Эта книга попала ко мне автоматически — вместе с подборкой литературы о горах, походах и терзаемых проблемами женщинах. Так уж получилось, что на русском языке в последние годы вышли один за другим переводы книг, написанных дамами, о многомесячных странствиях по горам. Возможно, эффект кинофильма «Дикая» сказался или что-то другое — я не знаю. Впрочем, особенность Сони Чокет в том, что она описала не американскую тропу, а свои будни на путях католических паломников — Камино де Сантьяго в Испании.

Соня Чокет ушла на тропу длиной в тысячу километров не потому, что была изнасилована, как Аспен Матис, или устала от офиса, как Кристина Тюрмер. Нет, она — популярный психолог: разъезжает по миру и читает лекции людям; специальность — сомнительная, но высокооплачиваемая. У нее умер брат, и она накопила слишком много негативных эмоций и неуверенности в браке с классическим ирландцем. Камино де Сантьяго обеспечит ей много дискомфорта: грязь, дождь, боль в травмированных ногах, бесцеремонные приставания испанца — владельца гостиницы, исповедующийся похотливый грек. Простуда: в Испании, в горах, в общем-то, не совсем и жарко. В итоге решение — не терять мужа.

По наполнению «Неудержимая» — это в основном чередование мыслей Чокет о муже Патрике, злость на ботинки, католическая экзальтация и пространные рассуждения о своей духовной связи с тамплиерами. Ностальгия по средневековью, но речь, впрочем, не об аутодафе — об этой стороне католичества она не вспоминает. Мужа, анализируя обоюдные привычки, хочется бросить; а ботинки для походов, надетые впервые в жизни, натирают в кровь ноги женщины с первого до последнего дня в Испании, что не соответствует представлениям Сони о паломничестве.

Но непорядок у Чокет не только с ботинками: с этой книгой слишком многое пошло не так. Начиная от кошмарного перевода на русский, когда, например, в тексте румынские корни Чокет сюрреалистично трансформированы в перл «мы — латиноамериканцы», до нелепейшего заголовка на обложке — для российского рынка (оригинальный — Walking Home: A Pilgrimage from Humbled to Healed). Но главная проблема — Соня Чокет. Она состоялась как автор психологического ширпотреба, и ее новая книга — это нечто среднее между проповедью в духе свидетеля Иеговы и попыткой нарастить личный рейтинг.

Дочитав без энтузиазма «Неудержимую», я понял, что сюжет растворился в памяти через несколько дней после того, как я положил книгу на полку. Остался образ ботинок и дождя, поливающего гористую землю Испании. Я не знаю, что еще сказать про книгу Сони Чокет — она просто скучная. Впрочем, если вам всё-таки интересно почитать более кратко, и не заскучать при этом, о Камино де Сантьяго, то есть развернутый обзор российской путешественницы Юлии Гуляевой. Также о тропе в 2010 году был снят неплохой фильм «Путь».