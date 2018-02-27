Ледокол «Лидер» и новый авианосец надо строить в Петербурге: интервью

Анна Горохова, , 12:57 — REGNUM

Балтийский завод взял курс на Арктику. О масштабных государственных проектах, внутренних проблемах и способностях сотрудников — интервью ИА REGNUM с Алексеем Кадиловым, генеральным директором судостроительного предприятия.

: Как на сегодняшний день выглядит портфель заказов завода и можно ли сказать, что основной вектор направлен в Арктику?

Сегодня нашу жизнь определяют те государственные задачи, в которых мы участвуем, и приоритетом действительно является программа развития Арктики — прежде всего, строительство трех атомных ледоколов, строительство плавучей атомной теплоэлектростанции для Чукотки. В перспективе — еще несколько ледоколов типа ЛК-60, разговоры о таком заказе от «Атомфлота» сейчас ведутся, готовятся документы и обоснования. И, конечно, в дальней перспективе мы нацелены на госзаказ — большой ледокол «Лидер».

: Насколько успешно завод решил вопросы импортозамещения, и может ли в будущем повториться ситуация, связанная с влиянием западных санкций на задержку в строительстве ледоколов типа ЛК-60Я?

У нас этой проблемы нет. Связано это с тем, что сегодня атомный ледокол, если говорить по деньгам, где-то на 80—85% состоит из оборудования отечественного производства — атомный реактор, системы электродвижения, система автоматики, большая часть вспомогательного оборудования.

К тому же подвижки сроков зависели далеко не от импортозамещения. Во-первых, контракт на строительство ледокола был заключен в августе 2012 года, до выхода закона о закупках (ФЗ №223) для государственных нужд на конкурсной основе. Практически все составляющие проекта пришлось выбирать по конкурсу, а значит, переделать весь проект.

Во-вторых, задержки вызвало то, что молодые кадры конструкторского бюро «Айсберг» не имеют нужного опыта, из-за чего возникало множество переделок. Третья причина — отставание сроков производства турбины на Кировском заводе, который выиграл конкурс. На данный момент задержка составляет 32 месяца, но скоро проблема уже решится.

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Все эти особенности не были учтены при планировании сроков. Повлияло на сроки также то, что в 2012 году на Балтзаводе было всего около 2000 работников — сейчас уже 5840.

: Рост штата планируется и дальше?

Думаю, что под те задачи, которые ждут впереди, нам потребуется до 6650 сотрудников.

: А под «Лидер» кадров и мощностей будет достаточно?

В кадрах проблемы не вижу, но потребуется реконструкция завода. Это будет судно, которое никто никогда в России не строил, соответственно, и мест построечных нет. Тем не менее Балтзавод является самой подходящей площадкой. Заводы на Дальнем Востоке не обладают компетенциями в изготовлении надводных кораблей и судов с атомной энергоустановкой (напомним, что вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью газете Коммерсант именно приморскую верфь «Звезда» упоминал в качестве места, где будет строится «Лидер», — прим. ИА REGNUM ). Другие потенциальные заводы, к примеру, в Крыму, специализировались на строительстве судов с меньшей осадкой (например, танкеров), и их спусковые глубины не подходят для такого масштабного ледокола.

Однако пока об этом заказе и нашей реконструкции рано говорить. Единственная очевидная реальность в российской Арктике — это начало отгрузки сжиженного природного газа с Сабетты на запад, в то время как настоящий рынок находится на востоке. Большой ледокол нужен, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию по Севморпути. Задача есть, но ее реализация потребует много денег.

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: В январе завершилась юридическая реорганизация Балтзавода. Каковы плюсы этих изменений и можно ли сказать, что предприятие окончательно вышло из кризиса?

В конце 2011 года завод был доведен до банкротства, поэтому было решено передать его в государственное имущество, акции завода по распоряжению правительства выкупила «ОСК». На тот момент на заводе было порядка 12 млрд долгов. Из-за угрозы ареста счетов было принято решение об организации технологического предприятия ООО «Балтийский завод-Судостроение», которое взяло в аренду основные фонды на Балтзаводе, с ним были заключены договоры на строительство кораблей и судов с атомной энергетической установкой.

Параллельно с этим началось финансовое оздоровление завода. За 2016—2017 годы мы выплатили все задолженности и в конце прошлого года влили, скажем так, ООО «Балтийский завод-Судостроение» в АО «Балтийский завод». Во-первых, мы вернулись к историческому названию. Во-вторых, так как мы стали АО, то можем рассчитывать на финансовую господдержку, а также участвовать в федеральных целевых программах и проектах. Появилась перспектива развития предприятия.

: По словам главы ОСК Алексея Рахманова, через несколько лет Балтзавод из предприятия, строящего судно от начала до конца, станет специализироваться на нескольких крупных этапах строительства. Насколько такая оптимизация возможна на практике?

Идея заключается в том, чтобы создать на Северной верфи мощности и перевести туда полноценное строительство всего что можно, используя в том числе нашу площадку и компетенции по строительству атомных ледоколов. Подразумевается под этим некая кооперация. Но она уже и так есть: мы постоянно работаем с Выборгским судостроительным заводом, с Адмиралтейскими верфями, Северной верфью. У нас цельный кластер. Недавний пример — дизельный ледокол «Виктор Черномырдин», который мы отдали на подряд Адмиралтейским верфям; поделившись этим заказом довольно успешно и быстро, мы смогли сконцентрироваться на наших первостепенных задачах: строительстве судов с атомной энергетической установкой.

Могу сказать, что у Северной верфи есть серьезные ограничения — мелко там. У нас здесь излучина Невы, глубины достигают 25 метров, а у них восемь. Ледоколы с осадкой 13 метров там строить нельзя.

: Балтзавод совместно с Северной верфью ранее рассматривался в качестве возможного места строительства перспективного отечественного авианосца. Есть ли у завода нынешние и перспективные возможности для этого, если решение будет принято?

Если будет реконструкция завода — будут любые возможности, в том числе и по построению военных кораблей. Балтзавод отличается от той же дальневосточной «Звезды» тем, что находится посреди пятимиллионного города — мы всегда можем набрать новых специалистов. Сейчас Минпромторг потихоньку поднимает вопросы возрождения профильных техучилищ в Петербурге, которые, при наличии денег, можно и насытить оборудованием, и запрячь в нормальный темп работы.

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Преемственность на Балтзаводе была всегда. Сейчас люди, которые имеют огромный опыт в области сборки атомной энергоустановки, подключают к делу молодежь. Сейчас они сдадут первое судно, наберутся опыта — и вперед. Самое тяжелое — это первый корабль в жизни.

: Вопрос по мотивам нашумевшей истории с плавучим энергоблоком «Академик Ломоносов» и отменой загрузки ядерного топлива на территории Балтзавода. Насколько эта операция действительно представляла бы угрозу бы экологии города и всего Финского залива?

Я считаю, что всё это жесткая конкурентная борьба и не более того. Мы здесь уже построили значительное количество атомных кораблей и судов. После 1986 года система безопасности атомных энергоустановок настолько доработана, что сегодня нашими технологиями активно интересуются иностранные коллеги. Требования жесточайшие предъявляются к каждому действию, и могу заверить, что это на сто процентов безопасная вещь.

Я и главный конструктор несем уголовную ответственность за ядерную безопасность. И риски наши возросли как раз после перенесения места загрузки ядерного топлива, поскольку самое безопасное место для этой процедуры — это Балтийский завод.

Плавучий энергоблок отличается от атомного ледокола только тем, что это несамоходное судно. И потому, что такого в мире никто никогда не строил, он не обладает необходимым статусом, поэтому вызвал опасения у соседей по Балтийскому морю. Что ж, поедем в Мурманск, на базу Атомфлота. Буксировка плавучего энергоблока планируется в мае-июне, далее последует загрузка топлива и проведение всех необходимых испытаний.

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