В начале апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил основные направления развития муниципалитета на ближайшие 12 лет — «Новосибирск. Стратегия 2030». В программе: обретение городом особого статуса, рост села, научного потенциала, улучшение медицинского обслуживания, развитие муниципалитета как транспортного и управленческого центра. В опорных точках развития — благоустройство, комфорт и безопасность, развитие спорта, культуры и творчества. Новосибирск также должен стать, по мнению его главы, городом реального самоуправления.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Скриншот с видео «Обращение мэра Новосибирска. Анатолий Локоть: «Новосибирск. Стратегия 2030»

Свою стратегию, но уже социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, заявил и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников. В приоритете — развитие человеческого, промышленного и научного потенциала, сфер образования и здравоохранения, подготовка управленческих кадров. Травников заявил, что намерен позиционировать область как регион-лидер по участию в федеральных программах.

Эту битву стратегий очень трудно рассматривать вне предвыборной кампании, которая набирает обороты в регионе, и о намерении участвовать в которой заявил и Травников, и Локоть. Так не являются ли обе эти программы развития лишь предвыборными обещаниями кандидатов в губернаторы Новосибирской области?

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Правительство Новосибирской области Врио главы Новосибирской области Андрей Травников

Политолог Сергей Бирюков напоминает, что наличие программно-стратегических документов — необходимый атрибут региональной и местной власти.

«В то же время их обнародование и обсуждение в рамках фактически стартовавшей избирательной кампании позволяет увязывать последние с собственно политическими целями соискателей губернаторского поста. При этом слишком большой разницы в программных концепциях и подходах не наблюдается — с поправкой на различия в управлении самым крупным за Уралом мегаполисом и средним по своему размеру регионом», — высказал ИА REGNUM своё мнение Бирюков.

Что касается самой предвыборной кампании, политолог предположил, к ней вполне могут вскоре подключиться кандидаты от других «системных» партий (прежде всего ЛДПР) и представителей институциализированной либеральной оппозиции (того же «Яблока»).

"При этом ждать выдвижения в рамках этой кампании партийных «тяжеловесов» не приходится — ибо все прекрасно видят фигуры двух основных соискателей губернаторского поста», — считает Бирюков.

Stefan Baudy Интрига

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Заместитель председателя Партии Дела в Новосибирске ОлегВикторович отмечает, что позиция врио губернатора вокруг концессионных соглашений для многих новосибирцев неприемлема, что не может не сказаться на их будущем выборе.

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«Это явно показало развитие событий с мусорной концессией и подписание ещё одного концессионного соглашения строительства четвёртого (платного) моста. На и без того скудный бюджет граждан (а, по опросам, 38% горожан называют себя бедняками) они накладывают ярмо в несколько сот миллиардов. Новосибирск как самый крупный муниципалитет России и так уже ограблен. Так что нет столкновения стратегий. Есть одна стратегия, и для нас это вопрос выживания и развития региона», — сказал Викторович.

Yaniv Ben-Arie Выжатый лимон

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин говорит, что наличие у руководителей любого уровня в России программ развития подведомственных им территорий в последние годы стало обычным делом. Это, по его мнению, показывает, с их точки зрения, что они не временщики и пришли руководить всерьёз и надолго.

«Кстати, это экономит и время для сочинения предвыборных программ. Однако данные документы неинтересны широким массам, предназначены для узкого круга специалистов. Да и у последних они начиная с 2014 года стали вызывать меньше интереса, ибо в условиях экономической и политической (во внешнеполитическом контексте) турбулентности возникли проблемы с бюджетом, что, естественно, приведёт к тому, что все эти программы в значительной степени останутся на бумаге. Не вижу и конкуренции программ, поскольку одна касается развития региона, а другая — областного центра. Для получения поддержки населения в ходе избирательной кампании потребуется совсем иное, краткий набор приоритетов, которые намерен реализовывать претендент на губернаторское кресло, и демонстрация крупными мазками того, что он понимает, как это и с помощью кого делать», — уверен Пучкин.

Набор кандидатов на выборах губернатора Новосибирской области, по мнению Дмитрия Пучкина, будет зависеть исключительно оттого, будет ли участвовать в выборах Анатолий Локоть. Если да, то, по его словам, для Андрея Травникова (его попадание в бюллетени уже можно прогнозировать на 100%) выгодно наличие исключительно одного — третьего кандидата, но только как технического, то есть набирающего не более 5%.

«Например, выдвиженца от «эсеров». Участие Дмитрия Савельева от ЛДПР создаст в этом случае риски в виде возможного второго тура. Без поддержки ЕР никакой кандидат от ЛДПР муниципальный фильтр не преодолеет. Если же вместо Локтя на выборы от КПРФ пойдёт другой кандидат (при этом сценарии наиболее вероятно появление Веры Ганзи или Андрея Жирнова), тогда вполне возможно, что ЕР даст добро на участие Савельева или другого (который наберёт значительно меньше голосов, чем Савельев) выдвиженца от ЛДПР. Другие кандидаты, независимо от их политического веса, муниципальный фильтр не преодолеют», — уверен политолог Дмитрий Пучкин.

Пока же претендентами на пост главы региона остаются Травников и Локоть, которые озвучили своё решение участвовать в избирательной кампании. Врио губернатора области Андрей Травников уже сообщил о своём решении президенту РФ Владимиру Путину.

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть хотя и заявил о своём положительном решении в этом вопросе, но оставил себе пути отхода, подчеркнув, что пойдёт на выборы только «при общественной поддержке».

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Интересно в этом контексте то, что после того как Анатолий Локоть заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора, влияние врио главы Новосибирской области Андрея Травникова начало ослабевать (в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации в апреле 2018 года он сместился с 49-го на 56-е место)

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Внеочередные выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября 2018 года. Они назначены после того, как 6 октября 2017 года Владимир Городецкий был отправлен в отставку, а врио главы назначен Андрей Травников.