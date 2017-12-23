Сергей Кременский, , 16:04 — REGNUM

11 декабря 2017 года на Тверской улице в Москве открыта мемориальная доска писателю Александру Солженицыну.

Открытие её было приурочено к 99-летию со дня рождения писателя. К декабрю 2018 года в этом же доме на Тверской улице планируют открыть его квартиру-музей. В апреле 2017 года Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме приняла решение об установке памятника Солженицыну в Таганском районе Москвы — к 100-летию со дня его рождения.

Очевидно, что особо почитаемым символом веры, человеком, на чьих «канонических» трудах построено миропонимание и власти, и либеральной её оппозиции, консенсусной фигурой и яростных приверженцев западного вектора движения страны, и власти, такой же антисоветской, но в целом более «патриотической», является фигура Александра Исаевича Солженицына.

На самом деле трудно (или даже вовсе невозможно) найти историческую личность, которая была бы более созвучна сегодняшнему устройству государственной системы России. Солженицын — это, в каком-то смысле, действительно «наше всё» для сегодняшней российской либеральной власти. И монархист определенного сорта, и ценитель столыпинских реформ, и почитатель философа Ивана Ильина, и банальный фашист — каждый может почуять в его фигуре «своего».

В результате мы имеем сомнительное счастье лицезреть, как властная вертикаль и непримиримые борцы с нею водят вокруг Солженицына согласный хоровод, напоминающий некое «водяное перемирие» из книжки Редьярда Киплинга про Маугли. Стоит только прочесть громко вслух главу, скажем, из «Архипелага» или «Ивана Денисовича», и на время тигр режима перестает жрать агнца оппозиции и спокойно возляжет рядом.

И это, по сути, верно, ведь российская государственная система, как и ее противники, — по своему происхождению и в существенной части вовсе не российская. Она антисоветская, и именно на этой почве и расцветают робкие цветы согласия на открытии различных стен скорби или памятных досок новому «нашему всему».

В целом, в стране активно насаждается архипелагизация именно как формат новой псевдорелигии, где символы веры принимаются послушниками именно как иррациональная истина, не требующая никаких доказательств.

Наталия Солженицына на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2012 года на вопрос главы государства о том, как в школах России идет изучение творчества Солженицына, ответила:

«Архипелаг ГУЛАГ» — с ним плохо, потому что, во‑первых, он просто рекомендательный, и местные департаменты, которые заказывают книги в издательстве «Просвещение», его не заказывают. Потому что издали хорошо, и книга не самая дешёвая, или ещё по каким‑то причинам, но это решают местные власти. Раньше был коллектор — просто печатали и развозили по всем школам, а сейчас такого коллектора нет, и кто хочет, тот и заказывает, а кто не хочет, тот не заказывает…» — сказала вдова писателя.

Ах, какая жалость, что «Архипелаг» — просто «рекомендательный»! Г-же Солженицыной очень бы хотелось, чтобы этот текст стал обязательным не только для заказа, но и для зубрежки в школах. Как катехизис, чтобы от зубов у российских школьников отскакивало.

Солженицын как верховное божество, спустившее свое откровение на грешную землю — это соединительный стержень, на котором, повторимся, и держится в существенной мере вся наша сегодняшняя система. Вытащи этот стержень — и станет ну совершенно непонятно, чего ради было разрушать СССР? Поэтому власть и боится вытаскивать этот стержень. Поэтому высшие лица страны и ездили в гости к ныне покойному гуру.

Ну представьте на секунду, а что, если:

Репрессии против врагов народа не носили массового характера, а погибли в результате этих репрессий многие, но если считать от населения страны, то это всего около полпроцента (и это — после Гражданской войны и разрухи, беспризорности, банд, диверсий);

Достижения советского государства под руководством коммунистического руководства были невероятно огромны и суперминимально издержечны по сравнению с масштабом изменений в стране;

СССР весь период своего существования развивал окраины державы и одновременно развивал ядро государства;

Победа, атом, космос — неотъемлемые достижения строя, а не кромешный ужас и «трупами завалили»;

Другие достижения, от образования до отдыха, от медицины до жилья — были не мифами, а реальными достижениями социалистического строя?

Если это так, и если тем самым выдергивается шампур «Архипелага», на который нанизаны гнилые куски антисоветских мифов — то вопрос один. Зачем убили страну? И на этот вопрос сегодняшняя система ответить боится больше, чем на идиотские вопросы различных «девушек в красном» на пресс-конференциях. Потому что если на него ответить честно — получится форменное предательство народа и присяги со стороны последней властной элиты СССР, из которой выросли все нынешние элиты и власти. Поэтому и нужен ей, как воздух, Солженицын, с помощью которого можно призывать к себе в объятия различной консистенции и аромата антисоветские субстанции.

Разумеется, если власть сильно зависит от «воздуха ГУЛАГа», то наверняка антивластные силы рано или поздно должны этот источник оживляжа просчитать и постараться этот кислород системе перекрыть. И вот недавно в сети появился любопытный новый проект. Это проект, «пакет акций» которого на 100% находится в руках либерального лагеря, носит загадочное название #СталинДалПриказ.

В число «пайщиков-концессионеров» данного начинания входит фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий», сокращенно Фонд Памяти. Главные лица организации — известные «десоветизаторы» Михаил Федотов и Сергей Караганов, сама Наталья Солженицына, а также председатель «Мемориала» (ныне почивший) Арсений Рогинский.

Кроме того, вторая организация, приложившая руку к проекту, — это «Комитет гражданских инициатив», сообщество либеральных интеллектуалов, объединившихся вокруг идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов во главе с Алексеем Кудриным. В числе прочих в эту группу вошли: Никита Белых, Леонид Гозман, Евгений Гонтмахер, Андрей Нечаев, Владимир Познер, Николай Сванидзе, Игорь Юргенс, Евгений Ясин. В общем, цвет либеральной мысли — все здесь. Ну, казалось бы, сколько там было этих проектов, сколько еще будет! Ан нет. В данном проекте есть что-то новое, невиданное доселе и требующее осмысления.

Основная задача (думается, и единственная), ради которого он затеян, — познакомить общество с некоторыми гуттаперчевыми изгибами внутри антисоветского либерального субъекта:

«20.000.000 человек прошли через ГУЛАГ. В годы сталинского режима не менее 1.000.000 человек были расстреляны по политическим мотивам: по ложным обвинениям, доносам или за несущественные проступки, под которые были подведены надуманные политические основания», — констатирует главная страница сайта.

Как говорится, хода нет — ходи с бубей, нет бубей — ходи с червей. И ври увереннее: чем наглее ложь — тем легче в нее верят. Откуда взялись «20 млн прошедших через систему лагерей»? Один из участников проекта, ныне покойный глава «Мемориала» Рогинский, писал на сайте своей организации, что ни о каких 20 млн речь не идет:

«По моим подсчетам за всю историю советской власти, от 1918 до 1987 года (последние аресты были в начале 1987-го), по сохранившимся документам получилось, что арестованных органами безопасности по всей стране было 7 миллионов 100 тысяч человек. При этом среди них были арестованные не только по политическим статьям. И довольно много», — подчеркивал он.

А откуда взялся «миллион расстрелянных»? Всего, согласно данным МВД СССР от 1954 года, с 1921 года было вынесено 642 980 смертных приговоров по «политическим» статьям. По данным историка Виктора Земскова, расстрелянных было не больше 800 тыс. Конечно, «миллион» звучит «круглее» и значительно внушительнее, чем «какие-то там» 800 тыс. Но ведь это — жертвы репрессий, это конкретные люди, конкретные судьбы. Такое «округление» — свидетельство полного равнодушия авторов #СталинДалПриказ к реальным людям и реальной истории.

При всем при этом признанный #СталинДалПриказ округленный миллион расстрелянных — это ведь уже совсем не 60 миллионов, которых расстреляли согласно каноничному Солженицыну! Как говорил (но по другому поводу) Леонид Филатова:

Можно Лермонтова знать

Плохо,

Можно Фета пролистать

Вкратце,

Можно вовсе не читать

Блока,

Но… Всему же есть предел,

Братцы!..

Ну и что же это получается за мрачный цирк с цифрами? Как расценивать ересь проекта #СталинДалПриказ, эту хулу на «солженицынский канон»? Почему ведущие интеллектуалы, 30 лет доказывавшие нам уникальную кровавость сталинского режима, демонстрируют такой внезапный пируэт?

Как этот финт может вообще пройти? Солженицын всюду твердил о 60 млн только уничтоженных, а его идейные фанатичные последователи уже говорят «всего лишь» о 20 млн, да и то — не погибших, а только «прошедших через ГУЛАГ» людей. Речь не о том, что реальные цифры малы, речь о том, что они есть на свете, а 30 лет делали вид, что их нет.

Однако тут интереснее другое.

Тихой сапой, без шума и пыли идя к признанию цифр Земскова (не сильно далеких от официальных данных 1954 года), либеральная оппозиция выбивает из сегодняшней властной системы основную ее «скрепу» — миф о несусветной кровавости советского режима.

Если этот стержень будет выбит — система в существенной степени потеряет устойчивость, так как утратит свою внутреннюю легитимацию. Танцы вокруг жупела, созданного десоветизатором Солженицыным, превращаются постепенно в детскую игру, когда мальчики и девочки ходят вокруг пустого стула, а затем по команде стараются сесть: кто первым успел — тот и молодец.

Единственный шанс для власти сохранить лицо — развенчать махинатора Солженицына и его последователей упреждающим темпом и заместить рушащийся стержень «Архипелага» в теле системы на несокрушимый стержень исторических фактов. Упреждающая десолженицызация либеральных десоветизаторов — вот шаг, который способно по-настоящему оценить российское общество.

Сможет ли наступить на горло собственной антисоветской песне и сделать этот тяжелый шаг властный субъект — вопрос, остающийся открытым.