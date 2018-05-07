Крупнейшие чиновники Татарии раскрыли доходы своих семей, и оказалось, что в большинстве из них «кормилицами» являются супруги, зарабатывающие больше своих государственных мужей — в семье Миннихановых разрыв составил 17,7 раз. 18 чиновников и депутатов из районов республики отказались предоставлять декларации — часть из них уже покинули свои посты.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Татарии

Депутаты Госдумы РФ от Татарии, отмолчавшиеся на скандальной сессии Госсовета РТ, начали осторожно комментировать законопроект, переводящий языки народов страны и государственные языки национальных республик в статус добровольных. Равиль Хуснулин (фракция «Единая Россия») в комментариях казанским СМИ заявил, что «в таком виде законопроект даже вносить нельзя», так как «он может вызвать раскол в обществе, особенно в национальных республиках, где отношение к языкам очень трепетное». А его коллега Александр Сидякин добавил, что «новая инициатива сильно разогревает наше общество, вызывает полярные суждения, и ни к чему хорошему» не приведёт, добавив, что, по его мнению, «надо отказаться от историй, связанных с запретами».

На этой неделе наконец-то перестало быть вакантным кресло министра культуры, куда, как и прогнозировалось, назначили главу архивного госкомитета Ираду Аюпову. Ещё одно крупное назначение произошло в правоохранительных органах республики — заместителем министра МВД по РТ назначен Алексей Завгороднев, ранее возглавлявший штаб регионального МВД.

Глава Татарии Рустам Минниханов на совещании штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Казани матчей чемпионата мира по футболу FIFA заявил о том, что остался ряд проблемных моментов, но акцентировать на конкретике внимание не стал, поставив задачу «определить имеющиеся недоработки и найти пути их решения».

Завершилась неделя визитом полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича, который вручил удостоверение новому председателю Арбитражного суда республики Максиму Боровкову и принял участие в торжественном открытии отреставрированного мемориала «Вечная память землякам — защитникам Родины и труженикам тыла» в селе Бакрчи Тетюшинского района.

А бывший министр образования и науки Татарии, отправленный нести госслужбу на посту главы исполкома родного для него Актанышского района Энгель Фаттахов стал фигурантом скандала. Общественность выразила бурный протест закупке за бюджетный счёт дорогостоящей мебели в его кабинет, заявив, что бывший министр «утратил чувство реальности», и закупка была отменена.

Почти незаметно для широкой общественности и казанских СМИ прошёл первомайский митинг протеста жителей ряда казанских посёлков, где должны проложить автодорогу. Сельчане не хотят, чтобы их дома пошли под бульдозер.

Бедные мужья — богатые жёны

Состояние своих финансов обнародовали главные лица Татарии и муниципалитетов на прошлой неделе. Примечательно, что в ряде случае супруги высокопоставленных лиц в 2017 году имели доход больше своих государственных мужей. Иной раз в несколько раз больший. Подобная тенденция наблюдается и у четы Миннихановых. Супруга главы Татарии заработала в 17,7 раз больше, чем сам Рустам Минниханов — 137,42 против 7,766 млн рублей.

Instagram.com Рустам Минниханов (справа)

Читайте также: Глава Татарии заработал в 17,7 раз меньше супруги

Схожая картина и в семье мэра Казани Ильсура Метшина. Сам он за 2017 год заработал 4,35 млн рублей, а супруга — 90 млн рублей, что на 12 млн рублей больше, чем год назад.

По сведениям газеты «Коммерсантъ», жена мэра Казани «является совладельцем сети магазинов «Бахетле» через ООО «Крез и К», а также «Бахетле и К», в котором контролирует 50% уставного капитала» и «ей также принадлежит ООО «Фаст фуд девелопмент», а также доли в компаниях «НББ-транс», «Глад-ойл» и «Нижнекамская нефтебаза».

Схожая ситуация и в доходах глав некоторых районах. Например, лидер списка по семейному доходу — семья главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова. Его доход в 2017 году составил 4,9 млн рублей, а супруга в дом принесла 206,3 млн рублей. Первой леди Тетюш принадлежит ООО «Агрофирма «Колос», директором которого она и является.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин также задекларировал доход существенно меньше супруги — 2,5 млн рублей против 26,3 млн.

А вот премьер-министр РТ Алексей Песошин стал исключением из этого правила — его супруга заработала всего 647,75 тыс. рублей, а он сам 6,036 млн рублей. При этом свой пост Песошин занял только в середине апреля 2017 года.

Читайте также: Премьер-министр Татарии заработал в три раза меньше спикера Госсовета

В кабинете министров самый большой доход имела семья главы госкомитета по закупкам Ольги Редько, но основную долю бюджета обеспечила не госчиновник, а её супруг — 2,907 против 18,875 млн рублей. Второе место по доходам среди супругов заняла «вторая половина» нового министра образования Рафиса Бурганова — 6,417 млн рублей, переплюнув даже некоторых министров.

Квентин Массейс. Меняла с женой. 1514

Напомним, Бурганов пришёл на свой пост в декабре 2017 года на смены отосланному в Актанышский район руководить исполкомом Энгелю Фаттахову, досрочно сложив мандат депутата Госсовета РТ.

Отметим, выступая на брифинге 3 мая голос Казанского кремля Лилия Галимова сделала громкое заявление, вызвавшее общественный резонанс. Она заявила, что 18 официальных лиц из муниципальных районов республики, среди которых — представители исполкомов, чиновники и депутаты, отказались подавать декларации о доходах за прошлый год. На сегодня семеро из них уже сложили полномочия, все остальные в процессе.

Она уточнила, что из общего числа шесть — это представители Нижнекамска, три — Тетюшского района, четверо — Муслюмовского и по одному «отказнику» от Рыбнослободского, Азнакаевского, Альметьевского, Аксубаевского и Менделеевского районов.

Читайте также: Доходы помощника Минниханова выше, чем у министров, 18 чиновников уволились

Языковой вопрос: осторожность от депутатов Госдумы

Депутаты Госдумы от Татарии, которые на сессии 25 апреля 2018 года предпочли отмолчаться и не стали выражать своё мнение о законопроекте, вносящем поправки в федеральный закон «Об образовании в РФ», согласно которым изучение родных и государственных языков будет производиться «на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка». Напомним, республиканские депутаты на сессии не только развили бурную дискуссию на тему, что законопроект «до добра не доведёт», но и приняли ноту протеста на имя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Депутатам Госдумы РФ от республики, что присутствовали на сессии, предлагали выступить с трибуны, но желающих не нашлось. Между тем на просьбу спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина донести позицию коллег из региона они дружно покивали.

Читайте также: «Почему нас хотят лишить родного языка?»: в Татарии против поправок в ФЗ

Лишь спустя почти две недели на правительственном портале «Татар-информ» появились мнения госдумовских депутатов, но, в отличие от их коллег в Госсовете, высказывались они очень осторожно. Депутат Ирек Зиннуров, избранный в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия», отметил, что «языковой вопрос — очень сложная тема, которая не терпит перегибов в ту или иную сторону», а новая инициатива «создаёт ненужное обострение обстановки».

"Это проблема не только татарского, но и всех родных языков в стране. Наверное, всё-таки необходимо принимать какое-то решение. Потому что обучение, может быть, и не в том объеме, который был, но всё равно должно быть. Тем более у нас в республике много смешанных браков, где в доме не так часто разговаривают на татарском языке. А школа могла быть таким местом, где дети смогли бы обучаться языку. В таком обучении я ничего плохого не вижу», — цитирует его издание.

При этом депутат отметил, что законопроект явно претерпит изменения ещё до первого чтения.

«Я думаю, нам надо было до конца всё оформлять, ведь у нас не было окончательно документально оформлено то решение, которое стало итогом осенних проверок прокуратуры. Необходимо было всё это довести до ума, не обостряя лишний раз эту тему. И зачем ее обостряют сейчас, я понять не могу», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года по поручению президента РФ прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о добровольности изучения родных и государственных языков. В Татарии было выявлено несколько тысяч нарушений, после чего татарский язык перешёл в статус добровольно изучаемого и свыше 115 тыс. родителей выбрали родным языком русский.

ru.wikipedia.org Надпись на русском и татарском языках

Читайте также: Татарский язык только добровольно: прокурор поставил точку в споре

Депутат Госдумы от Татарии Александр Сидякин был более категоричен в своём мнении и заявил, что «законопроект о переводе родных языков на факультативные рельсы — один из череды запретительных инициатив последнего времени», а запреты «оказывают негативное воздействие на российское общество и не дадут ожидаемых результатов».

По словам депутата, он выступает «категорически против этого законопроекта» и будет голосовать против него.

«Я считаю, что выводить государственный язык в платформу каких-то альтернативных изысканий — неправильно», — отметил он, добавив, что «новая инициатива сильно разогревает наше общество, вызывает полярные суждения, и ни к чему хорошему, по крайней мере в повестке нашей республики, это не приводит».

Он добавил, что «надо отказаться от историй, связанных с запретами».

Депутат Айрат Фаррахов уверен, что у законопроекта будут нулевые чтения и на них можно будет донести свою позицию.

«Правильно ли это? Правильно ли оценят наши действия потомки? Какой эффект мы получим от данного проекта федерального закона при его обсуждении? Я абсолютно уверен, что по этому законопроекту будут парламентские слушания, будут нулевые чтения, где мы бы могли донести позицию избирателей до авторов данного законопроекта», — добавил он.

Марат Бариев, также представляющий интересы республики в Госдуме, заявил, что происходит подмена понятия.

«Мне кажется, что это подмена понятий, когда говорится, что мы сохраняем право изучения родного языка, но не делаем его обязательным. В соответствии с этой логикой можно убрать историю и включить ещё один иностранный язык. Большинство детей, если имеется возможность выбора, учить или не учить, выбирают отсутствие любой дополнительной учебной нагрузки», — объяснил он свою позицию.

Напомним, законопроект, переводящий родные языки народов России и госязыки национальных республик в статус добровольно изучаемых, был внесён группой депутатов Госдумы РФ в середине апреля 2018 года и вызвал массу споров в Татарии.

Назначения недели

Сразу на три важных поста на прошлой неделе назначили новых руководителей. Наконец-то оказалось занято кресло министра культуры РТ, пустовавшее полмесяца. В этом вопросе особых неожиданностей не произошло и новым членом кабинета министров Татарии стала председатель государственного комитета по архивному делу Ирада Аюпова, которую и прочили на этот пост. Непосредственно в республиканской ветви власти она работает с 2006 года, а в период с 2008 по 2015 год она успела поработать заместителем министра культуры региона, которым тогда была Зиля Валеева. Начинала свой путь чиновника Ирада Аюпова в мэрии Казани, куда пришла руководить отделом в комитете поддержки предпринимательства. По образованию новый министр «инженер-математик» и «юрист».

Mincult.tatarstan.ru Ирада Аюпова

По данным из декларации за 2017 год, доход Аюповой на прежней должности составил 5,947 млн рублей, но часть средств — это выплата на приобретение жилья. Новый министр владеет квартирой общей площадью 55,9 кв. м, на праве пользования у неё также есть квартира общей площадью 139,6 кв. м, а автопарк Аюповой представлен автомобилем Audi.

Напомним, бывший министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин покинул свой пост 14 апреля 2018 года. Официально в связи с выходом на пенсию и по собственному желанию, но практически сразу он перешёл на новый пост исполнительным директором телеканала ТНВ. Это, в свою очередь, говорит о том, что неофициальная версия отставки ближе к истине — к экс-министру были претензии от руководства республики. Рустам Минниханов критиковал Сибагатуллина публично на коллегии в декабре 2017 года.

Читайте также: Критика даром не прошла? Кресло министра культуры Татарии опустело

Место Аюповой в комитете по архивному делу заняла Гульнара Габдрахманова, назначенная на этот пост 4 мая. Ранее она работала заместителем министра образования и науки РТ, являясь руководителем департамента надзора и контроля в сфере образования.

Prav.tatarstan.ru Гульнара Габдрахманова

Новое лицо появилось и в руководстве МВД Татарии. Указом президента РФ новым заместителем министра назначен 45-летний полковник Алексей Завгороднев, с сентября 2011 года возглавлявший штаб регионального МВД. В органах внутренних дел новый замминистра, который родом из города Отрадный Куйбышевской области, работает с 1995 года и все эти годы он нёс службу в разных должностях подразделений МВД республики. Завгороднев имеет медаль «За отличие в охране общественного порядка», восемь ведомственных наград МВД России и республики, а также три государственные награды региона, одна из которых медаль «За доблестный труд».

Тихий визит полпреда

Без анонсирования и какой-либо широкой программы в конце недели прошёл визит полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Пресс-служба главы Татарии, который совместно с полпредом принял участие в торжественной церемонии открытия после реставрации мемориала защитникам Родины в селе Бакрчи Тетюшинского района, была немногословна.

Село Бакрчи выбрано не случайно, из него в годы войны на фронт ушли 343 человека, а живыми вернулись лишь 138.

«205 погибли на полях Великой Отечественной войны. Тетюшский район дал стране восемь Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы. И в этом сила, мощь и величие нашего народа», — отметил Михаил Бабич, добавив, что с начала текущего года аппарат полпредства совместно с главами регионов работает над системным проектом «Герои Отечества».

Задача проекта — увековечить память погибших участников Великой Отечественной войны и ветеранов других войн и конфликтов, в том числе и позаботиться о семьях тех, чьи родители погибли, выполняя свой долг перед Родиной.

Помимо мероприятия в преддверии 73-летия Победы, Михаил Бабич вовремя визита в Казань вручил удостоверение новому председателю Арбитражного суда региона Максиму Боровкову.

Напомним, Боровков был назначен указом президента РФ Владимира Путина на этот пост в начале апреля 2018 года. До того его кандидатуру одобрила Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

36-летний Максим Боровков родом из Казани, где в 2003 году он окончил юридический факультет Казанского юридического института МВД России. С 2003 года он работал в Арбитражном суде Татарии на разных должностях, а с апреля 2016 года является председателем судебного состава Арбитражного суда РТ.

Мундиаль по-казански: недоработки и безопасность

До первого матча мундиаля осталось чуть более месяца, 16 июня на поле «Казань Арены» выйдут команды Австралии и Франции. А всего столица Татарии примет шесть матчей, включая 1/8 финала и четвертьфинал. Сейчас идёт активная подготовка к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, по последним корректировкам, она обошлась региону в 4,402 млрд рублей, из которых чуть более 1,935 млрд рублей выделил федеральный бюджет, 2,331 млрд рублей бюджет республики, а оставшиеся 135,8 млн рублей — это внебюджетные расходы.

Andsemar Стадион «Казань Арена»

3 мая под председательством Рустама Минниханова прошло заседание штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Казани матчей чемпионата. Выступая с заявлением, глава региона отметил, что уже вышли на финишную прямую и «важнейшая задача — провести турнир на высоком уровне», обеспечив «безопасность участников, гостей, жителей города и республики». При этом, по его словам, сделать это нужно не только в целом на объектах, но для «отдельно взятого участника», а также обеспечить безопасность «всех привлекаемых и используемых ресурсов и объектов инфраструктуры».

Не обошлось без критики, правда, не было ясно, в чей адрес она была направлена. Рустам Минниханов заявил, что остался ряд проблемных вопросов.

«Наша задача — определить имеющиеся недоработки и найти пути их решения», — резюмировал он.

Экс-министр оскандалился

Фигурантом громкого скандала, вышедшего на федеральный уровень, на прошлой неделе стал бывший глава минобрнауки Татарии Энгель Фаттахов, которого в декабре 2017 года отправили в родной Актанышский район руководить исполкомом. Тогда поговаривали, что он расплатился за языковой скандал, который будоражил республику всю осень. В этот раз речь шла о бюджетных тратах, и не на что-то насущное, а на новую дорогостоящую мебель во властные кабинеты района.

Кожаные кресла, столы со столешницами из массива бука и вставками из шпона особо ценных пород. На обновление кабинета под нового хозяина, приёмной, кабинета переговоров, комнаты отдыха планировали потратить свыше 1,67 млн рублей из районного бюджета, чья доходная часть почти на 60% состоит бюджетных трансфертов республиканского бюджета (422,42 из 704,27 млн рублей). Подобная тяга к роскоши от бывшего министра, на своём посту в кабинете министров РТ заработавшего в 2017 году 11,7 млн рублей, вызвала бурный протест общественности. Жители района активно обсуждали предстоящую госзакупку, перечисляя проблемы района, среди которых одна из основных российских — дороги, и требовали одуматься. Насколько призыв повлиял на исполком, неизвестно, но закупка 3 мая 2018 года была отменена на этапе определения поставщика. Ровно в тот день, когда голос Казанского кремля Лилия Галимова назвала Энгеля Фаттахова в тройке районных чиновников, лидирующих по доходу за 2017 год.

Aktanysh.tatarstan Энгель Фаттахов

Читайте также: «Утратил чувство реальности»: экс-министра Татарии оставят без новой мебели

Между тем в середине апреля 2018 года по результатам тендера исполком подписал контракт на проведение капитального ремонта своего здания. Его цена — 26 391 384 рубля. Выполнять работы будет единственный участник аукциона — ООО «Евростиль» из Набережных Челнов, чьим учредителем являются Гульнара, Ильнар и Зиннур Гайсины. В разные годы они выступали учредителями пары десятков компаний сферы строительства, а Ильнар Гайсин является известным набережночелнинским строителем. В ООО работает порядка 350 человек.

Протест недели

Жители сразу нескольких посёлков Татарии вышли 1 мая не на праздничную демонстрацию, а на акцию протеста, чтобы не допустить бульдозеры на места, где стоят их дома. В митинге приняли участие жители Новой Сосновки, Больших Клыков и Карьера, по которым генпланом Казани запланировано строительство обходной скоростной дороги Вознесенский тракт.

Напомним, жители Больших Клыков, участки под дома которым выделялись еще в 1995 году, начали активно протестовать ещё в марте 2018 года, обещая в случае нужды взяться за вилы.

Читайте также: Профсоюзный «подкуп» и протестные настроения «с вилами»: неделя в Татарии

Теперь протест расширился, к ним присоединились владельцы домов из двух соседних населённых пунктов.

«Если мы будем молчать, то проект новой дороги примут в таком виде, в каком он есть, и наши дома пойдут под бульдозер», — цитирует жительницу Новой Сосновки Данию Ш. издание Inkazan.

Местные жители говорят, что их дома строились законно и не являются самостроем. В руках участники митинга держали плакаты «Нет транспортной магистрали по нашим домам», «Руки прочь от крепких домов» и другие. При этом сами местные жители говорят, что писали в разные инстанции, но им говорят, что генплан еще не принят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный план Казани действительно только находится на этапе публичных слушаний, которые стартуют в мае и продлятся весь июнь.

Участники протеста из посёлка Карьер рассказали журналистам, что у властей на бумаге указано, что в посёлке всего 20 домов, а на деле там уже давно «на каждой улице по 20 домов» и «улиц больше 20».

Местные жители надеются, что власти их услышат и трасса, чьё продолжение запланировано как дублёр автотрассы М7, не пойдёт по домам и посёлкам.