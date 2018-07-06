Вступление в силу американских пошлин на китайские товары приведет к обострению мировой торговой войны. Администрация президента США Дональда Трампа работает на обострение этой войны. Уже не понятно, кто будет победителем, а кто проигравшим. Пошлины, введенные против товаров из одной страны — будь то сталь из Канады и Китая или автомобили из Италии — также могут нанести удар по американским компаниям и рабочим, пишет Джэми Линкольн Китман в статье для американского издания The New York Times.

Металлургия

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Американские пошлины против товаров из КНР вступили в силу в пятницу, 6 июля. Им предшествовали громкие заявления о том, что американская администрация может ввести пошлины на импортируемые автомобили и запчасти. Мировая автомобильная промышленность опирается на глобальные цепи поставок, которые предусматривают свободное перемещение товаров и деталей. Поставщики, дилеры и автопроизводители в США и других странах окаменели от ужаса, представив масштаб ущерба, который могут нанести пошлины на импорт автомобилей.

В компании General Motors предупредили, что пошлины могут спровоцировать сокращение рабочих мест в США и «изолировать американские предприятия, такие как G.M., от глобального рынка, который помогает сохранить и развить наши силы здесь, в домашних условиях».

В альянсе автопроизводителей — торговой группе, в которую входят отечественные и зарубежные автопроизводители, осуществляющие операции в США, — предсказали, что 25-процентные пошлины на импорт автомобилей могут увеличить среднюю стоимость нового импортного автомобиля на $5800.

«Пошлины увеличат расходы производителей, увеличение расходов приведет в увеличению стоимости транспортных средств, увеличение стоимости транспортных средств приведет к сокращению объемов продаж и уменьшению налоговых поступлений, уменьшение продаж приведет к сокращению количества рабочих мест, а сокращение рабочих мест окажет значительное влияние на семьи по всей стране», — говорится в обращении альянса автопроизводителей от 27 июня, направленном в министерство торговли США.

Guilherme Rosa Сборочный цех «Fiat Chrysler Automobiles»

В распоряжении компании Fiat Chrysler — одного из крупнейших американских автопроизводителей — находятся 23 завода, расположенных на территории США. Численность персонала Fiat Chrysler в Соединенных Штатах составляет 56 тыс. человек. Fiat Chrysler является итальяно-американской компанией, зарегистрированной в Нидерландах со штаб-квартирой в Великобритании. Данная компания производит Jeep Renegade — пользующийся среди потребителей большой популярностью — в Италии, Китае и Бразилии. Согласно предварительным расчетам, компания потеряет прибыль в размере $866 млн, если администрация все же введет 25-процентные пошлины на автомобили из Европейского союза.

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Владеющие заводами в США иностранные автопроизводители, такие как BMW и Volvo, чьи заводы расположены в Южной Каролине, Mercedes и Hyundai, владеющие заводами в штате Алабама, Subaru — в штате Индиана, а также Toyota и Honda, которые эксплуатируют заводы в нескольких штатах, могут оказаться под ударом. Исследование, проведенное Институтом международной экономики имени Петерсона, показало, что в случае введения пошлин, 195 тыс. человек могут потерять рабочие мест, а в случае ответных мер на американские пошлины, рабочие места потеряют 624 тыс. человек.

В компании Volvo, которая недавно открыла завод в Южной Каролине, заявили, что существенная часть рабочих мест зависит от потребителей, расположенных за пределами США. «Таким образом, половина из 4 тыс. рабочих мест на заводе… связаны с экспортом, и если мы не можем свободно торговать, эти рабочие места в США могут вообще не появиться», — говорится в заявлении компании Volvo.

Нельзя сказать, что перспектива сокращения рабочих мест из-за пошлин носит исключительно гипотетический характер. Например, компания Harley-Davidson уже столкнулась с суровой реальностью.

Продажи Harley-Davidson в Соединенных Штатах в течение многих лет продолжали падать. Большие, шумные, технологически отсталые байки Harley-Davidson уступают более легким, современным и технологичным мотоциклам из Японии и ЕС. Молодые американские покупатели отдают предпочтение последним.

Harley-Davidson

Тем не менее по иронии судьбы продажи Harley-Davidson были устойчивыми в Европе, втором по величине рынке компании, а в США снизились на 8,5% в 2017 году. Эти европейские продажи помогли сохранить сотни рабочих мест в Соединенных Штатах, а также на заводах в Австралии, Бразилии, Индии и Таиланде.

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Трамп явно решил умолчать о перспективе сокращения рабочих мест в США, однако не упустил возможности обрушиться на Harley-Davidson из-за планов компании уволить американских рабочих в результате ответных пошлин со стороны ЕС. В компании Harley-Davidson заявили, что бизнес будет приносить прибыль только в случае, если компания по максимуму перенесет свои производственные мощности за рубеж.

Пошлины сопряжены с большим количеством непредвиденных последствий, которые могут нанести разрушительный ущерб. Названия на фабриках могут быть иностранными, но рабочие, которые потеряют работу, находятся здесь, в США.