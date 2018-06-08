Белоруссия «абсолютно не против» продать себя ЕБРР
Прошедшая неделя оказалась для процесса либерализации Белоруссии особенно знаковой. Во-первых, потому что минские чиновники смогли вновь заручиться поддержкой Европейского банка реконструкции и развития, который не только финансирует удобные для себя экономические изменения в республике и курирует их, но и сам уверенно входит в капитал белорусских предприятий. Во-вторых, потому что после объявленного Александром Лукашенко «мы абсолютно не против процессов приватизации», вероятно, в скором времени этот процесс активизируется с новой силой.
Так, 4 июня вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алан Пию встретился с министром экономики Владимиром Зиновским. Пию заявил, что в 2018 году банк, скорее всего, вложит в Белоруссию рекордные по объемам инвестиции. В целом с 1992 года, когда республика стала членом ЕБРР, банк инвестировал в республику 1,971 млрд евро. К примеру, только в 2017 году было вложено 163 млн евро. Теперь этот показатель хотят увеличить, причем с опорой на развитие малого и среднего бизнеса в Белоруссии. В том числе за счёт средств ЕБРР в республике реализуются проекты в ЖКХ, энергоснабжении и экологии — в общем, все те направления, где сейчас в Белоруссии повышается стоимость или придумываются новые способы финансирования части этих услуг населением.
Читайте подробнее: «Тунеядцев» в Белоруссии лишили субсидий на оплату ЖКУ
Сам Минск вполне не против такого положения дел. Более того, за реализуемые меры по либерализации экономики чиновники рассчитывают получать куда больше. На встрече с вице-президентом ЕБРР заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сказал, что банку стоит подумать над тем, чтобы увеличить ежегодное финансирование до полумиллиарда евро, потому что «есть очевидная динамика».
За все предыдущие годы в Белоруссии хотя и были реализованы проекты на средства ЕБРР, но по сравнению с рядом других стран Европы или Средней Азии в республике их намного меньше. К тому же сам факт наличия этих инвестиций и их увеличения говорит, скорее, о поощрении политической позиции Минска по ряду важных вопросов. Ещё в стратегии, принятой ЕБРР в отношении страны в 2016 году, отмечалось, что Белоруссия демонстрирует большую «открытость», за счет чего создала «новый политический контекст для деятельности ЕБРР» и «открыла возможности для более активного взаимодействия с белорусскими властями». Здесь под «открытостью» надо понимать, в первую очередь, политику многовекторности республики и стремительное дистанционирование от РФ по многим вопросам.
5 июня состоялась ещё одна встреча белорусских чиновников с представителями ЕБРР: первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев провел переговоры по поводу взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития для выбора консультантов по корпоративным и правовым вопросам в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, который рассчитан на два года. Этот документ предполагает внедрение в республике мировых подходов корпоративного управления в хозяйственных обществах, а также решение вопросов усовершенствования системы управления государственными активами. Цель — максимально повысить прибыль от использования государственных средств и увеличение их стоимости.
Весьма показательно, что назначать самих консультантов будет ЕБРР, как и нести ответственность за принятые решения. Госкомимущество же Белоруссии остаётся на вторых ролях, практически предоставляя полную свободу действий представителям европейского банка.
Не менее стремительно развивается история вокруг вхождения ЕБРР в капитал одного из крупнейших государственных банков постсоветской республики «Белинвестбанк». Напомним, что его приватизацию задумали давно. В 2010 году Пётр Прокопович, который в тот момент возглавлял правление Нацбанка Белоруссии, говорил о продаже доли «Белинвестбанка» крупному китайскому банку. В 2015 году процесс приватизации белорусского финансового предприятия согласовали с ЕБРР, а в 2016 году начали подготовку очередного этапа приватизации. Кстати, этот пункт тоже прописан в меморандуме о взаимопонимании. Чтобы войти в долю банка ЕБРР щедро выдаёт Минску кредиты. Например, 8 млн евро — по программе финансирования устойчивой энергетики для республики и 2 млн евро — по линии проекта «Женщины в бизнесе». А в 2017 году стало известно, что ЕБРР намерен выкупить доли сразу в трёх белорусских банках: «Приорбанк», «Банк Москва — Минск» и «Белинсвестбанк».
Теперь Совет министров Белоруссии постановлением №414 окончательно одобрил вхождение Европейского банка реконструкции и развития в капитал «Белинвестбанка». ЕБРР не медлит и планирует уже к концу 2018 года войти в акционерный капитал банка. После встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 7 июня Алан Пию дал понять, что работа ЕБРР на этом не закончится, и организация займёт активную позицию относительно будущего белорусского банка. Как и следовало ожидать, сразу после этого вице-президент ЕБРР заявил, что индикаторы белорусской экономики улучшили свою работу, в частности потому, что представители банка «отказались от ограничений нашей деятельности в Беларуси».
Что касается позиции самого Минска по вопросам приватизации совместно с ЕБРР, то её четко объяснил сам Александр Лукашенко на встрече с Аланом Пию. В заявлении белорусского лидера можно выделить несколько основных тезисов. Во-первых, приватизация не должна будоражить народ, не должна стать поводом для напряжения в обществе. Во-вторых, сам Минск не против приватизации, и его позиции близки Европейскому банку реконструкции и развития.
«Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма», — считает Лукашенко.
В-третьих, если белорусские власти не справляются с управлением каких-либо активов, то лучше их отдать более эффективному собственнику. Появляется вопрос: как скоро ЕБРР войдёт в капиталы других предприятий, эффективно управлять активами которых белорусские власти далеко не всегда в состоянии?
Сегодня очевидно, что процесс либерализации экономики Белоруссии движется по тому пути, который уже много лет старательно прокладывают для Минска представители иностранных финансовых организаций. Логика понятна: кто платит, тот и заказывает музыку. И придётся ли эта музыка в итоге по вкусу официальному Минску и самому населению, вызывает все больше сомнений.
Читайте также: Белоруссия сдаётся в добровольное рабство Всемирному Банку