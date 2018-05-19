Образование в Белоруссии не будет прежним. И дело отнюдь не в том, что белорусские власти осознали необходимость изменения образовательной сферы под современные реалии для народа. Речь идёт о прямом подставлении собственных граждан, которых кидают на амбразуру сиюминутных потребностей бизнеса, причём на деньги самих же налогоплательщиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Так, ещё в конце марта глава минобразования республики Игорь Карпенко заявлял, что высшее образование будут менять под запросы экономики. Например, речь идёт о том, чтобы на 10% уменьшить набор абитуриентов на экономические и юридические факультеты, но увеличить набор для подготовки специалистов в IT-сфере. Теперь же стало известно, что модернизацию высшего образования в Белоруссии поддержит Всемирный банк. Как заявил 23 мая в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Беларусь 1» глава представительства ВБ в республике Алекс Кремер, по просьбе правительства банк начинает разработку проекта в сфере высшего образования, что должно позволить стране «адаптировать систему университетов под современные стандарты, учебные программы — под нужды работодателей и рынка труда».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Однако одним лишь высшим образованием поддержка ВБ не ограничится. Кремер сказал, что 25 тысяч детей в Белоруссии к 2022 году будут обучаться в современных школах, которые модернизируют в рамках проекта с минобразования.

Наблюдая за процессом либерализации экономики Белоруссии, становится очевидно, что планы по «модернизации образования» — продолжение этого вектора. Собственно, вполне логично. Белорусское образование наверняка устарело, требует реформ (как, впрочем, и другие сферы) и понимания современности. Однако, учитывая курс на «раскрепощение бизнеса» и предоставление ему всевозможных льгот и послаблений, понятно, что под «нуждами работодателей» подразумеваются нужды бизнеса, запросы которого в высшей степени изменчивы, нестабильны. Сегодня белорусскому бизнесу требуются в основном IT-специалисты, а завтра в основном юристы, а послезавтра — низкоквалифицированные рабочие. И белорусское образование будет подстраиваться под эти запросы, по сути, напрямую работая на бизнес, который лишь прикрывается заявлениями о заинтересованности в развитии государства и поддержке граждан? Судя по всему, речь идёт о полной подмене понятий, и пока это весьма оптимистично оценивается белорусскими чиновниками.

В своем выступлении Кремер также заявил, что хотя образование в Белоруссии хорошее, но его надо совершенствовать, и добавил: «Дети должны не просто запоминать какие-то факты, а уметь самостоятельно постигать знания». То есть сейчас белорусские дети способны лишь тупо зубрить факты, а получать знания еще не научились? Это само по себе интересное заявление, которое немало говорит о понимании специфики образования в Белоруссии представителя ВБ, который будет разрабатывать проект в сфере высшего образования.

Между делом представитель банка похвалил Минск за дальновидность в развитии IT-сферы, сказал, что развитие экономики республики тормозят госпредприятия и высокая закредитованность банковского сектора. Но в целом озвучил оптимистичный прогноз развития белорусской экономики, давая таким образом понять, что ВБ по большей части устраивает выбранный Минском курс на либерализацию экономики.

Вместе с этим Кремер заявил, что международная финансовая корпорация IFC, «дочка» ВБ, до 2022 года даст Белоруссии $100−120 млн на развитие частного сектора. Причём еще совсем недавно — в сентябре 2017 года — совет директоров ВБ одобрил предоставление займа для Банка развития Белоруссии в размере $60 млн на реализацию нового проекта «расширения доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий» в республике. Теперь — новый кредит на нужды предпринимателей. Так Всемирный банк планирует вырастить в Белоруссии долю частного бизнеса. Очевидно, для него и потребуется больше работников, проект в сфере высшего образования для которых разработает тоже ВБ.

Минск уговаривает Брюссель

22 мая в Минске состоялись переговоры дипломатов Белоруссии и Евросоюза. В ходе встречи глава МИД республики Владимир Макей в ответ на обвинения министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса в том, что Минск зависим, заявил, что Белоруссия — суверенная страна. Потом министр сказал, что Евросоюзу стоит снять с республики санкции, в частности отменить эмбарго на поставки в ЕС спортивного оружия. Дело в том, что 23 февраля Брюссель продлил санкций в отношении официального Минска ещё на год. Само заявление Макея является частью плана по диверсификации внешнеэкономической деятельности страны с целью «ликвидации зависимости от России», о чём ранее говорил и сам белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Продолжение разговора Макея с представителями ЕС не заставило себя ждать. Уже на следующий день заместитель председателя палаты представителей Болеслав Пирштуквстретился с делегацией послов по особым поручениям стран ЕС по делам «Восточного партнёрства». Пирштук, как и следовало ожидать, сделал упор на цифровую экономику, в рамках которой Минск очень рассчитывает на сотрудничество с Евросоюзом. Напомним, что речь идет о декрете №8 «О развитии цифровой экономики», который входит в пакет документов по либерализации экономики республики. Именно об этом документе Пирштук не забыл упомянуть, намекая на то, что Белоруссия в тренде, а цифровизация экономики — её новый бренд.

Mfa.gov.by Переговоры дипломатов ЕС и Белоруссии

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Не забыл Пирштук упомянуть и о том, что сейчас задача Белоруссии — диверсифицировать экономику и «перераспределить таким образом потоки, чтобы минимум было зависимости от одного источника, одного партнёра». Под таковым понимается Россия. Добровольное становление колонией ВБ официальный Минск смущает куда меньше, поскольку декларируемая «многовекторность» позволяет оправдать выбранный политический курс.

Тем временем, пока одни белорусские чиновники, пытаясь упрочить связи с европейскими «партнёрами», всё чаще говорят о необходимости диверсифицировать рынки сбыта своей продукции, ряд экономистов отмечает, что даже повышение цен на нефть — для Белоруссии это не позитивная тенденция, а «проклятие». Так, по словам руководителя аналитического центра «Стратегия», экономиста Леонида Заико, от повышения цен на нефть выигрывает только номенклатура, в то время как в самой республике, несмотря на все громкие заявления, не проводятся эффективны реформы, цитирует эксперта UDF.by.

Выбранная Минском стратегия по либерализации своей экономики, безусловно, принесет самой стране какие-то плоды. Правда, даже если снаружи они будут выглядеть привлекательно, то внутри наверняка окажутся с червоточиной. И попробовать всю её горечь на вкус придётся отнюдь не Всемирному банку, который охотно поддерживает желание белорусских властей дистанцироваться от России…