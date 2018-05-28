На полях Петербургского экономического форума-2018 полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал немало интересного о развитии ДФО. Например, минувший пятилетний период реализации ФЦП по развитию Дальнего Востока он назвал «успешными первыми шагами». Почему «шаги» далеко не первые и как оценивают эти «шаги» жители «усиленно» развиваемого макрорегиона?

Иван Айвазовский. Тонущий корабль. 1854

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«Там, где хоть раз был поднят русский флаг…»

«Первые шаги по развитию Дальнего Востока уже сделаны, они были успешными», — заявил на полях ПМЭФ-2018 дальневосточный полпред Юрий Трутнев.

169 лет назад Геннадий Невельской, заручившись поддержкой губернатора Восточной Сибири Муравьёва и начальника главного морского штаба князя Меньшикова, без Высочайшего разрешения предпринял Амурскую экспедицию, которая продлилась до 1855 года. Император Николай I не только не отругал Невельского за самоуправство, но похвалил его за «молодецкий, благородный и патриотический поступок». Именно тогда и произнес император знаменитую фразу:

«Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

Вот это и были первые шаги в освоении и развитии Дальнего Востока.

Commons.wikimedia.org Советский Владивосток в 1978 году

Потом было ещё много чего. Например, «столыпинский период», наполнивший Дальний Восток, а именно Амурскую и Приморскую губернии, зажиточными крестьянами.

Но о первых шагах тогда речи уже не шло.

В советский период Дальний Восток продемонстрировал грандиозное развитие. Были построены порты, фабрики, заводы, аэропорты, проложены тысячи километров железных дорог.

На долю Дальнего Востока в советское время, например, в 1985 году приходилось 40% общесоюзного экспорта древесины, 7% целлюлозы, 25% рыбы, 73% консервов.

Население Дальнего Востока в советский период выросло более чем на 7% и, в отдельные периоды, достигало 10 млн человек, а к 1991 году превышало 8 млн.

И ошибки были, и много «идеологической» нагрузки на экономику, но тем не менее именно советский период стал настоящим прорывом в развитии Дальнего Востока. Но и тогда тоже никто не говорил о «первых шагах». Просто потому, что они не были первыми.

Pexels.com Как песок сквозь пальцы

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Постсоветский период: четыре «первых шага» или… бег на месте?

Начиная с 1996 года правительство России уже пыталось реализовать три подряд ФЦП по развитию Дальнего Востока. Сегодня реализуется четвертая. И опять — без особых успехов.

Главный критерий, по которому дальневосточники могли бы оценить успешность усилий федеральных властей — качество жизни. Но тут сами за себя говорят данные статистики. С момента создания Министерства по развитию Дальнего Востока 5 лет назад отток населения из ДФО приобрел масштабы стихийного бедствия. Отрицательное миграционное сальдо составило более 123,5 тыс. человек.

Не помогают ни «Дни Дальнего Востока» в Москве, ни многочисленные структуры по развитию Дальнего Востока — в Москве. Дальневосточные эксперты в один голос говорят который год подряд: Министерство по развитию Дальнего Востока должно находится на Дальнем Востоке!

Феликс Шлезингер. Грибники. Вторая половина XIX века

Московские чиновники Дальнего Востока, судя по всему, не знают. Они его даже не представляют — его огромности, его сложности. Да что там, Минвостокразвития даже в географии Дальнего Востока не преуспело. Камчатский край, например, называет областью.

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Найден новый рецепт развития ДФО: сбор грибов и лопухов!

Из Москвы дальневосточная жизнь видится какой-то ненастоящей. На «Днях Дальнего Востока» в Москве, например, морские и таёжные деликатесы — крабов, икру, кабанятину и сохатину — называли «повседневной едой дальневосточников». А сами дальневосточники писали в социальных сетях, что их ежедневная еда — пельмени из магазина.

Не успел завершить свою работу ПМЭФ-2018, как Минвостокразвития разродилось новой идеей для «ускоренного развития» многострадального региона.

Теперь нищих жителей ДФО хотят обложить налогами за сбор дикоросов — шишек, ягод, грибов, папоротника и лопухов.

Иван Шишкин. Бурелом. 1888

Всю эту нехитрую снедь жители таёжной глубинки собирают исключительно для того, чтобы не протянуть ноги с голодухи. Но бдительные чиновники Минвостокразвития даже из московских кабинетов разглядели это «безобразие» и решили, видимо, что дальневосточные селяне с жиру бесятся.

«По расчетам экспертов, сейчас сбором дикоросов на Дальнем Востоке занимаются около 5 тысяч граждан. При этом порядка 20 тысяч граждан могут быть системно вовлечены в это занятие. В целом потенциал самозанятости может доходить до 70 тысяч человек. Средний уровень заработной платы может достигать 80 тысяч рублей», — заявил руководитель одной из самых бессмысленных структур по развитию ДФО — Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) — Валентин Тимаков.

АРЧК ДВ совместно с Минвостокразвития уже строят грандиозные планы по снабжению фармацевтических компаний дикоросами, которые уже совсем скоро насобирают 70 тысяч дальневосточников. И, конечно же, строят планы о сборе налогов со сборщиков дикоросов.

«Интересно, этот Тимаков бывал когда-нибудь в дальневосточной тайге? В настоящей тайге, с голодными медведями, тиграми, волками, буреломами и болотами? Предлагаю отправить Тимакова в командировку в тайгу. Только не на вертолёте и с охраной, а пешком, в сапогах, с рюкзаком и с ведром для дикоросов. На месяц. И поставить условие: пока на 80 тыс. рублей не насобирает грибов да ягод, чтоб из тайги не выходил!».

Абрахам Босс. Левиафан (иллюстрация к одноимённой книге Т. Гоббса). 1651

«Да нельзя такого в тайгу! Он же там сразу потеряется, его там медведь сожрёт!», — комментируют дальневосточники идею главы АРЧК ДВ и Минвостокразвития в социальных сетях.

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Мы покидаем тонущий корабль

Пока на ПМЭФ-2018 много говорили о триллионах инвестиций в экономику ДФО, об успешных очередных «первых» шагах по развитию региона, жительница Камчатки Варвара Кононова ненадолго отвлеклась от упаковки чемоданов и написала открытое письмо под названием «Мы покидаем тонущий корабль». Письмо камчадалка разместила в интернете, где его сейчас активно обсуждают дальневосточники — как настоящие, так и бывшие:

«Третьего дня собрались на семейный совет. Постановили: надо уезжать.

Мы честно не хотели. Здесь Родина. Мы — коренные камчадалы во втором, третьем и четвертом поколениях, родившиеся здесь. Мы — плоть от плоти этой земли. Но нас упорно выдавливают отсюда. Жить здесь всё труднее, а главное — всё страшнее.

Нет, мы не слабаки, не лодыри, не искатели легкой жизни.

Мы — те, кто последними покинет тонущий корабль. Первыми отсюда рванули люди бизнеса — от мелких лавочников до серьезных предпринимателей. Но если уж богатейшие люди региона свинтили куда подальше, если даже им, с их возможностями, тут никак, нам-то как выживать?

На материке коммуналка за большую квартиру — 3000 рублей в месяц. У нас же коммунальщики просто озверели!

Уехали все наши врачи. Кто в клиниках нынче работает?! Гастарбайтеры! Они же даже по-русски не говорят! А их профессиональный уровень даже не обсуждается! Вы посмотрите на наши кладбища! На уровень смертности! Следующую перепись населения можно будет проводить на погосте. А среди живых — перекличку! Да, мы решили уехать. И дело вовсе не в климате — чем может быть страшен климат, в котором ты родился?

Дело в бездарном, безграмотном управлении, в бессовестных чиновниках, которые делают жизнь на Камчатке невыносимой — совсем!

Мы понимаем, что совсем скоро наше место здесь займут выходцы из стран Центральной Азии. Замещение коренного населения мигрантами — это политика властей. На это работает вся государственная машина! И нам, немногочисленным оставшимся камчадалам, этот молох не одолеть. Тем более, что на кону — жизни и судьбы детей», — написала Варвара Кононова из Петропавловска-Камчатского.

Иван Шилов ИА REGNUM Нищенская пенсия

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«Когда ты прожил здесь жизнь и тебе уже за 50, ты вдруг понимаешь, что надо бежать. Иначе как? Работа на износ, до гроба? А кто будет держать на работе старуху или старика? А на одну пенсию — не выжить, это верная смерть. У молодежи свой резон уехать — перспектив здесь нет никаких.

Люди трудоспособного возраста просто хотят вырастить и выучить детей — в нормальных условиях. Отсюда же два пути — или на Большую землю, или на погост. Вот и валит народ валом. Скоро совсем никого не останется, единицы — смертники. Последних уже и хоронить будет некому.

Мы покидаем тонущий корабль. Не первыми, как крысы, а последними. Нам больно и горько оставлять Родину. Но хочется просто пожить — а не вести постоянную битву за выживание.

Прощайте, губернатор Илюхин и все ваши придворные. Будьте здоровы, живите богато. Скоро на Камчатке освободится ещё больше места. Надеемся, вам его хватит», — закончила свое письмо Варвара Кононова.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Переезд в никуда

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Дальневосточники ловили каждое слово, сказанное на полях ПМЭФ-2018 о развитии Дальнего Востока. И ничего обнадеживающего для себя, увы, не слышали.

Например, полпред Юрий Трутнев сказал:

«Мы будем строить новые школы, больницы, детские сады, но прежде всего там, где происходит максимальное развитие».

«А что же делать жителям тех регионов, куда это максимальное развитие не дотянулось?» — спросили в социальных сетях дальневосточники.

И сами себе ответили:

«Чемоданы паковать».

Government.ru Александр Галушка

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство по развитию Дальнего Востока, созданное в 2012 году, стало самым скандальным федеральным ведомством в постсоветской истории России и не сумело совершить не то что прорыва в развитии ДФО, но и, по мнению большинства дальневосточников, безграмотными действиями отбросило макрорегион далеко назад.

Отток населения остановить не удалось — он только усиливается. За 5 лет миграционный убыток региона составил более 123,5 тыс. человек, не считая тех, кто пока не имеет жилья на новом месте жительства и прописан на Дальнем Востоке.

По данным аудиторов СП РФ, вложения в ТОСЭРы и свободный порт на Дальнем Востоке масштабны, а экономический эффект от них минимален.

Счетная палата провела проверку деятельности Минвостокразвития и обнаружила, что чиновники ведомства нанесли государству экономический урон почти на 14 млн рублей. Материалы направлены в Генпрокуратуру РФ и ФСБ.

Экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отправлен в отставку и на прощание награжден медалью Столыпина I степени. Это уже вторая государственная награда Галушки за «успехи» в развитии Дальнего Востока.

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