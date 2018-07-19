Москва подтвердила надежды на строительство моста Сахалин — Хоккайдо

Южно-Сахалинск, , 10:41 — REGNUM Москва вновь подтвердила надежды на строительство моста Сахалин — японский остров Хоккайдо. В материковой России, в Хабаровском крае, сейчас ведутся изыскательские работы по проекту строительства моста Сахалин — материк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Москва надеется, что проект строительства моста между островами Сахалин и Хоккайдо будет реализован. Естественно, эта тема в числе других потенциальных российско-японских проектов обсуждается и по каналам межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Фигурирует она и в бизнес-диалоге», — заявил РИА Новости посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Посол выразил надежду, что этот проект, который он назвал знаковым и уникальным для российско-японских отношений, и дальше будет предметом прежде всего конструктивного обсуждения и впоследствии будет реализован.

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Главным лоббистом проекта строительства моста Сахалин — Япония был экс-вице-премьер Игорь Шувалов. Он озвучил эту идею на полях III ВЭФ во Владивостоке в сентябре 2017 года. Идея, в частности, заключалась в создании транзитного международного коридора из Японии в Европу через Россию.

Однако у проекта немало противников.

9 июля ведущий автор проекта ИА REGNUM «Страсти по Курилам», доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, академик РАЕН, эксперт РАН Анатолий Кошкин обратил внимание на особенности предстоящей встречи лидеров России и Японии в формате 2+2. А именно на то, что центральной темой повестки опять станет ситуация вокруг южной части Курильских островов. Это при том, что, помимо прочего, Япония поддержала незаконные санкции против России и протестует против возвращения в состав России Крыма, возвращения этого, с екатерининских времен, российского полуострова.

«Выдвижение вновь в центр переговоров так называемой курильской проблемы вызывает недоумение», — сказал эксперт.

Анатолий Кошкин вспомнил совсем недавнее заявление посла РФ в Японии Михаила Галузина, подчеркнувшего, что Россия никаких территориальных претензий в свой адрес по вопросу южных Курил не принимает, поскольку последовательно исходит из того, что острова были переданы нашей стране по итогам Второй мировой войны.

«Так торгуется Россия с Японией по Курилам или нет? О чём тогда речь?» — задал вопрос эксперт.

Ранее главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров назвал строительство моста Сахалин — Хоккайдо «презрением к национальным интересам России».

«И это в то время, когда Япония продолжает предъявлять территориальные претензии к России. Когда ещё в живой исторической памяти то время, когда Южный Сахалин был уступлен Японии, а Северный Сахалин был ею оккупирован. Когда японские претензии на Курилы — это лишь первый шаг в их империалистических амбициях, а следующий шаг, как известно, Сахалин.

Я понимаю, что в проект строительства моста Сахалин — Хоккайдо можно закопать много денег. Но главное — не закопать туда свою совесть. Предложение о приоритетном строительстве моста с Сахалина в Японию — это почти прямое предложение отдать Сахалин Японии», — сказал Модест Колеров.

Помимо политических, у экспертов есть и сугубо экономические аргументы «против». Если свести их в одну фразу, то звучат они так: этот мост нужен больше России, чем Японии.

Мост между материковой Россией и Сахалином обойдётся в три раза дороже, чем Крымский мост. При этом грузов на Сахалине далеко не столько, сколько на крымском направлении. Мост Сахалин — Хоккайдо ещё в 2013 году оценивали в 400−500 млрд рублей, а сегодня это порядка в полтора-два раза дороже. Отсюда возникает совсем не праздный вопрос: где Россия возьмёт столько миллиардов? Озвучивается, что при строительстве мостов Сахалин — российский материк и Сахалин — Хоккайдо Япония получит транзитный коридор в Европу. Однако, по мнению многих экспертов, большие грузы на большие расстояния намного выгоднее возить именно морем. Современный морской контейнеровоз вмещает от 260 до 18 000 стандартных 20-футовых контейнеров. А сегодня уже строятся суда, способные перевозить до 21 000 таких контейнеров. А на самый длинный грузовой состав можно погрузить не более 140 контейнеров. Железной дорогой, таким образом, возить дешевле, но морем больше и намного дешевле на единицу товара. Делать же ставку на грузооборот между Японией и Сахалином и вовсе бессмысленно: удобнее и дешевле, конечно, по мосту, но объёмы слишком малы, и такое строительство никогда не окупится.

К тому же Япония обладает мощным современным транспортным флотом, контейнеровозами в том числе. Куда она денет свой флот в случае строительства моста?

Сегодня сомнения высказывают и дальневосточники. Учитывая колоссальные проблемы региона, люди вполне справедливо задают вопрос: а от чего ещё нам придётся отказаться, в случае, если мегадорогая стройка будет одобрена президентом? При этом в регионе катастрофическая нехватка школ, больниц, дорог и прочего.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2018 года группа инженеров-изыскателей дальневосточного проектного института АО «Дальгипротранс» прибыла в Ульчский район Хабаровского края для разработки основных проектных решений по строительству моста Сахалин — материк. Мост должен связать железнодорожную линию Селихино в Хабаровском крае и железнодорожную станцию Ныш на Сахалине. Споры о том, строить или не строить сухопутный переход Сахалине — материк, ведутся более 100 лет. В разное время предлагались разные идеи — от насыпной дамбы до тоннеля или моста. По распоряжению Иосифа Сталина тоннель начинали строить, но после его смерти стройка была закрыта, а трудившиеся на ней заключенные отпущены по амнистии. Сегодня проектировщики также обсуждают строительство либо моста, либо тоннеля.