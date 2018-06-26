



Нижний Новгород

Прошедшая неделя в Нижегородской области прошла с налётом скандальности и кадровых изменений на самом высоком уровне — в региональном правительстве.

У Глеба Никитина появился ещё один заместитель, на этот раз в свою команду он принял выходца из Татарии — теперь уже бывшего главу ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова, с которым вместе закончил управленческие президентские курсы. Вакантным осталось одно кресло заместителя — ответственного за внутриполитический блок, которое ранее занимал Роман Антонов.

Одним из самых обсуждаемых событий недели стало формирование совета директоров крупнейшего предприятия области — ПАО «ГАЗ», а точнее его неожиданный исход. Экс-глава региона Валерий Шанцев, отправленный в сентябре 2017 года в отставку, вошёл в совет директоров, а вот действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин достаточного количества голосов не набрал, и, соответственно, остался без места. Такой расклад удивил многих, а депутат Госдумы Александр Курдюмов вопросил, за какие такие заслуги Шанцеву досталось место на ГАЗе, притом, что «этот «заморский гость» так здесь наруководил, что ещё десятилетия будет аукаться».

Kremlin.ru Валерий Шанцев

Скандальной вышла и очередная сессия Заксобрания области. Депутаты схлестнулись словесно при обсуждении вопроса сокращения четырёх из 11 комитетов, которое в итоге перешло во взаимные упрёки за вынесение информации с заседаний фракции на суд широкой публики, парламент сравнили с масонской ложей, а депутатам на зарплате предложили отчитываться о своей работе и следовать трудовой дисциплине за «нехилые бабки», что они получают. В рамках этого же заседания один из депутатов остался без зарплаты — по заявлению Валерия Осокина он перешёл с постоянной основы на свободную, а Александр Глушков, ставший фигурантом уголовного дела и находящийся в розыске, и вовсе сдал мандат досрочно, хоть и добровольно.

С 25 июня избирательная комиссия региона начала приём документов от кандидатов в губернаторы. Их подали уже пятеро претендентов, включая врио губернатора Глеба Никитина, который в списке пока самый молодой. В фамилиях остальных желающих занять кресло главы региона неожиданностей не произошло.

Ещё одна неделя чемпионата мира по футболу — 2018 пролетела, но не только спортивными сражениями она запомнилась общественности. Нижний Новгород вошел в десятку городов мундиаля с самыми популярными фан-зонами, Швейцарскую футбольную ассоциацию оштрафовали за нарушения во время матча в Нижнем Новгороде, а министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, рассказывая о работе энергетической и инженерной инфраструктуры «Стадиона Нижний Новгород» и фан-зоны, заявил, что «благодаря ЧМ-2018 нижегородцы получили инфраструктуру, которая будет использоваться на протяжении многих лет».

Bestalex Стадион Нижний Новгород

Один из побочных эффектов мундиаля — это визиты высокопоставленных гостей и возможность использовать их для налаживания отношений и диалога, что и делают нижегородские власти. В этот раз встречи прошли с делегациями Хорватии, Коста-Рики и Швейцарии.

В сфере экономики региона произошли сразу несколько событий — аграриям выделили почти 2 млрд рублей в виде субсидий, в регионе прошло расширенное заседание Совета Ассоциации банков России с участием представителей крупнейших банков, которые обсудили цифровую экономику и задачи банковского сообщества, а в Нижнем Новгороде готовятся перейти к автоматизации бюджетного процесса.

За лето 2018 года для обсуждения Стратегии развития Нижегородской области в разных городах и районах проведут 50 стратегических сессий, а на прошлой неделе документ обсудили с ректорами вузов региона. Ректор Нижегородского государственного университета Евгений Чупрунов заявил, что студенты готовы к участию в работе над документом, а «преподаватели и научные руководители всегда поддержат, подскажут, помогут», ведь «за молодежью будущее».

Более полутора суток пассажиры рейса, следовавшего в Анталью, провели в ожидании перелёта, но так и не дождались. Более 200 пассажиров, направлявшихся в отпуск, из-за обнаруженных технических неполадок самолёта не смогли попасть в пункт назначения. Неисправности попытались устранить прямо в аэропорту, не предоставив другого борта, но, увы.

Cc) Bestalex Нижний Новгород. Аэропорт Стригино, новый терминал

Очаг опасного заболевания домашних животных — африканской чумы свиней — выявлен в одном из районов Нижегородской области. По данному факту начато расследование, а в регионе идут работы по купированию очага. В 2017 году в такой ситуации в одном из городских округов пришлось изымать всё поголовье и уничтожать.

Кадровый вопрос

Ещё одного выпускника президентских управленческих курсов забрали в правительство — в этот раз Нижегородской области. Пост вице-губернатора по экономике, информационным технологиям и связи, пустовавший несколько месяцев, занял Игорь Носов, с марта 2013 года занимавший пост главы ОЭЗ «Иннополис», и до этого несколько лет отработавший на руководящих должностях в министерстве промышленности и торговли Татарии, департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

«Носову поступило несколько предложений для новой работы на выбор, от которых было сложно отказаться. Выбор был сделан в пользу Нижегородской области, что, вероятно, поможет в том числе укрепить связи с республикой на разных уровнях», — пишет казанское издание «Бизнес-онлайн», уточняя, что «экс-глава ОЭЗ «Иннополис» не стремился к публичности», а «интервью и комментарии давал редко».

Комментируя назначение нового исполняющего обязанности вице-губернатора, автор телеграм-канала, политический обозреватель Андрей Вовк заявил, что Носов — большое «усиление» для области.

«Это большой плюс, что он не нижегородец. Потому что ему придется решать такие вопросы, где большая коррумпированная составляющая, много групп влияния. Если бы назначили нижегородца, было бы понятно, что свой человек. Сейчас предстоит решать вопросы вместе с губернатором, это человек новой команды. Никитин как раз подбирал человека своего типажа», — заявил Вовк в комментариях изданию «Реальное время».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Напомним, в правительстве Нижегородской области остался еще один вакантный пост вице-губернатора. Блок ответственности — внутренняя политика, что очень актуально в период предвыборной гонки. Ранее этот пост занимал Роман Антонов, ушедший в отставку в феврале 2018 года «в связи с переходом на другое место работы».

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Кто в губернаторы крайний?

За первую неделю с момента старта приёма документов избирательной комиссией области на участие в выборах губернатора, которые пройдут 9 сентября 2018 года, их подали пятеро. Самый молодой кандидат — врио губернатора Глеб Никитин, победивший в праймериз отделения «Единой России» (он 1977 года рождения), а старше всех — бывший глава регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Александр Быков, которому в 2005 году приостановили полномочия «за невыполнение устава партии руководящими органами НРО партии». Он 1956 года рождения. В списке также кандидат от ЛДПР — депутат Госдумы Александр Курдюмов, четыре года назад на аналогичных выборах получивший 2,62% голосов избирателей, кандидат справедливороссов — депутат нижегородского парламента, директор частного общеобразовательного учреждения «Школа им. М. В. Ломоносова» Галина Клочкова и кандидат от КПРФ — также областной депутат ВладиславЕгоров.

До 27 июля 2018 года кандидаты должны собрать подписи 262 депутатов или избранных глав районов и предоставить их в избирком области.

Напомним, на выборах губернатора в 2014 году явка составила 54,49%, а победил действующий глава Валерий Шанцев, занимавший свой пост с 2005 года и в конце сентября 2017 года отправленный Владимиром Путиным в отставку. Четыре года назад на выборах он набрал 86,93%. Кандидат от справедливороссов занял второе место. Депутату Заксобрания Александру Бочкареву голоса тогда отдали 5,65% избирателей, всего в гонке участвовали семь человек.

Rukaba Заксобрание Нижегородской области

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Отметим, на выборах губернатора планируется использовать 104 комплекса обработки избирательных бюллетеней, имеющихся в избиркоме Нижегородской области, и 120 комплексов, которые предоставил во временное пользование избиркомом Кировской области.

«Судя по отзывам жителей и оценкам IT-специалистов, новые комплексы обработки избирательных бюллетеней хорошо показали себя на выборах Президента России. Нижегородская область сегодня активно внедряет цифровые технологии во все сферы жизни. Люди привыкают к тому, что современные алгоритмы позволяют эффективнее пользоваться услугами здравоохранения. По тому же пути нужно двигаться и при обеспечении избирательного процесса: брать наиболее удобные нижегородцам технологии и максимально широко их тиражировать», — заявил Глеб Никитин.

Законотворческие баталии

Сессия Заксобрания Нижегородской области, прошедшая 28 июня, была необычайно бурной. Вместо обычной быстрой работы с «давайте без доклада» и спешным голосованием по вопросам повестки в этот раз депутаты схлестнулись в словесной дуэли, в которой дошло до взаимных упрёков и оскорблений.

Началось всё с вопроса о принятии постановления «Об изменении перечня комитетов Законодательного Собрания и о внесении изменений в постановление Законодательного Собрания области «О комитетах Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва». На момент голосования в парламенте работали 11 профильных комитетов, в соответствии с принятым постановлением, упразднены оказались не три комитета, как планировалось изначально, а четыре — по развитию предпринимательства, торговли и туризма, по имущественным и земельным отношениям, по вопросам государственной власти области и местного самоуправления, по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества. Но одновременно с этим было принято решение создать комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

«Полномочия комитета по экономике и промышленности добавляются вопросами развития предпринимательства, торговли и туризма. Всего в региональном парламенте будут работать восемь профильных комитетов. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года. До 1 сентября будут продолжать действовать упраздненные комитеты», — отмечается в сообщении Заксобрания.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Заседание. Полупустой зал

Принятие постановления проходило бурно. Депутат Юрий Лебедев заявил, что инициатор этого документа — спикер Евгений Лебедев, который на этой сессии отсутствовал, запомнится «как председатель-разрушитель, а не как созидатель», и выразил сомнения в законности подобной оптимизации комитетов. На это коллеги попросили его вести себя прилично и не оскорблять человека, которого сейчас нет, а по поводу законности депутат Дмитрий Малухин, возглавляющий комитет по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества, заявил, что «есть заключение правового управления, Минюста, что изменения в рамках закона». Депутата Лебедева также обвинили в неэтичном поведении в связи с тем, что он выложил нижегородским журналистам подробности обсуждения вопроса оптимизации, проходившее на заседании фракции.

«Я чего-то не понял, у нас фракция — масонская ложа, что ли? Мы там что, какие-то секретные вещи обсуждаем?» — парировал Лебедев на подобное замечание и добавил, что считает своё поведение этичным и впредь будет поступать так же.

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Постепенно от вопроса сокращения комитетов депутаты перешли к больной теме — явке народных избранников на заседания. Особенно досталось тем, кто работает за зарплату, которая, к слову, по разным подсчётам, и с учётом всех надбавок уже составляет около 140 тыс. рублей в месяц при среднерегиональной около 32 тыс. рублей.

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«Давайте наведём порядок! Нехилые бабки тут получают», — эмоционально заявил депутат Владимир Буланов, предложив ввести отчётность по посещениям депутатами рабочих мест.

Финансовые махинации

Ещё один вопрос, где дали волю эмоциям депутаты, касался их коллег — Осокина и Глушкова. При обсуждении вопроса перехода главы комитета по вопросам государственной власти области и местного самоуправления Валерия Осокина с профессиональной постоянной основы депутат Юрий Лебедев предложил дождаться самого депутата и спросить о причине. Он добавил, что хотел бы знать причину, а голосовать молча, даже получив личное заявление от Осокина — «это не по-человечески».

А вот при голосовании по вопросу добровольной досрочной «отставки» депутата Александра Глушкова, его коллег больше интересовало то, как это личное заявление народного избранника, находящегося в розыске следственными органами, попало в Заксобрание. Оказалось, что его вместе с удостоверением принёс помощник.

Напомним, Александра Глушкова вместе с братом Владимиром— депутатом земского собрания Балахнинского района обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом г. Балахна. Следствие полагает, что с 2013 по 2016 год они с группой лиц и с использованием поддельных документов под видом реконструкции комплекса автостанции в Балахне построили двухэтажный торговый центр. Ущерб оценен в 26,6 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»), а в начале апреля 2018 года суд заочно арестовал депутатов, срок ареста составит два месяца и начнёт исчисляться с момента фактического задержания. На сегодня оба депутата находятся в розыске.

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Kremlin.ru Коллектив ГАЗ

ГАЗ взял Шанцева и отказал Никитину

27 июня на крупнейшем предприятии региона ПАО «ГАЗ», на нижегородском заводе которого о своём выдвижении на выборах президента РФ в декабре 2017 года заявил ВладимирПутин, прошло годовое собрание акционеров. Тогда же был сформирован новый состав совета директоров предприятия, и в итоге получился довольно неожиданный состав.

«Врио губернатора Нижегородской области не вошел в совет директоров ПАО ГАЗ. Во время процедуры голосования за избрание членов совета директоров кандидатура Глеба Никитина не набрала нужного количества голосов», — пишет газета «Коммерсантъ».

Никитин, который был одним из 15 кандидатов на девять кресел, набрал лишь 269,7 тыс. голосов, а вот бывший глава региона, а ныне гендиректор хоккейного клуба «Динамо» Валерий Шанцев попал в совет директоров, набрав почти 28 млн голосов акционеров.

Подобный расклад удивил многих.

«Не может Нижегородская область «забыть» бывшего своего губернатора. Вот никак прям. Вроде и новый врио главы региона у нас, и кабмин поменялся почти полностью, а получается, что Валерий Шанцев тут самый незаменимый. На днях его назначили в совет директоров ПАО «ГАЗ». Почётный пост, при этом, надо сказать, оплачиваемый! И это при том, что уже не имеет никакого отношения к нашей области. А до этого этот «заморский гость» так здесь наруководил, что ещё десятилетия будет аукаться, — заявил Александр Курдюмов на своей личной странице в соцсетях, и вопрошает, — за какие заслуги он получил такой пост на ГАЗе?».

Minsvyaz.ru Выдача паспортов болельщика

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ЧМ-2018: около спорта

Неделя чемпионата мира по футболу-2018 запомнилась горожанам не только спортивными битвами и их исходами, но и ещё рядом событий, связанных с мундиалем.

Ещё одна футбольная ассоциация получила взыскание, но в этот раз не из-за драки болельщиков, как было с Федерациями Аргентины и Хорватии. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал Швейцарскую футбольную ассоциацию за нарушения во время матча на нижегородском стадионе на сумму 35 тыс. швейцарских франков и вынес предупреждение «за поведение нескольких членов швейцарской делегации во время матча между сборными Швейцарии и Коста-Рики».

"Три представителя швейцарской делегации появились на поле без необходимых аккредитаций, после чего один из них оскорбил офицера FIFA по безопасности», — сообщает издание НИА «Нижний Новгород», напоминая, что сам матч закончился вничью.

А вот фан-зона Нижнего Новгорода прославилась не скандалом, а попаданием в топ-10 городов чемпионата. Аналитическое агентство «ТурСтат» посчитало максимальную дневную посещаемость фан-зон FIFA Fan Fest с 14 июня по 2 июля 2018 года, и отдала десятое место Нижнему Новгороду — 26 тысяч посетителей. При этом местные СМИ уточняют, что фан-зону на площади Минина и Пожарского во время матча России и Саудовской Аравии посетили уже более 26 тыс. человек.

Kremlin.ru Колинда Грабар-Китарович

Пока фанаты переживают за любимые команды, а игроки сражаются с соперниками, представители власти оценивают экономический эффект.

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков на пресс-конференции рассказал о работе энергетической и инженерной инфраструктуры «Стадиона Нижний Новгород» и фан-зоны и отметил, что успешное проведение матчей «на практике подтвердило надежность всех систем».

Энергоснабжение стадиона и остальных сооружений чемпионата в городе осуществляет подстанция «Стрелка» и дополнительные блочные подстанции, чья общая мощность в три раза превышает мощность, потребляемую площадкой во время матчей. На случай аварии у системы есть «три степени резервных подключений, которые занимают меньше секунды». После того как чемпионат завершится, блочные подстанции будут использоваться для нужд энергоснабжающих организаций. Мощности подстанции «Стрелка» позволят повысить надёжность энергоснабжения потребителей Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода

«Благодаря ЧМ-2018 нижегородцы получили инфраструктуру, которая будет использоваться на протяжении многих лет», — заявил министр.

«Высокие» визитёры

В рамках визитов иностранных делегаций на матчи ЧМ-2018 власти Нижегородской области активно налаживают диалог. В этот раз с Хорватией, Коста-Рикой и Швейцарией.

Делегацию Хорватии, посетившую столицу региона в преддверии матча 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании, возглавила президент страны Колинда Грабар-Китарович. После встречи с ней глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что обсуждались вопросы интенсификации торгово-экономических отношений, сотрудничество в гуманитарной сфере.

gdsteam Цифровая экономика

«Уверен, эти контакты приведут к увеличению туристического потока из Хорватии в Россию в целом и в Нижегородскую область в частности. Количество болельщиков, которые посетили Нижний Новгород, уже побило все рекорды. Мы надеемся, что многие из них вернутся», — отметил он.

В свою очередь президент Хорватии заявила, что «в Нижнем Новгороде провела замечательный день, все было прекрасно организовано», и она «чувствовала себя, как дома».

Визит делегации посольства Коста-Рики также был высоко оценён властями. По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, «регион открыл для себя новое перспективное направление сотрудничества не только в торгово-экономической, но и в культурной сфере», а «событие стало важным шагом в развитии международного взаимодействия Нижегородской области и стран Латинской Америки».

А со Швейцарией нижегородские власти «настроены на активизацию сотрудничества».

"Сейчас мы настроены на активизацию взаимодействия со швейцарской стороной в торгово-экономической и культурной сферах», — добавила Ольга Гусева.

А тем временем в сфере экономики…

Крупное мероприятие в банковском секторе прошло в Нижегородской области. 29 июня представители различных ведомств и крупнейших банков собрались на заседание Совета Ассоциации банков России. Темой встречи стала «Цифровая экономика как фактор технологического прорыва: задачи банковского сообщества».

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

Министр финансов области Ольга Сулима отметила, что регион на сегодня — «это флагман в сфере цифровой экономики, в том числе наши региональные банки».

"Регион одним из первых перешел на электронные платежи. Конечно, есть задачи, которые еще предстоит решать, но платежи уже осуществляются, электронная подпись работает. Но при этом нет еще закона, который бы позволил уйти от бумажных носителей и не держать, например, в Минфине архив, который занимает сто квадратных метров, и где пять лет хранятся платежные документы с живой подписью», — заявила она, уточнив, что экономическое развитие региона «напрямую зависит от эффективного взаимодействия власти и банковского сообщества», особенно в «таком стратегическом вопросе, как обеспечение прорывного технологического развития».

Председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков также похвалил регион, назвав мощным индустриальным и интеллектуальным. Он также отметил, что «очень тесно работал с главой Нижегородской области Глебом Никитиным в Москве, когда он был заместителем министра промышленности и торговли».

"И сегодня в своем новом качестве Глеб Никитин может рассчитывать на помощь Ассоциации банков России во всех вопросах, связанных с финансированием разных проектов», — резюмировал он.

Наталья Филатова Нижегородский государственный университет (НГУ) им. Н.И. Лобачевского

В сторону цифровизации смотрит и администрация Нижнего Новгорода. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и директор департамента финансов Юрий Мочалкин представили городским депутатам проект создания централизованной муниципальной информационной системы автоматизации бюджетного процесса. В рамках проекта планируется перейти на автоматизацию муниципальных закупок, бюджетного планирования, а также будет создан веб-портал «Открытый бюджет».

«Начать планируется с полного перевода на электронный документооборот муниципальных закупок. Городские власти и местные депутаты признают, что в этой сфере Нижний Новгород оказался в отстающих, а предлагаемая экономия только на фонде заработной платы составит около 40 млн рублей в год», — пишет газета «Коммерсантъ».

А тем временем нижегородским аграриям помогают силами обеих бюджетов — федерального и областного. Им на поддержку производства, покупку оборудования и возмещение кредитных ставок выделили 1,875 млрд рублей. Но и в этой сфере по поручению главы региона будут искать «дополнительные механизмы привлечения инвестиций», в том и числе развивать новые направления, и может быть даже с использованием цифровых технологий.

Стратегия: взгляд ректоров

В Нижегородской области продолжается обсуждение базового документа, который определяет развитие региона на ближайшие годы. В этот раз Стратегию развития обсудили с ректорами нижегородских вузов.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР В салоне самолёта. Ожидание

Представители сферы высшего образования отметили, что именно за молодёжью будущее. Ректор Нижегородского государственного университета Евгений Чупрунов особо уточнил, что «студенческая молодежь готова к участию в работе над Стратегией, а преподаватели и научные руководители всегда поддержат, подскажут, помогут».

"Мы все понимаем — за молодежью будущее», — добавил он.

Напомним, в регионе на сегодня получение высшего образования обеспечивают 11 государственных вузов, один негосударственный вуз, 15 филиалов государственных вузов, четыре филиала негосударственных вузов. Работа же над Стратегией велась 18 рабочими группами из более 400 человек, а 3 мая документ передали главе Нижегородской области Глебу Никитину. Сейчас проект Стратегии пройдёт обсуждение и будет доработан, после чего его вынесут на утверждение.

Не улетевший рейс

Для более чем 200 туристов оказался испорчен отдых. Рейс KK-6620 авиакомпании Atlasglobal из-за обнаруженных технических неполадок самолёта задержали, попытавшись устранить их прямо в аэропорту. Более полутора суток пассажиры ждали в аэропорту отправки на отдых в Анталью, но так и не дождались.

«Вылет раз за разом откладывался. Вместо положенных двух часов ночи 28 июня самолёт Airbus A321 хотели отправить в 15:20, а затем и в 8:45 в пятницу. Утром стало известно, что ликвидировать неисправность так и не удаётся, а потому вылет вновь отложили — сначала на 11, затем на 13, а потом и на 16 часов», — пишет портал «Открытый Нижний», уточняя, что всё это время пассажиров горячим питанием и напитками обеспечивал аэропорт.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Свинья. 1643

Сообщалось также, что лайнер подали, пассажиров допустили в салон, но борт взлететь так и не смог, поэтому не улетевшие в отпуск туристы были отправлены по домам. Компенсацию им выплатит туроператор.

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Опасное заболевание

На прошлой неделе в деревне Бачиха Сосновского района были выявлены случаи заболевания африканской чумой свиней. В пробах трёх павших животных на одном из подворий специалисты обнаружили геном вируса АЧС. По данному факту начато расследование, так как вакцины от вируса не существует, а очаг может распространиться дальше.

Напомним, в 2017 году подобное уже наблюдалось в Семёновском городском округе и Павловском районе области. В сентябре в городском округе, попавшем в первую угрожаемую зону, были изъяты 16 голов свиней и уничтожены.

В Сосновском районе Нижегородской области уже предпринимаются меры по устранению очага эпидемии африканской чумы свиней, работают охранные посты и проведена дезинфекция 150 литрами препарата «Арбицид». Работы ведутся на территории всей деревни.

«Одной из версий является несоблюдение ветеринарных правил содержания животных. Кстати, ветеринары подтвердили, что владелец давал животным корма без термической обработки и не обеспечивал безвыгульное содержание свиней», — отмечает издание НТА-Приволжье.