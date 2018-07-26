Стремясь смягчить последствия разрушительной торговой войны, президент США Дональд Трамп предложил выделить американским фермерам финансовую помощь в размере $12 млрд, поскольку они столкнулись с ущербом, вызванным ответными действиями торговых партнеров Соединенных Штатов, пострадавших от американских пошлин. Этот отчаянный шаг не сможет покрыть весь ущерб, нанесенный американской экономике из-за бессмысленного увеличения пошлин на сталь, алюминий и другие импортные товары из Канады, Мексики, Европейского союза, Китая и других стран, говорится в редакционной статье The New York Times.

Шлагбаум

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В ответ на пошлины, введенные Трампом, Китай, Европейский союз, Мексика и другие страны вполне предсказуемо ввели ответные пошлины на соевые бобы, кукурузу, свинину и другую американскую сельскохозяйственную продукцию. Сельскохозяйственный сектор США оказался под ударом. Одноразовая финансовая помощь не способна исправить ситуацию, в которой оказались американские фермеры.

По этой причине законодатели из фермерских штатов не поддерживают решение Трампа о возврате к программе государственной поддержки фермеров, напоминающей программу времен Великой депрессии, которую ранее реализовывала корпорация правительственных заготовок и поддержания цен на сельскохозяйственные продукты. Сенатор из штата Небраска Бен Сасс заявил, что Трамп предлагает расходовать «$12 млрд на приобретение золотых костылей», добавив, что «пошлины и финансовая поддержка не сделают Америку вновь великой, они просто приведут к ситуации 1929 года». В апреле 2018 года после того, как администрация озвучила идею о поддержке фермеров, пострадавших от ответных пошлин, сенатор-республиканец из штата Канзас Пэт Робертс заявил, что США «не нужна еще одна программа государственного субсидирования, нам нужно продавать нашу продукцию».

Банковская паника в США. 1929

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Решение Трампа о поддержке фермеров может пойти вразрез с обязательствами, которые США взяли на себя в рамках Всемирной торговой организации. Вашингтон обязался отказаться от несправедливого субсидирования своего сельскохозяйственного сектора. Фермеры из других стран могут оказаться в неблагоприятных по отношению к американским фермерам условиях с точки зрения конкуренции, что может послужить причиной для дальнейших ответных действий против США. Субсидирование сельскохозяйственного сектора всегда вызывало напряженные споры. Например, администрация экс-президента США Барака Обамы обвинила Индию в несправедливом субсидировании своего сельскохозяйственного сектора. Бразилия уже давно жалуется на то, что в США существуют специальные программы для фермеров.

Ферма в США

Выделение средств налогоплательщиков на поддержку сельского хозяйства может побудить другие американские отрасли, пострадавшие от ответных пошлин, также обратиться за государственной поддержкой. Почему другие пострадавшие компании и предприятия не могут обратиться за помощью? Как насчет рабочих Harley-Davidson, которые потеряют свои рабочие места, когда компания перенесет свое производство за границу, чтобы избежать ответных пошлин со стороны Европейского союза? Возможно, администрация также сильно обеспокоена положением производителей бурбона из Кентукки и Теннесси, которые также столкнулись с ответными европейскими пошлинами?

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В конечном итоге может оказаться, что государственная поддержка потребуется большей части американских отраслей, если Трамп воплотит свои угрозы о дальнейшем повышении пошлин в реальность. Недавно Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении китайского импорта на сумму в $500 млрд и импортных европейских автомобилей.

В марте 2018 года Трамп написал, что «торговые войны хороши, в них легко побеждать». Однако заявления о необходимости выделения денежных средств для поддержки фермеров показывают, что торговые войны очень сложны и запутаны.