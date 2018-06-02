Главным событием уходящей недели в России стала «Прямая линия» с президентом. Формат несколько изменился, зрителей из зала убрали, зато на рабочие места посадили губернаторов. И хотя ручное управление из центра — это безусловный минус, говорящий о том, что руководители на местах не могут/не хотят/не научены действовать самостоятельно, эффект от передачи уже есть.

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«Влияние и эффект от «Прямой линии» мы успели ощутить у себя в регионе, еще до прямого эфира вопросы были заданы и начали отрабатываться. Чиновники выезжали на места и контролировали решение проблем. Даже еще не вышедшая в эфир программа уже имела положительный эффект», — сказал руководитель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.

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Как всегда, широкий зритель узнал много очередных подробностей о превратностях российской жизни. Так, преподаватели пожаловались на то, что зарплаты им сначала повысили в рамках выполнения майских указов, а с апреля 2018 года снова снизили до прежнего уровня; жители села Харино рассказали, что живут в 25 км от Челябинска, но в первобытных условиях — в большом селе нет ни воды, ни газа, ни дорог, а электроснабжение ограничено; многодетной семье из Иваново не дают льготу по ипотеке, так как льгота положена в случае рождения второго или третьего ребенка, а про четвертого и пятого в законе ничего не сказано.

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И все-таки удивляет, что один из важнейших на сейчас вопросов о повышении пенсионного возраста прозвучал через два с половиной часа после начала, да и то обошлось общими фразами. Владимир Путин сказал, что работа правительства будет направлена на улучшение жизни пенсионеров, и в это отчаянно не верится — верится, наоборот, в то, что они будут уже без всяких сил дотягивать до пенсии — а то и не дотягивать до нее вовсе. Тем более что в тот же вечер, как завершилась «Прямая линия», в прессе появилась информация, что правительство решило повысить планку выхода на пенсию по самому жесткому сценарию: 63 года для женщин и 65 лет для мужчин.

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Депутаты Госдумы от КПРФ призвали всех поддержать введение моратория на повышение пенсионного возраста до 2030 года.

«Мы считаем, что до того момента, когда не будут достигнуты показатели жизни 80+, пока не будет поднят реальный уровень и качество жизни, поднимать вопросы пенсионного возраста — кощунственно и бесчеловечно», — заявил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Предложение еще одного повышения — НДС до 20% — поддержали в комитете Госдумы по бюджету и налогам, считая его эффективной мерой с точки зрения поступления дополнительных средств в бюджет и наименее вредным шагом с точки зрения увеличения налоговой нагрузки. Экономист Михаил Делягин указывает на еще один аспект этого вопроса: рост цен, к которому неизбежно приведет рост НДС. И далеко не обязательно пропорционально:

«По так называемым социально значимым товарам НДС вырастет не на 2%, а вдвое — с 10% до 20%, что обеспечит их удорожание и меньшую доступность для бедных. Повышение налога в условиях экономических проблем — это очень плохо. Сначала госпожа Набиуллина устраивает в экономике искусственный денежный голод, а потом Минфин ещё более усугубляет ситуацию ростом налогов. Даже если верить официальной статистике — чего я делать никому не рекомендую в последние полтора года, — у нас экономический рост крайне незначительный. Если либеральное правительство Дмитрия Медведева хочет от незначительного экономического роста перейти к экономическому спаду, тогда ему действительно нужно повышать налоги. Но если оно хочет сделать что-то полезное, ему нужно хотя бы иногда включать голову».

Говоря о росте цен, нельзя не вспомнить ситуацию с бензином, который стремительно дорожает в последние недели на фоне подорожания нефти (цена за год поднялась с $47,9 до $77,3), а цена на топливо, например, в Москве к концу весны превысила 40 рублей за литр, а в Якутии средняя цена литра бензина достигла 52 рублей. По мнению председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, это может ускорить инфляцию на 0,2−0,4 процентных пункта. 2 июня правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен.

На «Прямой линии» президент назвал происходящее результатом неточного регулирования в сфере энергетики, и сказал, что правительство уже предприняло ряд мер по исправлению ситуации, в частности, снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 2−3 тыс. рублей. А немного ранее Дмитрий Медведев дал понять, что в проблеме с ценами на бензин виноват эгоизм: производители топлива не должны проявлять это качество и четко соблюдать все договорённости с властями на предмет корректировки розничных цен на бензин и дизельное топливо. Впрочем, по мнению эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, виноват не эгоизм, а отсутствие конкуренции, которая позволяет крупным игрокам лоббировать не только розничные цены, но и многие другие свои интересы на самом высоком уровне:

«Все хорошо понимают, что рынок цен на топливо (между прочим, включая и авиационный керосин) в РФ находился в режиме ручного управления уже лет десять, и вопрос состоял только в том, когда он «полыхнёт», а не в том, произойдёт ли это», — считает Рожанковский.

Вопрос повышения стоимости нефтепродуктов в России необходимо решать снижением акцизов, что и собиралось сделать правительство РФ, но почему-то своих обещаний не выполнило, высказал корреспондентуИА REGNUM мнение председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мухоморы

Короткой строкой

— Российские автолюбители назвали идеальный автомобиль и лучший бренд. Со списком самых популярных машин не совпало.

— Экологи определили самый грязный регион России. Тройка лидеров без изменений.

— 66% граждан будут болеть на ЧМ-2018 за команду России. При этом в победу сборной верят целых 11%, даже Бразилии и Германии отдают всего на 1% больше.

— В Оренбуржье площадь природного памятника сократят ради платной магистрали.

— Пока глава Сахалинской области строит планы на строительство помпезного курорта, сахалинцы по копейке собирают деньги на спасение детских жизней.

— ВИЧ и СПИД в России: ситуация всё хуже.

— Население Омской области продолжает убывать пугающими темпами.

— Врио главы Колымы отчитал правительство Колымы: «Мухоморов что ли пьёте отвар?»

Дарья Алексеева ИА REGNUM Петербургский трамвай

Пресловутые «зрелища», которые в известной формуле должны идти вместе с «хлебом», можно воспринимать по-разному — презрительно, гордо или просто как повод отдохнуть. Грядет ЧМ-2018, города, в которых он проводится, спешно прихорашиваются, правда, иногда в «потемкинском» формате; во вторник — День России, который, говорят, будут отмечать четверть граждан. Хороших вам выходных!