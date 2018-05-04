Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

В апреле федеральному Центру в основном удалось сдержать нарастание локальных протестных настроений. Кроме того, именно в апреле обозначились темы, которые со значительной степенью вероятности могут влиять на федеральную политику в отношении регионов как минимум до кануна парламентских выборов 2021 года.

Во-первых, это работа на укрепление единства экономического пространства страны в сочетании с борьбой против коррупции и ограничением влияния «старых» региональных элит. Именно таков политический аспект темы развития конкуренции, которой было посвящено апрельское заседание Госсовета РФ под председательством Владимира Путина. Создание единого реестра государственного и муниципального имущества может стать поводом для проведения масштабного аудита в этой сфере и новых антикоррупционных процессов в регионах. Усилия по противодействию региональному протекционизму — дополнительно сработать на укрепление позиций федеральных корпораций на местах. Эти меры должны ослабить влияние старых региональных элит (и представителей местного бизнеса) на губернаторов и дополнительно ограничить самостоятельность глав регионов, усилив их подконтрольность Центру.

Во-вторых, серьезное внимание уделяется развитию транспортных транзитных коридоров, а значит, и регионов, которые являются важными звеньями для них. Показательным стало внимание на заседании государственной комиссии по развитию Арктики к арктическим регионам, примыкающим к Северному морскому пути. Одним из важных ключевых узлов этой политики становится Ямало-Ненецкий автономный округ.

В-третьих, федеральный центр проявит большее внимание к поддержке проектов в регионах. Вероятно, региональная составляющая в работе нового правительства будет иметь дополнительное значение. Стоит отметить заявление Дмитрия Медведева об увеличении в два раза (с 20 до 40) числа регионов, получающих федеральные гранты, а также о распространении программы реновации на территории за пределами Москвы. Подобные планы предполагают как более жесткий контроль Центра за их реализацией, так и способность губернаторов учитывать при их осуществлении местную специфику, отслеживать колебания общественного мнения. Это отнюдь не значит, что губернаторы обязательно должны будут иметь опыт в публичной политике, но на подходах к их подготовке и формированию внутриполитических блоков на местах это, безусловно, скажется.

В-четвертых, подтверждена ставка Владимира Путина на пространственное развитие страны в целом, а не только крупных агломераций. Это дает шансы на дополнительную поддержку периферийным территориям, даже не обладающим ключевым экономическим значением. Такая стратегия развития будет укреплять влияние на местах корпораций и федеральных аппаратных групп, связанных с реализацией крупных инфраструктурных проектов. Возможно, из этой же среды будет рекрутироваться, по крайней мере, часть губернаторов и ключевых членов региональных администраций в ближайшие годы.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Важными факторами внутриэлитных отношений в регионах в апреле стали активизация подготовки к единому дню голосования в сентябре в предвыборных регионах, а также развитие затяжных конфликтов в тех субъектах, в которых наличие независимых от губернаторов игроков с ресурсами сочетается со стремлением выводить разногласия в публичное поле.

В предвыборных регионах губернаторы выбирают разную тактику в зависимости от местной специфики. В одних случаях это может быть появление новых возможностей у главы региона для усиления своих аппаратных позиций в преддверии избирательной кампании. Так, в Рязани на пути к выборам гордумы состоялось досрочное сложение полномочий руководства горизбиркома. Это дает губернатору Николаю Любимову, занявшему свой пост в 2017 году и являющемуся в регионе «варягом», возможность дополнительно усилить свои позиции в отношениях со старыми элитами области накануне кампании. В других случаях накануне выборов в думу областного центра губернаторы пока не вмешиваются открыто в отношения конкурирующих элитных групп, обладающих серьезными ресурсами и стремящихся удержать или усилить влияние на городской парламент. Нечто подобное пока наблюдалось, например, в Екатеринбурге.

При этом важным фактором влияния на внутриэлитную ситуацию в регионах, где в сентябре должны пройти выборы региональных заксобраний и представительных органов административных центров, вновь становятся праймериз «Единой России». Детальный контроль за их проведением со стороны федерального руководства партии должен способствовать формированию более широких коалиций вокруг «Единой России», исключению монополизации влияния на отделения партии со стороны доминирующих групп. Показательна достаточно жесткая реакция секретаря Генсовета Андрея Турчака на попытку пролоббировать отказ от открытой модели праймериз в Кемеровской области, где в сентябре должны пройти выборы в Совет народных депутатов.

В ряде регионов с застарелыми внутриэлитными конфликтами заметна активизация публичных проявлений таких противоречий. Это происходит, например, в Севастополе, традиционно отличающемся интенсивными информационными войнами. При этом ведущие игроки региональной политики не просто инспирируют информационные атаки, но и сами предпринимают открытые шаги друг против друга. Заметным стал административный иск правительства Севастополя против главы заксобрания города Екатерины Алтабаевой из-за ее отказа созвать внеочередное заседание городского парламента.

3. Протестные настроения

В апреле среди наиболее резонансных протестных акций заметными стали митинги по поводу утилизации ТБО (прежде всего в ряде регионов Центрального федерального округа), выступления обманутых дольщиков, а также митинг против отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге.

На фоне снижения протестной активности по «мусорной» теме в подмосковном Волоколамске прошли менее массовые и резонансные выступления по проблеме в других городах и районах Московской области. Кроме того, акции против ввоза мусора из Москвы прошли в ряде регионов ЦФО, прежде всего в Ярославской области, где в сентябре должны состояться выборы регионального парламента. Скорее всего, федеральный резонанс от «мусорных» акций в ЦФО будет заметно ниже, чем от волоколамских митингов. Однако развитие ситуации будет зависеть от максимально оперативной реакции региональных и муниципальных властей на подобные выступления, от их способности к диалогу с местными жителями, от эффективности работы по деполитизации протеста. Дополнительные риски для региональных властей возникают в тех субъектах РФ, у руководства которых напряженные отношения со старыми региональными элитами — и последние попытаются использовать эту тему для усиления давления на губернатора (вновь отметим Ярославскую область). Контроль над локальными протестами — зона ответственности региональных властей. Его эффективность может стать важным критерием для Центра при оперативной оценке работы профильных подразделений администраций субъектов.

При сохранении определенной протестной активности обманутых дольщиков в ряде регионов фиксируется снижение внимания к таким акциям со стороны оппозиции. Например, на митинге в Пензе журналисты не заметили особой активности оппозиционеров. Наверняка интерес к проблемам дольщиков со стороны оппозиции сохранится в регионах, где в сентябре должны пройти крупные избирательные кампании. В то же время на федеральном уровне нельзя исключать, что «Единая Россия» может вновь перехватить инициативу по этой проблеме у оппозиции, как это уже было летом 2017 года.

Митинг против отмены выборов мэра в Екатеринбурге получил заметный федеральный резонанс, его посетили некоторые столичные оппозиционные политики. Однако ситуативный эффект для федеральной информационной повестки от этой акции оказался более значимым, чем ее непосредственное влияние на региональную политику. Сама тема защиты прямых выборов мэра работает скорее на ситуативную мобилизацию протестного сегмента и куда менее эффективна для долгосрочных кампаний. Можно прогнозировать, что по мере приближения выборов в гордуму Екатеринбурга будут наблюдаться локализация местной политической повестки на уровне отдельных частей города и ее заметное смещение в сторону социальных проблем.

4. Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в апреле 2018 г.

Дискуссия о перспективах губернаторов после инаугурации Владимира Путина, их участие в обсуждении и разработке федеральных инициатив, подготовка к сентябрьским избирательным кампаниям, работа с протестной средой, а также крупные экономические форумы оказались в числе факторов, определивших уровень влияния глав регионов в апреле. Фигурантом рейтинга впервые становится врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев (45), группу губернаторов с очень сильным влиянием покидает губернатор Московской области Андрей Воробьев (21).

Укрепляются позиции большинства губернаторов, с которыми в апреле провел встречи Владимир Путин: сохраняет лидерство в рейтинге мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место), усиливается влияние главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (перемещается с 47-го на 44-е место) и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (с 56-го на 48-е место). Усиливаются позиции трех участников встречи президента с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва: врио главы Самарской области Дмитрия Азарова (с 11-го на 9-е место), врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (с 58-го на 52-е место), врио главы Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского (с 63-го на 59-е место). Рабочая встреча с президентом не помогла остановить нисходящий тренд для губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (перемещается с 57-го на 63-е). В апреле главы четырех муниципальных районов края отказались покидать свои посты, несмотря на настояние губернатора.

Укрепляются позиции двух губернаторов, выступивших с инициативами на заседании Госсовета по развитию конкуренции: главы Ульяновской области Сергея Морозова (с 61-го на 58-е место) и главы Сахалинской области Олега Кожемяко (с 40-го на 34-е место).

Усиливаются позиции глав регионов, в которых прошли крупные экономические форумы: врио губернатора Красноярского края Александра Усса (с 15-го на 14-е место, Красноярский экономический форум) и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова (с 60-го на 57-е место, международный форум «Южные ворота России»).

На позиции губернаторов традиционно влияют кадровые перестановки в регионах. Укрепляется влияние врио главы Дагестана Владимира Васильева (с 13-го на 11-е) — после того, как Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на пост главы Верховного суда Дагестана Сергея Суворова. Укрепляет позиции врио главы Воронежской области Александр Гусев (с 35-го на 33-е место) — областной центр возглавил близкий к нему Вадим Кстенин.

На фоне слухов о возможной отставке главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева продолжается восходящий тренд для его преемника на посту Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 14-го на 12-е место).

Теряют позиции председатель правительства Хакасии Виктор Зимин (с 59-го на 64-е место) и глава Якутии Егор Борисов (с 54-го на 71-е место). Ослабевает влияние врио главы Новосибирской области Андрея Травникова (с 49-го на 56-е место) — после того как о намерении баллотироваться на пост губернатора заявил мэр областного центра Анатолий Локоть.

Усиливают влияние губернаторов сообщения о дополнительной федеральной поддержке, которую могут получить их регионы. Так, крепнут позиции главы Тульской области Алексея Дюмина (с 9-го на 7-е место): в регионе реализуют 21 программу, на которые из федерального бюджета выделяют около 14 млрд рублей. Укрепляются позиции губернатора Рязанской области Николая Любимова (с 27-го на 24-е место) — в 2018 году регион дополнительно получит около 350 млн рублей из федерального бюджета. Позитивными для главы Севастополя Дмитрия Овсянникова (с 46-го на 38-е место) оказались новости о том, что город получит более 417 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. Кроме того, помощник президента по вопросам МСУ Николай Цуканов сообщил, что Овсянников может войти в состав президентского Совета по развитию местного самоуправления. Усиливается влияние Юрия Кокова (с 75-го на 66-е место) — очевидно, вследствие сообщений о том, что Кабардино-Балкария дополнительно получит 913 млн рублей в течение 5 лет из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды. Укрепляются позиции главы Мурманской области Марины Ковтун (с 71-го на 65-е место) — после принятия постановления Совета Федерации о социально-экономической поддержке региона.

Негативным фактором для влияния губернаторов остаются коррупционные скандалы. Теряет позиции глава Ленинградской области Александр Дрозденко (перемещается с 10-го на 15-е место) после проведенных ФСБ обысков в администрации Пикалево в рамках доследственной проверки по информации о хищениях на стройках в городе. Ослабевает влияние врио главы Омской области Александра Буркова (с 26-го на 30-е место) — на фоне резонанса вокруг расследования активистов ОНФ о незаконной вырубке лесов в Тарском районе, ущерб от которой общественники оценили в миллиард рублей. Теряет позиции губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь (с 73-го на 78-е место) — после начала проверки Следственным комитетом и прокуратурой жалоб на долги по зарплате в одной из подрядных организаций, привлеченных на строительство железнодорожного моста через Амур.

На фоне сохраняющегося напряжения в связи с утилизацией мусора в Подмосковье продолжается нисходящий тренд для главы региона Андрея Воробьева, покинувшего группу губернаторов с очень сильным влиянием (перемещается с 20-го на 21-е место); впрочем, интенсивность этого тренда серьезно ослабевает. Кроме того, критике ОНФ подверглось решение Мособлдумы об отмене обязательной государственной экологической экспертизы при упразднении региональных особо охраняемых природных территорий, принятое по инициативе минэкологии области. В то же время укрепляет позиции глава Ярославской области Дмитрий Миронов (с 55-го на 46-е место), оперативно сформировавший рабочую группу для изучения проблемы приема отходов из Москвы после акций протеста в регионе. В этом регионе есть шансы остановить рост протестной активности по проблеме утилизации отходов.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в марте Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,36 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,30 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 3 3 7,17 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 4 4 7,10 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 5 5 6,80 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 6 6 6,65 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 7 9 6,61 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 8 8 6,57 Азаров Дмитрий Игоревич И.о. губернатора Самарской области 9 11 6,48 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 10 7 6,40 Васильев Владимир Абдуалиевич И.о. главы Республики Дагестан 11 13 6,35 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 12 14 6,22 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 13 12 6,17 Усс Александр Викторович И.о. губернатора Красноярского края 14 15 6,05 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 15 10 6,00 Никитин Глеб Сергеевич И.о. губернатора Нижегородской области 16 17 5,95 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 17 16 5,84 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 18 21 5,77 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 19 18 5,70 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 20 19 5,62 Сильное влияние Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 21 20 5,56 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 22 23 5,53 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 23 22 5,51 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 24 27 5,48 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 25 25 5,45 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 26 24 5,42 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 27 28 5,39 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 28 29 5,34 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 29 30 5,30 Бурков Александр Леонидович И.о. губернатора Омской области 30 26 5,28 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 31 31 5,25 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 32 32 5,21 Гусев Александр Викторович И.о. губернатора Воронежской области 33 35 5,13 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 34 40 5,07 Тарасенко Андрей Владимирович И.о. губернатора Приморского края 35 38 5,05 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 36 36 4,99 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 37 37 4,96 Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя 38 46 4,94 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 39 33 4,90 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 40 44 4,88 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 41 41 4,85 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 42 45 4,83 Ведерников Михаил Юрьевич И.о. губернатора Псковской области 43 39 4,80 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 44 47 4,77 Цивилёв Сергей Евгеньевич И.о. губернатора Кемеровской области 45 - 4,74 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 46 55 4,70 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 47 42 4,65 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 48 56 4,62 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 49 50 4,58 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 50 43 4,55 Среднее влияние Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 51 48 4,51 Воскресенский Станислав Сергеевич И.о. губернатора Ивановской области 52 58 4,46 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 53 53 4,42 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 54 44 4,40 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 55 65 4,35 Травников Андрей Александрович И.о. губернатора Новосибирской области 56 49 4,33 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 57 60 4,25 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 58 61 4,17 Цыбульский Александр Витальевич И.о. главы администрации Ненецкого АО 59 63 4,09 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 60 55 4,00 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 61 62 3,95 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 62 52 3,90 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 63 57 3,88 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 64 59 3,84 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 65 71 3,81 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 66 75 3,77 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 67 70 3,75 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 68 64 3,70 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 69 72 3,67 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 70 76 3,63 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 71 54 3,59 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 72 69 3,55 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 73 66 3,53 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 74 78 3,50 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 75 77 3,48 Клычков Андрей Евгеньевич И.о. губернатора Орловской области 76 74 3,45 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 77 67 3,42 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 78 73 3,39 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 79 80 3,37 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 80 82 3,31 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 81 79 3,25 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 82 81 3,22 Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края 83 85 3,13 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 84 83 3,00 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 85 84 2,67

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В апреле 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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