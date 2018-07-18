National Interest: Стоило ли встречаться Путину и Трампу?

Максим Исаев, , 08:40 — REGNUM

Если бы саммит глав Белого дома Дональда Трампа и Кремля Владимира Путина завершился пресс-конференцией, на которой стороны выступили с подготовленными заявлениями, встречу в Хельсинки можно было бы считать успехом, но ее последние тридцать минут поставили под удар все те ее достижения, которые могли бы поспособствовать разрядке напряженности и выводу отношений между Москвой и Вашингтоном в более конструктивное направление, пишет Томас Грэм — младший в статье для американского издания The National Interest.

Совместное общение президентов с журналистами оказалось, мягко говоря, неоднозначным зрелищем. Трамп проглотил наживку с вмешательством Москвы в выборы в США и не хотел отпускать ее. Он не сказал ничего, чего бы не говорил прежде, выражая сомнения относительно причастности Кремля к хакерским атакам на демократов, в очередной раз вытащив на свет вопрос потерянных писем бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, отвергая любую возможность сговора и многое другое.

Самое же тревожное состояло в том, что он не знал, кому верить — американским спецслужбам или своему российскому коллеге.

Путин же лишь обострил ситуацию, присоединившись к Трампу в осуждении продолжающегося расследования специального прокурора Роберта Мюллера, а также попытался в еще большей степени запутать ситуацию. Так, он сделал вид, что не ознакомился с обвинением США в отношении 12 сотрудников ГРУ РФ, но подчеркнул, что на основании Договора 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам следователи США могут присутствовать на допросе подозреваемых в обмен на тот же шаг со стороны Вашингтона. Затем он, отвергнув обвинения во вмешательстве в выборы, указал на то, что хотел победы Трампа, поскольку тот поддерживал нормализацию отношений между двумя странами.

Трампу следовало бы знать, какую реакцию вызовут его заявления в Вашингтоне. Возможно, он на это и рассчитывал. Путину же, со своей стороны, так же должно было быть известно, что его комментарии лишь подольют масла в огонь. И после пресс-конференции с волной критики сразу же выступили как члены Демократической партии, что было ожидаемо, так и республиканцы, поддержавшие выводы американских спецслужб о вмешательстве Москвы.

Такая жесткая критика поведения Трампа лишь подогреет сопротивление его попыткам начать конструктивный диалог с Россией. Как было в случае с CAATSA — Закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций — конгресс может столкнуться с искушением принять дополнительные законы, ограничивающие пространство для маневра главы Белого дома в отношении его российской политики, или для того, чтобы помешать ему каким-либо иным способом.

В частности, сенатор-республиканец Марко Рубио сразу же стал продвигать свой законопроект DETER — Закон о защите выборов от угроз посредством установления красных черт — в качестве эффективного инструмента против России. Он предлагает ввести автоматические карательные меры против любого государства, подозреваемого во вмешательстве в выборы.

Обрушившаяся на Трампа буря негодования стала, по всей видимости, блистательным фоном выступления Путина. Все-таки российская сторона достигла большей части того, на что надеялась: саммит сам по себе ознаменовал окончание попыток США изолировать Россию после «аннексии» Крыма в 2014 году. В то же самое время благодаря той манере, в которой проходил саммит, Россия предстала в качестве равного США игрока на международной сцене. И это смятение лишь подчеркивает продолжающуюся нестабильность внешней политики США на фоне четкого курса Путина. Поэтому не стоит удивляться, что глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит «лучше чем супер».

Читайте также: Глава МИД РФ прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Но не так все просто: Москве по-прежнему нужны хорошие рабочие отношения с США для достижения собственных целей, и в Кремле хотели, чтобы саммит им в этом поспособствовал. Россия, быть может, и стала играть более значимую роль на Ближнем Востоке, превратившись в незаменимую для разрешения сирийского кризиса силу, но ей, уверен автор, по-прежнему необходимо, чтобы ее позиция в арабской республике была одобрена Вашингтоном. Москве также необходимо, чтобы Белый дом посодействовал ей в сборе огромных сумм, нужных для восстановления Сирии, а также в сдерживании опасного противостояния Ирана, с одной стороны, и Израиля с Саудовской Аравией, с другой.

Подобным образом на Украине России нужны США для того, что оказать давление на Киев с тем, что тот соблюдал Минские соглашения. Кремлю также нужны США для серьезного взаимодействия по стратегическим вопросам, отчасти для сдерживания все активизирующейся гонки вооружений, которой он пока не может себе позволить. Наконец, Москве нужны США для стратегического противовеса Китаю.

Читайте также: American Conservative: Между США и Россией грядет альянс против Китая

Нет сомнений, заключает автор, что саммит в Хельсинки задал верный курс для России и продвинул интересы обеих стран в ослаблении напряженности — до последних тридцати минут пресс-конференции, когда Трамп своим самолюбованием, обостренным поддержкой со стороны Путина, поставил в опасность бо́льшую часть прогресса, который, возможно, был достигнут в ходе дискуссий один на один. Путь к нормализации отношений неблизкий, а Трамп своими необдуманными заявлениями и Путин из-за своей на них реакции лишь без нужды сделали его длинней.