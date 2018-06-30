Минувшая неделя напомнила о событиях декабря 2017 года. Тогда на россиян обрушили шквал бюрократической пропаганды, целью которой было убедить, что ехать на Олимпиаду на позорных условиях — это на самом деле честь, а отказаться от флага Родины в пользу флага врага (МОК) — на самом деле патриотизм. Сейчас атака на общественное сознание вышла на новый уровень. Теперь затронуты а) личные интересы и б) неизбывные ценности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Набегом на ценности вплотную занята околофутбольная часть, которая все больше портит впечатление от спортивного праздника. Уже и сравнивали немецкую сборную с фашистскими оккупантами, и российского форварда — с Гагариным, по телевидению игру 1/8 финала рекламировали под лозунгом «Этот матч мы приближали, как могли». Жирный восклицательный знак под этим шествием пошлости и примитивизма поставил Дмитрий Песков, сравнивший празднование победы над испанской сборной с празднованием Победы над фашистской Германией.

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Можно было бы списать это на склонность Пескова порой «нести пургу» (о чем говорил его непосредственный руководитель), если бы не ряд сопутствующих событий, которые уже укладываются в тенденцию. Как расставляются приоритеты?

В Калининграде было отказано в присвоении звания почетного гражданина города фронтовику, участнику Великой Отечественной войны и штурма Кенигсбера. Зато звание присвоили спортсменке Наталье Ищенко, которая, к ее чести, отказалась без ветерана это звание получать, заявив, что если бы не такие люди, как он, то Калининград бы никогда не стал Калининградом. После разразившегося скандала ветеран все же получил звание почетного гражданина, причем если раньше не набрал достаточного числа голосов, то на внеочередном заседании горсовета за него проголосовали все 20 депутатов единогласно.

Шоковое объявление о повышении пенсионного возраста было сделано без того, чтобы подготовить общество к этой информации. Граждан не постарались убедить, это пытаются спешно делать постфактум. В итоге они возмутились, и тогда, видимо, заработал антикризисный план, повторивший методику отработки истории с Олимпиадой. С экранов население убеждают в том, что, пожалуй, большего блага, чем эта пенсионная реформа, и придумать-то нельзя. Нередки и манипуляции, так, Геннадий Онищенко высказался в том ключе, что не будет повышения пенсионного возраста — не будет страны, зато будет разрушенная экономика. Посыл прост: ты против повышения пенсионного возраста — значит, ты за уничтожение страны. Депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия») тоже попытался разыграть этот известный в классической теории дискуссии «довод к городовому», то есть когда собеседника пытаются переубедить, указывая на опасность его мнения для государства. Вострецов считает, что противники пенсионной реформы руководствуются чисто популистскими интересами, и приводит в пример Навального, который сейчас против — а несколько лет назад был за. Но при чем тут Навальный? Разве это из его речей россияне сделали вывод, что их хотят ограбить, при этом сильно испортив качество их жизни? Тот же комментатор переживает: «Когда нефть упала, мы начали думать — а где деньги-то брать?» — и грозит, что не будет реформы — нечем будет платить людям пенсии уже через 2−3 года. Какими же привилегиями, например, пользовались нефтяные компании?

«С 2005 по 2017 год только на таможенных пошлинах нефтяные компании заработали 11,2 трлн рублей. Им давались эти деньги под удержание цены на внутреннем рынке и под модернизацию НПЗ. Сколько средств было истрачено на модернизацию? 2,8 трлн рублей из 11,2 трлн рублей», — заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«При такой цене нефти, как сейчас, мы должны были, наверное, выйти на 53 рубля за доллар, — считает кандидат экономических наук, преподаватель ДВФУ, финансовый консультант Максим Кривелевич. — Понятно, что эта цифра носит примерный характер, баланс спроса и предложения на валютном рынке зависит от многих факторов, но фактически мы с вами с каждой покупкой переплачиваем на 20% из-за этого совершенно рукотворного повышения курса доллара. Жителям России фактически ввели 20-процентный налог «имени курсовой политики», потому что зарплаты у нас всех в рублях, а почти всё вокруг, что мы потребляем, импортное».

Министр труда Максим Топилин тоже грозит и пугает — нехваткой рабочей силы на рынке труда, не уточняя, к сожалению, при этом, каких именно профессий так резко не хватает и почему квалифицированному специалисту после 45 лет так трудно устроиться даже охранником или билетером. Впрочем, по мнению Топилина, в стране всё хорошо, только за первые три-четыре месяца текущего года реальные зарплаты выросли почти на 10%. Опять средняя температура по больнице?

Василий Максимов. Слепой хозяин. 1884

Пенсионная реформа обсуждается одновременно с ростом НДС, который правительство решило повысить с 2019 года, и больше половины граждан считает, что это отрицательно повлияет на их благосостояние. А по мнению завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслана Дзарасова, данная мера в условиях сокращения реальных доходов населения чревата многочисленными рисками невозврата кредитов. Поэтому в долгосрочной перспективе крупные банки проиграют: не будет надежных заемщиков.

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Ошибочно считать, что футбол отвлекает россиян настолько, что им можно провести любую реформу, раз они все равно массово на митинги не выходят. Не митингом единым измеряется несогласие граждан с проводимой политикой, хотя митингов по стране и немало (проводят пока в нефутбольных городах). Если бы они были сыты одним футболом и на их поглощенном спортом воображении прорастали семена пропаганды, то несогласных с повышением пенсионного возраста становилось бы все меньше. А их, по свежему опросу «Левады», 90%. Характерно, что даже если в доводах пропагандистов и лоббистов пенсионной реформы и есть доля истины, то сам подход, который использован при ее внедрении, абсолютно провален.

Короткой строкой

— Якутяне жалуются на дефицит бензина: «Всю ночь простояли в очереди».

— Регионы проваливают «мусорную» реформу. Где ждать коллапса.

— Вводится пожизненное наказание для педофилов. Законопроект принят в первом чтении.

— Наши футболисты ждут от государства всего лишь внимания.

— Опубликован рейтинг «стран-трудоголиков»: Россия в пятёрке.

— В профессиональном сообществе оценили очередную инициативу Минздрава.

Дамир Сафиуллин ИА Красная Весна Пиво «Победа»

Истории с вольготным манипулированием такими понятиями, как Победа и героизм, показывают, что битва продолжается далеко не за одни только деньги, а за переформат культурного ядра. И это не пустая метафора: культурные и ценностные представления могут быть настолько подправлены пропагандистским напильником, что любую реформу и любую меру можно будет провести значительно легче. То есть мы будем ругать загнивающий Запад и предрекать ему скорый конец — а сами, вещая о скрепах, уверенно двигаться западным загнивающим курсом?

Бесконечная вера в массовый телегипноз, который повернет общественное мнение в любую сторону, — это тоже форма гипноза, только самонаправленного. И чем быстрее наши «осторожные и дальновидные политики» выскочат из этого представления, тем легче будет всем — и им, и народу.