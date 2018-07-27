Группы американских фермеров решили перейти в наступление, развернув многомиллионную информационную кампанию против торговых пошлин всего через несколько дней после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о необходимости выделения $12 млрд на поддержку фермерских хозяйств, пострадавших от последствий торговой войны, развязанной Трампом, пишет Адам Бехсуди в статье для издания Politico.

Дональд Трамп

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Информационную кампанию запустили в преддверии визита Трампа в штаты Айова и Иллинойс, в ходе которого он, вероятно, попытается успокоить фермеров, которые обеспокоены последствиями ответных пошлин, установленных американскими торговыми партнерами в отношении соевых бобов, свинины и других сельскохозяйственных товаров.

«Сельское хозяйство — это гигант, для пробуждения которого потребуется некоторое время, однако когда он пробудится, вам нужно будет держать ухо востро», — заявил исполнительный директор правозащитной организации Farmers for Free Trade Брайан Кюль, организующей информационную кампанию.

Данная некоммерческая организация, поддерживаемая Американской федерацией фермерских хозяйств и другими организациями, такими как Национальный совет производителей свинины, инвестирует $2,5 млн в четырехмесячную информационную кампанию, цель которой является демонстрация того, что ответные пошлины, вызванные в результате торговой политики Трампа, наносят ущерб фермерам.

U.S. Air Force Фермер

Центральным элементом информационной кампании станут объявления в Fox News, CNBC и CNN, а также сообщения на местном телевидении и радио в штатах Айова, Пенсильвания и Мичиган. В объявлениях будет содержаться критика заявления советника Белого дома по торговой политике Питера Наварро, который 19 июля назвал негативное влияние пошлин «погрешностью округления».

«Американские фермеры и фабричные рабочие — это не погрешность округления», — говорится в объявлении.

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Организация Farmers for Free Trade также разместит цифровые и печатные объявления и проведет митинги во время августовских каникул в Конгрессе, чтобы привлечь внимание законодателей.

Китай, Канада, Европейский союз, Мексика и другие крупные торговые партнеры Соединенных Штатов в ответ на пошлины Трампа, введенные на импорт стали и алюминия, ввели собственные пошлины на американские товары. Трамп пригрозил повысить пошлины на импортные автомобили и запчасти, что, скорее всего, вызовет еще более жесткие ответные действия в отношении американского сельскохозяйственного сектора.

Напряженность между США и ЕС несколько смягчилась после встречи между Трампом и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Стороны договорились начать серьезные переговоры по торговле. Трамп решил попридержать пошлины на импортные автомобили и другие товары, однако пошлины на сталь и алюминий из ЕС никуда не делись. Европейский союз сохранит ответные меры, включая пошлины на сельскохозяйственные продукты из США, такие как апельсиновый сок и бурбон.

Twitter.com/@realDonaldTrump Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер

Чтобы смягчить негативное воздействие ответных пошлин на сельскохозяйственный сектор, министерство сельского хозяйства США объявило во вторник, 24 июля, о выделении $12 млрд, которые пойдут на обеспечение прямых выплат, закупку избыточного предложения на сельскохозяйственном рынке и увеличение усилий по продвижению экспорта.

«Я считаю, что это политическая игра. (Трамп) понимает, что он наносит ущерб представителям «средней Америки», поэтому он бросает деньги на решение этой проблемы», — заявил Кюль.

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Организация Farmers for Free Trade уже провела предварительную пропагандистскую кампанию, направленную против пошлин, в марте этого года. Организация Farmers for Free Trade сформировалась в 2017 году в ответ на заявления Трампа о возможном выходе из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и другую политику главы Белого дома, которая могла бы нанести ущерб сельскохозяйственному экспорту. Сопредседателями группы являются бывший демократический депутат от штата Монтаны Макс Бокус и бывший сенатор-республиканец из Индианы Ричард Лугар. Другие сельскохозяйственные группы также внесли значительные средства в проведение информационной кампании, направленной против тарифов.