гриппу птиц остаются Кировская и Оренбургская области, Башкирия, Мордовия и Прикамье.

Fsvps.ru Данные Россельхознадзора

Наглядна и показательна карта, составленная Россельхознадзором. Из регионов Поволжья Татария и Чувашия буквально испещрены «точками» неблагополучия — на карте ведомства они напоминают пожар. При этом особенное внимание приковано к Чувашии, которая почти в четыре раза меньше по площади, чем Татария, и выглядит особенно «усыпанной» очагами заболеваемости — а наибольшая концентрация приходится на границу с Татарией.

Если восстановить хронологию, то в Поволжье первые очаги птичьего гриппа выявлены в Самарской (10 июня), Пензенской (17 июня) и Саратовской (18 июня) областях, Татарии (5 июля), Нижегородской области (9 июля), Чувашии (11 июля), Ульяновской области (20 июля), Удмуртии (27 июля), Марий Эл (30 июля). Падёж птиц происходит в личных подсобных хозяйствах (за исключением Пензенской области, где в угрожаемую зону, по данным Россельхознадзора, попали две птицефабрики).

В Россельхознадзоре напоминают, что грипп птиц — острая инфекционная болезнь, которая передаётся человеку от животных, возбудителем является вирус типа А. К нему восприимчивы все виды птиц:

«Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека… От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до пяти дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения температуры до 38 градусов и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Через 2−3 дня появляется затруднённое дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, он очень быстро может привести к пневмонии, а кроме того, может давать тяжёлые осложнения на сердце и почки, поражает головной мозг».

Один из признаков заболеваемости: при разделке тушек больной птицы под кожей в области головы, шеи и кишечника желто-красные студенистые отеки, все внутренние органы и мышцы словно забрызганы кровью. У больной птицы наблюдается угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение движения, затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение гребня и сережек у кур.

Регионы жалуются на Чувашию

Со всплеском заболеваемости ряд регионов Поволжья высказали предположение, что вирус занесён из Чувашии. Первыми — Татария и Нижегородская области. Чувашия, в свою очередь, подозревает соседей.

Довольно резко отреагировала на «выпады» Нижегородская область. 16 июля на заседании комитета в нижегородском парламенте исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов заявил, птичий грипп мог быть занесен на территорию региона из Чувашии.

«Считаю, это моё мнение, что птичий грипп был завезен птицами из Чувашии. Дело в том, что в Уразовке принято проводить ярмарки. Вся Чувашия там. Они везут птицу на продажу в Уразовку регулярно. Мы знаем, что вся Чувашия вдоль границы «горит» — там давно уже птичий грипп», — цитирует чиновника «НТА-Приволжье».

7 августа управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл распространило сообщение об очередном очаге заболеваемости — в ЛПХ нижегородского Павлово.

«По основной версии, заболевание возникло вследствие незаконного ввоза домашней птицы со стихийного рынка, расположенного в Республике Чувашия», — отмечается в сообщении ведомства.

17 июля главное управление ветеринарии правительства Татарии распространило сообщение об установлении карантина в шести населённых пунктах и выставлении пяти «ветеринарно-полицейских постов» на границе с Чувашией.

«Предполагаемый источник заражения — птицепоголовье, завезённое из Чувашкой Республики самими гражданами, а также лицами, осуществляющими деятельность по перепродаже птицы», — говорилось в пресс-релизе.

Примерно тогда в региональной прессе появились предположения, что птичий грипп завезён к «соседям» «торговцами из Пензенской области на известную многим соседним регионам ежегодную Цивильско-Тихвинскую ярмарку», которая прошла 5−8 июля. 21 июля стало известно о том, что пали куры в одном из хозяйств села Выползово Сурского района Ульяновской области. Экспертиза подтвердила вирус птичьего гриппа.

Guv.tatarstan.ru Фрагмент из пресс-релиза (Татария)

«При проведении эпизоотологического расследования установлено, что владелец домашней птицы, на подворье которого зарегистрирован очаг гриппа птиц, приобрел птицу на торговой площадке р.п. Дрожжаное Республики Татарстан у предпринимателей Батыревского района Чувашской Республики. Указанные предприниматели птицепоголовье завезли от КФХ села Биклянь Тукаевского района Республики Татарстан», — сообщалось, в частности, в релизе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

В конце июля очаги заболеваемости выявлены в хозяйствах двух населённых пунктах Удмуртии. Региональная госветслужба тогда сообщила, что «в данных населённых пунктах птица была приобретена у предпринимателя из Чувашской Республики».

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Чувашия — в «красной зоне»

В Чувашии птичий грипп начался с южного куста — Батыревского, Яльчикского, Комсомольского районов. Вероятно, власти уповали на то, что заболеваемость тихо спадёт с проведением карантинных мероприятий, и не стали били в набат. Но карта очагов расширялась и добралась до северного куста — Цивильского, Козловского районов. При этом вакцины для предотвращения заболеваемости можно найти с трудом.

Из-за отсутствия масштабной информационно-разъяснительной работы основная часть населения питается слухами. Глава Чувашии Михаил Игнатьев из совещания в совещание вроде и напоминает, что «ветеринарам необходимо проводить широкую информационную работу». Однако словно насмешкой ответом ему выглядит ситуация даже в тех районах, где выявлены очаги заболевания.

«Профилактика этого опасного заболевания предусматривает безвыгульное содержания домашней птицы. Тем не менее обнаружилось, что гуси и куры гуляют по улицам и окрестностям сел свободно», — констатировали ранее в минсельхозе Чувашии по итогам рабочей поездки в Яльчикский район, где очаги заболевания были выявлены в числе первых.

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Провалена и надзорно-профилактическая работа, в чём вынуждены были признаться высокие чины.

«Одной из причин распространения гриппа птиц среди домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах граждан, является нелегальное перемещение птицеводческой продукции и реализация поголовья молодняка в несанкционированных местах торговли», — заявляли в госветслужбе.

«Допустили сами из-за бесконтрольности, надо признать. Все передвижения перекупщиков, продавцов птицы, живой птицы не мониторились, и эту заразу мы, к сожалению, привезли», — признал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, заявив, что Чувашия — «вся в красной зоне».

Чувашия продолжает искать «виноватых». 12 июля чувашские власти заявили, что, «по предварительным данным, источником мог быть Павловский птицекомбинат (Нижегородская область)». Затем «показания» изменились: 8 августа министр Артамонов заявил, что грипп птиц предположительно занесён в республику из «Ростовской, Оренбургской областей через Татарстан». Примечательно, что Оренбуржье Россельхознадзор отнёс к благополучным регионам по гриппу птиц.

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Стоит отметить, что регион уже терпит убытки. По словам министра, «ни одну живую птицу, молодняк живой птицы не можем продать в соседние регионы».

«Это очень сложно, так как поголовье очень большое. У фабрик кормов нет, они не рассчитывали на такое поголовье, а продать не можем. И, кроме того, с реализацией мяса и яиц проблема. Работаем в ручном режиме. Ежедневно по 30−40 тонн продаем, обзваниваем разные регионы, чтобы покупали нашу продукцию», — сказал глава минсельхоза Чувашии.

Между тем руководитель Чувашии заявил, что необходимо «избавляться» от должностных лиц, которые обязаны контролировать эпидемиологическую обстановку и заниматься профилактикой. О каких-либо кадровых последствиях широкой общественности неизвестно. Но, может, хоть разъяснительная работа наладится.