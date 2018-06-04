Публикация ИА REGNUM «Правительство готовит дальневосточникам антинародные цены на народную рыбу» вызвала большой общественный резонанс на Дальнем Востоке. Последовала и реакция Федерального агентства по рыболовству — одного из инициаторов неоднозначного проекта. Росрыболовство с публикацией не согласно. Но рыбаки Дальнего Востока стоят на своем и считают инициативу о повышении ставок сбора за вылов водных биологических ресурсов вредной.

Луи Галле. Семья рыбака (фрагмент). 1848

Выступая на совещании 30 мая по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, в котором принял участие глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Сахалина Олег Кожемяко раскритиковал готовящиеся правительством поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым ставки сбора за вылов водных биоресурсов вырастут в сотни раз. В частности, по словам губернатора Сахалина, ставки сбора за вылов одной тонны наваги или камбалы вырастут с 10 рублей до 2 100 рублей, то есть в 210 раз. Это, по мнению главы островного региона, превратит «народную» и сверхдоступную рыбу в деликатес.

Франс Снейдерс. Рыбная лавка

С мнением губернатора Сахалина не согласилось Росрыболовство.

«Информация о якобы значительном росте цен из-за планируемого изменения ставки сбора за вылов водных биоресурсов не является обоснованной. Некоторые участники рынка не очень довольны тем, что для них закроют лазейку в налоговом законодательстве, которая им сейчас позволяет пользоваться льготной ставкой сбора (15% от полного размера ставки), даже если они направляют продукцию на экспорт, а не на внутренний рынок.

Согласно разработанным поправкам в Налоговый кодекс, планируется сохранить льготы по уплате ставок для тех отечественных предприятий, которые производят продукцию из российской рыбы и поставляют её на внутренний рынок. Такой дифференцированный подход вводится для того, чтобы простимулировать рыбаков поставлять больше продукции на внутренний рынок, а не просто продавать рыбное сырьё за рубеж. Также устанавливаются льготы для градо‑ и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий в размере 15%.

Стоит отметить, что в общей цене производителя доля налогового сбора не занимает существенной доли. Условно на килограмм минтая ставка сбора будет составлять до 3,5 рубля при оптовой цене 80 рублей. На такие виды, как камбала и навага, ставка сбора на Дальнем Востоке составит 2,1 рубля и 40 копеек на килограмм. Налог за килограмм пойманной нерки 17,5 рубля. А по льготной ставке — это почти в семь раз меньше.

Последний раз ставки сбора менялись в 2008 году и с тех пор оставались стабильными, отстав давно от реальных рыночных цен. То есть за 10 лет отпускные цены производителей и розничные цены существенно изменились, а налоги с добытой рыбы остались на прежнем уровне. Получается, что ставка сбора никакого влияния на повышение цен не оказывала. Этому есть другие причины: участники рынка открыто подтверждают, что вслед за ростом мировых цен на рыбу они повышают свои отпускные цены. А новый дифференцированный подход в налогообложении, наоборот, позволит производителям сделать поставки на внутренний рынок выгоднее — так как они в этом случае будут получать льготу.

То есть мера направлена на создание справедливых «правил игры» для рыбаков и на повышение доступности рыбной продукции на российском рынке», — сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь Росрыболовоства Ксения Тимакова.

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Однако рыбаки Дальнего Востока с позицией Росрыболововства не согласны.

«Рыба и так подорожает. И в связи с ростом цен на топливо, и в связи с повышением ставок сбора на вылов ВБР (водных биоресурсов), и так далее. То есть удорожание будет комплексным. Теперь конкретно об инициативе правительства России о повышении ставок сбора за вылов ВБР. По этому вопросу мы, рыбаки Камчатки, поддерживаем и сахалинских коллег, и губернатора Сахалина. Объясню почему. Если бы деньги, которые правительство собирается взять с рыбаков, были бы, что называется, «мечеными», мы бы, возможно, и не возражали. То есть если бы эти деньги пошли бы на развитие нашей отрасли: на науку, на аквакультуру, на воспроизводство и так далее, думаю, возражений бы не возникло. Но деньги эти обезличенные. То есть они попадут в Федеральное казначейство, а уж куда они будут распределяться оттуда — никто не скажет. То ли на ликвидацию свалок, то ли на дороги, то ли ещё куда. Рыбохозяйственная отрасль от этого ничего не получит, ничего не выиграет. Рыбаки не видят в этом никакого смысла! На себестоимости продукции это, конечно, тоже отразится, пусть и не слишком сильно, но, повторю, повышение цен будет комплексным. Так есть ли необходимость в этом повышении? В чём она? Рыбаки её не видят. Поэтому мы поддерживаем наших коллег-сахалинцев: мы против», — поделился своим мнением заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов.

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«Правительство, выступая с такой инициативой, наверное, думает о том, как пополнить бюджет. Наверное, считается, что повышение не слишком скажется на конечной цене рыбы на прилавках. Но давайте считать. Вот сейчас все кричат о росте цен на автомобильное топливо. А флот? Он что — святой водой заправляется? Нет, тем же топливом, которое так же дорожает. Соответственно, с подорожанием топлива подорожает и рыба. Идём дальше. Весь флот, который сегодня есть на Дальнем Востоке, что крупнотоннажный, что среднетоннажный, весь построен за границей. Так и в советское время было, и после распада СССР. Соответственно, весь этот флот идёт ремонтироваться за границу. Там ему производят замену каких-то деталей. А когда флот возвращается в родные порты, с него берут за это пошлину. Вот вам и ещё расходы. У рыбаков не так много остаётся, как это может кому-то показаться. А добавьте сюда ещё налоги, зарплату и так далее. Плата за вылов ВБР, введённая правительством 8 лет назад, составляла 0,15%. Подчеркну, это — не налог, это именно плата. Причем рыбак платит независимо от того, поймает он рыбу или нет — предварительно. Рыбаки платили. Сейчас ставку хотят поднять до 100%. Наверное, когда речь идет о каких-то валютоёмких видах водных биоресурсов, с правительством можно согласиться. Давайте уже не трогать навагу, камбалу и минтай, это, действительно, народная рыба, а народу сегодня и без всяких удорожаний непросто. Но давайте же смотреть: куда пойдут эти деньги? Сейчас идёт распределение квот, на 15 лет. Это огромный период. За это время нам нужно сделать в отрасли множество дел — флот свой, наконец, построить, это распоряжение главы государства. Деньги должны пойти на развитие отрасли. И не сразу, наверное, до 100% повышать, а постепенно — в течение вот этих 15 лет. Тогда, возможно, толк был бы. Думаю, рыбаки и Росрыболовство придут к единому мнению. Сегодня в Росрыболовстве хорошая, работоспособная команда, уверен, что всё решится на пользу отрасли», — поделился мнением с ИА REGNUM президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

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Как сообщало ИА REGNUM, «рыбные» вопросы традиционно волнуют жителей Дальнего Востока. В 2017 году, когда к берегам Сахалина и Хабаровского края пришло мало лосося, это вызвало народные волнения. Рыба — традиционная еда дальневосточников, и любые попытки отнять её, либо сделать дороже, вызывают протесты, особенно сейчас, когда именно дальневосточники больше всех остальных россиян страдают от заоблачных цен на продукты питания.

Василий Перов. Рыбаки. 1879

На прошедших в 2017 году «рыбных» митингах жители Сахалина и Хабаровского края говорили о крайней необходимости усиления рыбоохраны, о повышении заработной платы рыбинспекторов и об увеличении штатной численности структур, оберегающих реки и моря ДФО от набегов браконьеров. Люди выходили на площади и говорили о том, что в безрыбный год простой народ сидит без рыбы, а браконьеры ни в чём себе не отказывают.

Идею о «трёх хвостах» в 2015 году озвучило правительство Сахалинской области. Она заключается в том, что каждый житель островного региона имеет право в путину выловить три горбуши в день бесплатно на удочку для еды. Однако уже в 2016 году рыбную «вольницу» пресекла прокуратура: закон против. Не поддерживает идею о «трех хвостах» и Росрыболовство, настаивая на том, что дальневосточники не могут ловить дальневосточную рыбу бесплатно, пусть это всего три рыбины в день, а должны покупать путёвки. Но «Три хвоста» поддержал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который, так же, как и власти Сахалина, считает, что это — право жителей ДФО. К тому же против «трёх хвостов» не возражает и наука.

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