Недавно федеральный суд США оштрафовал китайского производителя ветрогенераторов Sinovel на $1,5 млн за кражу интеллектуальной собственности, принадлежащей американской технологической компании из штата Массачусетс American Superconductor (AMSC), пишет Брайан Саади в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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По данным комиссии по хищению американской интеллектуальной собственности, кража Китаем интеллектуальной собственности ежегодно обходится американской экономике от $225 млрд до $600 млрд. Именно на эти данные указала администрация президента США Дональда Трампа, когда объявила о введение пошлин на китайские товары на общую сумму в $34 млрд в начале этого месяца.

Генеральный директор AMSC Даниэль Макган публично поддержал агрессивную тактику Трампа. В каком-то смысле он прав. США, наконец, получили президента, который готов предпринять решительные меры по данному вопросу. Однако тактика, ведущая к торговой войне с Китаем, контрпродуктивна.

Американская таможня. Пошлины

Превращение Китая в промышленного лидера во многом было обусловлено тем, что КНР никогда не останавливалась перед кражей коммерческих тайн, принадлежащих иностранным компаниям. На примере Sinovel можно увидеть, что подобная противоправная деятельность КНР наносит серьезный ущерб США. Компания Sinovel заключила контракт с AMSC стоимостью $700 млн на использование программного обеспечения AMSC. Однако с 2011 года компания Sinovel перестала платить за программное обеспечение и задолжала AMSC более $100 млн. В настоящий момент Sinovel больше не нуждается в программном обеспечении AMSC, поскольку компании удалось подкупить сотрудника AMSC, который впоследствии украл исходный код. Сотруднику AMSC предложили $2 млн. Кража интеллектуальной собственности AMSC привела к падению стоимости акций компании и снизила ее рыночную стоимость примерно на $1,4 млрд. AMSC также пришлось сократить 70% своих сотрудников (примерно 700 человек) и перенести свою штаб-квартиру.

С кражей интеллектуальной собственности столкнулись многие американские компании. В интервью NBC News директор ФБР Крис Врай заявил: «Каждый раз, когда мы начинаем расследование нового дела, связанного с экономическим шпионажем, все следы вновь ведут в Китай».

На прошлой неделе ФБР арестовало в аэропорту сотрудника компании Apple, который собирался вылететь в Китай. Задержанный работал над проектом, связанным с разработкой беспилотных автомобилей. Задержанного обвинили в том, что он украл информацию, составляющую коммерческую тайну, с тем, чтобы передать ее китайской компании.

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Самым тревожным аспектом данной проблемы является тот факт, что у китайского правительства нет стимулов для борьбы с этим видом преступлений. В большинстве случаев кража интеллектуальной собственности как минимум приносит пользу экономике Китая либо напрямую помогает китайскому правительству. К тому же не всякая кража интеллектуальной собственности в Китае связана с экономическим шпионажем. Около 87% изъятых контрафактных товаров, ввозимых в США, были произведены в Китае. Китайские производители начинают изготавливать собственные аналоги иностранных товаров.

Важно отметить, что большая часть случаев кражи интеллектуальной собственности в Китае не является полностью противозаконной. Китайское правительство вынуждает иностранные компании передавать компаниям КНР технологии в обмен на получение доступа к китайскому рынку.

Трампу следовало бы провести с КНР переговоры относительно улучшения условий бизнеса для американских компаний в Китае. Было бы просто замечательно, если бы Трамп смог сформировать блок единомышленников, которые также подвергаются промышленному шпионажу со стороны Китая. Однако вместо этого Трамп оттолкнул большинство союзников США, объявив торговую войну Канаде, Мексике, Японии и ЕС.

Устремления Трампа заслуживают всяческой поддержки, однако его методы нельзя назвать эффективными. Торговые пошлины не смогут компенсировать ущерб, нанесенный в результате кражи интеллектуальной собственности. Кроме того, пошлины спровоцируют ответные шаги со стороны КНР. Трамп сослался на данные комиссии по хищению американской интеллектуальной собственности, когда говорил о масштабах преступлений. Однако он не прислушался к рекомендациям экспертов, указавших на то, как правильно решить эту проблему.

Высокие технологии

Члены комиссии по хищению американской интеллектуальной собственности предоставили обширный перечень рекомендаций. Торговые пошлины не вошли в данный перечень. Эксперты посоветовали сконцентрировать внимание на более тщательной проверке иностранных компаний, которые приобретают акции американских компаний.

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В целом нынешний подход Вашингтона к краже американской интеллектуальной собственности является неэффективным. У Вашингтона есть более действенные инструменты, которые он не использует, включая санкции против компаний и физических лиц, причастных к преступлениям в сфере интеллектуальной собственности. Китайское правительство продолжает покрывать преступников, пользуясь тем, что международное сообщество не может оказать должного давления, чтобы добиться экстрадиции преступников. Трампу необходимо изменить свой подход и взять на вооружение рекомендации экспертов, в противном случае торговая война с КНР может нанести серьезный ущерб американской экономике, а виновные избегут наказания.