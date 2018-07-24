Atlantic Council: угрозами Трампу не усадить Иран за стол переговоров

Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Громкими заявлениями и угрозами в адрес Ирана Тегеран не заставить сесть за стол переговоров, поскольку давление на исламской республику лишь укрепит иранские власти в своей позиции, пишет Амиш Кумар Сен в статье для Atlantic Council.

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Во многом сообщение Трампа напоминает его выпады в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына, которыми в конечном счете удалось добиться саммита между двумя лидерами в Сингапуре 12 июня. Только Иран — совсем иная история.

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«Трамп надеется, что, выступая с угрозами в Twitter, схожими с его замечаниями об «огне и ярости» в адрес Северной Кореи, заставит Тегеран пойти на переговоры», — подчеркнула Холли Дагрес, внештатный научный сотрудники программы ближневосточной безопасности аналитического центра Atlantic Council.

«Вместо этого потрясания оружием со стороны Трампа подтолкнут Рухани к столь же жестким заявлениям, а также к тому, чтобы присоединиться к лагерю сторонников жесткой линии», — указала она, отметив, что любая угроза в адрес Ирана подогревает националистические чувства в большинстве граждан страны.

С ней согласен старший научный сотрудник центра изучения Южной Азии Амир Ханджани, который обратил внимание на то, что администрация Трамп очевидным образом не заинтересована в дипломатии с Ираном.

«Любой, кто изучал внимательно иранскую политику, знает, что угрозы и публичное унижение их лишь ужесточат их позиции», — уверен Ханджани, отметив, что «подход Трампа может привести к непредсказуемым последствиям, чего, кажется, и хочет окружение президента».

«Очевидно, что целью этой администрации является свержение режима. Пока непонятно, каким образом и в какой степени они готовы пойти на то, чтобы оно состоялась», — добавил он.

Ханджани указал на то, что нынешняя администрация не желает разбираться в специфике региона. Предпочтительным же для администрации Трампа он считает подход, в рамках которого США совместно со своими союзниками и партнерами создадут коалицию, которая подспудным способом заставит Тегерана сесть за стол переговоров. Такой подход, подчеркнул Ханджани, уже давал плоды в прошлом.

Напомним, ранее, 22 июля, президент США Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани не играть с огнем и быть осторожным, чтобы не испытать от США последствий, которые не имеют аналогов в истории. Его высказывания встретили неоднозначные оценки со стороны официальных лиц и комментаторов США.

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