Активность пользователей из Татарии была на третьем месте во время «прямой линии» президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 7 июня 2018 года. И хотя ни один из вопросов жителей республики в эфире не был задан, но ряд тем, затронутых на мероприятии, напрямую касается региона. Это и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, и цены на бензин. А после одного из видеообращений к Владимиру Путину с жалобой на невыплату зарплаты, которую осветили федеральные СМИ, дело сдвинулось с мёртвой точки. По факту невыплаты заработанного свыше 200 работниками «Чистопольского хлебозавода» было возбуждено уголовное дело, а директор объявлен в розыск.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Проясняется судьба бывшего министра связи и массовых коммуникаций РФ, выходца из Татарии Николая Никифорова. Ему прочат пост руководителя радиоэлектронного кластера «Ростеха», пока неофициально.

В республике ожидают оживления рынка зерна, для которого прошлый год выдался неблагоприятным настолько, что, по словам главы минсельхоза РТ Марата Ахметова, «приходилось реализовывать практически по себестоимости и даже ниже». А май в 2018 году отличался ежедневным ростом цен на зерно, чего не было с прошлого лета.

Пожар в торговом центре «Порт» в Казани выявил крупную проблему — маловодность некоторых территорий, что ведёт к потенциальным рискам для объектов массового пребывания граждан в них. Хотя в этот раз никто и не пострадал, но сам пожар, в результате которого выгорело около 90 торговых павильонов, тушили почти семи часов. Воду в том числе подвозили и коммунальные службы.

Проблему обманутых дольщиков Татарии будут решать через специальный фонд, которому предоставят 254 га земли и более 100 млн рублей. Чиновники полагают, что это позволит за 3−4 года полностью решить вопрос, обеспечив жильём свыше 4 тыс. пострадавших дольщиков.

Казанская городская думы провела очередное заседание, на котором внесла поправки в план приватизации, включив в него предприятие, обеспечивающее питанием школы, и уточнила бюджет города, после чего он перестал быть бездефицитным.

Закончились публичные слушания по генплану Казани, но недовольство жителей населённых пунктов только нарастает, они обвиняют власти в том, что некоторые проекты придуманы наспех, а мнение жителей не учитывают. Мэр города Ильсур Метшин на сессии городской думы, комментируя вопрос застройки, потребовал от депутатов не повышать свой рейтинг «на том, что не касается депутатского корпуса».

Один из аварийных домов в центре Казани может стать угрозой. Горожане пожаловались на то, что двухэтажное здание уже обрушивалось в прошлом году, никто не пострадал, но сейчас «во дворе гуляют около 15 детей».

Инцидент перед ЕГЭ в Татарии, когда школьнице, чтобы пройти рамку металлодетектора, пришлось снять бюстгальтер, вышел за пределы республики, быстро трансформировавшись из частного случая в обсуждение общего отношения к школьникам. Эксперты говорили, что «надо контролировать процесс сдачи экзамена, не давать списывать и так далее, но при этом не забывать про этическую составляющую».

Отзвуки прямой линии с президентом

Татарию назвали в числе трёх регионов, чьи жители проявили наибольшую активность в рамках «прямой линии» президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 7 июня 2018 года. Назвать назвали, но из республики не был принят ни один вопрос, хотя положительные моменты от обращений между тем были.

Так, работники «Чистопольского хлебозавода», не получавшие зарплату с марта по май 2018 года, пожаловались на это в своём видеообращении к «прямой линии». Также сообщили, что единственный хлебозавод в городе закрылся. С видеороликом они попали в сюжет федерального телеканала, и дело закрутилось.

kremlin.ru Владимир Путин

Следственными органами республики в отношении неустановленных должностных лиц АО «Чистопольский хлебозавод» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»).

«По версии следствия, руководство предприятия, будучи осведомлено о наличии задолженности перед работниками, направляло имеющиеся денежные средства на иные нужды. В результате с марта по май 2018 года задолженность по заработной плате перед 206 работниками предприятия составила более 5,7 млн рублей. В настоящее время устанавливается местонахождение руководителя хлебозавода. На предприятии проводятся обыски, изымается необходимая документация. Кроме того, ведутся допросы потерпевших и иных работников предприятия. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе СУ СК по РТ.

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Прозвучала Татария в числе регионов, пожаловавшихся на цены бензина.

«Вчера было 39 рублей, сегодня уже 41», — заявили жители.

При этом из всех регионов ПФО именно в Татарии и Башкирии на начало июня 2018 года фиксировали самые низкие цены на бензин.

Подробнее о ценах на бензин: Самый дешёвый бензин ПФО — в Татарии и Башкирии

Ещё раз Казань была упомянута в свете строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань.

«Мы с нашими китайскими друзьями ведём диалог по реализации одной из наших программ, а именно это строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью. Рассчитываю, что мы выйдем на положительное решение, и это будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию наших связей с Китайской Народной Республикой», — сообщил Владимир Путин.

Отметим, стоимость строительства магистрали, являющейся частью проекта высокоскоростной железной дороги до Пекина, получившей название «Шелковый путь», в мае 2018 года выросла с 1,3 до 1,6 трлн рублей. Планируемая протяжённость железнодорожной «трассы» — 770 км. ВСМ должна стать первой российской магистралью со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Это позволит пассажирам преодолевать весь маршрут за 3,5 часа.

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Судьба бывшего министра

В Татарии активно следят за судьбой бывшего министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, пришедшего на свой пост из стен Казанского кремля и возглавлявшего ведомство с 21 мая 2012 года. При формировании нового состава правительства РФ удержать своё кресло ему не удалось, поговаривали, что не хватило покровительства. На его место был назначен глава аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков, а само ведомство с середины мая переименовали в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Kremlin.ru Николай Никифоров

На прошлой неделе RNS со ссылкой на собственные источники сообщило, что Никифорову прочат пост руководителя радиоэлектронного кластера «Ростеха» и вопрос «практически решён». Нынешний руководитель структуры Сергей Куликов может, в свою очередь, занять должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

«Знаю, что эти обсуждения находятся в продвинутой стадии, но когда может состояться назначение — не знаю. Как «Ростех» решит», — цитирует неназванный источник издания, добавивший, что вероятность назначения 80%.

Напомним, ещё до назначения министром в Татарии Никифоров занимал пост главы ГУП «Центр информационных технологий РТ», был советником премьер-министра региона по информационным технологиям, входил в рабочую группу по реализации проекта «Электронное правительство РТ».

Зерновой вопрос

В Татарии звучат позитивные новости для рынка зерна, которое в прошлом году вынуждены были продавать ниже себестоимости. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на брифинге заявил, что в мае 2018 года отмечался ежедневный рост цен, чего не наблюдалось с лета 2017 года.

«Ожидаем оживление рынка зерна. Хотя зимой и в послеуборочный период прошлого года рынок зерна был неблагоприятный. Его приходилось реализовывать практически по себестоимости и даже ниже. Май отличается ежедневным ростом цен на зерно — около 50−100 рублей за тонну. А третий класс пшеницы по цене доходит до 9 рублей. Этого не было с прошлого лета», — заметил министр, уточнив, что стоимость четвёртого класса пшеницы держится на уровне 8 рублей, фуражной — 7 рублей.

По его словам, Россия уже экспортировала 49 млн тонн урожая прошлого года, а с подходом нового урожая экспорт составит уже 53 млн, что позволит к началу уборки нового урожая прийти с меньшим «запасом переходящего зерна».

"Надеемся, что к началу уборочной кампании товарный рынок зерна будет более благоприятен, чем в прошлом году», — резюмировал Марат Ахметов.

Напомним, в прошлом году высокие урожаи зерновых в Татарии (намолочено 5,04 млн тонн зерна с урожайностью — 34,2 ц/г) привели к спаду закупочных цен и образованию излишков у производителей. А это, в свою очередь, сказалось на них негативно, ведь они привлекли 18,3 млрд рублей кредитов, а запланированного объёма средств от реализации не получили.

Иван Шишкин. Дорога во ржи. 1866

В сентябре 2017 года Марат Ахметов сообщал, что почти 1 млн тонн зерна у производителей региона будет не востребован на внутреннем рынке. Тогда же он выступил «за комплексное усовершенствование механизмов рынка зерна, в частности, создание условий для реализации экспортного потенциала отрасли на базе государственных приоритетов аграрной политики».

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Пожар вскрыл проблему

В Казани 5 июня до открытия загорелся торговый центр «Порт». Сообщение поступило на пульт дежурного в 8:22 и на место, к зданию № 158 на Оренбургском тракте, оперативно прибыло подразделение Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Из здания был эвакуирован персонал — 20 человек, никто не пострадал.

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«Со слов очевидцев, горение происходило в корпусе Б на 1-м этаже между 3-м и 4-м рядом возле 5-го места. В 08:42 (мск) 05.06.2018 года с места пожара объявлен вызов номер №3. Горение происходит на 2-м этаже, корпус «А», блок «Б», — отметили в пресс-службе УМЧС по РТ и уточнили, что «водоснабжение осуществляется от пяти пожарных гидрантов на территории ТЦ «Порт» и магазина «Леруа Мерлен», от двух пожарных водоёмов объёмом 800 куб. м, расположенных в 16 метрах от здания ТЦ «Порт».

Сначала площадь возгорания составила 20 кв. м, а позднее увеличилась до 200 кв. м, горели первый и второй этажи. В 14:00 открытое горение было ликвидировано, к тому моменту площадь пожара составила 2800 кв. м. Полностью пожар был ликвидирован в 15:51.

16.mchs.gov.ru Пожар в ТЦ «Порт»

В ходе пожара сообщалось, что в конце марта 2018 года в ТЦ была проведена внеплановая проверка и были обнаружены пять нарушений норм противопожарной безопасности. Тогда же с персоналом был проведён противопожарный инструктаж и тренировка по эвакуации людей из здания на случай пожара. Из здания в рамках учений «было эвакуировано 256 человек персонала и посетителей торгового центра, время эвакуации составило 4 мин. 10 сек».

"Проверка систем проводилась собственником и обслуживающей организацией 29.03.2018 года, по результатам которой установлено, что АППЗ (автоматическая пожарная сигнализация) здания находятся в технически исправном состоянии. На момент пожара системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, система автоматического пожаротушения и дымоудаления сработали. Однако затем, по предварительной информации, в результате пожара произошёл сбой электропитания, что привело к отключению ряда систем АППЗ», — отметили в пресс-службе Управления МЧС по республике.

Предварительно рассматриваются три возможные причины пожара: электротехническая, неосторожное обращение с огнём или поджог. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Отметим, в пожаре пострадало около 90 торговых павильонов. Власти Казани пообещали:

«Предпринимателям, чьё имущество пострадало в огне, окажут всемерную поддержку — от оформления всех необходимых документов до предоставления нового места для торговли и выдачи льготного кредита».

Предпринимателям предоставят торговые площади в уцелевших корпусах центра, а кому не хватит, найдут помещения в других ТЦ города.

Есть ещё одна проблема, вскрывшаяся в этой ситуации, которая может иметь негативные последствия не только для этого торгового объекта, а всего микрорайона, оказавшегося маловодным.

«В ходе тушения МЧС сообщило, что объект находится в «маловодной» зоне: объем воды, необходимой для тушения пожара, привозили к месту происшествия. Здесь же построены «Леруа Мерлен», одна из самых больших больниц Казани — РКБ, одна из самых больших детских больниц Казани — ДРКБ, ЖК «Солнечный город», Академия тенниса, Центр бадминтона, Деревня Универсиады и ПГАФКСиТ — образовательное учреждение. Промедление в случае подобных ЧП на этих объектах может привести к большим человеческим жертвам. Тем не менее разрешение на их строительство было выдано», — пишет издание Inkazan.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта 2018 года погибли 60 человек, большинство из которых дети. После этой трагедии проверки мест массового пребывания граждан прокатились по всем регионам страны. В Татарии на первом этапе под угрозой приостановки деятельности оказались 12 торговых центров, где были выявлены крупные нарушения норм пожарной безопасности.

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Дольщикам — фонд, а фонду — деньги и землю

В Татарии решать проблему обманутых дольщиков планируют посредством специализированного фонда, который анонсировали еще в конце 2017 года. Возглавить его должен первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ключи

Новоиспечённому фонду планируют передать 100 млн рублей.

«У дольщиков может быть выкуплено право требования. В соответствии с федеральным законом №218 сумма исчисляется из средней стоимости квадратного метра жилья на период заключения договора», — заявила на брифинге замруководителя пресс-службы главы региона Лилия Галимова, добавив, что новая структура получит 15 участков общей площадью 240 га для застройки.

Участки расположены в разных районах Татарии, например, два из них в Набережных Челнах.

«Это те земли, по которым есть достигнутые договорённости, сейчас часть из них на этапе оформления. Механизм предлагаемой работы аналогичен прежнему: инвестору предлагается земля, на основе этого он вкладывает средства на достройку проблемных домов. Суммы у каждого объекта разные», — уточнила Галимова, назвав в числе инвесторов, с которыми уже есть договорённости компании «Ак Таш» и «Бриз».

Напомним, по разным оценкам в Татарии от 4 до 5,6 тыс. обманутых дольщиков. Власти планируют решить проблему за 3−4 года.

Приватизация и бюджетный дефицит

Сразу несколько важных вопросов на прошедшей сессии рассмотрели депутаты Казанской городской думы. Первый — это дополнение плана приватизации включением бывшего МУПа, а с лета 2017 года ОАО «Департамент продовольствия и социального питания Казани», который прославился закупкой дорогостоящего автомобиля «для имиджа» сразу после повышения платы за школьное питание, которое он курирует с момента своего создания. От продажи 100% акций этого предприятия бюджет планирует выручить около 500 млн рублей — примерно столько составляет его уставный капитал.

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Второй важный вопрос сессии — поправки в бюджет города, после которых он перестал быть бездефицитным. Дефицит городской казны составит 1,37 млрд рублей при доходной части 23,36 млрд рублей (выросла на 1,7 млрд рублей) и расходной 24,731 млрд рублей при её росте на 1,9 млрд рублей.

Kzn.ru Заседание

По словам начальника финансового управления Ирека Мухаметшина, в поправках учтены расходы, осуществляемые за счёт остатков финансовой помощи, поступившей из бюджета региона в 2017 году и неиспользованной на 1 января 2018 года. Деньги были направлены на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации, капремонт автомашин по обслуживанию улично-дорожной сети города, а также новогоднее оформление столицы республики и прочие цели. В 2018 году республиканский бюджет увеличил на 1,235 млрд рублей объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых Казани.

«Это расходы, которые в текущем году будут осуществляться за счёт средств, поступивших из республиканского бюджета. Вместе с тем, в утверждённом бюджете города на 2018 года в неполном объёме были предусмотрены отдельные виды расходов, осуществление которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности города», — отметил Мухаметшин, добавив, что «предлагаемый объем изменений составляет 468,8 млн рублей», а «источником их покрытия послужат дополнительные доходы».

Напомним, по итогам января-мая 2018 года в бюджет города поступили 6,644 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 47% от плана.

Застройка города не дело депутатского корпуса?

6 июня в Казани завершилась серия публичных слушаний по новому генеральному плану округа, ставшего яблоком раздора между жителями ряда населённых пунктов, через которые пройдут новые автодороги, что в ряде из них потребует сноса домов и вырубки леса. Это абсолютно не устраивает местных жителей, которые протестуют, пишут открытые письма президенту РФ Владимиру Путину и жалуются во все инстанции, включая генпрокурора Юрия Чайку.

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Александр Головнин ИА Красная Весна Вид на Казань с Волги

Помимо споров о дороге, по мнению казанских СМИ, «главный градостроительный документ ставит крест на главном достижении нулевых — казанском метро».

"Ещё на первых публичных слушаниях, состоявшихся 29 мая, первый заместитель директора Института генплана Москвы (эта организация разрабатывает генплан) Олег Григорьев сообщил, что казанское метро не рентабельно и поэтому развивать его не рекомендуется. Ни сейчас, ни в перспективе», — пишет издание «Idel.Реалии».

Напомним, генплан Казани рассчитан до 2035 года, его концепцию готовил Институт генплана Москвы, и документ заменит действующий, который был принят в 2007 году.

Опубликован новый генплан был в марте 2018 года и сразу вызвал беспокойство у горожан.

Ситуацию с застройкой столицы Татарии без внимания не оставили и депутаты Казанской городской думы. На очередной сессии они рассмотрели изменения в карте зон градостроительных регламентов правил землепользования и застройки Казани на трёх территориях.

«В одном проекте речь шла о переводе земли из Ж2 в Д2 в жилмассиве Малые Клыки, в другом — о создании кладбища на улице Новосельской по просьбе МУП «Управление по организации ритуальных услуг» исполкома Казани. Кроме того, ООО «СМУ-88» попросило перевести смежные земельные участки на улице Шоссейной из рекреационно-ландшафтной зоны в зону обслуживания населения — Д2, а участок на Гривской, 55 перевести из зоны индивидуальной жилой застройки Ж2 и зоны Р3 тоже в Д2. Все проекты успешно прошли публичные слушания», — пишет издание «Реальное время».

Депутат-коммунист Алексей Серов возмутился тому, что при нехватке зелёных зон в городе их переводят в зону застройки, на что мэр Ильсур Метшин достаточно эмоционально одёрнул депутата.

«Давайте, не вводите в заблуждение, не танцуйте, свой рейтинг не повышайте на том, что не касается депутатского корпуса. Мы сами рассматриваем эти вопросы, — заявил Метшин, добавив, что «здесь кроме вас есть кому еще ратовать за завтрашний день».

Дом, который рухнул

В центре Казани есть дом, который в 2017 году с огромным шумом частично обрушился. Дом на улице Щапова, 21 — аварийный. Ещё весной 2017 года его планировали отремонтировать по программе, но проведённое обследование выявило, что износ у него 80%, восстанавливать бессмысленно.

«В апреле появилась информация, что дом №19/21 по улице Щапова будет восстановлен в рамках «Том Сойер феста». Фестиваль является проектом помощника главы РТ Олеси Балтусовой, курирующей сферу исторической застройки. В рамках мероприятия волонтеры красят архитектурно значимые деревянные постройки», — пишет издание Inkazan.

(сс) ulleo Временная мера

А на днях на портале проекта «Народный контроль» появилась жалоба местной жительницы на то, что «дом уже сильно перекошен» и угрожает безопасности жителей.

«Во дворе гуляют около 15 детей! Стена с огромным шумом уже обрушилась в прошлом году, благо никто не пострадал. Дом уже сильно перекошен. Просьба принять меры и хотя бы отгородить этот дом от мест общего пользования!» — отмечается в жалобе.

Официального ответа от властей на неё пока не поступило.

Бельё до ЧП довело

О том, что школьница, пришедшая на сдачу экзамена по химии, вынуждена была снять бюстгальтер, чтобы пройти рамку металлодетектора, стало известно из соцсетей в тот же день — 4 июня. Тогда же мать девочки обратилась в образовательное управление Нижнекамского района по телефону с обращением, и дело закрутилось. Скандал набирал обороты и постепенно вышел на федеральный уровень.

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(сс) Zach Guinta Стыд

Заместитель начальника управления образования района Айзиряк Рамазанова в комментариях местным СМИ сразу заявила, что не допускает того, что «работниками пункта проведения экзаменов было предложено снять нижнее белье», и отметила, что, вероятно, косточки в нижнем белье, сделанные из металла, и пищали при проходе через рамку. Позднее с комментарием выступила глава Рособрнадзора РТ Наталья Гречанникова, также заявившая, что девочку никто не принуждал снимать бельё.

«Когда металлорамка сработала несколько раз на девочек, их просили вернуться, пройти еще раз. В таком случае организатор рекомендовала отойти и подумать. Зачастую у кого-то денежка затерялась в кармане, кому-то мама булавочку пристегнула от сглаза. Видимо, девочка на эмоциях зашла в комнату, которая была предоставлена охране, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла», — заявила она, но тут же добавила, что «вина организаторов есть в том плане, что они не вмешались в данную ситуацию» и необходимо, чтобы подобные ситуации не повторялись, ведь дети итак нервничают перед экзаменом.

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Эту историю прокомментировали депутаты Госдумы РФ. В частности, Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) заявил, что «против ЕГЭ, это вредный инструмент, его надо убирать». А его коллега от Нижегородской области Александр Курдюмов добавил, что «правила прохода на пункты сдачи ЕГЭ у нас жёстче, чем досмотр в аэропорту».

"Да, надо контролировать процесс сдачи экзамена, не давать списывать и так далее, но при этом не забывать про этическую составляющую. Выпускники — это дети, разговаривать с которыми нужно мягче, а не заставлять их снимать нижнее белье. Сейчас ситуацию преподносят так, что девочка сама пошла на этот шаг, тогда интересно, а где были взрослые, почему не остановили школьницу? Помимо металлорамок есть и ручные металлоискатели, почему их не применяют? Очередное шапито», — резюмировал он на своей странице в соцсетях, комментируя случай из Нижнекамска.