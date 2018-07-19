«Эстремальные ливни»: нижегородский стадион протёк

Нижний Новгород, , 18:51 — REGNUM Проливные дожди, которые идут в Нижнем Новгороде, послужили причиной протечек в отстроенном к чемпионату мира по футболу здании стадиона. Об этом сообщает пресс-служба застройщика спортивного объекта федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг» (ФГУП «Спорт-Ин»).

Осадки, выпавшие в Нижнем Новгороде, в компании назвали «экстремальными ливнями».

«В результате сверхнормативных объемов дождевой воды были зафиксированы отдельные случаи протечек в системе ливневой канализации здания», — пояснили в компании и добавили, что происшествию способствовало «естественное переполнение городской системы ливнестоков».

В настоящее время специалисты ФГУП проводят работы по устранению последствий протечек и их дальнейшему предупреждению.

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Кроме того, сейчас на объекте продолжаются работы по переводу здания в режим регулярной деятельности. Проводится переоборудование ряда техпомещений, а также мониторинг состояния инженерных сетей стадиона после максимальной нагрузки.

Накануне в одной из соцсетей был опубликован видеоролик. Запись демонстрирует, как потоки воды хлещут из отверстий кровли на крытое пространство практически по всему периметру стадиона. Также очевидцы отмечают, что затопило коридор и мужскую раздевалку.

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Напомним, государственным заказчиком строительства стадиона на 45 тыс. мест является Министерство спорта Российской Федерации, застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», подрядчиком — ОАО «Стройтрансгаз». Изначально сметная стоимость строительства составляла около 15 млрд рублей. После пересмотра контрактная стоимость строительства составила 16,756 млрд рублей. Эксплуатацию стадиона в 2018 году ФГУП «Спорт-Ин» оценило в 71,5 млн рублей. Исходя из проведения 20 матчей в год оценка эксплуатационных расходов стадиона «Нижний Новгород» в 2019 году составляет 315,7 млн рублей, в 2020-м — 329,7 млн рублей, в 2021-м — 343 млн рублей.

В рамках чемпионата мира по футболу на нижегородском стадионе прошли четыре матча группового этапа, 1/8 и четверть финал.

Отметим, что это не единственный объект, который входил в программу подготовки к ЧМ-2018, пострадавший от проливных дождей сразу после проведения мундиаля.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ливень, прошедший в Нижнем Новгороде сразу после последнего матча чемпионата мира по футболу, разрушил вновь благоустроенную Волжскую набережную. Склон размыло, песчано-водную смесь выносит на дорогу. Брусчатка на набережной разрушилась — образовались провалы, самый крупный из которых глубиной два метра. Подрядчиком работ выступало ООО «СК «Управление строительства-620», которое также вело затянувшееся строительство новой станции нижегородского метро «Стрелка».

Глава города Владимир Панов отметил, что к повреждениям мог привести не ливень, а ошибки при проектировании и проведении строительных работ. Также он подчеркнул, что «система ливневой канализации в городе дошла до критического состояния» и «сейчас инженерная защита города работает по поиску решений». Позднее он заявил, что с 2019 года проектные решения по ремонту дорог будут включать работы по обустройству ливневой канализации.

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Также напора сильного ливня не выдержал потолок здания Московского вокзала, реконструированного к чемпионату. Конструкция потолка разрушилась над одним из электронных табло, где размещается информация о пригородных поездах. Вывалилось несколько панелей, через отверстия на пол здания хлынула вода. В управлении Горьковской железной дороги инцидент списали на «обильные осадки».

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Причем стадион в Волгограде, который был построен к ЧМ и также принимал матчи чемпионата мира, сильно пострадал из-за ливня, в городе был введен режим ЧС. Подрядчиком строительства аналогично являлось ОАО «Стройтрансгаз». Директор проекта «Строительство стадиона Волгоград» Сергей Камин тоже сослался на «слабые стороны внешней ливневой канализации, которая не справилась с такой нагрузкой». Подрядчик строительства обещал, что негативные последствия будут устранены: насыпной откос будет восстановлен, помещения внутри стадиона будут отремонтированы. Поле стадиона не пострадало.

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