Либерализация Белоруссии как бренд — ради денег Всемирного банка

Анастасия Полозкова, , 09:04 — REGNUM

В конце предыдущей недели премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков на встрече с представителями совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка заявил, что Минск высоко оценивает уровень взаимодействия сторон и рассчитывает на увеличение портфеля проектов ВБ в республике «в ближайшее время». Сейчас действующий портфель включает восемь инвестиционных займов в общей сложности на $800 млн, а всего за 25 лет совместно реализованы проекты на сумму около $1,7 млрд.

Всемирный банк и Минск сотрудничают давно, однако ВБ, разумеется, не стал бы вкладывать деньги в экономику страны, не рассчитывая на какую-либо отдачу. Банк в республике действует мягко, но за четверть века ему удалось добиться действительно значительного влияния на белорусскую политическую элиту. Кобяков, говоря о планах по расширению сотрудничества, основной упор делает на проводимые в стране изменения в экономике. Речь идет о развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности за счет принятого в конце 2017 года пакета законодательных актов в сфере либерализации предпринимательской деятельности и создания основ для формирования цифровой экономики.

«Мы надеемся, что это придаст дополнительный импульс для развития малого и среднего бизнеса и частного сектора в Беларуси. И мы очень рады, что в этом вопросе находим поддержку со стороны Всемирного банка», — отметил глава правительства.

Весьма показательно, что процесс либерализации и намеки премьер-министра в адрес ВБ происходят на фоне мер по реализации декрета №1 о содействии занятости, который давно уже стал известен как «концептуально иной» декрет о «тунеядцах». Декрет предполагает освобождение неработающих, но трудоспособных граждан от обязательного сбора, однако с 2019 года обязует «тунеядцев» оплачивать услуги ЖКХ по 100-процентным тарифам. Так, 17 мая министр труда и социальной защиты Ирина Костевич представила депутатам палаты представителей документ для ознакомления.

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С одной стороны, чиновники позаботились о создании специальных комиссий, которые будут работать в регионах для оказания помощи населению в трудоустройстве. (Кстати, без бюрократического абсурда не обходится: комиссии будут работать со специальными памятками, где укажут список сложных жизненных ситуаций человека). С другой стороны, меры по контролю за официально нетрудоустроенными гражданами (они могут работать в теневом секторе экономики) на фоне непростой экономической ситуации в стране только ужесточается. Сейчас в министерстве труда и соцзащиты обсуждают вопрос перехода на электронные трудовые книжки для регулярного обновления базы по «тунеядцам».

Казалось бы, между заявлением Кобякова по поводу Всемирного банка и декретом №1 не много общего. Но достаточно открыть обзор работы ВБ в Белоруссии за апрель 2017 года, где черным по белому отмечен утвержденный правительством План мероприятий на 2016−2020 годы. Среди указанных мер — переговоры по присоединению к ВТО и многое другое, в частности «дальнейшее повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для достижения уровня полного возмещения затрат на оказание этих услуг за счет тарифов».

Между тем, основными инвесторами в реальный сектор экономики Белоруссии (кроме банков) в январе-марте 2018 года стали субъекты хозяйствования России, на их долю пришлось 40,4% от всех поступивших инвестиций. На втором месте — Великобритания (22,5%), далее — Кипр (10%). В общей сложности, по данным Белстата, объем иностранных инвестиций составил $3,6 млрд. Для сравнения за январь-март 2017 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $2,9 млрд. Основными инвесторами организаций республики были также субъекты хозяйствования РФ (47,3% от всех поступивших инвестиций), Великобритании (20,2%) и Кипра (8,9%).

«IT-страна» как новый бренд Белоруссии

Тема создания из Белоруссии «IT-страны» за счет реализации декрета №8 «О развитии цифровой экономики» продолжает активно педалироваться белорусскими чиновниками ради привлечения инвесторов. Такая идея постепенно формируется как новый бренд страны. Особенно заметно это на разного рода форумах и конференциях. Например, 14 мая министр связи и информатизации Сергей Попков во время Евразийского цифрового форума в очередной раз заявил, что в Белоруссии основное внимание уделяется проблеме цифровой трансформации.

«Президент обозначил курс дальнейшего развития страны — это построение IT-страны. Принят декрет №8, который дал беспрецедентные права для резидентов ПВТ, где будут обкатаны новейшие технологии блокчейна, применение криптовалют, смарт-контрактов», — сказал министр.

На следующий день уже заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Калинин на открытии выставки «ТИБО-2018» заявил, что для построения «IT-страны делается очень много», а также не забыл упомянуть декрет №8. Ещё из выступления Калинина стало известно, что каждый год за счёт государственных программ в создание условий, развитие телекоммуникаций, обновление технологий вкладывается 600 млн белорусских рублей (18 592 920 000 российских). 17 мая на встрече с главой департамента по стратегическому сотрудничеству с правительствами в Центральной и Восточной Европе корпорации Microsoft Евангелосом Крисафидисом по поводу планов по расширению сотрудничества благодаря цифровизации экономики говорил уже премьер-министр страны Андрей Кобяков.

Реклама либерализации даёт свои плоды?

Широкая реклама «раскрепощения бизнеса» без внимания населения не осталась, что демонстрирует осторожный оптимизм со стороны белорусских предпринимателей. Как отметил начальник управления обслуживания малого бизнеса Банка Москва-Минск Юрий Зайцев в интервью одному из белорусских изданий, основная тенденция такова, что представителей малого и среднего бизнеса становится больше.

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По данным Белстата, опубликованным 18 мая, на 1 января 2018 года в стране хозяйственную деятельность осуществляли 236 тысяч ИП и 110 тысяч организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 96 тысяч микроорганизаций (87% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12 тысяч малых организаций (11%) и 2 тысячи средних организаций (2%). Для сравнения на 1 января 2017 года в Белоруссии хозяйственную деятельность осуществляли 105 тысяч организаций малого предпринимательства, в том числе 93 тысяч микроорганизаций (89% от общего количества организаций малого предпринимательства) и 12 тысяч малых организаций (11%). Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год — 123 млрд рублей (в 2016 году — 71 млрд рублей), вклад в республиканский объем выручки — 42,8%.

Кроме того, в начале мая Исследовательский центр ИПТ опубликовал результаты ежегодного опроса представителей малого и среднего бизнеса в стране. Исследователи выявили интересную тенденцию. Актуальное экономическое положений предприятий большинство респондентов (53,9%) оценивают как «ни плохое, ни хорошее», «скорее хорошее» — 32,8%, «очень плохое» — всего 11,5%. Однако современное состояние экономики опрашиваемые оценивали в основном отрицательно. В Исследовательском центре отмечают, что подобный оптимизм среди бизнесменов последний раз наблюдался в 2014 году, когда происходило интенсивное стимулирование потребительского спроса.

В связи с этим примечательно также, что для 45,5% опрошенных условия работы остались прежними, для 32% ухудшились и только для 22,4% улучшились. Согласно результатам исследования, большинство предпринимателей (54,8%) считает высокие налоги основным препятствием для развития бизнеса. В целом декрет №7 «О развитии предпринимательства» пока не решил проблему изменчивости законодательства, поскольку положительные изменения весьма малы. Однако на реализацию положений этого документа многие предприниматели возлагают свои надежды относительно упрощения некоторых административных барьеров (например, это процесс получения лицензий). В то же время представители малого и среднего бизнеса не считают, что декрет поможет им решить свои основные проблемы, в частности, неравенство условий ведения частного бизнеса по сравнению с государственным.

Учитывая эту тенденцию, становится все более очевидным, что актуальная либерализация экономики Белоруссии — это некий бренд, который чиновники рекламируют на форумах и конференциях, прикрываются им ради получения новых кредитов от международных банков. Однако на пользу малого и среднего бизнеса, ради которого он вроде бы задумывался, работает мало, и то, скорее, с психологической точки зрения, давая надежду на развитие. Что уж говорить о населении, которое ждёт как минимум повышение тарифов ЖКХ.

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