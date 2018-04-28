За несколько дней до вступления президента в должность Дмитрий Медведев сделал заявление, на которое намекал уже давно: повышение пенсионного возраста пора обсуждать на законодательном уровне. Это заявление и время, которое для него выбрано, возможно, подтверждает худшие опасения экспертов о том, что Медведев останется главой правительства, чтобы проводить непопулярные решения, прежде всего — о повышении пенсионного возраста.

Цитата с сайта trud.com Работа для «пенсионеров»

«Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне. Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать», — сказал Медведев.

Форма, в которой сделано это сверхважное для страны заявление, не может быть названа иначе, как бесстыдной. О какой «достаточно серьезной экспертизе» идет речь? Почему Медведев уточняет, что решение нужно принимать на базе «консультаций с экспертным сообществом», не говоря при этом, что, помимо нескольких экспертов, в стране живут полторы сотни миллионов граждан, и это решение затронет именно их, а не тех самых «экспертов»? Наконец, каким образом эти эксперты, по словам Медведева, создадут «достаточно комфортную атмосферу» по применению этих решений в будущем?

Еще в своем отчете перед Госдумой Медведев ссылался на то, что нынешняя планка выхода на пенсию устанавливалась в 30-е годы, когда продолжительность жизни была на 30 лет короче, чем сейчас, и пояснил, что сейчас мы живем в другой стране и в другой медицине, и ориентироваться надо на существующую реальность.

Существующая реальность

Возможно, наличествующая медицина и существующая реальность значительно приукрашены в глазах премьер-министра, факты же таковы:

1. Бесплатная медицина в России — очень ненавязчивая. Будучи переведена из сферы помощи гражданам в сферу оказания услуг, медицина осталась в социальной сфере только одной ногой, а второй шагнула в рынок.

«От того, сколько анализов врач вам назначит, сколько раз вы к нему на прием придете, зависит его зарплата. Буквально зависит. Не от результата лечения. А от количества услуг. И как думаете, как врачу приходится на самом деле вас вылечивать, выбирая между лечением и своей зарплатой?» — сказал корреспонденту ИА REGNUM врач больницы в крупном городе, и общение с многими его коллегами только подтверждает не исключительность этой точки зрения.

За качественной медпомощью приходится идти в платную клинику, что подтвердит любой, кому приходилось, ну, скажем, лечить зубы или тем паче их протезировать. А эта проблема для пожилых актуальна, как и проблемы со зрением — которое можно скорректировать хирургическим путем бесплатно, по квоте, дожидаясь ее долго и мучительно переживая все те трудности, которые дает человеку резко падающее зрение.

2. Пенсионер в России — синоним бедняка. Пенсия — синоним крох, на которые люди не живут, а выживают. Минимальная пенсия по старости в 2018 году установлена на уровне 8703 рубля.

3. Особо гуманные эксперты уже высказывали мнение, что ранний срок выхода на пенсию не дает гражданам возможности устраиваться на работу, потому что работодатели не хотят брать на работу тех, кто вышел на пенсию или кому это скоро предстоит. В итоге граждане не могут заработать, хотя у них полно сил и желания, и они чувствуют моральный дискомфорт уже от того факта, что они пенсионеры. Приводится в пример Запад, где стимулируется занятость пожилых.

Пенсионеры

«В РФ тоже нужно стимулировать самозанятость и налоговые льготы. Активные самозанятые пожилые люди могут в месяц зарабатывать до 15 тыс. рублей — хорошая прибавка к пенсии», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Конечно, стимулировать самозанятость необходимо. Но сначала нужно простимулировать самозанятость, а затем повышать пенсионный возраст. Пока что с самозанятостью трудно: пенсионер может устроиться, как правило, уборщиком или гардеробщиком, что тяжело для здоровья пожилого человека (а слухи о его здоровье сильно преувеличены). Поисковый запрос в интернете «работа для пенсионеров» выводит на множество сайтов, где на работу «мам в декрете и пенсионеров» зазывают очевидные «лохотроны», а некоторые работодатели и вовсе мыслят пенсионный возраст в весьма специфических рамках:

Цитата с сайта trud.com Работа для «пенсионеров»

В Европе к этому процессу действительно вырабатывается системный подход. Такое направление как «Непрерывное обучение» поставлено в одну из целей образовательной политики Евросоюза. В университетах существуют специальные факультеты, готовящие по программе «Образование для взрослых» специалистов, которые помогут пенсионерам адаптироваться к современной динамичной реальности, требующей постоянного обретения новых навыков и обновления навыков прежних. В этих образовательных программах такие факторы, которые приводят наш премьер и поддерживающие его эксперты, считаются верхом неприличия. Программы строятся, прежде всего, на желании — не на острой необходимости «работай или голодай», а на добровольном желании — пожилого человека учиться и работать. Специалисты, обучающиеся на этих направлениях, проходят подготовку по педагогике и специальной педагогике, психологии, неврологии (обязательно — и в приличном объеме). Наконец, пенсионера мало обучить и вдохновить, его нужно трудоустроить, и он должен быть уверен, что это произойдет, а тут уже должно подключиться государство. «Самозанятость» — это не государственная поддержка, а ее противоположность, перебрасывание проблемы, которой должно заниматься государство, на самого человека. Вы же хотите работать? Так кто вам мешает, самозанимайтесь на здоровье!

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

Рыночный подход в капитализме имени Ельцина применяется не только в отношении социальной сферы, он делает товаром самого человека — пусть не продавая его тело, но закладывая его здоровье и отведенное ему время. В этом свете становится понятно то самое дикое, что лежит за повышением пенсионного возраста, если отбросить с этой инициативы всю шелуху о резко возросшем качестве жизни:

«Что касается еще одного резонансного заявления Дмитрия Анатольевича о повышении пенсионного возраста, то эта инициатива — существенный доход в бюджет», — говорит руководитель комитета по экономике Московского отделения «ОПОРЫ России» Алексей Каневский, указывающий, что многие эксперты считают этот вопрос практически решенным.

Для бюджета было бы весьма доходно исполнение другого совокупного мнения многих экспертов — о необходимости введения прогрессивного налога. Если ввести его для граждан с доходом от 400 тысяч в месяц, он принес бы бюджету почти 5 трлн (!) рублей. Осенью прошлого года зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев говорил:

«Это как раз заткнет все дыры бюджета — у нас сегодня не хватает 2,5 трлн рублей в региональных бюджетах и еще 1,5 трлн рублей в федеральном».

Даже если проявить милосердие к гражданам, которые получают по 400 тысяч в месяц, и ввести прогрессивный налог для получающих (не хочется говорить «зарабатывающих») от 2 млн в месяц, то это принесет казне более 200 млрд. Однако, видимо, доходы бюджета кажется более демократичным повысить за счет самых старых, незащищенных и не вписавшихся в рынок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Переход к решительному штурму повышения пенсионного возраста осуществляется на фоне только что появившегося в СМИ сообщения о том, что после вступления в должность Владимир Путин намерен выделить рекордные 10 трлн на повышение качества жизни граждан. То есть на социальную сферу. Откуда достанут эти деньги, задумались аналитики, может, из оборонки, или из повышения налогов (не прогрессивного)? Возможно, все проще: деньги на повышение качества жизни граждан получат за счет резкого снижения их качества жизни. Так если граждане в любом случае будут «гулять на свои», не лучше ли оставить идею отнять у них последнее? Хотите дать им больше — давайте, но не профанируя «прорывное развитие» легализацией снижения уровня жизни.

Вопрос о том, когда гражданам выходить на пенсию, является вопросом их жизни, их здоровья и их доходов. До тех пор, пока правительство России не обеспечило их такими материальными благами, которые позволят выйти на пенсию хоть в 80, подобные вопросы должны утверждаться исключительно всенародным голосованием. Неудивительно, что правительство Медведева предпочитает опрашивать комплиментарных «экспертов».