Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Футболисты сборной России и раньше знали, что не получат никаких государственных выплат за успешную игру на чемпионате мира по футболу, но внимание со стороны государства и получение наград будет им приятно, полагает глава редакционного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли. Об этом он рассказал в четверг, 5 июля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу

В четверг «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил, что никаких выплат из бюджета игрокам сборной Росси по футболу за их успешную игру на чемпионате мира — 2018 не планируется.

«Футболисты знали об этом и раньше. Правила всегда были такими: игроков премирует Российский футбольный союз из тех денег, которые сами же футболисты и заработали во время чемпионата. По состоянию на сегодня общая сумма составляет 16 млн долларов.

Футболисты — обыкновенные люди, такие же, как все остальные. Если они и ждут чего-то от государства, то, скорее, не дополнительных денег, а внимания и признания. Как говорится, не хлебом единым. Встречи с лидерами страны, с депутатами — все это приятно и самим футболистам, и особенно — их родителям и близким.

Думаю, что если по итогам чемпионата игроков позовут в Кремль и вручат какие-то награды, символизирующие признание, — они будут очень довольны этим».