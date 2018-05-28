Дальневосточники: Мы покидаем тонущий корабль!
На полях Петербургского экономического форума-2018 полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал немало интересного о развитии ДФО. Например, минувший пятилетний период реализации ФЦП по развитию Дальнего Востока он назвал «успешными первыми шагами». Почему «шаги» далеко не первые и как оценивают эти «шаги» жители «усиленно» развиваемого макрорегиона?
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«Там, где хоть раз был поднят русский флаг…»
«Первые шаги по развитию Дальнего Востока уже сделаны, они были успешными», — заявил на полях ПМЭФ-2018 дальневосточный полпред Юрий Трутнев.
169 лет назад Геннадий Невельской, заручившись поддержкой губернатора Восточной Сибири Муравьёва и начальника главного морского штаба князя Меньшикова, без Высочайшего разрешения предпринял Амурскую экспедицию, которая продлилась до 1855 года. Император Николай I не только не отругал Невельского за самоуправство, но похвалил его за «молодецкий, благородный и патриотический поступок». Именно тогда и произнес император знаменитую фразу:
«Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».
Вот это и были первые шаги в освоении и развитии Дальнего Востока.
Потом было ещё много чего. Например, «столыпинский период», наполнивший Дальний Восток, а именно Амурскую и Приморскую губернии, зажиточными крестьянами.
Но о первых шагах тогда речи уже не шло.
В советский период Дальний Восток продемонстрировал грандиозное развитие. Были построены порты, фабрики, заводы, аэропорты, проложены тысячи километров железных дорог.
На долю Дальнего Востока в советское время, например, в 1985 году приходилось 40% общесоюзного экспорта древесины, 7% целлюлозы, 25% рыбы, 73% консервов.
Население Дальнего Востока в советский период выросло более чем на 7% и, в отдельные периоды, достигало 10 млн человек, а к 1991 году превышало 8 млн.
И ошибки были, и много «идеологической» нагрузки на экономику, но тем не менее именно советский период стал настоящим прорывом в развитии Дальнего Востока. Но и тогда тоже никто не говорил о «первых шагах». Просто потому, что они не были первыми.
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Постсоветский период: четыре «первых шага» или… бег на месте?
Начиная с 1996 года правительство России уже пыталось реализовать три подряд ФЦП по развитию Дальнего Востока. Сегодня реализуется четвертая. И опять — без особых успехов.
Главный критерий, по которому дальневосточники могли бы оценить успешность усилий федеральных властей — качество жизни. Но тут сами за себя говорят данные статистики. С момента создания Министерства по развитию Дальнего Востока 5 лет назад отток населения из ДФО приобрел масштабы стихийного бедствия. Отрицательное миграционное сальдо составило более 123,5 тыс. человек.
Не помогают ни «Дни Дальнего Востока» в Москве, ни многочисленные структуры по развитию Дальнего Востока — в Москве. Дальневосточные эксперты в один голос говорят который год подряд: Министерство по развитию Дальнего Востока должно находится на Дальнем Востоке!
Московские чиновники Дальнего Востока, судя по всему, не знают. Они его даже не представляют — его огромности, его сложности. Да что там, Минвостокразвития даже в географии Дальнего Востока не преуспело. Камчатский край, например, называет областью.
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Найден новый рецепт развития ДФО: сбор грибов и лопухов!
Из Москвы дальневосточная жизнь видится какой-то ненастоящей. На «Днях Дальнего Востока» в Москве, например, морские и таёжные деликатесы — крабов, икру, кабанятину и сохатину — называли «повседневной едой дальневосточников». А сами дальневосточники писали в социальных сетях, что их ежедневная еда — пельмени из магазина.
Не успел завершить свою работу ПМЭФ-2018, как Минвостокразвития разродилось новой идеей для «ускоренного развития» многострадального региона.
Теперь нищих жителей ДФО хотят обложить налогами за сбор дикоросов — шишек, ягод, грибов, папоротника и лопухов.
Всю эту нехитрую снедь жители таёжной глубинки собирают исключительно для того, чтобы не протянуть ноги с голодухи. Но бдительные чиновники Минвостокразвития даже из московских кабинетов разглядели это «безобразие» и решили, видимо, что дальневосточные селяне с жиру бесятся.
«По расчетам экспертов, сейчас сбором дикоросов на Дальнем Востоке занимаются около 5 тысяч граждан. При этом порядка 20 тысяч граждан могут быть системно вовлечены в это занятие. В целом потенциал самозанятости может доходить до 70 тысяч человек. Средний уровень заработной платы может достигать 80 тысяч рублей», — заявил руководитель одной из самых бессмысленных структур по развитию ДФО — Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) — Валентин Тимаков.
АРЧК ДВ совместно с Минвостокразвития уже строят грандиозные планы по снабжению фармацевтических компаний дикоросами, которые уже совсем скоро насобирают 70 тысяч дальневосточников. И, конечно же, строят планы о сборе налогов со сборщиков дикоросов.
«Интересно, этот Тимаков бывал когда-нибудь в дальневосточной тайге? В настоящей тайге, с голодными медведями, тиграми, волками, буреломами и болотами? Предлагаю отправить Тимакова в командировку в тайгу. Только не на вертолёте и с охраной, а пешком, в сапогах, с рюкзаком и с ведром для дикоросов. На месяц. И поставить условие: пока на 80 тыс. рублей не насобирает грибов да ягод, чтоб из тайги не выходил!».
«Да нельзя такого в тайгу! Он же там сразу потеряется, его там медведь сожрёт!», — комментируют дальневосточники идею главы АРЧК ДВ и Минвостокразвития в социальных сетях.
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Мы покидаем тонущий корабль
Пока на ПМЭФ-2018 много говорили о триллионах инвестиций в экономику ДФО, об успешных очередных «первых» шагах по развитию региона, жительница Камчатки Варвара Кононова ненадолго отвлеклась от упаковки чемоданов и написала открытое письмо под названием «Мы покидаем тонущий корабль». Письмо камчадалка разместила в интернете, где его сейчас активно обсуждают дальневосточники — как настоящие, так и бывшие:
«Третьего дня собрались на семейный совет. Постановили: надо уезжать.
Мы честно не хотели. Здесь Родина. Мы — коренные камчадалы во втором, третьем и четвертом поколениях, родившиеся здесь. Мы — плоть от плоти этой земли. Но нас упорно выдавливают отсюда. Жить здесь всё труднее, а главное — всё страшнее.
Нет, мы не слабаки, не лодыри, не искатели легкой жизни.
Мы — те, кто последними покинет тонущий корабль. Первыми отсюда рванули люди бизнеса — от мелких лавочников до серьезных предпринимателей. Но если уж богатейшие люди региона свинтили куда подальше, если даже им, с их возможностями, тут никак, нам-то как выживать?
На материке коммуналка за большую квартиру — 3000 рублей в месяц. У нас же коммунальщики просто озверели!
Уехали все наши врачи. Кто в клиниках нынче работает?! Гастарбайтеры! Они же даже по-русски не говорят! А их профессиональный уровень даже не обсуждается! Вы посмотрите на наши кладбища! На уровень смертности! Следующую перепись населения можно будет проводить на погосте. А среди живых — перекличку! Да, мы решили уехать. И дело вовсе не в климате — чем может быть страшен климат, в котором ты родился?
Дело в бездарном, безграмотном управлении, в бессовестных чиновниках, которые делают жизнь на Камчатке невыносимой — совсем!
Мы понимаем, что совсем скоро наше место здесь займут выходцы из стран Центральной Азии. Замещение коренного населения мигрантами — это политика властей. На это работает вся государственная машина! И нам, немногочисленным оставшимся камчадалам, этот молох не одолеть. Тем более, что на кону — жизни и судьбы детей», — написала Варвара Кононова из Петропавловска-Камчатского.
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«Когда ты прожил здесь жизнь и тебе уже за 50, ты вдруг понимаешь, что надо бежать. Иначе как? Работа на износ, до гроба? А кто будет держать на работе старуху или старика? А на одну пенсию — не выжить, это верная смерть. У молодежи свой резон уехать — перспектив здесь нет никаких.
Люди трудоспособного возраста просто хотят вырастить и выучить детей — в нормальных условиях. Отсюда же два пути — или на Большую землю, или на погост. Вот и валит народ валом. Скоро совсем никого не останется, единицы — смертники. Последних уже и хоронить будет некому.
Мы покидаем тонущий корабль. Не первыми, как крысы, а последними. Нам больно и горько оставлять Родину. Но хочется просто пожить — а не вести постоянную битву за выживание.
Прощайте, губернатор Илюхин и все ваши придворные. Будьте здоровы, живите богато. Скоро на Камчатке освободится ещё больше места. Надеемся, вам его хватит», — закончила свое письмо Варвара Кононова.
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Дальневосточники ловили каждое слово, сказанное на полях ПМЭФ-2018 о развитии Дальнего Востока. И ничего обнадеживающего для себя, увы, не слышали.
Например, полпред Юрий Трутнев сказал:
«Мы будем строить новые школы, больницы, детские сады, но прежде всего там, где происходит максимальное развитие».
«А что же делать жителям тех регионов, куда это максимальное развитие не дотянулось?» — спросили в социальных сетях дальневосточники.
И сами себе ответили:
«Чемоданы паковать».
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство по развитию Дальнего Востока, созданное в 2012 году, стало самым скандальным федеральным ведомством в постсоветской истории России и не сумело совершить не то что прорыва в развитии ДФО, но и, по мнению большинства дальневосточников, безграмотными действиями отбросило макрорегион далеко назад.
Отток населения остановить не удалось — он только усиливается. За 5 лет миграционный убыток региона составил более 123,5 тыс. человек, не считая тех, кто пока не имеет жилья на новом месте жительства и прописан на Дальнем Востоке.
По данным аудиторов СП РФ, вложения в ТОСЭРы и свободный порт на Дальнем Востоке масштабны, а экономический эффект от них минимален.
Счетная палата провела проверку деятельности Минвостокразвития и обнаружила, что чиновники ведомства нанесли государству экономический урон почти на 14 млн рублей. Материалы направлены в Генпрокуратуру РФ и ФСБ.
Экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отправлен в отставку и на прощание награжден медалью Столыпина I степени. Это уже вторая государственная награда Галушки за «успехи» в развитии Дальнего Востока.
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