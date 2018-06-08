Прошедшая неделя оказалась для процесса либерализации Белоруссии особенно знаковой. Во-первых, потому что минские чиновники смогли вновь заручиться поддержкой Европейского банка реконструкции и развития, который не только финансирует удобные для себя экономические изменения в республике и курирует их, но и сам уверенно входит в капитал белорусских предприятий. Во-вторых, потому что после объявленного Александром Лукашенко «мы абсолютно не против процессов приватизации», вероятно, в скором времени этот процесс активизируется с новой силой.

Белоруссия

Так, 4 июня вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алан Пию встретился с министром экономики Владимиром Зиновским. Пию заявил, что в 2018 году банк, скорее всего, вложит в Белоруссию рекордные по объемам инвестиции. В целом с 1992 года, когда республика стала членом ЕБРР, банк инвестировал в республику 1,971 млрд евро. К примеру, только в 2017 году было вложено 163 млн евро. Теперь этот показатель хотят увеличить, причем с опорой на развитие малого и среднего бизнеса в Белоруссии. В том числе за счёт средств ЕБРР в республике реализуются проекты в ЖКХ, энергоснабжении и экологии — в общем, все те направления, где сейчас в Белоруссии повышается стоимость или придумываются новые способы финансирования части этих услуг населением.

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Сам Минск вполне не против такого положения дел. Более того, за реализуемые меры по либерализации экономики чиновники рассчитывают получать куда больше. На встрече с вице-президентом ЕБРР заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сказал, что банку стоит подумать над тем, чтобы увеличить ежегодное финансирование до полумиллиарда евро, потому что «есть очевидная динамика».

Sdrawkcab ЕБРР

За все предыдущие годы в Белоруссии хотя и были реализованы проекты на средства ЕБРР, но по сравнению с рядом других стран Европы или Средней Азии в республике их намного меньше. К тому же сам факт наличия этих инвестиций и их увеличения говорит, скорее, о поощрении политической позиции Минска по ряду важных вопросов. Ещё в стратегии, принятой ЕБРР в отношении страны в 2016 году, отмечалось, что Белоруссия демонстрирует большую «открытость», за счет чего создала «новый политический контекст для деятельности ЕБРР» и «открыла возможности для более активного взаимодействия с белорусскими властями». Здесь под «открытостью» надо понимать, в первую очередь, политику многовекторности республики и стремительное дистанционирование от РФ по многим вопросам.

5 июня состоялась ещё одна встреча белорусских чиновников с представителями ЕБРР: первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев провел переговоры по поводу взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития для выбора консультантов по корпоративным и правовым вопросам в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, который рассчитан на два года. Этот документ предполагает внедрение в республике мировых подходов корпоративного управления в хозяйственных обществах, а также решение вопросов усовершенствования системы управления государственными активами. Цель — максимально повысить прибыль от использования государственных средств и увеличение их стоимости.

Весьма показательно, что назначать самих консультантов будет ЕБРР, как и нести ответственность за принятые решения. Госкомимущество же Белоруссии остаётся на вторых ролях, практически предоставляя полную свободу действий представителям европейского банка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка. Белоруссия. Лукашенко

Не менее стремительно развивается история вокруг вхождения ЕБРР в капитал одного из крупнейших государственных банков постсоветской республики «Белинвестбанк». Напомним, что его приватизацию задумали давно. В 2010 году Пётр Прокопович, который в тот момент возглавлял правление Нацбанка Белоруссии, говорил о продаже доли «Белинвестбанка» крупному китайскому банку. В 2015 году процесс приватизации белорусского финансового предприятия согласовали с ЕБРР, а в 2016 году начали подготовку очередного этапа приватизации. Кстати, этот пункт тоже прописан в меморандуме о взаимопонимании. Чтобы войти в долю банка ЕБРР щедро выдаёт Минску кредиты. Например, 8 млн евро — по программе финансирования устойчивой энергетики для республики и 2 млн евро — по линии проекта «Женщины в бизнесе». А в 2017 году стало известно, что ЕБРР намерен выкупить доли сразу в трёх белорусских банках: «Приорбанк», «Банк Москва — Минск» и «Белинсвестбанк».

Теперь Совет министров Белоруссии постановлением №414 окончательно одобрил вхождение Европейского банка реконструкции и развития в капитал «Белинвестбанка». ЕБРР не медлит и планирует уже к концу 2018 года войти в акционерный капитал банка. После встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 7 июня Алан Пию дал понять, что работа ЕБРР на этом не закончится, и организация займёт активную позицию относительно будущего белорусского банка. Как и следовало ожидать, сразу после этого вице-президент ЕБРР заявил, что индикаторы белорусской экономики улучшили свою работу, в частности потому, что представители банка «отказались от ограничений нашей деятельности в Беларуси».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном. Евросоюз

Что касается позиции самого Минска по вопросам приватизации совместно с ЕБРР, то её четко объяснил сам Александр Лукашенко на встрече с Аланом Пию. В заявлении белорусского лидера можно выделить несколько основных тезисов. Во-первых, приватизация не должна будоражить народ, не должна стать поводом для напряжения в обществе. Во-вторых, сам Минск не против приватизации, и его позиции близки Европейскому банку реконструкции и развития.

«Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма», — считает Лукашенко.

В-третьих, если белорусские власти не справляются с управлением каких-либо активов, то лучше их отдать более эффективному собственнику. Появляется вопрос: как скоро ЕБРР войдёт в капиталы других предприятий, эффективно управлять активами которых белорусские власти далеко не всегда в состоянии?

Сегодня очевидно, что процесс либерализации экономики Белоруссии движется по тому пути, который уже много лет старательно прокладывают для Минска представители иностранных финансовых организаций. Логика понятна: кто платит, тот и заказывает музыку. И придётся ли эта музыка в итоге по вкусу официальному Минску и самому населению, вызывает все больше сомнений.

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