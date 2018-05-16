Экстрим: Туризм на грани самоубийства?

Михаил Пустовой, , 21:10 — REGNUM

После дублирования на русском языке кассового кинофильма «Дикая» о странствиях по горам Шерил Стрэйд, измученной жизнью девушки с большим рюкзаком, в нашей стране обратили внимание на иностранную литературу о походах. Впрочем, переводить стали не классику жанра, а, в основном, свежие тексты, завязанные на национальных тропах США, вроде маршрута Тихоокеанского хребта. «Бросить Word, увидеть World» принадлежит немецкой женщине средних лет Кристине Тюрмер; феминистки, предпочитающие писать не автор, а авторка, приняли книгу с восторгом.

Говоря по-правде, книжка Тюрмер называется не «Бросить Word, увидеть World», а «Идти, есть, спать»; русский заголовок — это маркетинговый ход издательства. Кристина прилетает в США и шагает месяц за месяцем по тропам, которые тянутся по 4−5 тысяч километров. Она была оптимизатором в офисе, а ее сбережения позволяют ей новый образ жизни. Детей у нее нет, и не будет, а еще в книге, которую я читаю, есть марихуана и лучший друг-гомосексуалист, умирающий в доме инвалидов; кажется типичный набор ценностей западного человека.

На Эверест альпинисты лезут, потому что он есть. Часто русские туристы идут в безлюдные дебри Путоран, Кодара и Колымы, потому что им неинтересно толкаться на тропах Кавказа. Горы — это сочетание красоты и неизбежного риска; но похода на грани выживания, как было на Аляске у Дейва Метца (автор отличной книги «Один человек, две собаки и 600 миль на краю света») у Тюрмер нет. Ее выбор — маркированная тропа, отсутствие категорийных перевалов и регулярный отдых в мотелях. Легкий туризм или трудная и длинная прогулка. Публика, которая стекается на национальные тропы США, зовется — проходчиками, и они охвачены целью — проноситься галопом ради рекорда на время. И да — проходчики способны не мыться неделями в жару, проходя мимо водоемов.

И, пожалуйста, — не воспринимайте Тюрмер как консультанта по туризму, как призывает издатель. Кристина — легкоход, и в продолжение трех маршрутов — Тихоокеанского, Главного водораздела Америки и Аппалачского, дрожит от холода в легком кемпинговом спальном мешке, а ее хлипкую палатку затапливают дожди. Тюрмер, она округлая брюнетка, несет в рюкзаке 7−8 килограммов провизии на неделю, из которых 400 граммов — это шоколад; и она не готовит и не греется у костра. Идя втроем, Тюрмер одна переходит горный поток, а не в сцепке — на следующий день в этой же реке утонет соло-туристка. Де-факто, ей незнакомы техника безопасности и нормальное снаряжение.

Сюжетная линия у Тюрмер простая, а психологизма и параллельно развивающегося сюжета из прошлой жизни, как у Стрэйд в «Дикой», почти нет. А литературный слог — это бесхитростное повествование, выхватывающее отдельные дни из бесконечных месяцев передвижений вверх-вниз по тропам под жарким солнцем или бесконечным дождем. «Бросить Word, увидеть World» — это произведение подойдет для школьниц и скучающих работниц салонов красоты.