Ровно через месяц — 9 сентября 2018 года — в Красноярском крае пройдут выборы губернатора. Известно, что в них примут участие трое кандидатов — врио главы региона Александр Усс, депутат краевого Заксобрания Егор Бондаренко (ЛДПР), помощник депутата Заксобрания Александр Лымпио («Справедливая Россия»). И уже сейчас можно утверждать, что никаких интриг на предстоящих губернаторских выборах, которые обойдутся краевому бюджету в сотни миллионов рублей, ожидать не стоит.

Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954

Коммунисты «за нашего»

Пожалуй, несколько неожиданностей в ходе избирательной кампании в Красноярском крае всё же произошло. Одна из них — отказ коммунистов выдвигать своего кандидата и их заявление о поддержке выдвинутого «Единой Россией» Александра Усса. И объяснили они своё решение мотивами патриотическими:

«К сожалению, в последние годы у руля крупнейшего и богатейшего региона страны (Красноярского края — прим. ИА REGNUM ) стояли люди пришлые, мало заинтересованные в развитии края, мало делавшие для улучшения благосостояния красноярцев: это Лебедь, Хлопонин, Кузнецов, Толоконский. Вот почему позиция коммунистов отражает мнение большинства: мы — за нашего, за красноярца, за патриота родной земли».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Реклама КПРФ

И, казалось бы, эта «жертва» красноярских коммунистов во имя патриотических мотивов заслуживает уважения. Однако, учитывая то, что от участия в губернаторских выборах отказались и коммунисты других регионов (Новосибирской, Омской областей, Алтайского края — прим. ИА REGNUM ), не усматриваются ли здесь некие договорные моменты? Думается, что да.

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КПРФ в Сибири считалась (до недавнего времени) партией сильной, способной, так скажем, попортить кровь единороссам. Это касалось и красноярских коммунистов. Но теперь, по мнению сибирского политолога Дмитрия Буреева, позиции краевой парторганизации — откровенно слабы.

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Выборы без «Патриотов России»

Второй сюрприз нынешней предвыборной гонки — отказ избиркома зарегистрировать кандидата в губернаторы от «Патриотов России», депутата краевого парламента Ивана Серебрякова.

Объясняя это решение, в крайизбиркоме ИА REGNUM 3 августа сообщили, что он собрал в свою поддержку 126 подписей депутатов и глав муниципальных образований при необходимых для регистрации 298 подписях. Также Серебряков не представил сведения о кандидатах в сенаторы и справку об отсутствии счетов за границей.

Сам парламентарий, комментируя позже своё несостоявшееся участие в выборах, заявил, что «выборов в Красноярском крае не существует». Также он убеждён, что против него «цинично» использовался административный ресурс.

Patriot-rus.ru Иван Серебряков

Однако в регионе существует мнение, что ему отказали в регистрации абсолютно обоснованно — потому, что он не представил в избирком обязательные документы.

Стоит отметить, что «патриот» Иван Серебряков участвовал в выборах губернатора Красноярского края в 2014 году. И тогда он показал неплохие результаты, лишь немного уступив кандидату от КПРФ, занявшему второе место. Серебряков тогда получил 93,2 тыс. голосов избирателей — 13,88%. Свой успех на выборах 2014 года он объяснил тем, что тогда против него не использовался административный ресурс.

После того, как Серебряков вышел из борьбы, претендентов на губернаторское кресло осталось трое. С опытнейшим красноярским политиком Александром Уссом, который почти 20 лет возглавлял краевое Заксобрание, будут бороться 34-летний элдэпээровец Егор Бондаренко и 32-летний помощник депутата Александр Лымпио.

Но можно ли сложившуюся ситуацию назвать борьбой? Красноярские политологи, сходятся во мнении, что результат предрешён. У Бондаренко и Лымпио нет шансов, и они в данной ситуации будут бороться между собой за второй место.

Есть ещё одно отличие Красноярского края от других сибирских регионов, где пройдут губернаторские выборы. У Усса меньше всего соперников — двое.

В выборах губернатора Омской области, помимо врио губернатора Александра Буркова, будут участвовать трое кандидатов. Конкуренцию новосибирскому врио Андрею Травникову составят три человека, кемеровскому врио Сергею Цивилёву — пять человек, алтайскому врио Виктору Томенко — три человека, главе Хакасии Виктору Зимину — три человека.

У конкурентов шансов нет

«Ни интриг, ни чудес, ни каких-то непредсказуемых событий на выборах губернатора Красноярского края ждать не стоит. Всё предсказуемо и предопределено. Произойдёт ровно то, чего все ожидают, — Александр Усс победит и победит убедительно», — такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил генеральный директор «Центра стратегического проектирования» Виктор Потуремский (Красноярск).

Он подчеркнул, что у конкурентов Усса нет шансов:

«Что касается конкурентов Александра Усса, при всём уважении к ним, они находятся совсем в другой лиге по сравнению с тяжеловесом Уссом. Больше шансов занять второе место есть у кандидата от ЛДПР. Но во многом это будет объяснимо силой бренда ЛДПР, а не реакцией на конкретного кандидата. Люди будут поддерживать кандидата от ЛДПР, потому что знают, кто такой Жириновский. Что касается КПРФ. Если бы кандидат от этой партии участвовал в выборах, он, по моему мнению, мог бы даже уступить кандидату от ЛДПР. Но другое дело, что КПРФ даже не нашла кандидата на эти выборы».

Krskstate.ru Александр Усс

Первый секретарь Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв также убеждён, что интриг на предстоящих выборах ожидать не стоит. Однако он думает, что кандидаты от «СР» и ЛДПР могут набрать по 20−25%.

«Наблюдая за тем, как идёт избирательная кампания, видно, что в более комфортных условиях находится врио губернатора Александр Усс. Что касается его будущего губернаторства, я думаю, что тот звёздный момент, когда Усса в регионе воспринимали как консолидирующую фигуру и «своего» губернатора уже пройден. В данной ситуации это, скорее всего, будет восприниматься как сохранение Status Quo, нежели тот желанный результат «хватит чужих, давайте наших», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Избавление от варягов

До Усса Красноярским краем долгое время действительно руководили «варяги»: Александр Лебедь (июнь 1998 — апрель 2002 года), Александр Хлопонин (октябрь 2002 — январь 2010 года), Лев Кузнецов (февраль 2010 — май 2014 года) и, наконец, Виктор Толоконский (сентябрь 2014 — сентябрь 2017 года).

Причём у Усса был реальный шанс возглавить регион в 2002 году, однако тогда он в напряжённой борьбе во втором туре проиграл Хлопонину, который до этого был губернатором Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.

В сентябре 2017 года в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе в отставку уходит Виктор Толоконский. Временно исполняющим обязанности губернатора президент назначает Александра Усса, а не, как ожидалось, варяга и/или «молодого технократа».

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Это назначение стало триумфом Усса, который итак являлся влиятельным в крае политиком, возглавляя с 1998 года местное Заксобрание. Красноярская общественность и политологи говорили: наконец-то «свой», красноярский.

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И уже тогда в регионе сделали вывод, что у будущих конкурентов Усса шансов нет. К тому и пришли.

Единственное, что представляет интерес, это явка на губернаторских выборах. Но и тут есть риск, что избиратель проголосует ногами, то есть попросту не пойдёт на избирательные участки.

Стоит также напомнить, что выборы губернатора — удовольствие не из дешёвых. В декабре 2017 года председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин сообщил «Коммерсанту», что на проведение досрочных выборов губернатора избирком получит из местного бюджета 398 млн рублей. А в случае второго тура затраты увеличатся. Выборы губернатора края в 2014 году обошлись краевому бюджету в 352 млн рублей. Получается, сотни миллионов рублей потратят на процедуры, результат которой, по словам красноярских политологов, уже давно известен.

Дарья Антонова ИА REGNUM КОИБ на выборах

Справка: выборы губернатора Красноярского края в 2014 году выиграл Виктор Толоконский. Опытный политик (в своё время был мэром Новосибирска, губернатором Новосибирской области, полпредом президента в Сибирском федеральном округе), но, опять же, варяг. Тогда за него проголосовали 425 017 человек (63,30%). Второе место занял кандидат от КПРФ Валерий Сергиенко, получивший 94 067 голосов (14,01%), третье — кандидат от «Патриотов России» Иван Серебряков (93 215 голосов — 13,88%). Явка на губернаторских выборах — 2014 составила порядка 30%.