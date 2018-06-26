Игорь Холманских покинул пост полпреда президента в Уральском федеральном округе. Он стал четвёртым по счёту полномочным представителем главы государства на Урале. И, по сроку пребывания на этом посту, далеко не рекордсмен. О том, кто занимал этот пост дольше всех и кого сменил однокурсник Дмитрия Медведева, в материале ИА REGNUM.

Kremlin.ru Николай Цуканов

Первым уральским полпредом был Пётр Латышев. Он занимал этот пост с 18 мая 2000 по 2 декабря 2008 года. А перед этим был заместителем министра внутренних дел России.

Назначение на пост полпреда человека из силовых структур было вполне в духе времени. Владимир Путин, сам в прошлом директор ФСБ, объявил о стремлении к диктатуре закона. На местах нужны были люди, которые смогли бы воплощать этот посыл в жизнь.

Начало правления Петра Латышева отметилось небольшим скандалом. Тогда полпредства ещё только были созданы. Предстояло подобрать помещение, в котором будет находиться аппарат. И среди вариантов рассматривалось здание бывшего дворца пионеров, в котором и на тот момент занимались дети, и сейчас. Родители, узнав о таких планах, понятно, обеспокоились и очень попросили полпреда не трогать это здание.

В итоге помещение под полпредство нашли на Октябрьской площади, возле здания правительства Свердловской области. А общественность даже стала уважать Петра Латышева. Он был действительно сильным руководителем. И должность свою занимал даже дольше, чем все последующие уральские полпреды. Именно при нём был начат масштабный проект «Урал промышленный — Урал полярный», по освоению севера Уральского федерального округа.

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Правил бы ещё несколько лет, сомнений нет. Но 2 декабря 2008 года пришла печальная новость. В Москве, во время командировки, Латышев скоропостижно умер.

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Kremlin.ru Петр Латышев и Владимир Путин. 2000

8 декабря 2008 года было названо имя второго по счёту уральского полпреда. Дмитрий Медведев, который тогда был президентом страны, назначил на Урал своего однокурсника Николая Винниченко. Приехав в Екатеринбург прямо с поста директора Федеральной службы судебных приставов, он встретился с журналистами. И пообещал быть открытым со СМИ.

Его правление совпало с новым трендом в стране — стремлением к инновациям. Конечно же, наслоился и мировой финансовый кризис. Пришлось участвовать в решении проблем, с которыми сталкивались уральские заводы и моногорода. Видимо, не так уж безуспешно. Во всяком случае, в день его отставки с этого поста на тот момент губернатор Свердловской области Александр Мишарин отмечал: в том, что регионы Уральского ФО успешно и с минимальными потерями преодолели кризисный период, свели к минимуму безработицу и спасли моногорода, есть немалая заслуга Винниченко.

Также, в том числе и благодаря усилиям полпреда, были начаты некоторые масштабные проекты. Один из них — по созданию в Свердловской области особой экономической зоны «Титановая долина». И свердловская выставка «Иннопром» (привет инновациям), позднее ставшая международной промышленной выставкой, стала проводиться тоже при нём, в 2010 году.

А ещё при нём была построена резиденция полпреда. Настоящий дворец и одна из достопримечательностей Екатеринбурга.

Уральский период Винниченко завершился 6 сентября 2011 года. Медведев назначил его полпредом в Северо-Западном ФО. От этой должности он был освобождён уже Владимиром Путиным, 11 марта 2013 года. А через две недели, 27 марта, его назначили заместителем генерального прокурора России. Этот пост он занимает по сей день.

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Преемник Николая Александровича был назначен в тот же день. Им стал Евгений Куйвашев. В отличие от предыдущих полпредов, коренной уралец — родился в Югре. К моменту назначения успел поработать на различных должностях в Тюменской области и в Москве. С 5 июля 2007 по 3 февраля 2011 года был главой администрации Тюмени.

Преемником Куйвашева на посту сити-менеджера Тюмени стал Александр Моор, назначенный 28 мая уже 2018 года врио губернатора Тюменской области. А Куйвашев ушёл на повышение — стал заместителем уральского полпреда. Случилось это 29 января 2011 года. Ещё немного, и он стал полпредом.

На этом важном посту ему суждено было пробыть всего восемь с небольшим месяцев. Зато они пришлись на весьма напряжённый политический период. В декабре прошли выборы депутатов Государственной думы, а 4 марта 2012-го граждане России избрали Владимира Путина президентом.

Вдобавок к этому Куйвашеву пришлось плотно заниматься Свердловской областью. Дело в том, что губернатор Александр Мишарин в конце 2011 года попал в ДТП и некоторое время лечился за рубежом.

14 мая 2012 года Мишарин ушёл в отставку. Врио губернатора Свердловской области Путин назначил Куйвашева. Пост уральского полпреда снова стал вакантен.

Правда, место пустовало недолго. Уже 18 мая Путин назначил на этот пост Игоря Холманских. Начальник сборочного цеха «Уралвагонзавода» стал известен всей стране в декабре 2011 года, во время прямой линии с Владимиром Путиным. В связи с уличными протестами, которые отмечались в столице нашей Родины после выборов в Госдуму, он выразил готовность приехать «с мужиками», навести порядок и «отстоять свою стабильность». Разумеется, в рамках закона.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Холманских. 2012

Затем Холманских активно поддержал Владимира Путина в борьбе за пост президента. А в мае 2012 года получил предложение стать полпредом. Сказано — сделано. Правда, назначение вызвало недоумение у некоторых наблюдателей. И уже тогда высказывались предположения о том, что институт полпредств утратил своё былое значение и его скоро отменят.

С первым утверждением, наверное, можно согласиться. Во всяком случае, Игорь Рюрикович запомнился на этом посту, в основном, как один из руководителей движения «В защиту человека труда». Да и сейчас, после его отставки, многие уральцы не могут вспомнить, чем ещё стал известен полпред Холманских. «Тихий, незаметный, на бессмысленной должности», — вот так примерно оценивают его итоги в должности полпреда.

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Предположения же о скорой отмене института полпредств опровергло само время. Холманских пробыл на этой должности стабильно — весь президентский срок Владимира Путина. А сегодня, 26 июня, был отправлен в отставку.

По неофициальным данным, для него уже готов «запасной аэродром». Якобы его ждут в корпорации Ростех на высокую должность. А тем временем Урал готовится встречать пятого полпреда. Им назначен Николай Цуканов — уроженец Калининградской области, в прошлом — губернатор этой области и полпред президента в Северо-Западном ФО.

Как долго он будет на новом посту и когда ждать шестого полпреда? И будет ли вообще шестой полпред или полпредства всё же отменят за ненадобностью? Время покажет.