The Hill: какие дипломатические возможности таит Арктика для США и России?

Александр Белов, , 22:30 — REGNUM

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялся саммит с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Несомненно, что между Россией и США существует множество разногласий и спорных вопросов, которые необходимо решить. Вполне возможно, что очень ограниченное число советников Трампа рассматривает Арктику в качестве отправной точки для улучшения отношений с Россией в будущем, пишут Майк Сфрага и Лоусон Бригам в статье для американского издательства The Hill.

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США сохраняют бдительность в Арктике, где Россия расширила свои военные возможности. Россия, возможно, даже возобновила большую игру, как во времена СССР, направив под арктическую ледяную шапку свои подводные лодки.

Если не считать Международную космическую станцию, то регион Крайнего Севера — это единственное место, где Соединенные Штаты и Россия сотрудничают по широкому кругу вопросов. Это два конкретных примера того, в каких именно сферах обе стороны смогли бы восстановить доверие и придать новый позитивный импульс развитию двусторонних отношений, конечно, если США и Россия захотят это сделать. Если такой позитивный импульс удастся сохранить в течение значительного периода времени, он может сформировать более благоприятные условия для решения других актуальных вопросов, имеющих глобальное значение.

Международная морская организация (ИМО) недавно одобрила совместное предложение, выдвинутое Россией и США, о мерах, необходимых для обеспечения судоходства в Беринговом проливе, разделяющем два государства.

Недавно созданный Арктический совет береговой охраны объединил все восемь арктических государств для более эффективного проведения поисково-спасательных операций в регионе. Обе страны подписали международный договор о запрете на ловлю в Центральном полярном бассейне, пока исследования не дадут более четкого представления о том, что лежит под постоянно сокращающимся ледяным покровом.

В рамках Арктического совета, который в настоящий момент возглавляет Финляндия, США и Россия сотрудничают в сферах, связанных с охраной окружающей среды и устойчивым развитием.

Арктика может стать основой для развития американо-российских отношений. Обе страны заявили, что Арктика — это регион, представляющий общемировую значимость, в котором необходимо развивать сотрудничество. Несмотря на то, что в других регионах мира между обеими странами существует напряженность, заявление США и России относительно Арктики должно послужить призывом к действию. Трамп и Путин должны прислушаться к призыву своего финского коллеги президента Саули Ниинистё и уделить особое внимание Арктике при выработке своих дипломатических стратегий.

На какие общие интересы в Арктике Вашингтон и Москва могли бы опереться? Например, мы знаем, что цены на сырье оказывают значительное влияние на экономическую активность в Арктике, а также связанную с этим деятельность по развитию инфраструктуры и судоходства.

Разработка арктической ресурсной базы отвечает интересам обеих стран. Например, 20% ВВП России — это средства, полученные в результате разработки арктической ресурсной базы. Точно так же Аляска — американская Арктика — играет важную роль в энергетическом секторе экономики США и сфере национальной безопасности. Москве и Вашингтону необходимо определить общие точки соприкосновения в сфере развития арктического региона.

Очевидно, что недавние соглашения о промысле и исследовательской деятельности в Северном Ледовитом океане предоставляют возможности для сотрудничества. Возможно, США и Россия могли бы организовать совместную арктическую экспедицию в Центральный полярный бассейн в рамках нового соглашения о рыболовстве.

США и Россия могли бы взять на себя ведущую роль в Арктическом совете в сфере, связанной с соблюдением норм нового международного кодекса, регламентирующего деятельность судов в полярных водах.

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Возобновление сотрудничества между военными в Арктике возможно, если обе стороны сосредоточатся на проведении совместных поисково-спасательных операций, необходимость которых будет только возрастать по мере развития региона и увеличения судоходства.

Трамп и Путин также могли бы поддержать возобновление дружеских полетов и культурных обменов между коренными общинами, проживающими вблизи Берингова и Чукотского морей. Главной целью является сохранение Арктики как мирного региона и поддержание широкого сотрудничества между арктическими государствами. Возможно, все это послужит основой для более тесных и продуктивных отношений между США и Россией в других регионах мира.