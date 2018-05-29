Петербургский международный экономический форум, прошедший на прошлой неделе, принёс Нижегородской области хороший урожай контрактов и соглашений. «Умные остановки», «умные светофоры», новые технологии в образовании и рост товарооборота между тремя регионами России — это и многое другое привезла делегация области из Петербурга.

oddsock Красная карточка

Официальная отмашка к началу предвыборной кампании губернатора будет дана 31 мая — на очередной сессии нижегородского парламента рассмотрят постановление о назначении выборов на 9 сентября. А пока же партии определяются с кандидатами.

Вокруг бывшего вице-губернатора Нижегородской области Романа Антонова сгущаются тучи — Росприродназор заинтересовался ситуацией вокруг базы отдыха «Лукоморье», которую местные СМИ называют не иначе, как дача Антонова. Спор касается ограждения вокруг вертолётной площадки на искусственной косе на Волге, которая, по мнению жителей, препятствует доступу к реке.

Самым важным событием очередной сессии депутатов Нижнего Новгорода стал отчёт главы администрации Владимира Панова. Он, по сути, отчитался о работе прежней администрации. Эксперты же заметили, что позиция города в первом рейтинге эффективности управления в городах не очень хороша — он в числе аутсайдеров, а «Панову придётся в новом году показать, что новый глава города может эффективнее решать городские проблемы и эффективнее расходовать средства».

А между тем мэрия может быть втянута в скандал, который разворачивается в муниципальном предприятии «Нижегородпассажиравтотрансе», которому недавно нашли нового директора — москвича Артёма Коновалова. Кондукторы и водители пожаловались на массовые увольнения и невыплату зарплаты, долг по которой достиг 23 млн рублей. Директор сведения об увольнении опровергает, а долги пообещал выплатить в ближайшее время.

Продолжают отчитываться о доходах муниципальные чиновники и депутаты Нижнего Новгорода. Доходит до удивительного — супруг первого заместителя главы администрации города заработал за прошлый год 1,6 рубля, а один из депутатов думы совместно с супругой не получил ничего, хотя при этом является директором фирмы.

Супруга бывшего главы Нижнего Новгорода, экс-зампредседателя нижегородского парламента Олега Сорокина, находящегося под арестом и обвиняемого в крупной взятке, осталась без почётного звания, но временно. Представительство Венгрии до 17 ноября приостановило работу офиса почётного консула и деятельность самого консула. Элада Нагорная, по имеющейся информации, находится в настоящее время не в России.

Цены на топливо в Нижнем Новгороде обогнали инфляцию — некоторые марки бензина подорожали на 12% за год. А чтобы спасти малые и средние компании, которые обеспечивают топливом небольшие города и деревни, антимонополисты пишут письмо Глебу Никитину.

В Нижнем Новгороде продолжается битва активистов, экологов с чиновниками и застройщиками за будущее Волжской поймы — заливных лугов на окраине города, где гнездятся краснокнижные птицы, а сами горожане предпочитают отдыхать с удочкой.

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, обвиняемый во взятках в бытность работы в мэрии, арестован, но заочно, так как экс-чиновник, а ныне бизнесмен находится в США. По прибытии в Нижний Новгород его ждёт камера, хотя сам Кондрашов все обвинения опровергает и в комментариях нижегородских СМИ называет ситуацию сюрреализмом.

Что нижегородская делегация привезла с ПМЭФ?

Участие нижегородских представителей в ПМЭФ было достаточно плодотворным. В первый же день форума были подписаны 10 соглашений и проведено 50 переговоров.

«Это и частные компании, и институты развития, например «Российский экспортный центр», и банки, которые реализовывают инфраструктурные проекты, в частности «Газпромбанк». Провели переговоры и с традиционными инвесторами, которые выразили желание продолжать развитие в регионе. Подписано 10 соглашений о сотрудничестве. Для региона это означает новые инфраструктурные и инвестиционные проекты. Это дополнительные рабочие места, рост доходов населения, и возможность решать социальные вопросы, благодаря налоговым поступлениям», — заявил Глеб Никитин, комментируя первый день работы в Санкт-Петербурге.

Среди примечательных соглашений можно отметить документ об условиях концессионного соглашения о создании информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с мультимедийными табло вывода информации. Его подписали ПАО «Ростелеком» и администрация Нижнего Новгорода. Это соглашение стало продолжением того, что было подписано с «Ростелекомом» в апреле 2018 года.

«Первые «умные остановки» появятся в течение четырех месяцев, всего до конца 2018 года будет установлено 334 остановки. В дальнейшем все 1074 остановочных пункта также будут переоборудованы», — отметил Глеб Никитин.

А глава Нижнего Новгорода Владимир Панов уточнил, что после «умных остановок» дело будет за «умными светофорами».

На встрече Глеба Никитина с генеральным директором компании «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» Эрваном Дюпюи стороны обсудили реализацию инвестиционного соглашения по строительству завода по производству гипсокартона и разработке Гомзовского месторождения гипса и ангидрита в Павловском районе. Тогда же выяснилось, что компания «планирует готовить в адрес правительства региона предложения по новым проектам».

Соглашения о сотрудничестве были также подписаны с рядом регионов и с Росстандартом. Последнее касается вопросов повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг. А с группой компаний «Просвещение» были достигнуты договорённости о внедрении цифровых технологий в образовательный процесс, а также повышения качества услуг в этой сфере.

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Niann.ru Владимир Панов

Нижний Новгород записали в аутсайдеры

Во время отчёта по деятельности администрации в 2017 году на сессии думы города, состоявшейся 23 мая, нижегородский глава Владимир Панов, занявший свой пост лишь в январе 2018 года, отметил важность целеполагания, определения приоритетов бюджетной политики при подготовке проекта бюджета города на 2019 год.

«Для того чтобы улучшить состояние города на следующий год, нам нужны небольшие статьи расходов в каждом районе, которые позволят содержать Нижний Новгород в порядке — на озеленение, уборку, элементы благоустройства. Сейчас в рамках подготовки бюджета на 2019 год идёт предварительная работа вместе с районными администрациями, с депутатами городской думы, чтобы вместе выявить основные проблемные вопросы и перейти к планированию расходов. Самое главное, чтобы эти приоритеты были поддержаны жителями», — заявил Панов, чей отчёт дума приняла единогласно.

Комментируя выступление главы администрации Нижнего Новгорода, депутаты отмечали, что «настрой у главы города боевой, он знает проблемы и знает, как их решать» и ждут от него, что «отчёт за прошлый год для него будет стартом для работы в 2018 году по всем направлениям, и он проявит себя в ближайшее время».

Между тем в первом рейтинге эффективности управления в городских округах Российской Федерации, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Нижний Новгород вошёл в число городов-аутсайдеров, но при этом эксперты отмечали, что самые проблемные города чаще всего имеют накопленные проблемы, связанные с неэффективной работой прежнего руководства.

«Причём смена власти в Нижнем Новгороде и Махачкале произошла как раз в исследуемый период, но пока не привела к существенному улучшению ситуации в этих городах», — резюмировал гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

Профессор Высшей школы экономики, доктор философских наук Сергей Кочеров, комментируя выступления мэра для портала «Региональные комментарии», отметил, что «вопрос в том, сам Панов сможет кардинально исправить ситуацию в городе, или у нас и дальше всё будет идти, как шло до сих пор».

«Я помню, как на волне критики экс-мэра Вадима Булавинова приходил к власти глава города Олег Сорокин и глава администрации Олег Кондрашов. Тогда они собрали журналистов и рассказали, как плохо жилось при Булавинове и как хорошо будет житься при них, как к нам тут же направятся потоки инвестиций, и в городе покончат с ветхим и аварийным фондом. Но, как мы видим, ничего за это время принципиально не изменилось: Нижний Новгород как отставал от таких городов, как Казань, так и продолжает отставать, хотя, насколько я знаю, бюджет Нижнего Новгорода превышает бюджет Казани. Разница в том, насколько эффективно используются деньги в городах. Панову придется в новом году показать, что новый глава города может эффективнее решать городские проблемы и эффективнее расходовать средства, — отметил эксперт. — Однако неизвестно, насколько Панов способен решать проблемы нижегородцев. Очевидно, что при реальном росте зарплаты, как говорил в докладе Панов, люди у нас становятся беднее, причём речь идет о среднем классе. Удастся ли Панову переломить эту тенденцию — большой вопрос, тем более что это общероссийская проблема. Но то, что деятельная и профессиональная власть может многое сделать для того, чтобы если не переломить эту ситуацию, то хотя бы сгладить и не допустить серьёзного разрыва, — для меня очевидно — было бы желание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Отмашка на выборы

На очередной сессии нижегородского парламента, намеченной на 31 мая 2018 года, будет дан официальный старт предвыборной губернаторской кампании. В повестке сессии значится принятие постановления о назначении выборов губернатора Нижегородской области на 9 сентября.

Напомним, из четырёх основных политических партий региона своих кандидатов на праймериз пока выдвинули лишь две — «Единая Россия», которая среди четырёх кандидатов заявила врио губернатора Глеба Никитина, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным в конце сентября 2017 года, и «Справедливая Россия». В списке последней — четыре человека, из которых три являются действующими депутатами думы Нижнего Новгорода и областного парламента, а один — представитель регионального отделения партии и бывший депутат городской думы. В начале прошлой недели нижегородское отделение справедливороссов заявило, что члены партии будут выбирать, кого выдвинуть на сентябрьских выборах, из 65-летнего директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91 с углублённым изучением отдельных предметов», депутата думы Нижнего Новгорода Игоря Богданова, его коллеги 66-летнего Александра Разумовского, депутата Законодательного собрания Нижегородской области, директора частной школы им. М. В. Ломоносова Галины Клочковой и зампредседателя Совета нижегородского отделения Евгения Сабашникова, в 2000—2005 годах имевшего мандат депутата думы Нижнего Новгорода.

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КПРФ и ЛДПР пока официально не выдвинули своих претендентов, но последние, как пишут местные СМИ, на выборы губернатора Нижегородской области планируют выставить среди кандидатов первого заместителя председателя комитета по регламенту Госдумы РФ Александра Курдюмова.

«Лукоморье» и бывший вице-губернатор

Вокруг базы отдыха «Лукоморье», которую в 2017 году проверяло управление Росприродназора, разворачивается новый скандал. Он интересен тем, что базу называют не иначе, как дачей бывшего заместителя губернатора Романа Антонова, который ушёл в отставку в связи с переходом на новое место работы в феврале 2018 года. Пост он занимал с ноября 2015 года. А по данным нижегородских СМИ, смена собственников у базы произошла в 2009 году.

«В 2009 году он вместе со своим партнёром, депутатом заксобрания Валерием Антиповым, через ООО «Фирма Ака» начал постепенно скупать землю и имущество бывшей турбазы. В 2012 году природоохранная прокуратура оспорила в суде межевание и постановку на кадастровый учёт одного из земельных участков, доказав, что захвачены береговая полоса и часть водной глади, приватизация которых недопустима по закону. Спорный участок по итогам судебных разбирательств прокуратуры и фирмы «Ака» был снят с кадастрового учёта», — пишет газета «Коммерсантъ».

На сегодня в суде Городца находятся на рассмотрении несколько административных иска. По трём из них истцом выступает департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, установивший, что ограждение вертолётной площадки турбазы мешает доступу к реке. В требованиях иска — устранение препятствия, то есть демонтаж. К делу пытаются привлечь бывшего руководителя нижегородского министерства инвестиций Екатерину Пивоварову, которая возглавляла ведомство на момент составления Росприроднадзором протокола о данном нарушении. Природоохранное ведомство считает, что министерство должно нести также свою часть ответственности, ведь регион является владельцем неразграниченного участка, на котором возвели вертолётную площадку.

Четвёртый иск природоохранники подали к компании «ИнвестЖилье», строившей береговую инфраструктуру для базы и вертолётную площадку, ставшую яблоком раздора. Застройщика пытаются привлечь за «самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий».

Решения судов по данным искам пока нет.

Напомним, Роман Антонов в октябре 2017 года стал фигурантом скандала в связи с постоянным пользованием вертолётом, но прокуратура, которая проводила проверку по жалобам общественности, конфликта интересов в ситуации не нашла — летательный аппарат принадлежит частной фирме, а пользуется им семья Антонова по соглашению, заключённому с данной компанией.

Незадолго до проверки в связи с вертолётной историей вице-губернатору Роману Антонову вынесли вотум недоверия депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, члены фракции «Справедливая Россия».

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Npat.ru Кондуктор

Ждать ли массовых увольнений водителей и кондукторов?

Сложное наследство досталось выходцу из мэрии Москвы Артёму Коновалову, который был выбран по результатам конкурса на должность директора муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» в конце апреля 2018 года. Помимо долгов перед компаниями и интереса прокуратуры, сейчас возникла проблема с выплатой заработной платы сотрудникам.

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На прошлой неделе местная телекомпания «Волга», ссылаясь на работников предприятия, сообщила, что они заявляют о массовых увольнениях, а долги по зарплате уже достигли 23 млн рублей.

Телекомпания сообщила, что водители и кондукторы жаловались на урезание зарплаты и задержки выплат. Например, водитель Владимир Б. сообщил, что при обычной зарплате в 45−50 тыс. рублей за апрель ему начислили всего 19 тыс. рублей. Рассказал он и об увольнении 40 водителей. При этом ещё в начале апреля в нижегородских СМИ фигурировали данные, что в сфере общественных перевозок есть дефицит кадров — не хватает порядка 600 водителей.

Новый директор «Нижегородпассажиравтотранса» Артём Коновалов в интервью тому же изданию заявил, что массовых утечек кадров нет, а долги будут погашены в течение недели.

Сообщили в компании и то, что уже разработана комплексная программа с антикризисными мерами в поддержку «Нижегородпассажиравтотранса».

Богатые и нищие

Муниципальные чиновники и депутаты Нижнего Новгорода отчитались о своих доходах в 2017 году.

Самым богатым депутатом года в нижегородской думе стала заместитель главы по обеспечению контроля во взаимодействии с населением и органами власти некоммерческого партнёрства «НАО ЖКХ» Анна Круглова из фракции «Единая Россия». Её доход был более 100,72 млн рублей. Второе место было у директора департамента ЗАО «Стройтрансгаз» Владимира Амельченко — 95,998 млн рублей, а третье — у гендиректора ООО «Бобров и компания» Алексея Боброва — 88,818 млн рублей. Но вовсе не лидеры с самым «толстым кошельком» были интересны в этой отчётности. Депутат от фракции КПРФ, входящий в состав постоянных комиссий по экономике, промышленности и предпринимательству и по экологии, он же генеральный директор ООО «Баутекс» Михаил Сухарев указал, что в прошлом году он дохода не имел. Как, впрочем, и его супруга.

Диего Ривера. Ночь бедных. 1928. Ночь богатых. 1928

Удивительная ситуация с доходами и ещё у ряда депутатов — инженера МКУ «Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего Новгорода» Андрея Ефремова и заместителя директора ООО «Новое слово» Сергея Каргина, которые заработали 70,176 тыс. рублей и 73,775 тыс. рублей соответственно. Таким образом, простая арифметика говорит, что народные избранники в прошлом году имели месячные доходы не только ниже средней зарплаты по области (30,598 тыс. рублей), но даже ниже прожиточного минимума, который в четвёртом квартале 2017 года для трудоспособного населения был 9,388 тыс. рублей.

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Интересная ситуация с доходами и в семье первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Наталии Казачковой, заработавшей за прошлый год 1,911 млн рублей, в то время как доход супруга задекларирован в размере 1,6 рубля. Но если в случае семьи Казачковой с тем, на чей доход жила семья, еще более-менее понятно, то вот с семьей депутата Сухарева у пользователей соцсетей много вопросов, которые сводятся к одному: как можно прожить год вдвоём, не имея дохода вовсе?

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Временно не почётный не консул

Деятельность почётного консульства Венгрии в Нижнем Новгороде, а также почётного консула Элады Нагорной приостановлена до 17 ноября 2018 года. Такое решение приняло министерство внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

«Несмотря на такое решение, все полномочия почётного консула за Эладой Нагорной на этот срок сохраняются, её консульский патент не отзывается, должна быть приостановлена лишь работа офиса почётного консула и деятельность самого почётного консула», — отмечается в сообщении официального ведомства.

Окончательное решение по назначению Нагорной будет принято после истечению этого срока.

Напомним, Элада Нагорная является супругой бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, бывшего вице-спикера нижегородского парламента Олега Сорокина, который обвиняется в получении крупной взятки и находится под арестом. По сообщению нижегородских СМИ, сама Нагорная с осени 2017 года пребывает за границей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении бывшего главы Сорокина было возбуждено в конце декабря 2017 года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следствие считает, что, являясь главой городской администрации, в 2012 году он поспособствовал в том, чтобы 14 участков в Советском районе Нижнего Новгорода отошли фирме, аффилированной с его семьёй — ООО «Инградстрой». С компанией был заключён договор аренды по результатам аукциона, но его попыталась оспорить другая компания. Именно ей за отзыв притязаний на земли и передавалась взятка в размере, эквивалентном 30,720 млн рублей. Завершения расследования Олег Сорокин ожидает в СИЗО, срок пребывания в котором ему был продлен до августа 2018 года.

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Топливо

Цены на бензин: гонка на опережение

25 мая руководитель УФАС по Нижегородской области Тамара Григорян на брифинге заявила, что рост цен на топливо в регионе, согласно данным еженедельного мониторинга на автозаправках Нижнего Новгорода, опережает темпы инфляции. Бензин марки АИ-92 на 22 мая стоил 39,94 рубля за литр, АИ-95 — 42,51 рубля, а дизельное топливо — 42,34 рубля.

«Если цены на нефтепродукты не превышают уровень инфляции, то ситуацию можно считать нормальной. Последние три года рост цен на нефтепродукты во всех сегментах был близок уровню инфляции. За прошедший 2017 год цена на автомобильные бензины марок Аи-92 выросла на 9,53%, Аи-95 на 7,2%, на дизельное топливо летнее на 5,47%. В то время как в 2016 году цены на нефтепродукты существенно отставали от темпов инфляции», — отметила она, уточнив, что в 2015—2016 годах ведомство провело расследование по деятельности основных топливных трейдеров и были выявлены необоснованно высокие цены на моторное топливо, которые установил крупнейший владелец автозаправочных станций области ООО «Лукойл-Волганефтепродукт».

Чтобы не допустить «негативного сценария, антимонопольный орган контролирует ситуацию», проводит еженедельный мониторинг розничных цен, ежеквартальные совещания с участниками рынка.

«К сожалению, на розничном рынке складывается напряжённая ситуация для независимых операторов рынка. Вертикально интегрированные компании имеют возможность перераспределять маржу внутри цепочки, от добычи до продажи. Независимые игроки, приобретающие топливо на мелком опте и продающие его в розницу, такой возможности не имеют. Для мелких розничных трейдеров, не имеющих своей переработки и оптовых продаж, существует опасность ухода с рынка. Чтобы не допустить исчезновения с регионального рынка небольших компаний, обеспечивающих топливом малые города и деревни, и. о. губернатора Глебу Никитину направлено обращение», — заявила Тамара Григорян.

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Битва за пойму с редкими обитателями

В начале прошлой недели в Нижнем Новгороде прошли публичные слушания, которые сами активисты и экологи окрестили предпоследним шагом «успешной кампании по спасению нижегородской Волжской Поймы». Последняя — это заливные луга на окраине города, где проживают краснокнижные пернатые, а сама территория — излюбленное место отдыха горожан.

Борьба за неё началась в конце мая 2015 года, когда прежняя областная администрация анонсировала планы по строительству в пойме микрорайона на 40 тысяч жителей. Тогда же территории была лишена рекреационного статуса, был начат процесс корректировки генерального плана. Нижегородцы создали Общественный комитет защиты Волжской Поймы и начали борьбу. Под петицией в защиту уникальной территории было собрано свыше 66 тыс. подписей.

«В феврале прошлого года мы запустили процесс по зеркальной смене зонирования. И вот, наконец, впервые в нашем городе по инициативе гражданского общества назначены публичные слушания по возвращении территории, отданной под застройку, рекреационного статуса. Итоговое решение будет приниматься областным правительством, но мы надеемся, что в этот раз мнение сормовичей будет услышано и обратная смена зонирования произойдет. Внушает оптимизм, что месяц назад оспариваемая территория исчезла с официального сайта Минстроя области», — заявила на публичных слушаниях активист Мария Попова (цитата сайта «Activatica»).

Zoopicture.ru Волжская пойма – место обитания выхухоли

Но на публичных слушаниях произошла неожиданность — представитель компании «Нерудресурс-52», который заявил, что часть площади заливных лугов юрлицо получило для добычи песка, который необходим для возведения низконапорной плотины на Волге.

Сдаваться активисты не намерены, и, по имеющейся информации, проект по строительству плотины пока не прошёл экспертизы и уверенности, что будет положительное решение, нет, так как площадка затрагивает охраняемую природную территорию.

Бывший мэр: под арест заочно

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, который стал фигурантом дела многолетней давности, где в 2015 году не нашли состава преступления, арестован. Правда, заочно, так как сам подозреваемый в крупной взятке в размере 17 млн рублей за общее покровительство и помощь в выделении участка под крематорий, находится за пределами России. Районный суд между тем вынес решение арестовать Кондрашова, и срок меры пресечения начнёт отсчитываться после его задержания, то есть по прибытию в родной город. Если, конечно, до того следователь не воспользуется правом объявить его в международный розыск.

Напомним, главой администрации города Кондрашов был в период с 2010 по 2015 годы, а сейчас он является учредителем ряда компаний, включая медиахолдинг, через который он и комментирует сложившуюся ситуацию. По словам экс-чиновника, он «никуда не сбегал» и такого намерения не имеет, но будет «защищаться всеми законными способами», поэтому решение районного суда о заочном аресте будет обжаловано.

Почти три года назад по тем же материалам дела Олега Кондрашова уже пытались привлечь к ответственности, но не дошло даже до возбуждения уголовного дела, так как не было найдено состава преступления.

«Судя по материалам дела, меня по тем же самым отказным материалам теперь хотят представить как завзятого коррупционера. Якобы я, впервые увидев этого грузина у себя в кабинете, начал ему сумму взятки рисовать на листочке, да ещё в процессе расторговки упал с десяти миллионов рублей до пяти миллионов. Термин даже придумали: «входной билет», — заявил Кондрашов изданию «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2018 года в отношении Олега Кондрашова было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следствие считает, что взятка была им получена в период работы в администрации «за общее покровительство» и помощь в предоставлении участка для строительства крематория.

В конце апреля было приостановлено членство экс-мэра в «Единой России», куда незадолго до того поступило письмо от Кондрашова, в котором тот писал, что просит приостановить членство и пожаловался на дискредитацию себя в СМИ.

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