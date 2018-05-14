Федеральная политика по развитию Дальнего Востока провалена: учёный

Биробиджан, , 08:07 — REGNUM За последние десятилетия в Еврейской АО закрылись десятки предприятий, открыто одно, ориентированное на продажу ископаемых на экспорт. В новостях жителям ежедневно предлагают гордиться «процветанием» и «успехами», а люди вынуждены ездить на работу в соседний регион. В причинах вместе с хабаровским учёным и общественником Олегом Белозеровым разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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Доцент Хабаровского государственного университета экономики и права и Дальневосточного института Всероссийского государственного университета юстиции, кандидат технических наук, член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития при губернаторе Хабаровского края Олег Белозеров живёт в Еврейской автономной области. Так же, как и многие его земляки, Олег Иванович ездит на работу в столицу соседнего региона — Хабаровск. Учёный убежден: для того чтобы иметь право рапортовать о каких-то успехах в развитии области, чиновникам следует сравнивать не результаты 2017 года с 2016-м, а год 2017-й с советским периодом.

: Олег Иванович, с одной стороны, чиновники — правительство ЕАО, Минвостокразвития — рапортуют об успехах, даже об «экономическом буме» в ЕАО. С другой стороны, статистика говорит об уменьшении численности населения, к тому же вновь пошли разговоры о включении ЕАО в состав Хабаровского края. ЕАО больше не способна сохранить статус самостоятельного региона?

— У самостоятельного региона должна быть самостоятельная и самодостаточная экономика. Если же посмотреть на то, что происходит сегодня в ЕАО, то картина получается очень печальная. 7 мая на официальном сайте одного из самых, по моему убеждению, бесполезных министерств России — Минвостокразвития — появился очередной оптимистичный рапорт под заголовком «6 проектов, которые сделали ДФО самым инвестиционно успешным регионом страны». Приток инвестиций в ДФО чиновники Минвостокразвития называют «беспрецедентным». Как это соотнести с недавним заявлением полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева о том, что инвестиционная привлекательность ДФО столь плоха, что «ниже падать уже некуда», — разговор отдельный. Давайте остановимся на Еврейской автономной области, которой в фонтанирующей оптимизмом заметке Минвостокразвития тоже отведено место.

Надо заметить, что безудержный оптимизм — отличительная черта Минвостокразвития. У них что ни новость — то обязательно какой-нибудь «прорыв», «победа», «успех». Всё это щедро сдабривается «миллиардами и триллионами» инвестиций. Однако же жители моей родной ЕАО оптимизма не разделяют. Вот, чиновники Минвостокразвития пишут:

«Группа «Петропавловск — Черная металлургия» вложила в проект, реализуемый в ЕАО, 23,5 млрд рублей. Для ЕАО — самого бедного региона ДФО, это производство стало локальным экономическим прорывом. Сейчас Кимкано — Сутарский ГОК работает на 75% мощности и производит 10 млн тонн руды и 3,2 млн тонн железорудного концентрата в год».

Я технарь, я люблю цифры. Я взял калькулятор и посчитал. По самым скромным подсчетам, годовой доход компании не ниже $120 — $130 млн в год. Это порядка 7 млрд рублей. Это, повторю, по самым скромным подсчетам. А сколько же с этого богатства достается области? На сайте Минвостокразвития написано и про это. Сообщается, что в 2017 году компания дала областному бюджету 400 млн рублей налоговых отчислений. И тут же Минвостокразвития бодро рапортует: «Налоги, поступающие в казну, позволили пропорционально снизить федеральные дотации». Ну, и что область выиграла? Налоги пришли — дотации забрали. Область осталась с чем была.

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: Но это сегодня общепринятая практика: инвесторы получают льготы. Взамен от них требуется современное производство, рабочие места… Что не так?

— Всё не так. Регион не то что не развивается — он стагнирует. Приведу еще факты. Кимкано-Сутарский ГОК полностью освобожден от налога на добычу полезных ископаемых. А также, являясь приоритетным региональным инвестиционным проектом, пользуется максимальным набором льгот, введенных по поручению президента РФ. Еще один фрагмент с сайта Минвостокразвития: «Сегодня на предприятии работают 1400 человек, к концу года планируется создать еще 200 рабочих мест». Кто-то скажет: очень хорошо! Но как убедить в этом «процветании» людей, которые ещё помнят, как всё было в ЕАО в советское время? А правда будет такова, что все те «успехи», о которых нам трубят на каждом шагу, не более чем слабое и бледное подобие того, что было не так уж и давно.

: А как было в ЕАО в советское время?

— Вся хитрость — в сравнении. Что с чем сравнивать — вот в чём главный вопрос. Нам пишут, что уровень промышленного производства в ЕАО с вводом ГОКа вырос на 41,9%. Друзья мои, да вы не с 2016-м годом сравнивайте, а с 1986-м! А то Минвостокразвития с придыханием преподносит: на ГОКе работают 1400 человек! Да в одном только поселке Николаевка в ЕАО в советское время на Тунгусском деревообрабатывающем комбинате работало 2200 человек! А кроме этого, все в том же поселке Николаевка работали Строительное управление треста Биробиджанстрой, Тунгусская сплавная контора, Приамурский рыбкоп, Дорожно-строительный участок и многое другое! А сейчас ничего этого нет! Жители ездят на заработки в Хабаровск! Так о каких прорывах, о каких успехах сегодня говорит Минвостокразвития?

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: Сегодня в ЕАО царят пессимистичные настроения. Люди уезжают. Регион пустеет, беднеет. Неужели и впрямь нет никаких поводов для гордости?

— Я таких поводов не вижу. Та же группа «Петропавловск — Черная металлургия», которую так превозносит Минвостокразвития, зарегистрирована в Великобритании, с головным офисом в Лондоне. И акционеры у группы хорошие — Sothic Capital European Opportunities Master Fund Limited, Vailaski Holdings Limited, Prudential Plc Group of Companies и т.д. Ну, скажите, положа руку на сердце, оно им надо — развивать всерьез российский Дальний Восток?

: Какой же из этого всего следует вывод?

— А вывод простой. Совершенно очевидно, что федеральная политика в отношении развития Дальнего Востока полностью провалена. Но, похоже, понимаем это только мы — простые граждане, те, которые вынуждены ездить на заработки в соседние регионы, вообще уезжать с Дальнего Востока в поисках сколько-нибудь нормальной жизни. Федеральное правительство, видимо, просто не считает нужным посвящать нас в свои планы, основная цель которых — вывоз полезных ископаемых из ДФО за границу с освобождением добывающих компаний от налогов на добычу этих самых ископаемых. Но тогда пусть Минвостокразвития и говорит об этом прямо. Зачем это лукавство про успехи и победы? Выборы-то прошли, стесняться больше нечего. Смените риторику. Так и говорите: вместо 100 уничтоженных заводов открыли один, с «головой» в Лондоне. Это не успехи — это очень слабенькие попытки исправить ошибки прошлого. Результаты же весьма сомнительны. Дальневосточники уже не верят в счастливое будущее и — голосуют ногами.

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Как сообщало ИА REGNUM, заявления региональных властей ЕАО об «экономическом буме» в январе 2018 года вызвали бурную негативную реакцию общественности. Люди в социальных сетях, на страницах СМИ заявляли, что они не видят никакого «бума», а видят лишь, как регион умирает медленной смертью. ЕАО покидает население — только за 10 месяцев 2017 года отрицательное миграционное сальдо составило 1449 человек. Смертность в регионе превышает рождаемость: на 1777 родившихся пришлось 2004 умерших. За 10 месяцев 2017 года население ЕАО уменьшилось, по разным причинам, на 1676 человек.

Регион считается одним из беднейших в России — хуже дела обстоят только в Тыве.

Более 25% населения живут за чертой бедности.

Долги за коммунальные услуги населения ЕАО на декабрь 2017 года приблизились к 1 млрд рублей. В апреле 2018 года только жители региональной столицы Биробиджана накопили долгов за тепло немногим меньше 350 млн рублей.

В апреле же чиновники правительства ЕАО пожаловались в СМИ на то, что в их здании третий месяц нет воды и они не могут ни чаю попить, ни руки помыть, ни в туалет сходить. Воду в правительство доставляла водовозка.

Все плохо и со строительством нового жилья для переселения жильцов аварийных бараков. Для жителей Облучья долгожданное новоселье закончилось мучениями — новые дома оказались еще более аварийными, чем старые. Под суд пошли глава Облученского района и застройщик.

В Биробиджане протест населения вызвало уничтожение старейшего кинотеатра «Родина». Кинотеатр власти пытались пристроить частникам, но в результате все завершилось закрытием «Родины», уголовными делами.

Скандалами обросла и стройка века — мост из ЕАО в КНР. Стройку уже назвали самой скандальной за всю новейшую историю ДФО. Китай свою часть моста в 2000 метров завершил два года назад. РФ в ЕАО свою часть длиной 209 метров не может достроить. 12 апреля там забастовали рабочие в связи с невыплатой зарплаты.

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