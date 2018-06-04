Минувшая неделя отмечена тем, что Чувашия попала в федеральную ленту и на киноленту Голливуда. Уроженец республики, заместитель федерального министра строительства Андрей Чибис в очередной раз позиционировался в прессе как один из кандидатов на пост губернатора, на этот раз — Алтайского края. Но в результате остался в прежнем кресле, дав повод злым языкам искать в этом закулисные происки самого чиновника, засидевшегося в должности зама. В политическую плоскость может перейти война газовиков с должниками, в результате которой страдают жители: газовики от увещеваний и предупреждений перешли к делу, отключая от ресурса наиболее крупных должников. В результате без горячей воды пару дней оставались несколько десятков тысяч чебоксарцев. Кроме того, совершенно неожиданным образом Чувашия «выстрелила» в новом фильме Френсиса Лоуренса «Красный воробей», где на пару секунд появляется фото персонажа, который якобы «представляет Чувашию в парламенте» и «жёстко критиковал президента».

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент «Мать-покровительница»

Резервист-пиарщик

В федеральную политическую повестку Чувашия вклинилась из-за президентского кадрового резервиста, уроженца Чебоксар Андрея Чибиса, который работает замминистра строительства и является главным госжилинспектором России. Менее чем за год его персона дважды оказывалась в эпицентре слухов в связи с ротациями в губернаторском корпусе. В сентябре прошлого года ему прочили должность главы Ивановской области, но тогда Павла Конькова сменил другой «резервист» — экс-заместитель министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский. В мае 2018 года среди вороха кандидатов на пост главы Алтайского края в федеральных СМИ «пропечаталась» фамилия Чибиса — но и тут фальстарт: Александра Карлина сменил президентский «резервист» из Красноярского края, премьер региона Виктор Томенко.

Чувашию такая медийная активность земляка и радует, и огорчает. Или: одних радует, других огорчает. С одной стороны, испытывают гордость — не оскудела ещё земля управленческими кадрами. В памяти всплывают картины с прошлогоднего учебного тренинга потенциальных глав регионов в Сочи и театрально-показательные прыжки со скалы в море. Тогда, напомним, в военном тренинге поучаствовали «все, кого ещё никуда не назначили», — всего 60 человек, включая получивших затем губернаторский пост Дмитрия Азарова (Самарская область), Глеба Никитина (Нижегородская область), Александра Цыбульского (Ненецкий автономный округ), Андрея Травникова (Новосибирская область), Андрея Клычкова (Орловская область), Александра Буркова (Омская область). Был среди них и Чибис.

«Чибис — пиарщик, умеет красиво говорить, красиво преподносить. Прошёл не одну избирательную кампанию — сначала работал в предвыборном штабе у Павла Семенова в Чувашии, после республиканского парламента избравшегося в Госдуму, затем давал советы губернатору Рязанской области. Но он больше теоретик, чем практик, на хозяйстве не был. В Чувашии почти ничем не запомнился. Сначала был в команде первого президента Чувашии Николая Федорова (ныне первого вице-спикера Совета Федерации), его кадровым «птенцом». Сегодня окрылился, оперился, дистанцировался от Федорова и выпорхнул из гнезда… К сожалению, Чувашия особо ничего не получила, имея столь высокопоставленного земляка в Минстрое России», — высказал мнение лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Не исключается, что Чибиса могут готовить к возврату на малую родину — в Чувашию. И здесь, похоже, напрягается действующий глава региона Михаил Игнатьев, который собирается, по слухам, на третий срок (его полномочия истекают в 2020 году). Окружение Игнатьева утешает патрона тем, что Чибис — не чуваш, чувашского языка не знает, и вряд ли он получит назначение в республику, где 67% титульного народа. Есть ещё один эмоциональный аспект такого назначения: именно в недрах Минстроя РФ родились такие антинародные проекты, как обязательные взносы на капремонт или ОДН, вызвав волну народного возмущения даже в спокойных регионах. В общем, Игнатьев как бы должен быть спокоен. Но Чибис далеко не единственный молодой так называемый технократ…

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Долговая яма в ЖКХ: война продолжается

От критического уровня к катастрофическому в Чувашии переходит ситуация с долгами за потреблённый газ. Задолженность муниципалитетов и теплоснабжающих организаций по договорам поставки природного газа для муниципальных нужд достигла 1 млрд 465 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,2%. Наиболее проблемными остаются города Чебоксары, Шумерля, Алатырь и Вурнарский район. Ситуацию усугубляет изношенность сетей — по данным газовиков, в отдельных муниципалитетах износ достигает 85%. И строительство новых котельных без модернизации и строительства новых сетей не даст нужного эффекта.

В этих условиях газовики, которые долгое время шли навстречу должникам, от предупреждений перешли к действиям, вводя кратковременное отключение горячей воды. 21 мая в Чебоксарах в микрорайоне Садовый остались без воды более 30 многоквартирных домов и один детский сад. Причиной стали долги поставщика тепла «Суор», достигнувшие почти 50 млн рублей. В минстрое Чувашии отмечают: две управляющие компании, обслуживающие Садовый («Садовник» и «УК №1»), заверяют, все собранные средства вовремя передавались в «Суор». Госжилинспекция проверяет, все ли собранные средства жильцов вовремя и в полном объеме передавались в качестве оплаты за отопление и горячую воду. Итоги проверки пока не обнародованы.

23 мая за долги по газу были на некоторое время отключены 15 котельных, которые обслуживались ООО «Коммунальные технологии». В результате без горячей воды остались в Чебоксарах 52 социальных объекта и 188 домов — всего почти 34 тыс. жителей. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов ранее заявлял, что долг КТ составляет 972 млн рублей (рост в 1,6 раза), со стороны компании наблюдаются «факты намеренного ухода от исполнения своих обязательств по расчетам».

Глава минстроя Чувашии Владимир Михайлов заявил, что «социальную напряженность в этой ситуации удалось снять благодаря совместным усилиям многих структур и социально ответственной позиции «Газпрома». И признал, что «пока не будут решены вопросы с реструктуризацией задолженности и не наладится система оплаты за потребленный газ, есть вероятность повторения ситуации».

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Но пока это остаётся на словах.

Газовики, в свою очередь, руководствуются постановлением правительства о праве введения полного ограничения ресурса в один этап при любой сумме задолженности, не дожидаясь её накопления. И время пока выбрано щадящее: накануне лета, когда отсутствие энергоресурса не столь критично. Пока это — вновь предупреждение, уже ставшее причиной конфликтных ситуаций и общественного резонанса.

Предстоящий отопительный сезон в Чувашии может стать самым конфликтным и социально напряжённым. О «персональной ответственности» губернаторов за подготовку и проведение отопительного сезона, «вплоть до политической», главам регионов вице-премьер Дмитрий Козак уже напоминал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Довыборы: «давление на бюджетников»

Практически незамеченными остались в Чувашии довыборы в Госсовет республики (Ядринский одномандатный округ) и городское собрание депутатов Чебоксар. Победили ректоры вузов, выдвинутые «Единой Россией». В региональном парламенте кресло займёт экс-министр образования, ректор педвуза Владимир Иванов, который набрал 75,92% голосов при явке 55,76%. Его ближайший соперник, справоросс Владимир Офаринов, набрал 11,54%. В столичный парламент прошла директор волжского филиала МАДИ Наталья Евсюкова с 61,78% голосов, на втором месте — самовыдвиженец Виктор Федоров, получивший 16,44% голосов. Официальных данных об итоговой явке на сайте ЦИК Чувашии нет.

Кроме того, прошли ещё две избирательные кампании. В Иваньковском сельском поселении Ядринского района победила директор гимназии №1 города ЯдринаНадежда Порфирьева, получив более 80% голосов. На дополнительных выборах депутата собрания депутатов Шумшевашского сельского поселения Аликовского района победил представитель КПРФ Виталий Рыков, за которого проголосовали 54,84% избирателей.

«Выборы состоялись. Они прошли открыто, демократично, в присутствии большого количества наблюдателей. Результаты объективные. Победили те, кто наиболее активно вел избирательную кампанию, кандидаты, которых люди знают по их делам», — рапортовал председатель республиканского Центризбиркома Александр Цветков.

Оппозиция считает, что «на исход голосования сильно повлиял административный ресурс, который стали применять уже в ходе проведения агитационного периода».

«Давление на бюджетников, пенсионеров, членов УИК от партии «Справедливая Россия», которых заставляли отказаться от членства в избирательных комиссиях. В ходе голосования наблюдатели от партии зафиксировали, по их мнению, ряд грубых нарушений выборного законодательства: вброс бюллетеней, необоснованное исключение граждан из списка избирателей, попытки повлиять на волеизъявление граждан, пожелавших голосовать на дому, и т. д. По всем этим фактам были составлены соответствующие жалобы», — говорится на сайте справороссов.

«Есть мнение, что ситуация может существенно измениться только с ростом конкуренции внутри «Единой России» в Чувашии, что также пока маловероятно», — полагает член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов.

Жаловались и на отдельных кандидатов. В частности, за размещение призывов на автотранспорте, припаркованном возле избирательного участка, за самодельные лозунги на асфальте. Двое кандидатов сообщили о том, что в них бросили яйцо.

Сделано в Голливуде

Чувашия, которая более 10 лет проводит Чебоксарский международный кинофестиваль и за это время не засветилась в лентах гостивших режиссёров, получила свои кадры славы в голливудском фильме «Красный воробей» с Дженнифер Лоруренс. Вкартине, в которой рассказывается о подготовке агентов российских спецслужб, приводятся фрагменты практических занятий — в том числе вводят персонажа, который якобы «представляет Чувашию в парламенте», «жёстко критиковал президента», пока его не обвинили «в непристойном поведении», пишут ряд федеральных СМИ. Впрочем, в прокатной версии этого эпизода, говорят, нет.

Tplants.com Продукция ОАО «Промтрактор»

«Промтрактор» получил нового директора

На чебоксарском заводе промышленных тракторов (ОАО «Промтрактор», входит в концерн «Тракторные заводы») — новый руководитель. Временным генеральным директором назначен Игорь Шпак, который работал исполнительным директором Бежицкого сталелитейного завода и «Метровагонмаша» (г.Мытищи), ранее занимался управлением операционной деятельностью «Трансмашхолдинга». На встрече с трудовым коллективом Шпак «рассказал об истории создания и основных направлениях деятельности «Трансмашхолдинга» (создано в апреле 2002 года), акционеры которого с недавнего времени подключились к управлению» чебоксарским предприятием, сообщает минэкономразвития Чувашии.

«Трансмашхолдинг» специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем, выпускает дизели различного назначения и компоненты для подвижного состава. Шпак сообщил, что в 2017 году «реализация компании составила 130 млрд рублей» и у компании — значительный опыт оздоровления промышленных предприятий, в частности, Брянского машиностроительного завода, Бежицкого сталелитейного завода.

«Эту положительную практику совместным решением госкорпорации «Ростех» и «Трансмашхолдинга» было решено использовать для улучшения финансовых и производственных показателей ряда гражданских заводов, входивших ранее в структуру концерна «Тракторные заводы», — это АО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Промтрактор» и ПАО «Чебоксарский агрегатный завод», — говорится в сообщении.

Рабочих заверили, что «Трансмашхолдинг» сохранит профиль производственной деятельности предприятия с возможной дозагрузкой мощностей новыми видами продукции. Разработана предварительная программа развития, согласно которой к середине осени предприятие должно выйти на безубыточное производство.

Приговор экс-замминистра смягчили

Верховный суд Чувашии изменил приговор бывшему первому заместителю министра физической культуры и спорта Алексею Яковлеву, которому ранее было назначено реальное лишение свободы. Суд счёл, что в результате действий бывшего чиновника тяжких последствий не наступило, в связи с чем фигурант дела попал под акт об амнистии и получил право на освобождение из СИЗО. Как стало известно ИА REGNUM, данное решение планирует обжаловать в кассационной инстанции прокуратура Чувашии.

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Напомним, предметом разбирательств стал госконтракт, заключённый министерством и одной из строительных организаций на разработку проектной документации по реконструкции физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни». Сумма контракта превышала 9 млн рублей. Согласно материалам дела, зная об отсутствии положительного заключе­ния государственной экспертизы, злоумышленник незаконно распорядился перечислить средства в полном объеме. По данным следствия, своих обязательств перед заказчиком стройфирма так и не выполнила. В итоге «Белые камни» были исключены из перечня объектов, которые должны быть профинансированы из федерального бюджета в рамках празднования 100-летия Чувашии. Ещё один эпизод касался государственного контракта, заключенного в 2014 году, по разработке проектной и рабочей документации на строительство трассы маунтинбайка в Чебоксарах — ущерб, причинённый республиканскому бюджету, оценён в 1,2 млн рублей. В марте 2018 года суд первой инстанции приговорил бывшего замминистра к 4,5 года колонии общего режима и удовлетворил иск прокуратуры, обязав возместить более 10,2 млн рублей ущерба.