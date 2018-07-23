В Якутии с новой силой заговорили о планах строительства моста через реку Лена возле столицы республики Якутска. На этот раз инициатором обещаний возвести мостовой переход, который свяжет республику с остальной частью России, стали врио главы региона Айсен Николаев и назначенный им главой правительства республики Владимир Солодов. Они утверждают, что долгожданный мостовой переход построен будет, и активно взялись за лоббирование реализации этого проекта на федеральном уровне. Но стоит ли начинать верить в эту мечту снова, если ранее предпринималось уже несколько таких попыток?

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Kremlin.ru Айсен Николаев

«Кто только уже не обещал нам мост…»

Появлению этой веры совершенно не способствует история обсуждения и планов строительства моста через реку Лена возле Якутска. Сколько раз жителям республики говорили, что он скоро появится, называя конкретные сроки — даже сложно посчитать…

«Кто только уже не обещал нам мост. В следующий раз марсиане пообещают…», — иронизируют жители республики.

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Первые планы по соединению двух берегов Лены возле столицы республики озвучивались ещё в начале 1980-ых годов, когда активно строилась Байкало-Амурская магистраль. Из трёх вариантов расположения мостового перехода к 1986 году выбрали тот, по которому сооружение должны были возвести на 38 километров выше Якутска, недалеко от посёлка Нижний Бестях. Именно этот вариант обсуждается до сих пор, теперь уже он обоснован тем, что туда подходит Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, соединяющая с Нижним Бестяхом посёлок Беркакит в Нерюнгринском районе республики, куда, в свою очередь, подходит БАМ.

О том, насколько сильно нужен республике в частности и стране в целом мост через реку Лена, который даст продолжение этой достраиваемой сейчас железной дороге, чиновники разных уровней говорят из года в год.

В частности, обещаниями якутян кормили бывшие главы республики Вячеслав Штыров и Егор Борисов. Теперь этот список дополнил пока ещё временный руководитель региона Айсен Николаев, который начал обещать мост уже через месяц после своего назначения. А назначенный им председателем правительства Владимир Солодов повёл речь об этом уже через два дня после того, как оказался в кресле премьер-министра республики, да ещё и так уверенно.

«Согласно «майским указам», одним из приоритетных направлений является создание транспортных коридоров. Мост через реку Лену является одним из ключевых проектов в этой сфере, это даёт нам основание полагать, что мы сможем включить его в федеральные программы», — заявлял Солодов.

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Впрочем, с не меньшей уверенностью этот мост якутянам обещали и раньше. В 2006 году этот вопрос был поднят во время визита в Якутск президента РФ Владимира Путина, но не получил поддержки главы государства. Стоимость реализации этого проекта тогда оценивалась в 13 млрд рублей.

Река Лена. Район Якутска. Россия

В 2007 году эта сумма уже выросла до 16 млрд притом, что намерение возвести мостовой переход через реку Лена по-прежнему оставалось на уровне устных договорённостей и не было включено в федеральную транспортную программу. В 2008 году была подготовлена проектно-сметная документация моста, пройдена государственная экспертиза.

Этот проект команда Штырова лоббировала до 2010 года, а затем главу Якутии сменили на Егора Борисова, и руководством республики с минтрансом РФ начал обсуждаться альтернативный вариант — соединение берегов Лены подводным тоннелем. Но и этот способ вскоре был отметён как слишком дорогой с точки зрения эксплуатации в условиях вечной мерзлоты.

Чиновники вернулись к обсуждению моста, и 19 июля 2013 года Росавтодор объявил конкурс на строительство моста через реку Лена. Цена контракта составляла 56 млрд рублей, а общая стоимость строительства — более 73 млрд. На возведение перехода исполнителю давалось шесть лет, а в целом на реализацию проекта — четырнадцать. Победителем конкурса стала компания «Транспортные концессии (Саха)», которая даже успела поговорить с Росавтодором о ключевых вопросах строительства моста. Но стройку пришлось отложить на неопределённый срок из-за необходимости возведения мостового перехода в Крым.

«Никакого экономического резона»

Обсуждение должно было быть продолжено в декабре 2014 года, но в ноябре президент РФ Владимир Путин назвал строительство мостового перехода через Лену в Якутии нецелесообразным. Глава государства акцентировал тогда внимание на том, что такой переход должен продолжить дорогу к различным месторождениям, а не только удовлетворять транспортные нужды населения Якутска.

«Будут деньги — лет через 10 можно к этому проекту вернуться, но в принципе сейчас в этом нет никакого экономического резона», — поддержал президента председатель правительства Дмитрий Медведев.

Деньги, уже приготовленные для того, чтобы берега Лены соединились возле Якутска, были перенаправлены на строительства Керченского моста.

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Однако пока он возводился, возглавлявший Якутию Егор Борисов не переставал предпринимать попыток по лоббированию строительства якутского моста. С 2015 по 2017 год планы строительства этого перехода с разной степенью активности обсуждались с китайской компанией Sinohydro Corporation Ltd, но единственным результатом работы руководства республики в этом направлении стало решение правительства РФ о намерении заключить концессионное соглашение с инвестором, который выразит желание его возводить. На эти условия пока никто не пошёл.

«Любая концессия предполагает возврат вложенных средств с какой-то прибылью, иначе никакого смысла в ней нет, — объяснял причины нежелания инвесторов строить мост на предложенных федцентром условиях кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов. — Строительство моста через реку Лена будет убыточным для любого инвестора или концессионера априори, так как грузооборот и пассажиропоток через реку относительно невелик. Китайцы, вероятно, предполагают получить отдачу от вложенных средств из бюджета Якутии или минерально-сырьевыми ресурсами по фиксированным ценам, как это было при строительстве магистрального нефтепровода ВСТО».

Self-photographed Строительство моста

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Крымский мост построен. Теперь время строить Ленский?

По оценкам китайской компании, предварительная стоимость проекта строительства мостового перехода через реку Лену в Якутии составит 104 млрд рублей. Считается, что для моста в республику, где проживает порядка миллиона жителей, это очень дорого, но за попытки лоббировать проект уже новое руководство региона принялось с новой силой.

«Сейчас восток и запад нашей страны соединяются только через БАМ и Транссиб в районе китайской границы на юге. Поэтому строительство моста через реку Лена имеет важнейшее значение для страны как с экономической, так и со стратегической точки зрения. Крымский мост построен. Считаю, что теперь время строить Ленский мост», — заявил врио главы Якутии Айсен Николаев.

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Заместитель председателя правительства республики Алексей Стручков при этом подчёркивает, что строится масштабный мостовой переход должен в первую очередь не для недропользователей, как ранее отмечали в федцентре, а для жителей республики.

«В осенне-весенний период между Якутском и Нижним Бестяхом нет сообщения, кроме авиационного и на воздушных подушках. Тарифы достаточно высоки и неподъёмные для жителей сельской местности. Для обеспечения генеральных грузов и, соответственно, завоза продуктов питания, строительных и других материалов из-за 4-месячного перерыва необходимо всё это концентрировать в складских помещениях, а дополнительная наценка за счёт длительного хранения приводит к конечному удорожанию товаров и услуг. Строительство мостового перехода как раз решает эту проблему. В этом и заключается экономический смысл строительства моста — в снижении затрат наших жителей и компаний республики, обеспечении круглогодичного сообщения между столицей региона и остальной территорией страны», — отмечал вице-премьер Якутии.

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Перспективы призрачны, примеры печальны, конкуренты активны

Однако у якутского моста уже есть конкурент, претендующий на то, чтобы стать следующим мостом после крымского. Речь о железнодорожном мосте между островом Сахалин и материком, в комплексе с которым также обсуждается продолжение этой железной дороги на японский остров Хоккайдо. При этом стоимость реализации этого проекта, включающего возведение 500 км подъездных путей к мосту, гораздо дороже: министр транспорта РФ Максим Соколов в 2017 году оценил в 500 млрд рублей в ценах 2013 года. А жителей, которые будут пользоваться мостом ещё меньше: на Сахалине проживает порядка 500 тыс. человек. При этом обсуждается строительство этого транспортного перехода ещё дольше, чем якутский мост через Лену — порядка 100 лет.

Железнодорожный мост

Отметим, что общая протяжённость моста через Лену, как предполагалось, будет чуть больше 3 км, подъездных путей к нему — около 20 км.

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Тем не менее именно в сторону подготовки к строительству сахалинского моста на материк сейчас идёт активное движение: министерство транспорта РФ и РЖД намерены подготовить актуализированные параметры проекта этого транспортного перехода в течение 2018 года. А 19 июня группа инженеров-изыскателей дальневосточного проектного института АО «Дальгипротранс» прибыла в Ульчский район Хабаровского края для разработки основных проектных решений по строительству моста Сахалин-материк.

«Здесь идёт определённая конкуренция, я не скрываю, потому что на Дальнем Востоке сегодня строится очень много объектов в этом направлении, в том числе Китайская народная республика заинтересована иметь конкретный выход через приграничные районы на РФ, в Амурской области, ЕАО и Приморье планируется ряд таких проектов. Идёт речь о соединении с материком Сахалина. И в рамках этих проектов мы сегодня продвигаем свой», — обрисовывал ситуацию экс-глава Якутии Егор Борисов.

Кстати, железнодорожный мост из Еврейской автономии в Китай, который упоминал Борисов, стал уже одновременно и притчей во языцех, и показателем отношения к дальневосточным проектам. Строят его так медленно и долго, что ни Сахалину, ни Якутии, вероятно, не стоит надеяться на то, что в регионах вскоре появятся столь важные для них транспортные переходы с берега на берег.

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Российской стороне нужно было построить всего 309 метров моста за 9 млрд рублей, китайской — 1 900 метров. В ЕАО мост только начали строить, а в Китае свою часть моста возвели ещё два года назад. Мост обещали сдать в июне 2018 года, потом в декабре 2018 года, а теперь сроки сдвинуты ещё на год.

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Неблагополучно обстоят дела и со строительством ещё одного дальневосточного моста через реку Амур, который должен будет соединить столицу Амурской области Благовещенск с китайской провинцией Хейлунцзян. Его протяжённость чуть более километра, стоимость — 18 млрд, из них 12 млрд должна потратить Россия. 22 июля на строительной площадке моста из-за паводка на реке произошло обрушение четырёх пролетов временного рабочего перехода и строительного крана.

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На этом печальном фоне надежды Якутии дождаться моста через реку Лена весьма призрачны. Особенно в ключе того, что, помимо желания руководства и населения Якутии построить этот мост, пока больше ничего нет: ни проекта, ни одобрения сверху, ни тем более одобренного финансирования на эти цели.

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