Самой сложной задачей майского указа президента вице-премьер Татьяна Голикова считает борьбу с бедностью. Задача действительно сложная, а с учетом обещания Голиковой отрабатывать тот комплекс мер, которые приведут к росту российской экономики и обеспечения благосостояния граждан, становится совсем страшно. Потому что о том, как показатели достигаются на бумаге, мы все хорошо знаем, и как они выглядят в реальности — знаем тоже. Вроде бы и инфляция низкая, и зарплаты выросли на почти 10% (по Голиковой, опять же), но если правительство говорит, что народ богатеет, — это плохой знак: за такими словами так и слышится задумчивый вопрос «а не разжирели ли вы, часом?» Яркий пример такого подхода продемонстрировало Минвостокразвития, по мнению которого, дальневосточников надо обложить налогом со сбора грибов и ягод, а то на этом деле они могут зарабатывать по 80 тысяч в месяц.

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Но если это региональный случай, то есть события и меры федерального масштаба.

Во-первых, на этой неделе по СМИ пронеслась новость о том, что власти хотят подумать насчет повышения НДС с 18% до 20%. Сообщение вызвало волну комментариев. Известный экономист Михаил Делягин считает НДС высоко криминализированным налогом и идею его повышения назвал безумной, как и всю экономическую политику правительства Медведева:

«Я напоминаю, что федеральный бюджет профицитен, а когда бюджет профицитен, любое правительство, заботящееся о развитии своей экономики, снижает налоги. Правительство, которое стремится к уничтожению своей экономики, налоги повышает. Таким образом, господа либералы дождались своего назначения и теперь хотят заняться любимым делом — уничтожением России», — заявил Делягин, критически относящийся к объяснению, что повышение НДС нужно для выполнения майского указа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Что еще власти считают нужным повысить ради прорывного развития России и роста благосостояния граждан, так это пенсионный возраст. Голикова уже сообщила, что основные контуры обновленной пенсионной системы будут отработаны в ближайший год, хотя и осторожно уточнила, что это не значит повышения со следующего года пенсионного возраста. Но глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал знать, что это решение правительством уже принято окончательно.

Решение же — еще когда было анонсировано Медведевым — повлекло яростно негативную реакцию самых разных россиян. По результатам опроса ИА REGNUM, мнение по этому поводу практически не зависит ни от уровня дохода, ни от возраста, ни от политических предпочтений, ни от образования граждан: во всех группах около 80% против. Очевидно, что своей инициативой власти задели глубинные представления россиян о должном, допустимом и просто справедливом.

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Но и помимо архетипов, у граждан, видимо, включается некое чувство, подсказывающее, что их грабят. По словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, повышение пенсионного возраста позволит сэкономить средства ПФР, но приведет к снижению общей суммы реальных доходов населения. Это, в свою очередь, ослабит общий совокупный спрос в экономике (то есть выгода в итоге обернется потерей). Плюс эта мера, считает эксперт, усилит конкуренцию на рынке труда и создаст дополнительные проблемы для молодых работников. Хотелось бы добавить, что проблемы будут и у молодых, и у пожилых. Молодых неохотно берут, потому что у них мало опыта, пожилых — потому что они пожилые. Но если на рынок труда будут рваться и те, и другие, то рыночная стоимость их труда упадет одновременно: особо предприимчивый работодатель сможет не выбирать между старым и юным, платя тому или другому условные 30 тысяч, а брать обоих — и каждого на 15. Потому что старики, вынужденные прокормиться, будут согласны на что угодно, а у молодежи просто не будет широкого выбора вариантов в условиях, когда их буквально шантажируют наличием более опытного и сговорчивого конкурента. Причем свою выгоду дельцы могут увидеть далеко не только в кадрах: к примеру, Чубайс уже сделал стойку, предложив правительству и ЦБ направить пенсионные средства на инвестиции в нанотехнологии. Пояснив это опять-таки весьма патриотично:

«Мы по-прежнему считаем, что ресурсы пенсионной системы, конечно же, должны быть в том числе инвестиционным потенциалом для развития страны».

Поэтому, хоть в опросе ИА REGNUM вариант «повышение пенсионной планки — это забота о крупном бизнесе» выбирали и не часто на фоне более вопиющих мотивов, он все же имеет место. И в довольно значительной степени.

Но самые достоверные причины, по мнению респондентов — а их было более 31 тысячи, — выглядят еще более угнетающими. Дело в том, что более половины граждан уверены: повышением пенсионного возраста правительство намерено банально ограбить народ. Это считают главным мотивом.

ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №3 «В чем, по Вашему мнению, основная цель правительства, которую оно хочет достичь повышением пенсионного возраста?», % (сумма процентов больше 100, так как можно было указать несколько ответов)

Теперь возникает вопрос о том, кого, собственно, будут грабить. Считается, что россияне крепки, здоровы и их доходы растут. В то же время Росстат зафиксировал сокращение населения России в I квартале 2018 года: число умерших в стране на 20% превышает число родившихся. За январь — март текущего года численность населения РФ сократилась на 40,6 тысяч человек, в аналогичный период прошлого года численность тоже упала, но на значительно меньшую цифру — 24 тысячи. Одновременно в России ежегодно делаются сотни тысяч абортов, что сопоставимо с населением нескольких городов районного значения.

Есть и еще один факт, который создает неприглядный фон для бесед о тех, чью жизнь власти вознамерились прорывным образом улучшать. За истекший год система государственного здравоохранения заработала на платных услугах 591 млрд рублей (на 8% больше, чем в прошлом), и власти решительно не понимают, каким образом это вообще произошло. Предлагается разобраться, за что же граждане платят, и граждане могли бы многое рассказать, если бы их спросили. Например, что не хочешь ждать номерок к врачу неделями — иди сразу и платно; не хочешь ждать исследований неделями — делай сейчас и платно; готов томиться в очередях и долго ждать направления на анализ — жди бесплатно, не готов — плати; хочешь получить лечение — то есть, конечно, не лечение, а «медуслугу» более качественно, — плати. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM врач-хирург Елена Баркова доходчиво объяснила, почему никакой «здоровый образ жизни» невозможен, когда люди не живут, а выживают, и на ЗОЖ у них нет ни времени, ни денег. Потому что ЗОЖ — это не только отказ от вредных привычек, но и регулярные занятия спортом, и качественные продукты питания.

«Получается, на первом месте все равно стоит социальный фактор», — говорит Баркова, считающая, что начинать решение проблемы ЗОЖ нужно с роста благосостояния человека.

И то — здоровый образ жизни далеко не все заболевания предотвращает.

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Короткой строкой

— Москва может получить статус города-курорта.

— Владимир Путин потребовал ускорить отказ от долевого строительства жилья. Бизнесмены пытались добиться смягчения государственных требований в строительной сфере, однако получили обратный результат.

— В Перми кооператив идет против дольщиков: после того как проблемный объект достроили, от дольщиков потребовали платить почти в 2,5 раза больше.

— Экс-глава Тамбова вновь оказался перед судом: его судят за махинации с землей в областном центре.

— Волгоградским чиновникам дадут «футбольные» выходные.

— Ростов-на-Дону продолжают превращать в «потёмкинские деревни» к ЧМ-2018.

— Коня припарковать негде: на Камчатке депутат требует парковку для мерина.

— Красноярский край: зарплаты растут, реальные доходы населения — падают.

— После открытия новых станций метро в Петербурге не платят зарплату рабочим.

— В нижегородской думе депутаты получают ниже прожиточного минимума, а то вовсе не имеют никакого дохода.

— По сообщению РЖД, с 2019 года билеты на поезда заметно подорожают.

— Из-за роста цен на бензин ЦБ придется переписать инфляцию, кроме того, это событие провоцирует людей на протесты: Федерация профсоюзов Оренбургской области обратилась к федеральной власти с требованием снизить цены на бензин, а на Дальнем Востоке считают, что регион ждет крах из-за этого роста.

— Ростуризм оповестил россиян о том, что пакетные туры на Сахалин и Курилы подешевели. Теперь шесть дней на российских островах обойдутся «всего» в 125 тыс. рублей на двоих.

Такое впечатление, что правительственные инициативы рождаются в каком-то дурном сне разума, который, в свою очередь, рождает чудовищ. Когда советские диссиденты перепевали призывную песню «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью» на «Кафку сделать былью», это было достаточно мерзко. Но, видимо, нынешнее правительство хорошо усвоило полученные в комсомольско-пионерском возрасте уроки — и от песен перешло к делу. Грабить народ (а народ, как мы выяснили, считает, что его именно грабят, причем речь идет только об одной из инициатив) под предлогом повышения его же, народа, благосостояния — это игры больного воображения, причем даже не игры, а оргии, и не больного, а глубоко пораженного моделью криминального капитализма ельцинского образца. Дикие, антинародные, грабительские идеи выдаются за заботу о гражданах, грустно напоминая одну неплохую в общем-то страну, руководство которой с использованием такой логики довело народ до бегства на плантации сопредельных государств. Причем это бегство подается как новые возможности — чего? Очевидно, развития? Проблема в том, что принцип «прибыль любой ценой, как можно скорее и за счет всего остального» с принципом развития несовместим никоим образом. И странно, что горький опыт, неоднократно подтверждавший это простое утверждение, до сих пор ничему не научил. Или научил — и стоит согласиться с Делягиным, считающим такую политику намеренной и сознательной?