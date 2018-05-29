Грузия постепенно теряет функцию транзитного коридора, о чём неумолимо свидетельствует даже официальная статистика.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

Если по данным за 2011 год всеми видами транспорта Грузии было перевезено 71,1 млн тонн грузов, то в 2015 году этот показатель составлял уже 44,2 млн тонн, а в 2017 году опустился до 41,5 млн тонн. За первые три месяца текущего года объем перевозок грузов составил 8,4 млн тонн, что на 0,3 млн ниже показателя аналогичного периода 2017 года и также свидетельствует о тенденции сокращения грузовых перевозок.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Попытки получить в официальных инстанциях более подробную информацию о состоянии в транспортной отрасли и данные по видам грузов и направлениям грузовых перевозок нам не удались, так как во всех инстанциях нас отсылали лишь к официальным данным отраслевого министерства. Но и эти данные рисуют не очень благоприятную для Грузии картину.

Абрахам Сторк. Южный порт с фигурами и кораблями

Обработка грузов в морских портах и морских терминалах Грузии в 2017 году составила 16,3 млн тонн, тогда как в 2015 году она достигала 19,2 млн тонн, а в 2011 году была на уровне 22,2 млн тонн. Этот показатель оказался ниже данных даже за 2005 год, когда морскими портами Грузии было обработано 24 млн тонн грузов, причем 74% из них приходились на нефть и нефтепродукты.

Сокращение перевозок нефти понятно, если учесть ввод в строй нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан (а затем и газопровода Баку — Тбилиси — Эрзерум), куда перекочевала значительная доля транспортируемых по территории Грузии наливных грузов. Но, как справедливо замечают грузинские эксперты, представители «Центра исследования транспортного коридора», правительство Грузии не сумело восполнить этот пробел за счет увеличения потока насыпных и других видов грузов.

Некоторый рост отмечается в контейнерных перевозках, которые в 2017 году превысили 394 тысячи TEU (в 2016 году этот показатель составлял 329,8 тысяч TEU), но особой погоды для страны в этой сфере они пока не делают.

Сокращение перевозок грузов фиксируется и на Грузинской железной дороге. В 2017 году этот показатель составил 10,6 миллионов тонн, что на 1,2 млн ниже показателя 2016 года. Тогда как в 2012 году по Грузинской железной дороге было перевезено более 20 млн тонн грузов, и даже в 2005 году этот показатель превышал 18,9 млн тонн.

Администрация ГЖД в опубликованной на официальном сайте статистике дает и некоторые уточнения относительно объемов перевозок и видов грузов за последние два года.

В частности, на местные перевозки в 2017 году пришлось 1,93 млн тонн, что на 0,05 млн тонн ниже показателя 2016 года. Экспорт увеличился с 1,07 млн тонн (в 2016 году) до 1,1 млн тонн (в 2017 году). На 0,02 млн тонн, до 2,66 млн тонн вырос импорт. А транзитные перевозки в сравнении с 2016 годом сократились на 1,2 млн тонн.

Перевозки нефти-сырца и нефтепродуктов в 2017 году уменьшились на 1,15 млн тонн и составили 4,34 млн тонн. Сократились перевозки зерновых — с 448 тысяч до 302 тысяч тонн, сахара и сахарного сырья — с 499 тысяч тонн до 378 тысяч тонн, железа и марганцевых руд — с 462 тысяч тонн до 378 тысяч тонн. Увеличились перевозки руд цветных металлов — с 487 тысяч тонн до 507 тысяч тонн, химических и минеральных удобрений — с 429 тысяч тонн до 566 тысяч тонн.

В Тбилиси ожидали, что по грузинскому транзитному коридору в Европу пойдут грузы из Китая и других стран Азии, но и эти ожидания не оправдались. На сегодняшний день из Китая через Грузию в Турцию, а далее, как сообщалось, — в страны Европы проследовал лишь один грузовой поезд, который торжественно приняли в Грузии 13 декабря 2015 года. По информации грузинских экспертов, грузинский коридор оказался для китайских инвесторов не очень выгодным, и они переориентировали грузовые перевозки на шесть остальных направлений, которые проходят севернее и южнее Грузии. Так что все надежды нынешнего грузинского руководства на подключение к масштабному проекту «Один пояс — один путь» пока не оправдались.

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Для сравнения эксперты «Центра исследования транспортного коридора» приводят данные соседней Армении, которая в условиях полной зависимости от транспортной инфраструктуры Грузии сумела добиться незначительного, но все же ежегодного роста железнодорожных перевозок. В 2017 году экспорт, импорт и местные перевозки по Армянской железной дороге составили 2, 639 млн тонн, что на 1% выше показателя 2016 года. Причем, на 18% увеличился экспорт медного концентрата, на 20% — импорт нефтепродуктов, а перевозки цемента в местном режиме возросли на 37%. В первом квартале 2018 года перевозки грузов по Армянской железной дороге увеличились на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты делают некоторое отступление и поясняют, что Армянская железная дорога принадлежит Российской железной дороге, и отмечают, что рост перевозок обусловлен как маркетинговой деятельностью руководства, так и полным задействованием паромной переправы Кавказ — Поти — Кавказ. Причем эта паромная переправа принесла дополнительные грузы не только Армянской, но и Грузинской железной дороге.

Эксперты подчеркивают, что это направление заработало в том числе и благодаря согласованной тарифной политике. «Ощутимая динамика роста грузопотока стала возможна благодаря координации железных дорог России, Грузии и Армении в тарифной сфере. В частности, морская сторона уменьшила тарифы на 54%, РЖД — на 50%, ГЖД — на 35%, а среднее взвешенное сокращение с учетом тарифа Армянской железной дороги составило 36%», — говорится в исследовании грузинского центра.

Между тем, по оценке экспертов, Грузия не придерживается либеральной тарифной политики на других направлениях грузовых перевозок, что в итоге привело к так называемой «девальвации идеологии коридора».

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Ставки на Грузию как альтернативный коридор для транзита в обход России делались с самого начала обретения страной независимости, и в этом процессе ее активно поддерживал и финансировал Евросоюз в рамках проекта ТРАСЕКА. Программа ЕС, которая была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации, охватила Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, затем — Молдавию, Монголию, Украину, позднее — Турцию, Румынию, Болгарию, а под конец — и Иран. Но особой активности в последние годы она не проявляет. А основными проблемами этого транспортного коридора называются невозможность введения единого перевозочного тарифа и большие задержки транспортных средств на пограничных пунктах.

Ничего нового пока не дало Грузии завершение строительства новой железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, так как и по ней прошел всего один пробный поезд, а в настоящее время, согласно официальной информации, дорога работает в тестовом режиме. Сроки ее задействования в рабочем режиме и начала перевозок реальных грузов не называются.