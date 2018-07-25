Пока президент США Дональд Трамп предпринимает решительные усилия для того, чтобы задобрить «автократических» лидеров таких стран, как Россия и Северная Корея, его нутряная враждебность к иранскому «режиму» остается неизменной. Угрозы же его ввести санкции против третьих стран, которые поддерживают коммерческую деятельность с Ираном, будь то в Европе или Азии, ставят под удар отношения Вашингтона с важнейшими странами мира, пишет Мохаммед Айюб в статье для The Strategist.

Индия

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Так, недавно постпред США в ООН Никки Хейли предупредила Нью-Дели: если к 4 ноября Индия значительным образом не сократит свой импорт энергоносителей из Ирана, она может стать объектом американских санкций. Ранее в Нью-Дели дали понять, что готовы придерживаться санкций, введенных исключительно ООН, а не той или иной страной. После этого Белый дом внезапно отменил важные переговоры, которые должны были состояться в Вашингтоне в начале июля.

Никки Хейли

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При этом Индия не может позволить себе оттолкнуть США в достаточной мере, поскольку они являются основной страной — импортером индийской продукции: в 2017 году туда шло 15,6% индийского экспорта. За последнее десятилетие также в значительной степени укрепилось взаимодействие Вашингтона и Нью-Дели по вопросам безопасности, особенно на фоне усиления Китая, которое в различной степени беспокоит и США, и Индию.

Помимо сотрудничества в области гражданского атома с Индией, США предложили продать стране невооруженные морские разведывательные беспилотники MQ-9B Guardian, технологии постройки авианосцев, а также самолеты F/A-18 и F-16 для усиления ее оборонного потенциала и достижения паритета с КНР. Иными словами, из-за того, что Индия стала в большей мере зависеть от США в области безопасности, страна оказалась в непростой ситуации визави Ирана.

В свою очередь, отношения с Ираном в Нью-Дели пестовали на протяжении нескольких десятилетий. Даже во время правления в стране шаха, когда Иран и Пакистан, входившие в Организацию Центрального договора, были близкими союзниками, в Нью-Дели предпринимали шаги, чтобы не портить отношения с Тегераном.

Когда шах выразил свое негодование по поводу освобождения Индией Бангладеш в 1971 году, опасаясь, что Нью-Дели может пойти на расчленение Пакистана, премьер-министр Индии Индира Ганди направила личного высокопоставленного посланника в Иран, чтобы развеять эти опасения. После революции в стране Нью-Дели быстро преодолел свои сомнения относительно исламской ориентации нового режима и создал взаимовыгодные отношения с ним.

Мохаммад Амир Хатами, его жена и Асадолла Алам встретились с Индирой Ганди и Сардаром Сваран Сингхом во время ее поездки в Иран в Тегеране

Хорошие отношения Нью-Дели с Тегераном лишь отчасти объясняются нуждой Индии в импорте газа и нефти из Ирана — третьей по объему поставок нефти страны. Благодаря геостратегическому положению Ирана, граничащего с Пакистаном и Афганистаном, страна играет очень важную роль для Индии. Поэтому в интересах Индии культивировать Иран таким образом, чтобы во время кризиса Исламабад не мог получить от Тегерана поддержку. Иран также стратегически и коммерчески важен для Индии как ворота в Афганистан и Центральную Азию.

Индия отрезана от прямого доступа к этим странам из-за их непростых отношений с Пакистаном. Нью-Дели заинтересован в дружественном правительстве в Афганистане, чтобы не дать Пакистану использовать его в качестве базы во время конфликта с Индией. В стране не хотят повторения ситуации 1990 годов, когда поддерживаемые Исламабадом боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились у власти в Кабуле. Как Индия, так и Иран по разным причинам предоставляли помощь Северному Альянсу в его борьбе против радикалов. Нью-Дели и Тегеран по-прежнему в значительной степени заинтересованы в том, чтобы не дать «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернуться к власти в стране.

Порт Чехбехар, расположенный на юго-востоке Ирана, играет крайне важную роль для Индии, поскольку он со временем станет прекрасной транзитной точкой для индийских товаров, направляющихся в различные части Ирана, Афганистан и страны Центральной Азии. Индия вложила значительные ресурсы в возведение этого порта, который перейдет под ее контроль после заключения окончательного соглашения с Ираном.

Alireza numberone Порт Чехбехар

Поэтому угроза со стороны США о введении санкций против Индии, если она не прекратит развитие отношений с Ираном, была выдвинута в наиболее неудобное время для Нью-Дели. Она сильно сократила пространство для дипломатического маневра Нью-Дели. Пока неизвестно, поддастся ли страна давлению США или бросит им вызов. Каким бы ни было решение, оно будет крайне болезненным для Индии.

Тем не менее, заключает автор, попытка силой заставить Индию пойти на тот или иной выбор может также негативно сказаться и на США. Если Нью-Дели пойдет вразрез с желаниями Вашингтона в отношении Ирана, Индия отдалится от США и станет примером для других стран.