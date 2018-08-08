Чувашия в «красной зоне» по птичьему гриппу, пришедшему «через Татарстан»

Чебоксары, , 12:53 — REGNUM В Чувашии в девяти районах выявлено 11 очагов птичьего гриппа. По предварительным данным, он занесён в республику из «Ростовской, Оренбургской областей через Татарстан», распространение вируса «допустили сами из-за бесконтрольности». В результате Чувашия — «вся в красной зоне». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 8 августа, вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов на расширенном заседании правительства.

Глава минсельхоза республики сообщил, что в настоящее время в Чувашии — 11 очагов заболеваемости птичьим гриппом, они выявлены в 11 районах.

«Во многих районах изъятие уже прошли, не совсем приятная эта процедура. Цены определены. Люди, конечно, возмущаются…

Допустили сами из-за бесконтрольности, надо признать. Все передвижения перекупщиков, продавцов птицы, живой птицы не мониторились и эту заразу мы, к сожалению, привезли. Предположительно, из Ростовской, Оренбургской областей через Татарстан, так как есть общий предприниматель, который выращивает на территории Татарстана», — сказал Сергей Артамонов.

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По его словам, материалы переданы в Россельхознадзор. И задача — «почистить территорию от этой заразы». В настоящее время в очагах заболевания действует карантин, который будет прекращён через 21 день после изъятия и сжигания всей домашней птицы и продукции птицеводства.

«С чем мы столкнулись, с какими проблемами. Сегодня Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства провели регионализацию, Чувашская Республика — вся в «красной зоне». Соответственно ни одну живую птицу, молодняк живой птицы не можем продать в соседние регионы. Это очень сложно, так как поголовье очень большое. У фабрик кормов нет, они не рассчитывали на такое поголовье, а продать не можем. И, кроме того, с реализацией мяса и яиц проблема. Работаем в ручном режиме. Ежедневно по 30−40 тонн продаем, обзваниваем разные регионы, чтобы покупали нашу продукцию», — сказал глава минсельхоза Чувашии.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев констатировал, что «до этого чума свиней» была в республике, сегодня — грипп птиц. По его словам, «это происходит из-за того, что предприниматели заезжают на территорию сельского поселения, продажу осуществляют, население покупает»:

"И никто у них не спрашивает, есть ли документ, ветеринарное свидетельство… И на рынке хаотично продажа организована».

Как сообщало ИА REGNUM, в очагах заболеваемости действует карантин, изымается вся домашняя птица (куры, гуси, утки, индюки и т.д.), а также продукция птицеводства (мясо, яйца). На возмещение ущерба компенсация предоставляется из расчёта 55,6 рублей за 1 кг птицы в живом весе, 29,7 рублей — за 10 штук яиц.

Отметим, что после Чувашии грипп птиц добрался до Удмуртии. Он выявлен в личных подворьях граждан Игринского и Дебёсского районов. В населённых пунктах, которые стали очагом заболевания, птица была приобретена у предпринимателя из Чувашии, сообщалось на портале органов власти Удмуртии.

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Напомним, 2016 году в Чувашии было выявлено девять неблагополучных территорий по африканской чуме свиней в Порецком и Алатырском районах, из них четыре — по АЧС среди домашних свиней, пять — среди диких кабанов. В эпизоотический процесс по АЧС были вовлечены Алатырский, Порецкий и Ибресинский районы. При ликвидации очагов АЧС в Чувашии было уничтожено свыше 2930 свиней в хозяйствах граждан.

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