Из Курганской области уезжают молодые специалисты, упала оптовая цена на молоко. Глава региона меж тем сохраняет благостный настрой, предъявляя претензии бизнесу в том, что скупится на хорошие зарплаты. Сенатор пытается назвать иностранными агентами крупных молокопереработчиков. Плюс чемпионат мира по футболу вносит в жизнь зауральцев неприятные коррективы.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская область

«Не совсем понятно»

Ажитацию среди зауральцев вызвали отчёты по итогам работы за 2017 года перед депутатами Курганской областной думы губернатора Зауралья Алексея Кокорина и члена Совета Федерации Сергея Лисовского.

Глава региона удивил крайне позитивной картиной жизни в регионе, при явных и широко известных проблемах. Согласно последним данным Свердловскстата, численность населения Курганской области за 2017 год сократилась на 8,6 тысяч человек. Миграционная убыль составила практически 60%. Причём тенденция сохраняется: за январь и февраль 2018 года население Зауралья сократилось на 1847 человек, в том числе за счет миграционной убыли — на 59%. На 1 марта 2018 года в области проживало 843,7 тыс. человек.

Число безработных — 8,9% от трудоспособных граждан, что является самым высоким показателем незанятости населения в Уральском федеральном округе и превышает общероссийский показатель в 5,1%.

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

И с этими цифрами не поспоришь. В регионе наблюдается острый кадровый голод. Отток специалистов в соседние, более сытые регионы стал уже притчей во языцех. При этом губернатор Кокорин считает, что вина за отток населения лежит на работодателях, которые платят мало, не обеспечивают специалистов дополнительными социальными гарантиями. Опять же профобразование отстаёт от современных реалий. И вообще, как подчеркнул глава Зауралья, активная внутренняя миграция трудовых ресурсов характерна для всей России.

Оптимизация 458 муниципальных образований в Зауралье проходит болезненно. Глава региона подчеркнул, что Курганская область — одна из немногих территорий страны с таким большим числом муниципалитетов. Как следствие, снижается эффективность управления, растут расходы на содержание административного аппарата.

Однако чиновники, теряя места, стращают население объединяемых районов потерей школ и фельдшерских пунктов. Губернатор успокоил: сокращается лишь управленческий персонал. Рядовые жители села ничего не потеряют, заявил Алексей Кокорин. А депутаты областные выделили 50 млн рублей на повышение зарплат сельским главам сразу же после отчёта губернатора.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент)

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Далее, «не совсем понятным» назвал губернатор решение о приостановке автобусных маршрутов в Екатеринбург на период с 1 по 30 июня, то есть на время проведения в столице Урала чемпионата мира по футболу. Напомним, что въезд автобусов без спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» на территорию Свердловской области во время проведения мундиаля будет запрещен в целях безопасности. У перевозчиков Курганской области автобусы оснащены иными навигаторами, и на «ЭРУ-ГЛОНАСС» ради месяца работы они переходить не собираются. А глава Зауралья возмущается, что в июне прежде всего будет перекрыт путь курганским абитуриентам, поступающим в курганские вузы.

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Сейчас рассматривается вопрос увеличения количества электропоездов на маршруте «Курган — Екатеринбург». На данный момент по нему следует одна электричка и проходящий поезд.

ИА REGNUM Электричка

Последовавшее за отчётом губернатора Кокорина выступление сенатора Сергея Лисовского запомнилось популистской рекомендацией лечиться «марганцовкой и аскорбинкой». Хотя солью речи должен был стать по идее посыл о запрете рекламы лекарственных препаратов на российском телевидении. Сенатор выразил озабоченность, что лишь треть граждан страны обращается к врачам. Остальные занимаются самолечением по телерекомендациям. По признанию Лисовского, законопроект продвигается черепашьими шагами, так как фармакологическая реклама держит на плаву телеканалы и аптеки.

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Молокозаводы отказываются брать у курганских фермеров молоко с подворий либо предлагают за него бросовую цену. Однако Сергей Лисовский сообщил о своих стараниях в данной сфере: он предложил признать крупнейших переработчиков сырого молока в России «Данон», «Пепсико» и «Кампину» иностранными агентами. На его взгляд, именно в результате действий этих корпораций оптовая цена литра молока в целом по России упала в марте-апреле с 22 рублей до 16 рублей. А в Курганской области молоко с подворий оптом берут и вовсе за 10 рублей.

Дарья Антонова REGNUM Датчик дыма в ТЦ

Судя по реакции социальных сетей, курганцы не поняли представителей власти: вроде как проблемы депутатами озвучены, но у губернатора с сенатором всему виной некие высшие силы — иностранные агенты, прижимистые бизнесмены, «не совсем понятные требования», раздутый штат.

Где опасно развлекаться

Жители Зауралья возмущены информацией об опасности большинства торгово-развлекательных центров Кургана. В регионе могут закрыть через суд 10 торговых центров, дом культуры, а также львиную долю сельских клубов. Прокуратура и МЧС по региону обнародовали результаты проверок пожарной безопасности ТРЦ и мест массового пребывания людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Десять торгово-развлекательных центров, сельские клубы и дворец культуры в Зауралье являются опасными для посетителей. После кемеровской трагедии, когда 25 марта в огне пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 60 человек, по велению Генпрокуратуры в Курганской области, как и по всей России, прошли совместные проверки пожарной безопасности мест массового скопления людей сотрудниками МЧС и регионального подразделения прокуратуры.

Дарья Антонова REGNUM Обветшавшая система автоматического пожаротушения

Основные нарушения для всех одинаковы: неисправность автоматических систем оповещения и пожаротушения, не проведение противопожарных инструктажей с персоналом, захламлённостью эвакуационных выходов.

Всего надзорными мероприятиями было охвачено 77 объектов. Выявлено свыше 300 нарушений, возбуждено 55 административных производств, внесено 57 представлений.

В суде будут рассматриваться дела о приостановлении деятельности ТРЦ Кургана «РИО», «Пушкинский», «Стрекоза», «Гипер Сити», торговых центров столицы Зауралья «Даниловский», «Парус», «Кировский», а также торговых центров «Удача» и «Волгоградский» города Катайска.

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Не лучшим образом обстоят дела с пожарной безопасностью в сельских клубах и в Доме культуры машиностроителей Кургана. Прокурор Курганской области Игорь Ткачёв отметил, что сельские клубы, построенные в прошлом веке, по нормативным требованиям надо бы закрыть: у сельсоветов элементарно нет денег оснащать очаги культуры автоматическими системами пожаротушения.

orangeacid Деньги, вмурованные в древесину

Капитал есть, и вроде бы нет

Под занавес недели стало известно, что курганские молодые ипотечники обратились к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Курганской области Алексею Кокорину с просьбой о выплатах регионального материнского капитала (РМК).

Получателями РМК, согласно информации пресс-службы губернатора Зауралья, являются семьи, где возраст каждого из супругов до 35 лет, и оформившие ипотеку через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области». Капитал этот адресный: предназначен для погашения ипотечного кредита при рождении первого ребенка. Действует данная региональная программа с 2014 года.

В соответствующей петиции утверждается, что региональный материнский капитал (РМК) не выплачивается с 2016 года. Однако правительство региона сообщает, что РМК получили в 2017 году 197 молодых курганских семей. Из бюджета области на эти цели было выделено более 76,6 млн рублей.

Нина Викторовна Горланова Солженицын

Первый зампредседатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заинтересовалась петицией, направила запрос губернатору Курганской области с просьбой сообщить причины невыплаты регионального капитала.

Отметим, что с аналогичной проблемой столкнулись ипотечники Югры, вступившие в региональную программу «Доступное жильё — молодым». В очереди до 24 тыс. семей, а правительство ХМАО запланировало на 2018 год выдать субсидии чуть более ста. Ипотечники провели 22 апреля серию митингов по городам ХМАО. Их не устраивает остаточный принцип финансирования программы, направленной на возмещение части кредита, медленное продвижение очереди, возрастной ценз.

За историческую правду

Одиночные пикеты участников общественного движения «Суть времени» прошли 28 апреля. Протестующие требовали вычеркнуть из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Пикеты возле здания департамента образования и науки Курганской области, а также возле управления образования Кургана с лозунгом «Очернителю истории Солженицыну — не место в школьной программе».

«Солженицын не искал исторической правды, он бесконечно накручивал число репрессированных, а на его идеях построены сегодня учебники истории. Сопоставив «Архипелаг ГУЛАГ» и учебники истории, можно убедиться, что мысли Солженицына прослеживаются в школьной программе красной нитью», — пояснил один из общественников суть протеста.

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Кроме того, пикетчики требовали отменить план мероприятий по подготовке к 100-летию Александра Солженицына и отказаться от установки памятников писателю.

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Отметим, пикеты против государственного празднования юбилея Александра Солженицына проходят с 26 апреля по всей России.

Итожа вышесказанное, можно лишь сказать, что у жителей Курганской области разум возмущённый кипит сам по себе, у властей — отдельные хлопоты. И эти параллели пока не пересекаются.