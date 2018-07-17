Прошедшая неделя для врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина была богата на встречи с высокопоставленными коллегами. Нижний Новгород с рабочим визитом посетил вице-премьер РФ Максим Акимов, который провёл совещание по вопросам развития цифровой экономики в регионе. На нём глава региона отметил, что «было бы интересно провести конкурс проектов в сфере цифровой экономики среди регионов». В завершении визита между госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» было подписано соглашение о создании совместного предприятия, которое будет заниматься разработкой программного продукта — системы управления полным жизненным циклом изделия. Основную часть разработки возьмет на себя расположенный в Сарове центр. В Москве глава региона встретился с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, который подтвердил, что ведомство рассматривает возможность выделения денег на расширение участка дороги Неклюдово — Золотово уже в 2019 году.

Нижний Новгород

Продолжается интрига вокруг профессиональной судьбы полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Одобренная сенаторами и депутатами кандидатура Бабича на пост посла России в Белоруссии делает еще более реальным его отъезд из Нижнего Новгорода, но не это беспокоит нижегородских экспертов. Некоторые отмечают, что именно крепкая связка полпредства и нового врио помогла последнему «быстро решить политические проблемы» — «прежде всего, это зачистка альтернативных центров влияния, способных составить потенциальную фронду новой областной власти», а «полпредство при этом смогло использовать накопившийся опыт и возможности для утверждения вновь назначенного губернатора и создания широкого маневра действий». При этом эксперты добавляют, что «политические процессы легитимизации нового губернатора до конца еще не решены и возможный уход Бабича — это серьезное испытание для новой областной власти». А тут еще выборы губернатора на носу.

Поговаривают, что Владимир Путин может приехать в Нижний Новгород. Дата не сообщается, но уже звучат мнения, что это благотворно сыграет на рейтинге Никитина.

Хотя Глеб Никитин и сам неплохо справляется с формированием команды и госуправлением. На прошлой неделе он вошёл в попечительский совет Высшей школы госуправления, а его проект «Команда правительства» добавляет очков и в глазах нижегородцев. Жителям региона предложили начать голосовать за управленческий резерв.

Объекты ЧМ-2018 проиграли в борьбе со стихией. Реконструированный к мундиалю вокзал затопило, а стадион, отстроенный к матчам, и вовсе протёк. Виновниками назвали экстремальные ливни и ливнёвки.

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Тверская и Нижегородская области обменялись прокурорскими кадрами. Первым заместителем нижегородского прокурора назначили Александра Семенова, занимавшего в Твери аналогичный пост, а Евгения Денисова, экс-заместителя, отправили на его место.

Рейтинговое агентство Moody′s Investors Service дало Нижегородской области позитивный прогноз, отметив, что «текущий уровень кредитоспособности Нижегородской области (В1, прогноз «позитивный») отражает относительно динамичную и диверсифицированную экономику региона и хорошие показатели сбалансированности бюджета».

В бюджет региона готовятся принять поправки — на доведение зарлаты бюджетников до уровня МРОТ направят 56,047 млн рублей, а в приватизационном плане появятся новые строки, что увеличит прогнозируемый объем доходов в 2019 году с 25 млн до 43 млн рублей.

Нижегородские Володарск и Решетиха станут территориями опережающего социально-экономического развития. Комиссия при Минэкономразвития России одобрила заявку.

В регионе формируются кластера круизного туризма, одним из первых объектов которого станет многофункциональный комплекс с гостиницей, океанариумом и тематическим парком в Бору.

У хоккейного клуба Нижегородской области — проблемы. Ситуацию с многомиллионной задолженностью клуба планируют контролировать областные депутаты.

В регионе — скандал. Бывший заместитель областного прокурора, 69-летний генерал-майор в отставке, подозревается в убийстве пожилой соседки, которую он сначала избил, а потом задушил. Подозреваемый — в СИЗО, расследование дела продолжается.

Командная игра: Бабич и Никитин

Одобрение кандидатуры полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича на пост посла России в Белоруссии Советом Федерации и комитетом Госдумы по делам СНГ это, конечно же, еще не официальное назначение, но волнения в Нижегородской области по этому поводу продолжаются. Эксперты считают, что уход Михаила Бабича — «вызов для Нижегородской области».

"За последние месяцы в Нижегородской области сложилась весьма эффективная связка двух уровней власти — федерального окружного и областного. Существуя негласно, при явной поддержке федерального центра, эта связка Михаила Бабича и Глеба Никитина позволила быстро решить политические проблемы. Прежде всего, это зачистка альтернативных центров влияния, способных составить потенциальную фронду новой областной власти. Полпредство при этом смогло использовать накопившийся опыт и возможности для утверждения вновь назначенного губернатора и создания широкого маневра действий», — цитирует издание НИА «Нижний Новгород» эксперта «Минин-центра» Игоря Соловьева.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Эксперт также уточняет, что тандем получился очень удачным, с одной стороны — «опытный полпред, готовый на решительные политические действия», а с другой — «молодой интеллектуал-технократ, внедряющий в регионе инновационные социально-экономические модели».

Он добавил, что «политические процессы легитимизации нового губернатора до конца еще не решены, и возможный уход Бабича — это серьезное испытание для новой областной власти».

Один из крупнейших Telegram-каналов области отмечает, что «для Бабича назначение послом с таким набором полномочий это, конечно, политический рост», но он «еще некоторое время по-прежнему будет оказывать сильное влияние на политические процессы в Приволжье и особенно в Нижегородской области».

«Тем временем нижегородские чиновники, ориентированные на Бабича («полпредские»), несколько встревожены. Ведь, как известно, новая метла по-новому метет. Кого выметет новый полпред еще только предстоит узнать, но, без сомнений, назначение новой политической фигуры в округе изменит политический ландшафт столицы Приволжья», — отмечает канал.

К слову, с формированием команды и управленческой задачей, о которых так ратуют эксперты, Глеб Никитин и сам уже не плохо справляется. На прошлой неделе он вошел в Попечительский совет Высшей школы госуправления.

«Прежде всего, это возможность участвовать в процессе выработки и внедрения передовых образовательных практик в области управления. Мы уже реализуем большую программу «Команда правительства», получившую высокие оценки на федеральном уровне. Нашим партнером в этой работе как раз и является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Нам есть чем поделиться и чему поучиться для того, чтобы сделать государственную и муниципальную службу в стране и регионе более открытыми, прозрачными и эффективными», — заявил Никитин на первом заседании совета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, прошедшем в Москве.

Позднее в рамках проекта «Команда правительства», запущенного в Нижегородской области Никитиным, было объявлено о начале народного голосования, которое продлится с 23 по 29 июля. На портале размещены видеопрезентации участников, которые претендуют на включение в резерв управленческих кадров области. Голосовать можно за одного из 100 кандидатов.

Напомним, в рамках этого же проекта проходят отборы министра культуры области и двух заместителей главы администрации Нижнего Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Нижегородской области будут выбирать губернатора. В списке заявившихся — шестеро, основным претендентом на победу называют путинского назначенца — врио губернатора Глеба Никитина. Его выдвинуло отделение партии «Единая Россия», как победителя праймериз.

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Kremlin.ru Владимир Путин и Глеб Никитин

На прошлой неделе Telegram-каналы активно обсуждали возможный визит в Нижний Новгород Владимира Путина.

«В Нижний Новгород приедет Владимир Путин! Не прям после Трампа, но это уже второй визит к Глебу Никитину так-то… Поездка будет рабочей, возможно, затронут и Стратегию развития Нижегородской области. Дата неизвестна», «Прошлый приезд ВВП в Нижний в итоге привел к невиданной прежде активизации ФСБ и СКР. В итоге «присел» Сорокин, а затем пошла волна! И всё это, повторимся, сразу после визита высокого гостя. Сейчас активность силовиков несколько спала, хотя соседи по Telegram неоднократно предрекали, что сразу после ЧМ начнется вторая волна. Слишком уж криво были освоены федеральные деньги на подготовку к чемпионату. И вот — к нам едет ВВП. Все ли готовы?» — писали Telegram-каналы.

Политический обозреватель Андрей Вовк на личной странице в соцсетях, комментируя эти сведения, отметил, что «может, это просто политтехнологический ход», но «если это случится до выборов губернатора, то это будет очень серьёзной поддержкой для Глеба Никитина», а то «все уже начинают забывать, что Путин объявил о решении идти на этот срок именно в Нижнем».

"Но вообще гаранту логичнее было приехать после выборов, чтобы пообщаться уже с губернатором, а не врио, как в прошлый раз. А, может, и пообщаться с новым полпредом, если такой будет», — добавил Вовк.

Напомним, Владимир Путин в последний раз посещал Нижний Новгород 6 декабря 2017 года. На Горьковском автомобильном заводе он объявил о своём участии в выборах президента РФ в марте 2018 года.

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Высокие встречи и гости

Нижний Новгород на прошлой неделе посетил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Программа визита была весьма насыщенной — совместно с Глебом Никитиным он провёл совещание по вопросам развития цифровой экономики в регионе, посетил компании Intel и АО ИК «АСЭ», а также присутствовал на подписании важного соглашения между госкорпорациями «Ростех» и «Росатом».

На совещании Акимов отметил, что «Нижегородская область — регион с высокими запросами людей на новые сервисы, и это направление необходимо поддерживать». Он также добавил, что высоко оценивает «не только будущее, но и настоящее, которое проистекает из больших заслуг Нижегородской области перед страной».

"Огромный потенциал промышленного, ядерного комплекса и работа инноваторов. Цифровизация жизни крупных агломераций — это большой блок, где у области абсолютно четко лидерские амбиции, и их нужно точно поддержать», — заявил он.

На совещании отмечалось, что в стратегию развития региона до 2035 года, которая сейчас проходит обсуждение в районах, включено 32 проекта, связанные с цифровыми технологиями.

Government-nnov.ru Глеб Никитин и Максим Акимов

Глеб Никитин отметил важность федеральной программы «Цифровая экономика», но добавил, что роль и место регионов в ней «пока недостаточно прослеживается» и уточнил, что «было бы интересно провести конкурс проектов в сфере цифровой экономики среди регионов».

"Нижегородская область имеет все ресурсы, чтобы поучаствовать и оказаться в лидерах такого конкурса. В регионе работает более 700 IT-компаний, международный IT-кластер с 50 резидентами», — подчеркнул он.

Во время посещения офиса инжиниринговой компании «АСЭ» замглавы правительства РФ высоко оценил разработки нижегородских атомщиков. На предприятии высоким гостям продемонстрировали систему управления проектами на основе технологии Multi-D, которая позволяет реализовывать сложные проекты с заданными сроками и стоимостью с необходимым качеством. Максим Акимов подчеркнул, что это решение может быть универсальным для сложных строительных объектов.

Заключительной частью визита Акимова стало подписание соглашения госкорпораций «Ростех» и «Росатом», в котором закреплялось создание совместного предприятия. Его задача — разработка системы управления полным жизненным циклом изделия (PLM-системы). Подписание документа в Нижегородской области обосновано тем, что основные аспекты разработки возьмет на себя расположенный в Сарове центр. На проработку продукта потребуется пять лет и около 5 млрд рублей, часть из которых — субсидии Минпромторга РФ. Новое программное обеспечение позволит не тратить деньги предприятий на закупку иностранного аналога. На сегодня отечественного аналога такой системы не существует.

Сфере дорожного строительства в регионе на прошлой неделе также уделили внимание. Будучи в Москве, 18 июля Глеб Никитин встретился с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. На встрече он получил заверения, что министерство транспорта РФ рассматривает возможность выделения денег на расширение участка дороги Неклюдово — Золотово уже в 2019 году. Остальные проекты, возможно, также получат финансирование в рамках инфраструктурной ипотеки. Речь в частности шла об обходе Балахны, позволяющем вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, четвёртом этапе Южного обхода Нижнего Новгорода.

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Прокурорский бартер

В областной прокуратуре продолжается формирование руководящей верхушки. После официального назначения Вадима Антипова — бывшего пермского прокурора на аналогичную должность в Нижегородской области начали назначать его заместителей.

Приказом генпрокурора РФ с 16 июля 2018 года первым заместителем прокурора Нижегородской области назначен бывший зампрокурора Тверской области Александр Семенов. Он родился в Тверской области и почти вся трудовая деятельность прошла в органах прокуратуры этого региона. Семенов работал следователем Торжокской межрайонной прокуратуры, после этого был прокурором следственного управления прокуратуры области, зампрокурора Пролетарского района Твери, прокурором Московского района Твери, зампрокурора города, а с 28 июля 2006 года работал первым заместителем прокурора Тверской области. На его место из Нижегородской области отправлен Евгений Денисов, который занимал в регионе аналогичную должность и в период безвременья даже выполнял обязанности прокурора области.

Vsemetri.com Форма прокурора

Напомним, с августа 2017 года и до начала июля 2018 года после ухода Олега Понасенко, который связывают со скандалом по зарубежным квартирам главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина, у региона не было постоянного прокурора. В начале июля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Вадима Антипова.

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Экстремальный ливень для объектов ЧМ

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 давно отгремели, а вот инфраструктура до сих пор активно упоминается в информационной повестке и, к сожалению, всё чаще по негативному поводу.

Экстремальные ливни, прошедшие в Нижнем Новгороде 16 июля, привели к тому, что притопило пригодные кассы Московского вокзала, который был в списке реконструированных к ЧМ-2018. Вода обрушилась на посетителей с потолка.

«Причиной послужило ветхое состояние ливневых стоков кровли турникетного павильона, которые не выдержали напора воды в момент выпадения обильных осадков», — цитирует ответ представителей железной дороги издание «Нижний Новгород», уточняя, что собственники уверяют, что «залило старую, неотремонтированную часть вокзального комплекса».

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(сс) George Hodan Ливень

Ливни затронули и новенький, отстроенный к ЧМ, стадион «Нижний Новгород». В соцсетях появился ролик, как из отверстий кровли почти по всему периметру стадиона хлещут потоки воды. Очевидцы отмечали, что затопило коридор и мужскую раздевалку.

Пресс-служба застройщика — ФГУП «Спорт-Ин» — прокомментировала это событие.

«Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания. Работы по устранению последствий завершаются», — заявляли в учреждении в комментариях СМИ.

Стоимость строительства объекта составила 16,756 млрд рублей.

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Напомним, до этого от сильного ливня пострадала Волжская набережная, благоустройство которой также проводилось в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Из-за размытия склона песок вымывался из-под верхнего слоя. Его выносило вместе с водой на дорогу.

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Экономика недели

Экономическая отрасль региона на прошлой неделе была богата на события. Так, профильный комитет Заксобрания одобрил изменения, вносимые в областной бюджет 2018 года. Основная часть поправок касалась необходимости увеличить расходы на поднятие зарплаты бюджетникам до уровня минимального размера оплаты труда. На эти цели было добавлено 56,047 млн рублей. Ещё 26,413 млн рублей потратят на завершение строительства пристроя к школе в р. п. Тонкино, 8,496 млн рублей — на ремонт фасада районного Дворца культуры в р. п. Бутурлино. После корректировок бюджет-2018 будет иметь следующие параметры: доходы — 150,148 млрд рублей (рост на 316,172 млн рублей), расходы — 153,104 млрд рублей (прирост на 266,172 млн рублей), а дефицит уменьшится на 50 млн рублей — до 2,956 млрд рублей.

Помимо поправок в бюджет, комитет одобрил и изменение прогнозного плана приватизации на 2018−2020 годы. За счёт включения еще ряда объектов прогнозируемый доход от продажи на 2018 год вырастет с 28 млн до 128 млн рублей. В 2019 году изменения будут с 25 до 43 млн рублей, а в 2020 — с 25 до 125 млн рублей. Напомним, в списке приватизации пока 59 объектов. Поправки рассмотрят на сессии Законодательного собрания 26 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Бюджетное проектирование региона получило высокую оценку рейтингового агентства Moody′s Investors Service, которое опубликовало обновление кредитного анализа Нижегородской области — на уровне В1, прогноз «позитивный». В отчёте отмечалось, что текущий уровень кредитоспособности региона «отражает относительно динамичную и диверсифицированную экономику региона и хорошие показатели сбалансированности бюджета».

Продолжается развитие районов области. На днях комиссия при Минэкономразвития России одобрила создание двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Нижегородской области. Они появятся в городе Володарск и рабочем поселке Решетиха. К этому моменту областные власти уже подписали рамочные соглашения о реализации свыше 11 инвестиционных проектов в этих населённых пунктах.

«Присвоение им статуса ТОСЭР открывает возможности для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций в новые виды деятельности и снижения зависимости от градообразующих предприятий», — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций области Игорь Норенков.

А в городе Бор в рамках формирования кластера круизного туризма одним из первых этапов будет строительство многофункционального комплекса с гостиницей, океанариумом и тематическим парком. Развития данного вида туризма планируется в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019−2025 годы)».

«Строительство океанариума будет вестись на основе концессии. Есть несколько компаний, которые готовы принять участие в конкурсе. Он будет проходить осенью. Проект прорабатывается совместно с Корпорацией развития Нижегородской области», — отметил директор департамента развития туризма и НХП Нижегородской области Алексей Алехин, уточнив, что общий объём расходов на проект составит 7 млрд рублей, часть из которых выделит федеральный бюджет.

Окупить строительство планируется за пять лет. Инвестпроект позволит создать 500 рабочих мест, а объем налоговых поступлений составит от 225 млн рублей ежегодно.

Алехин также уточнил, что проект не будет единичным, ориентир сделан «на кластерное, комплексное развитие всех территорий, которые могут участвовать в круизном туризме». А это Нижний Новгород, Дзержинск, несколько моногородов, расположенных на берегах Волги и Оки.

Финансовый хоккей со многими неизвестными

Вокруг областного хоккейного клуба «Торпедо», испытывающего финансовые трудности, назрел скандал. Аудиторская проверка показала «почти полное отсутствие документооборота, учета средств и выплату зарплат независимо от финансового состояния команды», что и стало причиной сложного экономического положения клуба. Пока руководство команды ведёт переговоры с кредиторами, готовится снизить зарплаты игрокам и число бесплатных мест в вип-ложах, областные депутаты усмотрели в результатах проверки основание для прокурорской проверки. Правда, с обращением в надзорные органы решили подождать.

Известно, что в 2017 году доходы команды составили 1,3 млрд рублей, из которых спонсорская помощь составила 750 млн рублей, ещё 450 млн рублей пришлось на бюджетные квоты и 100 млн рублей непосредственно заработал клуб. Но этих средств не хватило, дефицит был в районе 133 млн рублей, а долги перед кредиторами на начало июля 2018 года составляют 484,7 млн рублей.

Hctorpedo.ru Хоккейный клуб «Торпедо»

По данным газеты «Коммерсантъ», ревизия показала многочисленные нарушения при ведении документооборота и отчетности, например, не была утверждена «комиссия для учета поступающих на счета средств», а «под соглашениями ставились факсимильные подписи», к тому же «должной описи документации клуб не вел», а «мотивационные выплаты персоналу не зависели от финансового состояния команды». Всё это сложилось в долги перед кредиторами и налоговой службой. Новое руководство команды нашло выход — планируется сократить зарплаты игроков, провести кадровую оптимизацию, повысить цены на билеты и годовые абонементы.

Заслушав представителя клуба на заседании одного из комитетов, народные избранники возмутились. Так, глава фракции КПРФ Владислав Егоров назвал это «полным бардаком» в документообороте, и даже посчитал, что такое отношение тянет на уголовное разбирательство. Его коллега Надир Хафизов попросил представить более подробный финансово-экономический расчет дальнейших действий руководства.

«В итоге депутаты договорились контролировать ситуацию, попутно одобрив увеличение квот на льготы спонсорам «Торпедо» из бюджета еще на 200 млн рублей», — сообщает издание.

Генерал в СИЗО

18 июля СУ СК РФ по Нижегородской области сообщило о том, что за убийство соседки 69-летний пенсионер по решению суда и ходатайству следствия помещён под стражу.

«В один из первых дней марта 2018 года в селе Безводное Кстовского района Нижегородской области в доме погибшей находился обвиняемый. В ходе ссоры между соседями пенсионер сначала избил женщину, а затем задушил ее. С целью имитирования ограбления он разбросал на первом этаже дома предметы мебели, одежды, а также документы и скрылся с места преступления. Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признал», — сообщалось в пресс-релизе ведомства.

63.мвд.рф Уголовное дело

Позднее выяснилось, что обвиняемым по этому делу проходит бывший заместитель прокурора Нижегородской области, а ныне генерал-майор в отставке Виктор М. До 16 сентября его отправили в СИЗО, хотя прокурор был готов согласиться на домашний арест. Родственники задержанного также предложили оставить в залог автомобиль стоимостью около 1 млн рублей, следствие же настаивало на аресте. Расследование уголовного дела продолжается.