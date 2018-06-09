Насыщенной выдалась прошедшая неделя в Нижегородской области. Врио губернатора Глеб Никитин впервые публично представил основные положения главного документа региона — Стратегии-2035, которые, по сути, дублируют майские указы Владимира Путина. В области также решили делать ставку на увеличение продолжительности жизни и заботу о здоровье, рост благосостояния граждан, максимальную реализацию технологического и промышленного потенциала региона.

Нижний Новгород

Предпосылки к удачной реализации стратегии есть, судя по содержанию отчёта Никитина по результатам исполнения бюджета 2017 года, — впервые с 2006 года выполненного с профицитом.

А вот усилить работу ведомств в части финансового менеджмента, чтобы он дотягивал до заявленной планки, Глеб Никитин уже поручил, а также «привлечь к ответственности лиц, которые допустили отклонения».

Законодательное собрание Нижегородской области

Депутаты нижегородского парламента не стали рассматривать на сессии, прошедшей на 31 мая, вопрос о назначении даты выборов губернатора, а перенесли его в качестве единственного вопроса внеочередной повестки на 7 июня. Депутат Владислав Атмахов, заподозренный прокуратурой в забывчивости и неуказании некоторых сведений в декларации, лишился бюджетной зарплаты, однако статус руководителя фракции ЛДПР сохранил.

Нижегородское отделение «Единой России» подвело итоги праймериз на мандаты депутатов в думу Нижнего Новгорода, Законодательное собрание области и в Госдуму РФ. Неожиданностей не случилось, сбылись ранее сделанные экспертами прогнозы.

Последствия ураганного ветра, оставившего свыше 170 тыс. жителей Нижегородской области на разное время без электроэнергии, оценили в 100 млн рублей. Именно столько выделил бюджет на устранения результатов буйства стихии.

13 из 50 депутатов Законодательного собрания Нижегородской области отчитались о своих доходах в 2017 году. Народные избранники на непостоянной основе обнародовать данные из своего кошелька не стали. Совокупный доход депутатов, получающих зарплату из бюджета, составил 81 млн рублей.

Government-nnov.ru Владимир Костин и Глеб Никитин

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве, ориентированное на реализацию приоритетных проектов в сфере ЖКХ, здравоохранения и инфраструктурного строительства. Ещё одно соглашение о сотрудничестве было подписано с Сербией — одним из перспективных партнёров Нижегородской области, товарооборот с которым за 2017 год вырос в три раза, «причём экспорт нижегородской продукции увеличился в 10 раз».

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, пришедший на свой пост в январе 2018 года из Госдумы РФ, выступил с новой идеей — включить в советы директоров муниципальных предприятий общественников. Свою задумку он обосновал тем, что «работа муниципальных предприятий должна быть прозрачна для жителей, чтобы они могли дать ей свою объективную оценку». 30 мая был утверждён перечень будущих членов совета директоров, среди которых большинство — представители нижегородских вузов.

В транспортной сфере Нижнего Новгорода ни недели не проходит без событий. Сотрудникам муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс», которые ранее жаловались на массовые увольнения и невыплату зарплаты, погасили долги. А департамент транспорта города подтвердил отмену в сентябре 12 городских маршрутов и пересмотр маршрутной сети в целом. Горожан пригласили принять участие в разработке нового проекта движения общественного транспорта.

Aleksey Igonin Почаинский овраг

Пока администрация города пытается вернуть через суды Почаинский овраг, против застройки которого активно выступали активисты, в общую собственность города, в деле возникла новая проблема. Дольщики, вложившие средства в строительство дома № 36 на улице Ильинская в этом районе, переживают за своё будущее. Они обратились к врио главы региона Глебу Никитину с просьбой обратить внимание на проблемы достройки и «принять эффективные решения».

Следом за бывшими главами администрации Нижнего Новгорода правоохранительные органы добрались и до мэрии Арзамаса. В отношении экс-главы города, занимавшего свой пост в 2005 году, возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, которое выразилось в выведении нежилого объекта из общего долевого имущества в муниципальную. Следствие не называет фамилию мэра, но в этот период администрацию возглавлял Анатолий Мигунов.

В защиту братьев-депутатов Глушковых (Александра и Владимира), обвиняемых в мошенничестве с муниципальной недвижимостью, неожиданно выступила молодёжная палата города Балахны, где и произошло событие, лёгшее в основу уголовного дела. Своё открытое письмо они написали главе Следственного комитета Александра Бастрыкину, прося о его вмешательстве, чтобы «честно разобраться в уголовном деле». В своём обращении молодёжная палата называет братьев благотворителями, благодаря которым о небольшом нижегородском городе заговорили на областном уровне, и заверяет, что те «внесли неоценимый вклад в экономическое развитие района, совершенствование инфраструктуры, в его духовное просвещение». Видимо, и потеря транспортного узла города, в мошенничестве с землёй под который их обвиняют, это тоже своего рода «вклад», вопрос только, во что.

Главный документ

Основной документ, который должен стать базой для развития Нижегородской области, — Стратегия-2035, был первые представлен общественности 29 мая 2018 года. Глеб Никитин отметил, что документ включает девять направлений.

«Столько же, сколько и в майском указе президента России Владимира Путина. Среди них увеличение продолжительности жизни и забота о здоровье; рост благосостояния людей; максимальная реализация технологического и промышленного потенциала Нижегородской области», — отметил Глеб Никитин, уточнив, что в ближайшее время доводкой документа «займётся экспертно-координационная группа, которая проведёт более сорока сессий по отраслевому и территориальному принципу».

По словам главы региона, одновременно будет организовано обсуждение с использованием современных технологий.

«Стратегии социально-экономического развития до 2035 года будет посвящён интернет-портал, на котором каждый желающий сможет ознакомиться с проектом, задать вопросы и внести свои предложения. Когда эта работа будет завершена и мы получим редакцию Стратегии с учётом результатов общественного обсуждения, необходимо провести её через процедуру общенародного утверждения. Возможность сказать своё слово, принять решение по поводу будущего родной земли мы дадим каждому нижегородцу без исключения», — заявил Никитин.

Напомним, в работе над документом участвовали 18 экспертных групп, в которые входили свыше 400 экспертов как федерального, так и регионального уровня. А в феврале 2018 года Глеб Никитин поручил всем министерствам активно включаться в работу над документом.

Парламент отзаседался, праймериз состоялся

Несколько важных события в сфере политики прошли в Нижнем Новгороде. На очередной сессии депутаты Законодательного собрания перенесли рассмотрение вопроса о назначении даты выборов губернатора, а тем времени единороссы провели праймериз по трём предстоящим депутатским кампаниям. В последнем случае каких-либо неожиданностей не произошло и лидерские позиции достались тем кандидатам, коих прочили эксперты ещё на момент выдвижения. На довыборах в Госдуму РФ лидирует и. о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский, в нижегородский парламент — рабочий ПАО «ГАЗ», известный своим вопросом о выдвижении Владимира Путина, Артём Баранов, а в гордуму — бывший министр культуры области Сергей Горин.

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Government-nnov.ru Глеб Никитин представляет основные направления «Стратегии-2035»

По словам секретаря отделения партии «Единой России», депутата Госдумы Дениса Москвина, явка на праймериз в Нижегородской области оказалась выше средней по стране и составила 12, 69% — 83 546 человек.

«Мы фиксируем значительный интерес к процедуре праймериз. Несмотря на то, что предварительное голосование у нас проходило не по всему региону, а только на нескольких территориях, Нижегородская область оказалась в топе регионов, показавших самую высокую явку», — добавил Москвин.

Решение же о дате выборов губернатора нижегородские депутаты примут на внеочередной сессии 7 июня. Этот вопрос будет единственным в повестке.

Тем временем единороссы на участие в праймериз зарегистрировали четверых кандидато: врио губернатора Глеба Никитина, главу отделения Союза театральных деятелей России Сергея Кабайло, депутата областного парламента, военного комиссара Владимира Пакова и главу Первомайского района Елену Лебедневу. Единого кандидата нижегородские единороссы определят на партийной конференции 14 июня.

Среди крупных вопросов повестки сессии 31 мая, помимо выборного вопроса, можно отметить также рассмотрение заявления депутата Владислава Атмахова (лидера фракции ЛДПР) о переходе на освобождённую основу с постоянной.

Привлёкший внимание прокуратуры своей забывчивостью и неуказанием в декларации доли в 20% в ООО, а также факта приобретения супругой недвижимости депутат не был лишён должности лидера фракции. Владислав Атмахов за сутки до заседания подал заявление о переходе с постоянной основы, то есть с той, что предполагает зарплату, на освобождённую.

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Второй важный вопрос — поправки в бюджет, внесённые Глебом Никитиным.

С учётом изменений, параметры бюджета на 2018 год выглядят следующим образом: доходы — 146 млрд 389 млн рублей (увеличены на 1 млрд 325 млн рублей), расходы — 149 млрд 396 млн рублей (увеличены на 1 млрд 328 млн рублей), а дефицит вырос на 3 млн рублей — до 3 млрд рублей.

Безвозмездные поступления из федеральной казны выросли на 837,3 млн рублей, из них 645,5 млн рублей пойдут на завершение работ по строительству станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде. Ещё 65,8 млн рублей областной бюджет потратит на покупку передвижных медицинских комплексов. Налоговые доходы нижегородского бюджета выросли на 475,6 млн рублей за счёт роста фонда оплаты труда за первый квартал и увеличения ставок по налогу на игорный бизнес до максимума.

Metronn.ru Нижегородское метро

Важным событием сессии стал и отчёт главы региона о работе за 2017 год, хотя для Глеба Никитина работа на должности началась только в конце сентября. Он отметил, что впервые, начиная с 2006 года, бюджетный план был перевыполнен, а долговая нагрузка снизилась (за 2017 год — на 2,4 млрд рублей, или 3%, составив на начало января 76 млрд рублей). В 2017 году доходы составили 143,3 млрд рублей, увеличившись к плану на 8,6 млрд рублей, а расходы снизились на 2% — до 143 млрд рублей (98% к плану).

«К 2025 году мы планируем постепенно снизить долю государственного долга в налоговых и не налоговых доходах областного бюджета. Ещё одной характеристикой сбалансированности бюджетной политики является превышение расходов над доходами. Здесь тоже есть положительный результат. Дефицит консолидированного бюджета по итогам 2017 года составил 3,7 млрд рублей и снизился к уровню 2016 года на 5%. Областной бюджет впервые исполнен с профицитом в размере 304 миллионов рублей», — рассказал Глеб Никитин.

Подробнее о содержании отчёта: Нижегородский бюджет-2017 исполнен с профицитом: Глеб Никитин отчитался

В преддверии сессии и отчёта глава региона поручил жёстко контролировать соблюдение финансовой дисциплины.

«Необходимо усилить работу по тем ведомствам, где качество финансового менеджмента не дотягивает до заявленной планки, и привлечь к ответственности лиц, которые допустили отклонения», — заявил он.

Стихийный убыток

Не меньше, чем другим регионам Поволжья, от стихии досталось и Нижегородской области.

Ураганный ветер, пронёсшийся по региону 30 мая, нанёс ущерб 757 населённым пунктам области, включая Нижний Новгород. Последний в итоге более всех и пострадал — здесь штормовым ветром повалило 540 деревьев, часть из которых упала на автомобили. А всего в регионе было повалено свыше 1,8 тыс. деревьев. Существенно пострадали и кровли зданий столицы области — из 66 зданий, которым причинён вред, досталось и Нижегородскому кремлю.

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Без электроэнергии из-за повреждения линий электропередач остались порядка 170 тыс. жителей, медпомощь потребовалась почти трём десяткам человек, из которых 23 — жители Нижнего Новгорода.

52.mchs.gov.ru Кирилл Иванцов о режиме ЧС

1 июня 2018 года МЧС Нижегородской области перевели в режим чрезвычайной ситуации, а последствия стихии продолжили устранять, оценив их в 100 млн рублей. В ночь на 2 июня энергоснабжающие организации региона перешли на штатный режим работы, хотя вечером 1 июня оставались отключенными от электроэнергии 630 потребителей Городецкого, Балахнинского и Починковского районов. Также администрация Нижнего Новгорода на тот момент продолжала работу по восстановлению электроснабжения у жителей 36 домов, где ветер и упавшие деревья повредили бесхозные сети.

На ликвидации последствий обрыва сетей в области работали около 3 тыс. специалистов, при этом свои аварийные бригады прислали 12 регионов.

«Отдельно хочу отметить оперативную работу по восстановлению повреждённой высоковольтной линии 100 кВ. Это было сделано в первые же часы, что исключило опасность массовых отключений потребителей. Также выражаю благодарность работникам аварийных бригад энергосетевых компаний, которые работали больше двух суток в непростых условиях», — заявил Глеб Никитин.

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Депутатский кошелёк

Из 50 депутатов нижегородского парламента декларации обнародовали лишь 13 — именно столько получали зарплату из бюджета в 2017 году, работая на постоянной основе. Общий доход депутатов, отчитавшихся публично о состоянии своих финансов, составляет более 81 млн рублей.

«В среднем благосостояние большинства парламентариев в прошлом году увеличилось на миллион рублей», — отмечает газета «Коммерсантъ».

Бумажник

Например, Владислав Атмахов, тогда ещё работавший на постоянной основе, увеличил свой доход в четыре раза — до 4,6 млн рублей, а занявший второе место импровизированного депутатского рейтинга зампредседателя комитета по агропромышленному комплексу Михаил Манухин относительно 2016 года нарастил свой доход в 15 раз — до свыше 9,714 млн рублей.

Лидировал в списке глава комитета по имущественным и земельным отношениям Андрей Тарасов, заработавший 24,18 млн рублей. В свою очередь, спикер Законодательного собрания области Евгений Лебедев отстал от него в четыре раза — 5,9 млн рублей.

Самый скромный доход за 2017 год задекларировал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов — 2,635 млн рублей.

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Сотрудничество: ВТБ и Сербия

Сразу два важных соглашения в сфере экономики подписали Глеб Никитин и и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин в конце мая 2018 года. Сотрудничать с Сербией, товарооборот с которой вырос за 2017 год в три раза (до 3,5 млн долларов США) при росте экспорта в десять раз (до 1 млн доллара США), планируется по трём основным направлениям — торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному. Подписи под документом поставили и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и вице-председатель правительства Сербии Антон Касипович. Срок действия соглашения — пять лет с возможной пролонгацией.

«Республика Сербская — один из перспективных партнёров Нижегородской области. Наш взаимный товарооборот за 2017 год вырос в 3 раза, причём экспорт нижегородской продукции увеличился в 10 раз. Несмотря на хорошую динамику, объем товарооборота все еще сравнительно невелик. Потенциал для увеличения двустороннего торгово-экономического сотрудничества очень большой», — заявил Евгений Люлин.

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин 25 мая 2018 года встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком. Стороны, отметив хорошие политические и экономические отношения двух стран, обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере промышленности.

Второе важное соглашение в сфере экономики было подписано Глебом Никитиным с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

«Для нас очень важно, что банк проявил интерес к расширению присутствия в Нижегородской области и сотрудничества с правительством региона. Уже сейчас многие предприятия и учреждения бюджетной сферы имеют зарплатные проекты в ВТБ, более 11 тысяч сотрудников пользуются услугами банка. Мы с большим интересом и удовлетворением наблюдаем, как расширяется присутствие входящей в группу ВТБ компании «Почта Банк». Это облегчает и делает более комфортной жизнь граждан, позволяет использовать карты для большего количества услуг и функций. И на этой базе можно выстраивать развитие в разных направлениях, например, в программе цифровая экономика», — отметил Никитин, уточнив, что развивать сотрудничество планируется по трём приоритетным направлениям, среди которых ЖКХ, здравоохранение и строительство инфраструктуры.

Профессоров и общественников — в советы директоров

Занятное нововведение предложил глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов. Чтобы повысить прозрачность работы муниципальных предприятий, которые чаще всего критикуются горожанами, он предложил ввести в советы директоров представителей от общественности. Базу под задумку заложили ещё в февраля, внеся изменения в порядок управления ОАО «Нижегородский водоканал», АО «Теплоэнерго», АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода», ООО «Парк Приокский» и ОАО «Подписные издания». Поправками было отражено, что в советы директоров войдут общественники.

«Мы пригласили в первую очередь представителей нижегородских вузов, которые имеют высокий авторитет и уважение у горожан, членов Общественной палаты, Общероссийского народного фронта. Все откликнулись, и советы полностью сформированы. В первую неделю лета мы закроем все юридические вопросы, и обновлённые советы директоров начнут работать. Цель одна — работа муниципальных предприятий должна быть прозрачна для жителей, чтобы они могли дать ей свою объективную оценку», — заявил Панов, который 30 мая встретился с кандидатами в совет директоров.

Среди тех, кто будет контролировать работу муниципальных предприятий, — член Общественной палаты Нижнего Новгорода, Общероссийского народного фронта Николай Лешков.

Стол для совещаний

Николай Лешков отметил, что инициатива уникальна для страны в целом и усиление советов директоров — «это правильный подход» и привёл в пример фразу Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя» о том, что «у старого разведчика глаз замыливается».

"Люди со свежим взглядом даже в среде профессионалов могут предложить неожиданно эффективное в своей простоте решение старых проблем», — отметил Лешков.

Кроме него, в списке — проректоры университетов, заведующие кафедрами, члены Общественной палаты.

Транспортный вопрос Нижнего Новгорода

В транспортной сфере Нижнего Новгорода сразу две новости. Так, погашены долги по зарплате перед сотрудниками муниципального «Нижегородпассажиравтотранса», которые пару недель назад жаловались на задержки и массовые увольнения.

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По словам главы департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Елены Кузнецовой, долги по зарплате за апрель и аванс за май общим объёмом 23 млн рублей были выплачены 30 и 31 мая 2018 года.

«Проблемы с выплатой заработной платы возникли в мае после ареста счета из-за кредиторской задолженности. Сейчас счёт разблокирован. Ведутся переговоры о снятии с него ареста», — отметили в департаменте, уточнив, что ведётся работа, направленная на нормальное функционирование городского пассажирского транспорта, в том числе муниципальных транспортных предприятий.

VolkoDuFF Общественный траспорт в Нижнем Новгороде

Одновременно с этим в столице региона начинается работа над разработкой новой маршрутной сети и начнут её с отмены 12 маршрутов, которые прекратят работу в сентябре. Хотя первоначально это планировалось сделать в июне, но позднее мэрия сообщила, что «работа 12 маршрутов общественного транспорта города продлена до 4 сентября 2018 года». Для этого были продлены «сроки действия договоров с перевозчиками, работающими на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с регистрационными номерами Т-25, Т-37, Т-41, Т-42, Т-46, Т-47, Т-60, Т-76, Т-78, Т-83, Т-90, Т-98», которые истекали в начале июня. Сохранить маршруты еще на несколько месяцев было решено «для удобства горожан и сохранения нормального транспортного сообщения между районами города» и в связи с доработкой схемы новой маршрутной сети.

Владимир Панов на одной из встреч с жителями уточнил, что профильный департамент «подготовил проект обновлённой маршрутной сети, однако её визуализация была слишком сложной и тяжело читаемой». Для того чтобы облегчить понимание схемы жителями, департаменту поручили упростить её, и уже в июне сотрудники ведомства начнут встречаться с горожанами и обсуждать проект маршрутной сети.

Почаинский овраг: взгляд на застройку с другой стороны

Долевые участники строительства дома № 36 на улице Ильинская в Нижнем Новгороде — объекта из спорного ЖК «Сердце Нижнего» — опасаются, что борьба за Почаинский овраг между застройщиком и мэрией вместе с водой выплеснет и «ребёнка», то есть покупателей. Она написали письмо на имя врио губернатора, возглавляющего межведомственную комиссию по защите прав дольщиков в регионе, с просьбой «детально изучить каждый случай со стороны застройщиков, разобраться в ситуации с каждым домом и принять эффективные решения». При этом авторы письма ссылаются на то, что именно их дом уже строится и разрешение на строительство по нему действительно до 1 сентября 2018 года.

Дмитрий Сазанов Вид на Ильинскую гору в районе Почаинского оврага со стены Нижегородского кремля

По сведениям издания НИА Нижний Новгород, проверка инспекции государственного строительного надзора области показала, что на этом объекте ещё необходимо выполнить устройство внутренних систем и наружных сетей инженерных коммуникаций, внутреннюю отделку мест общего пользования, въезд на парковку, устройство гидроизоляции и теплоизоляции стилобатной части здания, отделку цокольной части здания и благоустройство. Срок сдачи этого дома переносился несколько раз, начиная с первоначального 31 декабря 2014 года, и, по последним изменениям, сдача должна произойти не позднее 1 сентября 2018 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, администрация Нижнего Новгорода рядом исков пытается расторгнуть договор развития территории Почаинского оврага, в защиту которого с самого старта выступили горожане. Застройщиком территории в границах переулка Плотничный, улицы Архитектора Харитонова Е. А., переулка Лудильный в Нижнем Новгороде выступает ООО «Международная строительная компания». Проект был назван ЖК «Сердце Нижнего». В апреле 2018 года власти города пообещали, что территория будет возвращена горожанам — в суд были направлены иски о расторжении договоров развития территории, а 3 мая 2018 года министерство строительства Нижегородской области прекратило действие одного из разрешений на строительство. Решения застройщик пытается оспорить в суде.

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Коррупционная «лига»

В деле братьев-депутатов Глушковых — Александра и Владимира, в отношении которых в марте 2018 года возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и объявили в международный розыск, — новый поворот. Депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Глушкова и депутата земского собрания Балахнинского района Владимира Глушкова следствие подозревает в том, что в период с 2013 по 2016 год они совместно с группой лиц на участке, предназначенном под автостанцию Балахны, построили торговый центр. Стройка, по данным следствия, велась по поддельным проектным документам. Местонахождение подозреваемых правоохранительные органы пока не установили, хотя те через своих представителей пишут жалобы на арест своего имущества.

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Далеко не все согласны с мнением следственных органов, и на прошлой неделе на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было направлено письмо молодёжной палатой Балахнинского района.

«Только благодаря инициативам Глушковых о Балахне заговорили в областном правительстве как о перспективном городе, центре народных промыслов, городе с великой историей», — пишут авторы письма, уточняя, что «Глушков А. Л. и Глушков В. Л. внесли неоценимый вклад в экономическое развитие района, совершенствование инфраструктуры, в его духовное просвещение».

Как пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собеседников в Балахне, близкая к Александру Глушкову «провластная молодёжь», помимо сбора подписей под письмами, обсуждает и возможное участие в пикетах и митингах.

63.мвд.рф Уголовное дело

Отметим, 1 июня 2018 года в отношении Александра Глушкова было возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие считает, что в бытность Глушкова главой администрации Балахнинского района летом 2015 года он получил 6 млн рублей от застройщика за помощь в строительстве многоквартирных домов на улицу Рязанова.

Скандальная ситуация с участием бывших представителей местной власти возникла и в Арзамасе — здесь возбуждено уголовное дело в отношении одного из экс-глав города.

Следователи считают, что в июне 2005 года, будучи главой администрации, чиновник в нарушение норм закона для пополнения бюджета издал нормативный акт о переводе нежилых помещений в многоквартирном доме на Комсомольском бульваре в муниципальную собственность. Между тем подобное решение выносится исключительно общим собранием владельцев жилья в доме. После приёма помещения на баланс оно было сдано в аренду, а средства поступали в муниципальный бюджет Арзамаса вплоть до августа 2016 года, после этого помещение реализовали арендатору. Расследование дела продолжается.

Напомним, в рассматриваемый период главой администрации был Анатолий Мигунов.

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