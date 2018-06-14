Полпред президента России в Дальневосточном округе и новый вице-премьер Юрий Трутнев посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае. И сделал заявление, которое услышал не только Дальний Восток, но и российская Арктика: судоходство по Северному морскому пути должно развиваться за счет новой приморской верфи.

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«Будут строиться новые ледоколы, атомные ледоколы в том числе. Все эти заказы должны выполняться здесь, на этом заводе», — объявил Юрий Трутнев.

Разговор о новых атомных ледоколах для российской Арктики более чем предметен. Госкорпорация Росатом считает, что для развития экономики за счет Севморпути необходимо пять ледоколов проекта 22 220 (три из которых уже на этапе строительства) и три мощнейших в мире судна проекта 10 510 «Лидер».

Проект ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт уже разработан ЦКБ «Айсберг». Судно может стать единственным в мире, способным круглогодично обеспечивать самую широкую полосу проводки для судов по Северному морскому пути, и тем самым позволит России завоевать восточные рынки.

Iceberg.sp.ru Макет ледокола «Лидер»

Стоимость одного «Лидера», по разным оценкам, составляет от 70 до 90 млрд рублей. Вопрос о схеме финансирования — одна из самых туманных частей проекта. О вложении средств из федерального бюджета речь не ведется, а потенциальные пользователи — нефтегазовые компании, работающие в Арктике, — официальных заявлений пока не давали.

Тем не менее, вопрос выбора площадки для строительства уникального судна уже открыт. Основными претендентами на выполнение суперзаказа являются три российских судостроительных предприятия.

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Курс на «Звезду»

Проект судостроительного комплекса реализует консорциум «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка. Комплекс строится на базе Дальневосточного завода «Звезда» на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Как ранее сообщало ИА REGNUM , судостроительный комплекс «Звезда» станет единственным производителем в России, который выпустит целую линейку танкеров, газовозов, элементов буровых платформ, судов снабжения и сейсморазведки.

Для придания скорости реализации проекта судоверфь стала резидентом территории опережающего развития «Большой Камень». Срок полного завершения строительства намечен на 2024 год. Размер инвестиций в проект — 92 млрд рублей.

Dcss.ru ССК «Звезда»

По словам Юрия Трутнева, сегодня предприятие помимо периода модернизации переживает сложный этап завоевания внимания заказчиков.

«[Предприятию] надо зарекомендовать себя, начать выпуск судов, тогда поверят заказчики, будет проще с заказами. В то же время есть поручение президента по обеспечению заказами, мы этим будем заниматься, продолжать переговоры со всеми компаниями, которые работают в Арктической зоне», — сообщил сегодня полпред президента в ДВФО.

Планируется, что «Звезда» будет всерьез нацелена на арктические проекты, некоторые идеи уже получили ход. Так, в октябре 2017 года глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон сообщил о передаче на «Звезду» технической документации для строительства 15 танкеров-газовозов арктического класса для «Арктик СПГ-2» (танкеры для «Ямал СПГ» «Новатэку» строят верфи Южной Кореи).

«Лидер» уже давно значится в списке потенциальных проектов дальневосточной верфи. Генеральный директор «Звезды» Сергей Целуйко сообщал, что завод готовится получить лицензию на атомное судостроение и строит под эти цели самый большой сухой док в России. Соперники предприятия поспешили о себе заявить.

«Лидер» на распутье

О готовности принять заказ в начале года сообщило руководство судостроительного завода «Залив» в Керчи. Сухой док предприятия является одним из крупнейших в Европе (длина 360 метров, ширина — 60 метров, глубина — 13 метров). Генеральный директор крымского завода Андрей Жердев сообщил, что предприятие ждет завершения работ по проекту «Лидер», а после получения входных данных займется оформлением необходимой лицензии. Однако помимо нее «Заливу» потребуется серьезная реконструкция, дноуглубительные работы (завод специализируется на строительстве судов с гораздо меньшей осадкой), а также экспертная и консультационная помощь со стороны. С учетом всех факторов «Залив» смотрится не самой подходящей для «Лидера» площадкой.

Алексей Решетников Балтийский завод с фарватера Большой Невы

На данный момент главным исполнителем важных для развития Арктики проектов является Балтийский завод в Санкт-Петербурге (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). Предприятие завершило работу по строительству плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» для чукотского Певека и продолжает выполнение контракта с ФГУП «Атомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

"В перспективе — еще несколько ледоколов типа ЛК-60, разговоры о таком заказе от «Атомфлота» сейчас ведутся, готовятся документы и обоснования. И, конечно, в дальней перспективе мы нацелены на госзаказ — большой ледокол «Лидер», — сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов.

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По мнению Алексея Кадилова, площадка в Петербурге наиболее подходит для реализации уникальной задачи. Для строительства «Лидера» потребуются внушительные спусковые глубины, а в распоряжении Балтийского завода — излучина Невы с глубинами до 25 метров. Плюс компетенции и опыт в изготовлении надводных кораблей и судов с атомной энергоустановкой.

Но судно такого масштаба не строили еще ни на одной верфи, поэтому петербургскому предприятию в любом случае потребуется серьезная реконструкция. А это значит, что дальневосточная «Звезда», производственные мощности которой тоже могут быть усилены, остается для Балтзавода конкурентом. В пользу вновь строящейся верфи играет пристальное федеральное внимание.

Вопросы выгоды

Несмотря на то, что конкуренция потенциальных исполнителей проекта уже очевидна, «Лидер» все еще остается задумкой. Но настойчивость Росатома повышает вероятность старта проекта в ближайшие несколько лет. Глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости к концу 2018 года решить вопрос о начале строительства «Лидера».

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Кстати, в планах Росатома — продолжение серии ледоколов проекта 22 220 и строительство еще двух судов помимо «Арктики», «Сибири» и «Урала». Если идея будет одобрена, заказ, скорее и справедливее всего, останется у Балтзавода, уже обладающего должным опытом. Но кому может достаться «Лидер» — пока загадка.

Дмитрий Рогозин на посту вице-премьера несколько раз заявлял, что приморская верфь «Звезда» наиболее подходящий для этого вариант. Юрий Трутнев, освоившись в кресле зампредседателя правительства, с большой вероятностью с этой идеей согласится. Полпред президента в ДВФО просто не может «болеть» за другую площадку.

Но не стоит забывать, что Трутнев в новом правительстве следит не только за Дальним Востоком, но и за развитием российской Арктики. В связи с этим его заявление о том, что «все заказы, направленные на развитие Севморпути, должны выполняться на дальневосточной верфи», смущает своей однобокостью. Если его политика и дальше будет направлена исключительно на развитие «любимого» региона, интересы Арктики могут и пострадать. Кооперация сил обеих территорий должна быть взаимовыгодной.