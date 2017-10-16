Живем в ДФО – рыбы не видим! — «рыбный» митинг прошел в Хабаровске

Хабаровск, , 06:05 — REGNUM Митинг за сохранение рыбных богатств региона, организованный политической партией «Зелёные», прошел в Хабаровске. Участники потребовали соблюдения прав жителей Дальнего Востока на дальневосточную рыбу и выплаты «рыбной ренты» каждому жителю ДФО, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Митинг собрал жителей столицы Хабаровского края, близлежащих районов, представителей коренных малочисленных народов Севера. В ходе санкционированного мероприятия люди высказывали накопившееся возмущение по поводу ситуации в рыбной отрасли региона.

«Одной из главных целей, которую мы ставили перед собой — изменить отношение к браконьерству не только у власти, но и у каждого жителя региона. Привлечь внимание к надлежащей охране водных объектов от набегов браконьеров. Что для этого нужно? Одних усилий рыбоохраны недостаточно. Если люди перестанут покупать рыбу у браконьеров, если каждый будет понимать, к чему может привести грабеж рек — только тогда ситуация изменится. Еще один момент — охрана рыбных ресурсов сегодня входит в полномочия федеральных структур. Мы считаем, что это неправильно: эти полномочия должны быть переданы на уровень субъекта Федерации — Хабаровского края. Мы говорим о том, что на наших реках сегодня рыбачит слишком много «варягов» — компаний из других регионов страны. Им все равно, что останется после них. Когда рыба идет на нерест, есть так называемый «проходной день», когда ни один представитель КМНС не рыбачит, понимая, что лосось нужно пропустить на нерестилища. А «варяги» — рыбачат без разбора — им здесь не жить. Мы выступаем за то, чтобы приоритет по добыче дальневосточного лосося был отдан дальневосточным предприятиям», — рассказал председатель Хабаровского отделения партии «Зелёные» Виктор Сайков.

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В ходе митинга представители коренных народов, проживающих в Хабаровском крае, рассказывали просто вопиющие факты нарушения их прав.

Например, детей КМНС в нанайском селе Улика-Национальное, 41 ребёнка оставили вовсе без рыбы. Что является грубейшим нарушением их прав. Люди пожаловались в Москву, уполномоченному по правам ребёнка. Вскоре после этого в село привезли 500 кг рыбы. И с жителей собрали деньги на бензин, чтобы оплатить доставку.

«Такого позора наш Нанайский район за всю историю существования не переживал! Почему Амурское территориальное управление Росрыболовства посчитало, что нашим детям рыба не нужна?!», — возмущались люди на митинге.

«Тут претензии не только к Амурскому теруправлению. А куда смотрели местные власти, муниципальные, которые должны были и списки людей составить, и биться за права своих жителей. Но если говорить о проблеме в целом, то мы выступаем за то, чтобы половина рыбы, добытой в регионе, оставалась в регионе, а не вывозилась на Запад, в Москву и другие регионы. Ведь посмотрите, что происходит: в рыбном Дальневосточном округе скоро рыбы никто не увидит! Цены за два — три года поднялись в три — четыре раза. Люди забывают ее вкус. Если пару лет назад цена на горбушу в сезон была 50 рублей за кило, то сегодня и 160, и 180 и 200 рублей. Это — недопустимо! Мы также настаиваем на введении природной ренты для дальневосточников. Если у нас берут рыбу, да и не только рыбу — лес, уголь, другие природные богатства, то каждый житель региона должен получать за это деньги», — продолжил Виктор Сайков.

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По словам Виктора Сайкова, полчища нелегалов-браконьеров перекрывают сетями нерестовые реки, убивая надежду на уловы будущих лет. Тонны икры вывозятся из региона, а на берегах ограбленных рек остаются брошенные сети, тонны никому не нужной, гниющей выпотрошенной рыбы.

«Это ведь не только наш, внутренний вопрос. Это — международный вопрос. Соседи — китайцы тоже жалуются на то, что рыбы в Амуре стало меньше, и не только у нас, в районе Благовещенска тоже. Но китайская сторона одними разговорами не ограничивается — они дело делают. Они вкладывают миллиарды юаней в рыборазведение. А мы? Мы должны действовать точно также — реки у нас общие, природа общая и интересы, и дела должны быть общими», — добавил председатель хабаровских «зелёных».

Виктор Сайков также отметил, что, не смотря на приглашение, ни один из депутатов Законодательной думы Хабаровского края на митинг не пришел и перед людьми не выступил.

«А ведь это — народные избранники», — подчеркнул Сайков.

Между тем, с окончанием путины — 2017 любой лов на Амуре закрыт. Представители КМНС не успели выбрать свои квоты, чтобы не голодать зимой. Если они попытаются рыбачить сейчас — окажутся вне закона.

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Как сообщало ИА REGNUM, путина — 2017 стала на редкость провальной для промысловой отрасли Хабаровского края. В отличие от прошлого года, когда рыбаки региона установили вековой рекорд, добыв почти 370 тыс. тонн лосося, в 2017 году отрасль не выбрала и 40% от разрешенных объемов — рыбы не было.

В комитете по рыбному хозяйству возмущение людей по поводу ситуации на Амурском лимане называли преувеличенным. Председатель комитета Кирилл Фирсов считает, что одной из причин безрыбья в 2017 году стало наводнение 2013, смывшее все нерестилища. Но жители региона видят больше проблем, одна из главных — браконьерство.

21 октября аналогичный «рыбный» митинг, уже согласованный властями, пройдет на Сахалине. Там жители также возмущены рекордно-провальной путиной и винят в случившемся как руководство рыбной отрасли, так и региональные власти. Претензий у островитян множество. Одна из главных — бесконтрольная, по их мнению, установка рыбоучетных заграждений (РУЗов). Задуманные для научных целей сооружения сегодня используются как орудия лова и уничтожают популяцию сахалинских лососей. Жителей в этом вопросе поддержал губернатор Сахалина Олег Кожемяко. На встрече с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым в Москве он призвал совместно выработать механизмы улучшения ситуации в отрасли. Однако в то время, когда глава региона обсуждал в Москве методы спасения отрасли, сахалинская областная комиссия по анадромным видам рыб, зная об уже прошедших «анти-рузовских» пикетах и готовящемся митинге, дала разрешение на установку еще двух РУЗов (к уже имеющимся 18), с возможностью изъятия рыбы для промышленного рыболовства.