«Золотая» рыбка Сахалина: навагу островитянам продают с наценкой 670%

Южно-Сахалинск, , 07:34 — REGNUM «Народная» и исконно сахалинская рыба — навага — продаётся в островных магазинах с наценкой 670%, такая же традиционно сахалинская рыбка — корюшка-зубатка — стоит 400 рублей за килограмм. В ценах на недоступную «доступную» рыбу в самом рыбном регионе страны разбирались корреспонденты ИА REGNUM.

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Где ещё найти самую свежую и дешевую навагу и корюшку? Ну, конечно, на Сахалине! Ведь ловят эту рыбу именно там! От моря до прилавка путь короткий, значит, и цена смешная. Так думали и мы. Но реальность оказалась иной.

Итак, на уличном рынке рядом с торговым центром «Калинка» продают навагу, замороженную самым простым способом, именуемым «ворошение». Это когда выловленную навагу морозят прямо на льду, вороша и переворачивая, чтобы промерзла равномерно. Цена за килограмм — 170 рублей.

Цена изумляет уже потому, что в ближайшем к Сахалину материковом Ванино та же навага в магазинах стоит 70—71 рубль за килограмм.

Идём дальше.

Торговый центр «Успех». Здесь навагу продают уже по 250 рублей за килограмм. Причем вид у рыбки весьма непрезентабельный, с желтым оттенком. Прошлогодняя, что ли? На этот вопрос улыбчивый продавец южных кровей не отвечает, сразу перестав понимать по-русски.

В поле зрения попадает и морская капуста, тоже исконно сахалинская еда, по цене 300 рублей за килограмм.

Продолжаем изучать цены на рыбу в столице самого рыбного региона ДФО в частности и России вообще.

Торговый центр «Новость». Цена за кило мороженой наваги — 180 рублей.

Цена за килограмм одного из сахалинских брендов — корюшки-зубатки — ошеломляет! 400 рублей! Это просто немыслимо — рыбу ловят прямо на Сахалине, откуда такие цены? Но и на этот вопрос продавцы лишь пожимают плечами:

«Мы только продаем, цены устанавливаем не мы».

Ещё одна традиционная и народная сахалинская рыбка — корюшка-малоротка — продаётся по цене от 150 до 250 рублей за кило.

В материковом Ванино корюшку-зубатку мы нашли по цене 270 рублей за кило, корюшку-малоротку — по цене 220. Тоже недешево. Но не 400 рублей, конечно.

Вспоминаем, что с 2016 по 2017 год цена на ещё одну традиционную сахалинскую рыбу — горбушу — выросла со 150 до 210 рублей за кило. В соседнем материковом Ванино горбуша по программе «доступная рыба» продается по цене 140—141 рубль за кило. Принимаем решение: выяснить, откуда на рынки Южно-Сахалинска попадает такая дорогая навага и корюшка? Может, она импортная?

Но выясняется, что, нет, не импортная. И даже не привозная с материка — этим, во всяком случае, можно было бы объяснить запредельную цену. «Золотая» во всех отношениях рыбка ловится прямо здесь, на Сахалине — на севере, в Охе.

Нашим проводником согласился стать ныне пенсионер, а ранее первый заместитель Управления сельского хозяйства Сахалинского облисполкома Юрий Глазунов.

«Меня возмущает та цена, по которой продают обычную навагу в Южно-Сахалинске! Это же просто «золотая рыба»!» — считает Глазунов.

А вот у нынешнего министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Инны Павленко совсем другое мнение.

«Это следствие высокой транспортной составляющей», — сказала министр.

Оху и Южно-Сахалинск разделяет чуть более 800 километров.

В Охе выясняем, что местные рыбаки-заготовители продают рыбку прямо со льда по цене 30 рублей за кило. Считаем и понимаем следующее: в один килограмм вмещается в среднем четырекрупные наваги. Получается, что, проделав путь от Охи до Южно-Сахалинска, каждая рыбешка дорожает на 45 рублей.

«Это просто безумие. Накрутка на килограмм местной наваги достигает 670%! И после этого мы удивляемся, что народ не хочет жить на островах? На материке, там, где рыба вообще не ловится, где и моря-то нет, наша, сахалинская, рыба дешевле едва ли не вдвое! А как же программа «доступная рыба» для народа? Как же регулирование и прочие вещи, призванные сделать жизнь островитян хоть немного легче? Получается, что власти об этом даже не думают», — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

На Сахалине сейчас — самый сезон на навагу и корюшку. Наважий промысел идёт хорошо. Только 11 января промысловики сдали на берег 60 тонн свежей рыбы, добытой в заливе Терпения. И это — только начало путины.

Нажарить четыре сковороды традиционной сахалинской наваги (по четыре рыбки в сковороде) у нас получилось за 1 000 рублей, это не считая растительного масла, муки и соли. На раз поесть семье из четырех человек. Устраивать рыбные дни в рыбном регионе становится всё более накладно.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за рекордно провальной лососевой путины икра на Сахалине подорожала на 30%. К новогоднему столу далеко не все сахалинцы смогли позволить себе традиционные деликатесы. За килограмм красной икры в Южно-Сахалинске на рынке следовало отдать от 3 500 рублей. В супермаркете она стоила уже от 4 000 рублей. Самая ценная икра, добытая на Курилах, стоила до 5 500 рублей за кило.

Килограмм кеты холодного копчения стоил перед Новым годом от 800 рублей, кижуча — от 900, форели — 1 500, сёмги — 3 500, нерки — 1 400.

О том, чтобы есть икру и рыбу каждый день, или хотя бы раз в неделю, большинство сахалинцев уже даже и не мечтает.