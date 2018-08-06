Грипп птиц в Удмуртию занесён из Чувашии – власти

Ижевск, , 11:40 — REGNUM Птичий грипп добрался до Удмуртии. Он выявлен в личных подворьях граждан Игринского и Дебёсского районов. В населённых пунктах, которые стали очагом заболевания, птица была приобретена у предпринимателя из Чувашии, сообщается на портале органов власти Удмуртии.

По данным госветслужбы Удмуртии, первое сообщение о массовом падёже птицы поступило 30 июля из деревни Сепож Игринского района, 31 июля — из села Зура. Экспертиза показала, что они были заражены птичьим гриппом. Кроме того, на исследовании находится патологический материал от павшей птицы из села Дебёсы и деревни Тольён Дебёсского района.

«В данных населённых пунктах птица была приобретена у предпринимателя из Чувашской Республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что птица была несанкционированно завезена 22 июля в северные районы Удмуртии «без ветеринарных сопроводительных документов». Информация о несанкционированном ввозе больной птицы в республику направлена в полицию, ФСБ и следственное управление СКР по Удмуртии.

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Напомним, в июле в Чувашии в муниципалитетах, где действует карантин по гриппу птиц (Батыревском, Комсомольском, Цивильском, Яльчикском, Ибресинском и Красночетайском и Козловском районах), продолжается работа по ликвидации очагов заболеваемости, в карантинных зонах изъята вся домашняя птица. На 27 июля отмечалось, что на вынужденный убой отправлены 2151 птица, трупы сожжены. Общий вес изъятого поголовья — 3366 кг.

В минсельхозе Чувашии сообщали, что источник распространения птичьего гриппа пока не найден. Ранее власти предполагали, что одной из причин распространения гриппа птиц является «завоз молодняка птицы предпринимателями из неблагополучных регионов, нелегальное перемещение птицеводческой продукции и реализация поголовья молодняка в несанкционированных местах торговли».

В ходе совещания в удмуртском правительстве муниципальным главам рекомендовано провести широкую разъяснительную работу о высокой опасности гриппа птиц «с целью предупреждения возникновения очагов заболевания и уточнения наличия поголовья птицы», создать мобильные отряды для проведения оперативных мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания. Кроме того, на период выполнения карантинных мероприятий на неблагополучных по птичьему гриппу территориях запрещается организация ярмарок по продаже птицы.