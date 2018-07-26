Daily Sabah: Сможет ли Трамп обеспечить сближение с Москвой?

Максим Исаев, , 07:35 — REGNUM

Практически каждый президент США обещал, желал или мечтал пересмотреть отношения между Вашингтоном и Москвой, однако после инаугурации, предприняв несколько попыток изменить траекторию двусторонних связей, очередной глава Белого дома быстро обнаруживал, что, оказывается, проще сказать, чем сделать это на практике. За последние три года два американских президента пытались пересмотреть отношения между двумя странами. Например, экс-президент США Барак Обама начал реализовывать очень амбициозную политику по восстановлению отношений с Россией, пишет Килик Бугра Канат в статье для издания Daily Sabah.

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При администрации Обамы дипломаты двух стран договорились о «перезагрузке» отношений. Интеллектуалы и бывшие политики заявили, что налаживание двусторонних связей создаст беспроигрышную ситуацию для обеих стран. В своей книге «Стратегическое видение» Збигнев Бжезинский указал на необходимость реорганизации отношений между США и Россией таким образом, чтобы Россия стала частью западного лагеря. Однако данный риторический медовый месяц длился недолго. Отношения вскоре начали ухудшаться. Разногласия в Сирии, кризис на Украине и обострение отношений между Обамой и президентом России Владимиром Путиным привели к демонтажу «перезагрузки» и возникновению кризиса в отношениях между двумя странами. В последние дни администрации Обамы кризис в отношениях с Россией дополнительно обострился после того, как ряд российских дипломатов были высланы из США.

Начиная с предвыборной кампании, президент США Дональд Трамп последовательно указывал на необходимость улучшения отношений с Россией. Ни заявления кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон о том, что Трамп — это марионетка Путина, ни слухи о сговоре с Россией не повлияли на желание Трампа улучшить отношения с Москвой, также как расследование «российского вмешательства» и увольнение советника по национальной безопасности, отчасти из-за его контактов с российским послом в Вашингтоне. Трамп непрестанно заявлял, что США и Россия могут работать вместе, а Путин может стать его другом.

Саммит в Хельсинки должен был стать одним из поворотных моментов на пути сближения Трампа с Россией. Тем не менее пресс-конференция двух лидеров показала, насколько сложно выполнить эту задачу. Заявление Трампа о том, что несмотря на выводы разведки США, Россия не вмешивалась в выборы 2016 года, вызвало бурную реакцию в Вашингтоне.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс отметил, что американское разведсообщество имеет доказательства того, что Россия «вмешивалась» в президентские выборы 2016 года. Затем последовала критика со стороны членов Конгресса и бывших американских политиков. СМИ сообщили, что заявления Трампа вызвали возмущение и недоверие даже у членов его администрации. Все последовавшие заявления Трампа относительно выводов американской разведки были истолкованы как продолжение российского влияния.

Как было указано выше, многие американские президенты пытались пересмотреть отношения с Россией, однако подход Трампа существенно отличается от политики его предшественников. Во-первых, очевидно, что попытки Вашингтона сблизиться с Москвой происходят на фоне постепенного отдаления от европейских союзников. Такой подход интерпретируют как нечто большее, чем изменение политики, а именно как сдвиг оси. Поведение Трампа на саммите «Большой семерки» в Канаде и на саммите НАТО в Бельгии было истолковано как растущее отчуждение США от своих союзников. Такой подход вызвал обеспокоенность относительно конечных целей Трампа.

Во-вторых, стремление главы Белого дома сблизиться с Россией на фоне выводов американского разведсообщества о «вмешательстве» Москвы в выборный процесс породило напряженность в отношениях между президентом и силовыми структурами США.

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Несмотря на то, что сам президент не находится под следствием, обвинительные приговоры, вынесенные в отношении его бывших помощников, сделали инициативу, направленную на сближение с Россией, практически не реализуемой. В этих условиях любое потенциальное сотрудничество между двумя странами будет затруднено. Если давление со стороны внутренних американских институтов продолжится, это может расстроить сотрудничество между Москвой и Вашингтоном даже в самых малозначительных областях.